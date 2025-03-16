Аталанта - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 16.03.2025

"После этого дня уже ничего не будет прежним", - заголовок Corriere dello Sport. В этот день нас ожидает последняя прямая встреча претендентов на Скудетто в сезоне. "Аталанта" и "Наполи" уже встречались дважды, как и "Интер" и "Наполи". "Аталанта" и "Интер" в лиге встретятся во второй раз сегодня и могут определить курс борьбы за чемпионский титул.

Серия А. 29-й тур

16 марта. 21:45. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Интер"

Главный арбитр: Давиде Масса

Состояние команд

1 "Интер" 28 18 7 3 63-27 61 2 "Наполи" 28 18 6 4 45-23 60 3 "Аталанта" 28 17 7 4 63-26 58 4 "Ювентус" 28 13 13 2 45-25 52 5 "Лацио" 28 15 6 7 50-36 51

Бергамо стоит на ушах. Все, кто ранее даже боялись вздохнуть и говорили о цели остаться в Серии А, боясь сглазить, теперь говорят о Скудетто. Даже в самом клубе признают, что это слово - уже не табу, и о трофее думают. Вчера болельщики пришли на тренировку команды с флагами, файерами, песнями, создав замечательную атмосферу. Атмосферу праздника.

Впрочем, а не перегорят ли игроки из-за этого? Не оглушат ли их медные трубы? Тем более, что результаты неоднозначны. Нынешний энтузиазм вызвала блестящая победа над "Ювентусом" неделю тому в Турине - 4:0, недавно были и 5:0 в Эмполи и в Вероне, но в предыдущих трех домашних матчах были 0:0 против "Венеции" и "Кальяри" и 1:3 от "Брюгге".

В 11-ти последних матчах лиги на счету бергамцев лишь четыре победы. В пяти последних домашних - ноль. Победы дома в лиге с разницей более одного мяча не было с октября. Стабильности и раскрепощенности на своем стадионе "Богине" явно не хватает. В январе "Наполи" она здесь проиграла (2:3), против того же "Ювентуса" с трудом вытащила ничью (1:1).

"Интер" также играл Топ-матч в этом месяце. В гостях у "Наполи". Играл слабо, долго отбивался и в итоге победу не удержал, пропустив на 87-ой минуте. Но ничья стратегически очень важна, ведь позволила не пропустить неаполитанцев на первое место. После этого "змеи" вымучили камбек с 0:2 дома над "Монцей", последней командой лиги, прошли "Фейеноорд" в Лиге Чемпионов.

Они также играют нестабильно, в лиге с разницей более одного мяча на всех полях не побеждали с января. Вообще побеждали в лиге лишь в трех из семи последних матчей. Выглядят уставшими, буксующими. Особенно же их обвиняют в неудачах в Топ-матчах, что признает и Симоне Индзаги. Но результатов в целом пока достаточно для выполнения задач во всех турнирах.

Когда говорят о неудачах команды Индзаги в Топ-матчах в этом сезоне, "Аталанту" явно не считают. В августе она была разгромлена в лиге на "Джузеппе Меацца" со счетом 4:0, в январе в Суперкубке в Саудовской Аравии побеждена со счетом 2:0. В целом против нее Симоне неожиданно легко. Он выиграл все семь последних матчей у Джан Пьеро Гасперини.

Что изменилось на этот раз? "Интер" устал из-за Лиги Чемпионов, играет серо. А "Аталанта" уверена в себе после 4:0 над "Ювентусом", добытого на контратаках, без своей привычной агрессивной игры, и после пяти матчей в лиге подряд без пропущенных. Ранее она набрасывалась на "Интер", оставляла дыры в обороне и пропускала. Теперь она осторожнее и дыр не оставляет.

Индзаги считает, что обе команды в хорошей форме, и для победы понадобится игра с энергией, агрессией, нацеленностью на успех, внимательностью, концентрацией и реализацией моментов. Не считает 4:0 в августе реальным соотношением сил, поскольку, как заявляет, "Аталанта" тогда была в кадровом кризисе, отпускала и брала много игроков.

