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Фиорентина - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 16.03.2025
Кресло под обоими тренерами шатается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Для "Фиорентины" матч дома против ненавистного "Ювентуса" - важнейший в сезоне, если сама она отстает от важных турнирных задач. Ныне начинает отставать, идет лишь девятой. Но догнать все еще можно. А главное - можно ввергнуть "Юве" в дикий кризис вплоть до немедленной смены тренера. После 0:4 от "Аталанты" поражение во Флоренции кресло Тьяго Мотты может и не выдержать.
Серия А. 29-й тур
16 марта. 19:00. Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Ювентус"
Главный арбитр: Михаэль Фаббри
Состояние команд
|1
|28
|18
|7
|3
|63-27
|61
|2
|28
|18
|6
|4
|45-23
|60
|3
|28
|17
|7
|4
|63-26
|58
|4
|28
|13
|13
|2
|45-25
|52
|5
|28
|15
|6
|7
|50-36
|51
|6
|28
|13
|11
|4
|44-34
|50
|7
|29
|13
|8
|8
|44-33
|47
|8
|28
|13
|7
|8
|43-30
|46
|9
|28
|13
|6
|9
|43-30
|45
|10
|29
|11
|7
|11
|35-39
|40
Пять побед в лиге подряд, в том числе над "Интером", даже вернули "Ювентус" в борьбу за Скудетто. Но они были вымученными, не приносили никаких хороших новостей в игровом плане. Да и состоялись на фоне вылетов из Лиги Чемпионов и Кубка Италии, протестов болельщиков, в том числе против руководства клуба, постоянных разговоров о смене Мотты летом, о провале его проекта.
А наибольшее домашнее поражение с 1967-го года неделю тому и вовсе поставило Мотту и команду в совершенно кошмарное положение. Несмотря на четвертое, лигочемпионское, место. Ее даже не приедут поддержать сегодня ультрас, заявившие, что не заслуживает их поддержки. Тренера могут уволить в случае поражения сегодня, и ни один игрок летом не будет чувствовать себя спокойным.
Мотта поблагодарил руководство клуба за поддержку, заявил, что сам он думает не о себе, а лишь о следующем матче. Считает, что первые 40 минут против "Аталанты" прошли хорошо. Требует от своих отыграть сегодня отлично против очень сложного соперника, прежде всего - не позволять контратаки, также выигрывать единоборства. И оставаться спокойными. Способны ли?
"Фиорентина" также далеко не в лучшем состоянии. На девятом месте, с четырьмя поражениями в пяти последних матчах лиги. Ее главный тренер Раффаэле Палладино также под угрозой отставки. Победы над "Лацио" и "Интером" в январе и начале февраля уже практически забыты. Хотя она проигрывала тому же "Интеру" и "Наполи" в гостях в борьбе, со счетом 1:2, но руководству нужны результаты.
Она еще играет в Еврокубках и в четверг выдала непривычно качественную, собранную и агрессивную игру, победив дома "Панатинаикос" в Лиге Конференций (3:1) и пройдя его. Но ясно, что сильно устала после такого матча. Хватит ли сил на еще одно подобное выступление? Палладино признает нестабильность команды даже во время 90-та минут.
Обычно "фиалки" не прессингуют агрессивно и не владеют мячом много, а ищут быстрые вертикальные атаки. "Ювентус" же любит владеть мячом, но часто делает это стерильно. Против "Аталанты" владел 63 процента и часто пропускал атаки соперника. Против "Фиорентины" дома в первом круге владел 61 и там как раз дважды выходил вперед, но дважды пропускал, в том числе на 87-ой минуте.
Следует отметить, что матч находился под угрозой перенесения из-за плохих погодных условий. Но, похоже, он состоится. Хотя ожидается постоянный дождь, и это также может повлиять на игру.
Последние матчи команд
Кадры
Провал обороны заставляет Мотту менять. И как раз полностью набрал форму после травмы Калулу. Он должен оттеснить в запас Келли и отсрочить возвращение Вейги. Как раз возвращаются и правые защитники Савона и Рухи. Хотя не факт, что они готовы к стартовому составу. Значит, вновь Веа?
В центральной зоне дилемма между МакКенни и Коопмейнерсом. Тон в очередной раз провалился, так что шансы Уэстона выше. Справа в атаке вернулся Консейсау, но вряд ли готов для стартового состава. Гонсалес может выйти вновь. В центре атаки Коло Муани вновь оттеснит Влаховича, всегда играющего плохо против предыдущей команды.
"Фиорентина" в последние недели перешла на игру с тремя центральными защитниками. Мари должен расположиться между Комуццо и Раньери (Понграчич в запасе). Гозенс не в лучшей физической форме, потому слева может выйти Паризи. Не в лучшей и Фолоруншо и Адли, причем давно, зато Мандрагора вернулся после дисквалификации, а изгнанный из "Юве" зимой Фаджоли желает реванша.
Желает его и Мойзе Кен, изгнанный оттуда летом. Он проводит отличный сезон - 19 голов за клуб во всех турнирах. Напарником же в атаке станет скорее Гудмундссон, чем Бельтран. Альберт отлично отыграл в четверг, забил и, возможно, наконец-то находит себя.
"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Мари, Раньери, Гозенс, Катальди, Мандрагора, Фаджоли, Кен, Гудмундссон
"Ювентус": Ди Грегорио, Веа, Гатти, Калулу, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам, МакКенни, Н. Гонсалес, Йилдиз, Коло Муани
Цифры и факты
- Последний очный матч в лиге завершился со счетом 2:2, до этого "Ювентус" выиграл три подряд со счетом 1:0, до этого состоялась ничья 1:1, а до этого победила "Фиорентина" - 2:0. Сезон 2020/21 был последним, в котором "фиалки" ни разу не проиграли этому сопернику в лиге. Ныне такое может повториться
- Во Флоренции в лиге последний очный матч выиграл "Ювентус" - 1:0, до того же он не побеждал в четырех таких подряд - поражение и три ничьи
- 0:4 от "Аталанты" прервал серию "Ювентуса" из пяти побед в лиге, серию из трех матчей лиги без пропущенных, серию из 14-ти матчей лиги с забитыми
- "Фиорентина" в последних пяти матчах лиги четырежды проиграла и однажды победила, в последних семи во всех турнирах - пять раз проиграла и дважды победила. Ничьей не было в последних десяти во всех турнирах и в последних восьми в лиге. "Ювентус" не играл вничью в последних восьми в лиге
- Дома в лиге "Фиорентина" выиграла три из четырех последних матчей, проиграв один, а прямо перед этим не выиграла три подряд - два поражения и ничья. "Ювентус" в гостях в лиге выиграл два последних матча, но перед ними не выиграл три подряд - две ничьи и поражение
- "Фиорентина" пропускала в шести из семи последних матчей во всех турнирах, а забивала в четырех последних. По среднему числу забитых за матч во всех турнирах этот сезон - ее лучший за последние 27 с 1.846
Ставки и коэффициенты
Прогноз: Фиорентина - Ювентус 1:1
Эти команды частенько играют вничью друг с другом, особенно - во Флоренции. Еще одна? При этом против всех в лиге ничьих давно не выдавали. Пора? Обе слишком нервны для победы в таком матче, хотя могут достичь ее. Поражения же очень боятся, поскольку оно может даже уволить их тренеров. Кроме того, "Фиорентина" дома, но устала после четверга. Значит, баланс? 1:1?
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