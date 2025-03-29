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Ювентус - Дженоа. Анонс и прогноз матча Серии А на 29.03.2025
Руслан Малиновский против любимого соперника и его нового тренера
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня "Ювентус" проведет свой первый матч под руководством нового тренера. Игор Тудор сменил Тьяго Мотту около недели тому и выведет свою новую команду на матч против "Дженоа" и Руслана Малиновского. Украинец триумфально вернулся в стартовый состав в предыдущем туре, а против этого соперника очень любит играть. Удастся ли ему испортить дебют хорвату?
Серия А. 30-й тур
29 марта. 19:00. Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Дженоа"
Главный арбитр: Антонио Рапуано
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|29
|19
|7
|3
|65-27
|64
|2
|29
|18
|7
|4
|45-23
|61
|3
|29
|17
|7
|5
|63-28
|58
|4
|29
|14
|11
|4
|49-34
|53
|5
|29
|13
|13
|3
|45-28
|52
|6
|29
|15
|6
|8
|50-41
|51
|7
|29
|14
|7
|8
|44-30
|49
|8
|29
|14
|6
|9
|46-30
|48
|9
|29
|13
|8
|8
|44-33
|47
|10
|29
|11
|7
|11
|35-39
|40
|11
|29
|9
|11
|9
|34-34
|38
|12
|29
|8
|11
|10
|28-37
|35
|13
|29
|7
|8
|14
|35-46
|29
|14
|29
|9
|2
|18
|29-58
|29
|15
|29
|6
|8
|15
|28-44
|26
|16
|29
|6
|7
|16
|21-48
|25
|17
|29
|5
|10
|14
|35-49
|25
|18
|29
|4
|10
|15
|23-46
|22
|19
|29
|3
|11
|15
|23-42
|20
|20
|29
|2
|9
|18
|24-49
|15
Все удивились, что Мотта не был уволен сразу же после 0:4 от "Аталанты" и 0:3 от "Фиорентины". Спортивный директор Кристиано Джунтоли даже выступил и сказал, что тренер остается. Но через несколько дней он был отправлен в отставку. Тудор же провел за рулем своего автомобиля 1000 километров из Сплита в Турин, чтобы прибыть на новую работу как можно быстрее.
Мотта не только проваливался на поле, из-за чего "Юве" вылетел из Лиги Чемпионов, Кубка Италии и из Топ-4 лиги, но и поссорился с многими игроками в раздевалке. Атмосфера там была невыносимой, и потому увольнение - неминуемым. Задача Тудора - реанимировать атмосферу, сколотить команду по игре и по духу, принести стабильность и жажду борьбы.
Бывшего игрока команды и помощника главного тренера в сезоне 2020/21 воспринимают как ювентусовское сердце, как человека, который отлично знает клуб, который привьет игрокам ДНК клуба и мотивацию, увлечет за собой и выполнит задачу выхода в Лигу Чемпионов. Он сам говорит о приходе на короткосрочный контракт в клуб как о "выборе сердца".
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Первым соперником на пути к выполнения задачи является "Дженоа". Середняк, который в 13-ти очках над зоной вылета и в 17-ти ниже "Ювентуса". Таким положением генуэзцы очень довольны. Их наставник Патрик Виейра, правда, отказывается подытоживать сезон и праздновать, пока место в лиге не обеспечено официально, но в клубе уже ощущают выполнение своей задачи.
В последних трех матчах команда не проигрывала, пусть и играла против аутсайдеров. А четыре тура тому серьезно осложнила жизнь "Интеру" в гостях и проиграла ему лишь со счетом 0:1. Она играет упрямо против всех, и с начала ноября проиграла с разницей более одного мяча лишь "Роме" в гостях. Да и там плотно боролась - 1:3.
Она еще не побеждала грандов в этом сезоне, но ничьи с "Интером", "Ромой", "Болоньей", "Миланом" (последним - в гостях) добывала.
Команда Виейра, игравшего с Тудором в "Ювентусе", не ищет мяч, редко атакует, организованно закрывается в обороне и ищет контратаки. "Юве" же при Мотте много владел мячом, но часто стерильно, без креатива (седьмой по ударам по воротам в лиге). А вот Тудор любит играть в очень быстрый вертикальный футбол. Получится ли наладить его с первого же матча?
Виейра ожидает тяжелый матч, учитывая энергию соперника благодаря смене тренера, но указывает, что его команда всегда плотно боролась с грандами и сегодня желает победить.
