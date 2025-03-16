Фиорентина - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 16.03.2025

Для "Фиорентины" матч дома против ненавистного "Ювентуса" - важнейший в сезоне, если сама она отстает от важных турнирных задач. Ныне начинает отставать, идет лишь девятой. Но догнать все еще можно. А главное - можно ввергнуть "Юве" в дикий кризис вплоть до немедленной смены тренера. После 0:4 от "Аталанты" поражение во Флоренции кресло Тьяго Мотты может и не выдержать.

Серия А. 29-й тур

16 марта. 19:00. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Ювентус"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Состояние команд

1 "Интер" 28 18 7 3 63-27 61 2 "Наполи" 28 18 6 4 45-23 60 3 "Аталанта" 28 17 7 4 63-26 58 4 "Ювентус" 28 13 13 2 45-25 52 5 "Лацио" 28 15 6 7 50-36 51 6 "Болонья" 28 13 11 4 44-34 50 7 "Милан" 29 13 8 8 44-33 47 8 Рома 28 13 7 8 43-30 46 9 "Фиорентина" 28 13 6 9 43-30 45 10 "Удинезе" 29 11 7 11 35-39 40

Пять побед в лиге подряд, в том числе над "Интером", даже вернули "Ювентус" в борьбу за Скудетто. Но они были вымученными, не приносили никаких хороших новостей в игровом плане. Да и состоялись на фоне вылетов из Лиги Чемпионов и Кубка Италии, протестов болельщиков, в том числе против руководства клуба, постоянных разговоров о смене Мотты летом, о провале его проекта.

А наибольшее домашнее поражение с 1967-го года неделю тому и вовсе поставило Мотту и команду в совершенно кошмарное положение. Несмотря на четвертое, лигочемпионское, место. Ее даже не приедут поддержать сегодня ультрас, заявившие, что не заслуживает их поддержки. Тренера могут уволить в случае поражения сегодня, и ни один игрок летом не будет чувствовать себя спокойным.

Мотта поблагодарил руководство клуба за поддержку, заявил, что сам он думает не о себе, а лишь о следующем матче. Считает, что первые 40 минут против "Аталанты" прошли хорошо. Требует от своих отыграть сегодня отлично против очень сложного соперника, прежде всего - не позволять контратаки, также выигрывать единоборства. И оставаться спокойными. Способны ли?

"Фиорентина" также далеко не в лучшем состоянии. На девятом месте, с четырьмя поражениями в пяти последних матчах лиги. Ее главный тренер Раффаэле Палладино также под угрозой отставки. Победы над "Лацио" и "Интером" в январе и начале февраля уже практически забыты. Хотя она проигрывала тому же "Интеру" и "Наполи" в гостях в борьбе, со счетом 1:2, но руководству нужны результаты.

Она еще играет в Еврокубках и в четверг выдала непривычно качественную, собранную и агрессивную игру, победив дома "Панатинаикос" в Лиге Конференций (3:1) и пройдя его. Но ясно, что сильно устала после такого матча. Хватит ли сил на еще одно подобное выступление? Палладино признает нестабильность команды даже во время 90-та минут.

Обычно "фиалки" не прессингуют агрессивно и не владеют мячом много, а ищут быстрые вертикальные атаки. "Ювентус" же любит владеть мячом, но часто делает это стерильно. Против "Аталанты" владел 63 процента и часто пропускал атаки соперника. Против "Фиорентины" дома в первом круге владел 61 и там как раз дважды выходил вперед, но дважды пропускал, в том числе на 87-ой минуте.

Следует отметить, что матч находился под угрозой перенесения из-за плохих погодных условий. Но, похоже, он состоится. Хотя ожидается постоянный дождь, и это также может повлиять на игру.

Последние матчи команд

Кадры

Провал обороны заставляет Мотту менять. И как раз полностью набрал форму после травмы Калулу. Он должен оттеснить в запас Келли и отсрочить возвращение Вейги. Как раз возвращаются и правые защитники Савона и Рухи. Хотя не факт, что они готовы к стартовому составу. Значит, вновь Веа?

В центральной зоне дилемма между МакКенни и Коопмейнерсом. Тон в очередной раз провалился, так что шансы Уэстона выше. Справа в атаке вернулся Консейсау, но вряд ли готов для стартового состава. Гонсалес может выйти вновь. В центре атаки Коло Муани вновь оттеснит Влаховича, всегда играющего плохо против предыдущей команды.

"Фиорентина" в последние недели перешла на игру с тремя центральными защитниками. Мари должен расположиться между Комуццо и Раньери (Понграчич в запасе). Гозенс не в лучшей физической форме, потому слева может выйти Паризи. Не в лучшей и Фолоруншо и Адли, причем давно, зато Мандрагора вернулся после дисквалификации, а изгнанный из "Юве" зимой Фаджоли желает реванша.

Желает его и Мойзе Кен, изгнанный оттуда летом. Он проводит отличный сезон - 19 голов за клуб во всех турнирах. Напарником же в атаке станет скорее Гудмундссон, чем Бельтран. Альберт отлично отыграл в четверг, забил и, возможно, наконец-то находит себя.

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Мари, Раньери, Гозенс, Катальди, Мандрагора, Фаджоли, Кен, Гудмундссон

"Ювентус": Ди Грегорио, Веа, Гатти, Калулу, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам, МакКенни, Н. Гонсалес, Йилдиз, Коло Муани

Цифры и факты

Последний очный матч в лиге завершился со счетом 2:2, до этого "Ювентус" выиграл три подряд со счетом 1:0, до этого состоялась ничья 1:1, а до этого победила "Фиорентина" - 2:0. Сезон 2020/21 был последним, в котором "фиалки" ни разу не проиграли этому сопернику в лиге. Ныне такое может повториться

Во Флоренции в лиге последний очный матч выиграл "Ювентус" - 1:0, до того же он не побеждал в четырех таких подряд - поражение и три ничьи

0:4 от "Аталанты" прервал серию "Ювентуса" из пяти побед в лиге, серию из трех матчей лиги без пропущенных, серию из 14-ти матчей лиги с забитыми

"Фиорентина" в последних пяти матчах лиги четырежды проиграла и однажды победила, в последних семи во всех турнирах - пять раз проиграла и дважды победила. Ничьей не было в последних десяти во всех турнирах и в последних восьми в лиге. "Ювентус" не играл вничью в последних восьми в лиге

Дома в лиге "Фиорентина" выиграла три из четырех последних матчей, проиграв один, а прямо перед этим не выиграла три подряд - два поражения и ничья. "Ювентус" в гостях в лиге выиграл два последних матча, но перед ними не выиграл три подряд - две ничьи и поражение

"Фиорентина" пропускала в шести из семи последних матчей во всех турнирах, а забивала в четырех последних. По среднему числу забитых за матч во всех турнирах этот сезон - ее лучший за последние 27 с 1.846

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Ставки и коэффициенты

Прогноз: Фиорентина - Ювентус 1:1

Эти команды частенько играют вничью друг с другом, особенно - во Флоренции. Еще одна? При этом против всех в лиге ничьих давно не выдавали. Пора? Обе слишком нервны для победы в таком матче, хотя могут достичь ее. Поражения же очень боятся, поскольку оно может даже уволить их тренеров. Кроме того, "Фиорентина" дома, но устала после четверга. Значит, баланс? 1:1?