Последние матчи команд

Кадры

Коссуну, Скальвини, Скамакка, Пош - не новые травмы "Аталанты". Куадрадо, начинавший матч против "Ювентуса" на поле на позиции атакующего полузащитника - новая. Его может заменить Брешианини, Самарджич, Пашалич. Или Де Кетеларе, если Гасперини решит играть на атаку. Эдерсон не совсем здоров, но вышеупомянутые игроки готовы заменить и его.

Внимание на Матео Ретеги, автора 22-ух голов в лиге, и на Адемолу Лукмана, автора 13-ти голов и пяти ассистов.

"Интер" потерял защитников Де Фрая и Димарко. Но им есть замены. Ачерби вернулся уже несколько недель тому, Аугусто - сейчас. Биссек здесь. Залевски и Дармиан травмированы, так что на флангах по-прежнему не хватает игроков. А вот в центре поля хватает, несмотря на травму Зелински. Чалханоглу набирает форму, Асллани и Фраттези готовы выйти на замену.

Центрфорварды в целом забивают немного, но в последних матчах забивали. Кроме Тареми и Корреа. Лаутаро Мартинес - "Фейеноорду" и "Дженоа", Маркус Тюрам - в двух матчах "Фейеноорду", Марко Арнаутович - "Монце" и "Лацио". Тюрам недавно после травмы, потому может и не выйти с первых минут. Вратарь Зоммер также недавно после травмы, но выйдет.

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Колашинац, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста, Брешианини, Лукман, Ретеги

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Аугусто, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

"Интер" выиграл семь последних очных матчей во всех турнирах, причем три последних - с результатами 4:0, 4:0 и 2:0. Перед этими семью два матча подряд завершились вничью. Он не проигрывал "Аталанте" в последних 14-ти матчах

В Бергамо последние два очных матча выиграл "Интер" - 3:2 и 2:1, перед ними два матча там завершились вничью - 0:0, 1:1. Он не проигрывал "Аталанте" на ее стадионе в пяти последних матчах - три победы, две ничьи

В пяти матчах лиги в сезоне против ее Топ-4 перед началом 29-го тура "Аталанта" набрала семь очков - две победы, одна ничья, два поражения. "Интер" набрал шесть в пяти - одна победа, три ничьи и одно поражение

"Аталанта" и "Интер" - лучшие атаки Серии А в этом сезоне - по 63 забитых мяча. По пропущенным бергамцы третьи с 26-ю, миланцы четвертые с 27-ю

В гостях в лиге против всех "Аталанта" выиграла четыре последних матча, но дома не выиграла пять последних - четыре ничьи и поражение. На всех полях в лиге она выиграла четыре из последних 11-ти матчей - шесть ничьих, одно поражение

"Интер" выиграл три из семи последних матчей лиги на всех полях - также две ничьи и два поражения. В гостях в лиге он не выиграл в последних четырех - две ничьи и два поражения, а прямо перед этим выиграл восемь таких подряд

"Аталанта" не пропускала в пяти последних матчах лиги на всех полях. "Интер" пропустил в шести из последних семи. Дома в лиге "Аталанта" не пропускала в двух последних, но перед этим пропустила в шести подряд. "Интер" в гостях в лиге пропустил в последних четырех, а до этого в семи подряд не пропускал

"Аталанта" не забивала в двух последних матчах лиги дома, но перед этим забивала в 27-ми таких подряд. "Интер" не забивал в двух из трех последних матчей лиги в гостях, но перед этим забил в 13-ти таких подряд

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Ставки и коэффициенты

Прогноз: Аталанта - Интер 2:2

Неужели Гасперини вновь развалится против Индзаги? Сколько это может продолжаться? Ставим, что сегодня закончится, и "Аталанта" не проиграет. Она вдохновлена после "Ювентуса", видоизменила в Турине свою игру, а "Интер" устал и играет серо. Хотя все же чемпион. Ничья кажется логичной. Причем забить должны обе команды. Много ли? Возможно, да.