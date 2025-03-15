Болонья - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 16.03.2025

С 22-го февраля "Лацио" играет каждые 3-4 дня. Такой календарь ожидаемо вызывает усталость и отображается на результатах. Две победы в шести матчах во всех турнирах за это время вырваны на 98-ой минуте. Хватит ли сил на последний матч перед перерывом на матчи сборных в гостях у "Болоньи", которая уже не играет в Еврокубках?

Серия А. 29-й тур

16 марта. 16:00. Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Лацио"

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Болонья - Лаціо Смотреть трансляцию

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Состояние команд

1 "Интер" 28 18 7 3 63-27 61 2 "Наполи" 28 18 6 4 45-23 60 3 "Аталанта" 28 17 7 4 63-26 58 4 "Ювентус" 28 13 13 2 45-25 52 5 "Лацио" 28 15 6 7 50-36 51 6 "Болонья" 28 13 11 4 44-34 50 7 Рома 28 13 7 8 43-30 46 8 "Фиорентина" 28 13 6 9 43-30 45 9 "Милан" 28 12 8 8 42-32 44

"Лациале" и вправду тяжело сейчас. Их состав не приспособлен для такого интенсивного календаря, и потому результаты приходится выгрызать. Из Кубка они вылетели, хотя играли против "Интера" в гостях хорошо (0:2), в лиге в последних четырех матчах победили лишь однажды (три ничьи), в Лиге Европы с трудом прошли "Викторию" Пльзень.

Последним легким был матч дома против "Монцы", последней команды лиги - 5:1. Но после него уже прошло более месяца. После него состоялись 0:0 с "Венецией" из зоны вылета, 2:1 над аутсайдером "Кальяри", спасение от поражения дома от "Наполи" на 87-ой минуте, вылет из Кубка, победы в гостях над "Миланом" и "Викторией" на 98-ой минуте.

Неделю тому "орлы" не победили дома "Удинезе" (1:1), причем в последней стадии матча защищались и меняли полузащитника на защитника. После этого отыгрались дома против "Виктории" на 77-ой минуте. Причем оба гола забил центральный защитник Алессио Романьоли. Игроки атаки работают гораздо хуже.

"Болонья" еще играет в Кубке, но свой матч там отыграла в начале февраля. А из Еврокубков вылетела в конце января. Таким свободным календарем она воспользовалась, набрав в пяти последних турах лиги 12 очков и сократив отставание от "Лацио" до одного. Винченцо Итальяно считает, что команда наконец-то нашла свой путь, настроение у него и игроков очень хорошее.

Правда, все победы состоялись с разницей в один мяч, с камбеками, голами после 75-ой минуты (в том числе на 82-ой над "Миланом"), а поражение в Парме от аутсайдера было весьма болезненным. Так что запас прочности команды не так велик. Ее последний легкий матч состоялся еще в декабре. Был довольно уверенный против "Монцы" в январе, но и там пришлось совершать камбек. По очкам, добытым камбеками, она первая в лиге - 16.

Обе команды нацелены на атаку, но в разных стилях. "Болонья" любит владеть мячом (третье место), разыгрывать комбинации, "Лацио" же не желает держать мяч, а желает стремительно прорываться к воротам соперника. Его стиль приносит больше ударов по воротам и больше забитых мячей (50:44) и ненамного больше пропущенных (34:36).

Учитывая турнирную таблицу на данный момент, можно заявить, что "Интер", "Наполи" и "Аталанта" прочно сидят на трех первых местах. А за четвертое, последнее лигочемпионское, борются "Ювентус", "Лацио" и "Болонья". Потому отчетный матч между двумя последними очень важен. При этом сзади подпирают соперники, так что при потере очков и шестое место никак не обеспечено.

Следует отметить, что матч находится под угрозой перенесения из-за опасности наводнения в Болонье. Решение, скорее всего, будет принято в субботу вечером.

Последние матчи команд

Кадры

В ответном матче против "Виктории" вернулись левый защитник "Лацио" Тавареш и форвард Кастельянос. Последний отсутствовал почти месяц. Под ним обычно играет еще один форвард Диа, но на этот раз может выйти Педро. В центре поля Весино вернулся после травмы, отыграл два матча подряд и теперь должен отдохнуть. Хотя он может и выйти третьим опорником вместо Диа и Педро.

В центре обороны Хила должен заменить Патрика. На правом ее фланге конкурируют Лаццари и Марушич.

В "Болонье" также практически все в сборе. Фройлер отбыл дисквалификацию и точно вернется на поле. Справа в обороне конкурируют Калабрия и Де Сильвестри. Неясна судьба второго форварда Одгара - под первым, на фланге или в запасе. От этого зависит тактическая схема. Первым форвардом должен быть Кастро, а не Даллинга.

"Болонья": Скорупски, Калабрия, Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Побега, Фергюсон, Орсолини, Кастро, Ндой

"Лацио": Проведель, Марушич, Хила, А. Романьоли, Тавареш, Ровелла, Гендузи, Исаксен, Диа, Дзакканьи, Кастельянос

Цифры и факты

В первом круге "Лацио" переиграл "Болонью" со счетом 3:0, играя в численном большинстве с 32-ой минуты. Двух побед в сезоне над этим соперником не было одержано с сезона 2004/05

Перед победой в первом круге нынешнего сезона "Лацио" проиграл "Болонье" в лиге два матча подряд, перед ними сыграл вничью, а перед ними выиграл два матча подряд

"Болонья" не проигрывала "Лацио" в пяти последних матчах дома в лиге - три победы, две ничьи. В последних четырех таких она не пропускала

В последних пяти матчах лиги против всех на всех полях на счету "Болоньи" четыре победы и поражение. Это поражение - ее единственное в 11-ти последних матчах лиги при шести победах и четырех ничьих

В последних шести матчах лиги против всех на всех полях "Лацио" не проигрывал - три победы, три ничьи. В последних четырех на его счету победа и три ничьи

В гостях "Лацио" выиграл три из четырех последних матчей лиги, сыграв в четвертом 0:0. За пределами Рима в лиге он не проигрывал в последних шести матчах - пять побед и ничья

Дома "Болонья" выиграла пять матчей лиги подряд, не проиграла шесть подряд (одна ничья), проиграла однажды в 18-ти последних матчах лиги - девять побед, восемь ничьих

Серия матчей "Болоньи" в лиге с забитыми мячами составляет три, с пропущенными - пять. "Лацио" играл со счетом 0:0 три тура тому, так что его серия с забитыми, как и с пропущенными в лиге составляет два матча

Дома в лиге "Болонья" забивала в десяти последних матчах, но и пропускала в шести из семи последних

Три последних матча "Болоньи" завершались со счетом 2:1 (в ее пользу), как и два из четырех последних матчей "Лацио"

Прогноз: Болонья - Лацио 2:1

"Лацио" ныне побеждает с огромным трудом и редко, "Болонья" также побеждает непросто, но часто. Кроме того, "бьянкочелести" сильно устали, играют через менее 67-ми часов после окончания предыдущего матча, а "россоблу" отдохнули. Да и последние дома очень сильны. Победа "Болоньи" более чем реальна. С популярным у обеих ныне счетом 2:1.