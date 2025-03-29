Фиорентина - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 30.03.2025

В своем предыдущем матче "Фиорентина" разнесла дома "Ювентус" со счетом 3:0. В своем предыдущем гостевом "Аталанта" разнесла этот же "Ювентус" со счетом 4:0. Теперь флорентийцы и бергамцы выяснят отношения друг с другом. В борьбе за выполнение каждая своей задачи.

Серия А. 30-й тур

30 марта. 16:00. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Аталанта"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Интер" 29 19 7 3 65-27 64 2 "Наполи" 29 18 7 4 45-23 61 3 "Аталанта" 29 17 7 5 63-28 58 4 "Болонья" 29 14 11 4 49-34 53 5 "Ювентус" 29 13 13 3 45-28 52 6 "Лацио" 29 15 6 8 50-41 51 7 Рома 29 14 7 8 44-30 49 8 "Фиорентина" 29 14 6 9 46-30 48 9 "Милан" 29 13 8 8 44-33 47

Четко определить задачи обеих команд на самом деле сейчас трудно. "Аталанта" уже после "Ювентуса" уступила дома "Интеру" со счетом 0:2 и отстает от него, то есть от лидера лиги, уже на шесть очков. В тех же шести очках пятое место, которое выбивает из Лиги Чемпионов. "Фиорентина" же сейчас вне Еврокубковой зоны, но от лигочемпионского места отстает на пять очков. За что тогда обе борются?

"Аталанта" все же еще не окончательно выпала из борьбы за Скудетто. А ее нестабильность и отсутствие серий побед (в лиге даже серии из двух не было в 2025-ом году) заставляют смотреть вниз и защищать третье место. "Фиорентина" также нестабильна, не выдавала серии в лиге с шестого февраля, но чувствует, что способна подняться наверх, в Еврокубковую зону. Так что обеим есть чего бояться и есть к чему стремиться.

Перепады бергамцев ясны. Дома в лиге они не побеждали в последних шести матчах и даже не забивали в последних трех. А вот в гостях выиграли последние четыре, причем последние три - с результатами 5:0, 5:0, 4:0. У флорентийцев же наоборот. Дома в лиге - четыре победы в пяти последних матчах (одно поражение), три из четырех последних без пропущенных, в гостях в лиге - одна победа и пять поражений в семи последних.

Статистика обеих против других грандов в той же динамике. Дома "Фиорентина" уже побеждала "Милан", "Лацио", даже громила "Интер", "Ювентус" и "Рому" и проиграла лишь "Наполи". "Аталанта" в гостях получала 0:4 от "Интера", но еще в августе, а с тех пор на выезде грандам не проигрывала, в том числе 3:0 над "Наполи", 2:0 над "Ромой" и 4:0 над "Ювентусом".

В целом команды нестабильны, неспокойны, в последнее время скорее недовольны, Раффаэле Палладино совсем недавно пребывал под угрозой отставки, Джан Пьеро Гасперини вылетел в феврале из Кубка Италии и Лиги Чемпионов и в сердцах заявил, что может и уйти летом. Вместе с тем, победа над "Ювентусом" придала обеим сил и уверенности в себе. И оба тренера в целом высказываются положительно.

Матчи между ними всегда очень ярки и эмоциональны. Последние три очных в лиге завершились со счетом 3:2. Дважды - в пользу "Фиорентины", в этом сезоне - в пользу "Аталанты". Палладино - еще и ученик Гасперини, приверженец его стиля, что добавляет еще больше интереса. Мы имеем полное право ожидать ярчайшую игру.

Последние матчи команд

Кадры

"Аталанта" потеряла ведущего опорника Эдерсона из-за дисквалификации. Обычно меняет его Пашалич. Но и обычно в Топ-матчах играют оба. Значит, Гасперини на этот раз придется выставить "слишком атакующий" состав. Самарджич, Брешианини и еще более атакующие Де Кетеларе и Дзаньоло - кандидаты на свободные места полузащитников в 3-4-2-1. Кроме мест Де Роона и Лукмана, занятых.

При этом из-за травмы Ретеги, лучшего бомбардира лиги с 22-мя голами, могут в итоге сыграть больше хавбеков. Матео может попасть в заявку, но его выход с первых минут крайне сомнителен.

В сборной Ретеги заменил Мойзе Кен и забил Германии. Он возглавит атаку "Фиорентины". Рядом с ним - Гудмундссон, который против "Ювентуса" наконец-то показал, на что способен. Позади них - Фаджоли. Он также показал двумя ассистами. Мандрагора тогда забил. А есть еще Фолоруншо, Катальди и Адли. В центре обороны в схеме 3-5-2 Комуццо попытается сдвинуть Мари, Понграчича или Раньери.



"Фиорентина": Де Хеа, Мари, Понграчич, Раньери, Додо, Катальди, Мандрагора, Фаджоли, Гозенс, Гудмундссон, Кен

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Колашинац, Белланова, Де Роон, Пашалич, Дзаппакоста, Брешианини, Лукман, Де Кетеларе

Цифры и факты

Три последних очных матча в лиге завершились со счетом 3:2. Два первых из них - в пользу "Фиорентины", третий - в пользу "Аталанты". А прямо перед этим в трех очных матчах лиги состоялись по победе каждой из команд со счетом 1:0 и ничья 1:1

В последних трех очных матчах лиги во Флоренции зафиксированы две победы хозяев и ничья. Прямо перед этим две победы подряд в таких одержали гости

Раффаэле Палладино проиграл Джан Пьеро Гасперини все четыре очных матча в карьере в качестве главных тренеров. Общая разница мячей в них - 5:13

"Фиорентина" выиграла два из шести последних матчей лиги - также четыре поражения, три из восьми последних матчей во всех турнирах - также пять поражений. В 11-ти ее последних матчах во всех турнирах и в девяти в лиге ничьих не было

"Аталанта" выиграла два из семи последних матчей во всех турнирах - также две ничьи и три поражения, выиграла четыре из 12-ти последних матчей лиги - шесть ничьих и два поражения

Результаты "Фиорентины" в пяти последних матчах лиги дома - четыре победы и поражение, результаты "Аталанты" в четырех последних матчах лиги в гостях - четыре победы. Бергамцы не проигрывали в 12-ти последних матчах лиги в гостях - девять побед, три ничьи

"Аталанта" пропустила от "Интера" после пяти матчей лиги без пропущенных на всех полях подряд

Результаты "Фиорентины" дома в нынешнем сезоне против других команд Топ-9 - 2:1 над "Лацио" и "Миланом", 3:0 над "Интером" и "Ювентусом", 5:1 над "Ромой", 0:3 от "Наполи". Результаты "Аталанты" в таких в гостях - 0:4 от "Интера", 1:1 с "Болоньей" и "Лацио", 3:0 над "Наполи", 2:0 над "Ромой", 4:0 над "Ювентусом"

Прогноз: Фиорентина - Аталанта 2:2

"Фиорентина" сильна дома, "Аталанта" сильна в гостях. Очные матчи между ними очень ярки. При этом обе крайне нестабильны и неспокойны, способны выдать унылую, а то и провальную игру сразу после блестящей. Потому результат отчетного матча очень сложно предсказать. Что можно предсказать, так это обилие голов.