Последние матчи команд
Кадры
Тудор любит играть с тремя центральными защитниками, причем часто - 3-4-2-1 при втором форварде на позиции одного из атакующих полузащитников. Сыграет ли так сразу же в новой команде? Одной из его главных задач считают реанимирование Душана Влаховича и ожидают выход серба вместе с Коло Муани. Хотя француз может и сесть в запас в пользу Йилдиза и Нико Гонсалеса.
Один из главных вопросов - место Тона Коопмейнерса. 3-4-2-1 - схема игры "Аталанты", в которой голландец в предыдущем сезоне выступал блестяще. Но не факт, что он сегодня выйдет с первых минут. Неясно также место универсала МакКенни - фланг или центр поля, а также капитана Локателли - центр поля или центр обороны. А Гонсалес в итоге может сместить Веа с позиции правого латераля.
Травмы - Милик, Бремер, Луис, Кабал, Камбиазо.
"Дженоа" играет по схеме 4-2-3-1, но позиции вингеров у нее уже занимали и опорники, и форварды, и крайние защитники. Крайний защитник Дзаноли справа и опорник Миретти, сделавший дубль в предыдущем туре, слева - наиболее вероятные варианты. Миретти сыграет против команды, у которой арендован. А в центре поля конкуренция между ветераном Баделем и молодым Мазини.
Серьезная потеря - левый защитник Мартин. Нортон-Каффи гораздо слабее его, туда также может перейти центрдеф Васкес, и тогда Маттурро займет его место. Хотя Вийера говорил, что сам Маттурро может выйти левее.
Руслан Малиновский в позапрошлом туре впервые сыграл после пяти месяцев травмы. А в предыдущем вышел с первых минут и отдал два красивых ассиста. Вийера говорит о готовности украинца, о тяжелой работе по выздоровлению и о его высоком качестве, которое очень помогает команде.
"Ювентус" - любимый соперник Руслана в Италии. В ворота туринцев он забил во всех турнирах четыре мяча (больше, чем в ворота любой другой итальянской команды). Три из них - в лиге (столько же в ворота "Болоньи", больше нет). Правда, все они состоялись за "Аталанту".
Форварды Экубан и Витинья и опорник Торсбю вернулись, но вряд ли готовы для первых 11-ти. Бани, Касса, Мессиас, Аханор, Корне отсутствуют.
"Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Гатти, Келли, Веа, Локателли, К. Тюрам, МакКенни, Н. Гонсалес, Йилдиз, Влахович
"Дженоа": Леали, Сабелли, Де Винтер, Васкес, Маттурро, Мазини, Френдруп, Дзаноли, Малиновский, Миретти, Пинамонти
Цифры и факты
- Последний очный матч "Ювентус" выиграл (3:0 в гостях), но до этого не выиграл три подряд - две ничьи и поражение. В этих четырех он забил в первом тайме лишь один мяч - с пенальти
- Результат последнего очного матча в Турине - ничья 0:0, до этого "Ювентус" выиграл три подряд, до этого состоялась ничья, а до этого - пять побед "Ювентуса" подряд. В последних 20-ти таких "Юве" не проигрывал
- "Ювентус" проиграл два последних матча лиги против всех подряд, а прямо перед этим выиграл пять подряд. Трех поражений в лиге подряд он не терпел с апреля 2023-го года
- Двух поражений дома в лиге подряд "Ювентус" не терпел с марта 2011-го. Последний домашний матч он проиграл со счетом 0:4 - наибольшее поражение в таких с сезона 1967/68, но прямо перед этим выиграл четыре таких подряд
- "Дженоа" не проиграла в трех последних матчах лиги на всех полях подряд, в шести последних проиграла однажды - три ничьи 1:1 и две победы
- "Дженоа" не выиграла в шести последних гостевых матчах лиги подряд - три ничьи, три поражения. Ее результаты в трех последних таких - 1:1, 0:1, 1:1. Она пропускала в пяти последних таких. Хотя и забила в четырех из них
Ставки и коэффициенты
Прогноз: Ювентус - Дженоа 2:0
Новый тренер всегда приносит энтузиазм, но далеко не всегда решает все проблемы, особенно, если они глубоки. Еще и "Дженоа" играет плотно, низко обороняется, мало пропускает. Она должна создать проблемы, и прежде всего не стоит ставить на обилие голов. Но все же кажется, что Тудор начнет свою каденцию с победы.
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