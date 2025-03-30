Наполи - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 30.03.2025

"Наполи" пытается не вылететь из борьбы за Скудетто, "Милан" пытается не вылететь из борьбы за зону Лиги Чемпионов и вообще за Еврокубки. Победы "Болоньи", "Ювентуса" и "Ромы" в субботу уж точно не оставляют последнему пространство для маневра и право на ошибку. А первому не оставляет класс "Интера". В воскресенье на "Стадио Марадона" обе команды должны играть на победу.

Серия А. 30-й тур

30 марта. 21:45. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Милан"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Интер" 29 19 7 3 65-27 64 2 "Наполи" 29 18 7 4 45-23 61 3 "Аталанта" 29 17 7 5 63-28 58 4 "Болонья" 30 15 11 4 50-34 56 5 "Ювентус" 30 14 13 3 46-28 55 6 Рома 30 15 7 8 45-30 52 7 "Лацио" 29 15 6 8 50-41 51 8 "Фиорентина" 29 14 6 9 46-30 48 9 "Милан" 29 13 8 8 44-33 47 10 "Удинезе" 29 11 7 11 35-39 40

В последние недели "Милан" даже в какой-никакой неплохой форме. Выиграл два матча подряд. Сержиу Консейсау заявляет, что игра лишь однажды в неделю благотворно сказывается, позволяет наигрывать схемы и связки на тренировках. Впрочем, победы были вымучены с разницей в один мяч камбеками. Над аутсайдерами. Игра и там не просматривалась. А до этого состоялись три поражения подряд.

Даже после двух этих побед "россонери" на девятом месте, вне Еврокубковой зоны. Четвертое, лигочемпионское, место перед началом 30-го тура находилось на расстоянии шести очков, то есть вроде бы преодолимом. Но и на расстоянии пяти мест. А победы трех из этих пяти соперников в субботу еще больше осложнили задание команде Консейсау.

Для погони нужно одерживать третью победу в лиге подряд, а такой серии не было с сентября. Логично, что португальский тренер называет матч в Неаполе критически важным. И не хочет говорить о полуфинале Кубка против "Интера" в среду.

"Наполи" в ничейной форме. Победа, поражение и пять ничьих в последних семи матчах лиги. Победа состоялась как раз в последнем домашнем матче - 2:1 над "Фиорентиной". В позапрошлом домашнем состоялась ничья с "Интером". То есть неаполитанцы сейчас не слабы. Но в последнем матче перед перерывом на матчи сборных они не сумели даже забить в Венеции 19-ой команде лиги.

Антонио Конте постоянно хвалит своих подопечных, утверждает, что совершают невероятные вещи в этом сезоне и что ни в коем случае не отказываются от борьбы за Скудетто. Но динамика ясна. "Интер" опережает уже на три очка и отпускать не собирается. Он в этом туре играет перед матчем "Наполи" дома против середняка и победой может оказать еще более серьезное давление на команду Конте.

Обе команды отнюдь не ищут владение мячом. "Милан" шестой в этом, "Наполи" - девятый. По забитым мячам команды на 7-9 местах. "Милан" теоретически играет более атакующе, агрессивнее, быстрее, но на самом деле жутко неточно, неэффективно, несобранно. "Наполи" же скучен, но собран, лучшая оборона лиги ("Милан" - лишь седьмая).

Очный матч первого круга был одним из наиболее легких для "Наполи" в сезоне против грандов. "Везувиани" очень рано открыли счет, а затем четко удерживали игру в центре поля, опасно контратаковали и в итоге забили второй. Типичная выездная модель. Но теперь матч в Неаполе. Где, правда, местная команда в последнее время играет гораздо лучше, чем ранее. Научилась доминировать?

Следует отметить разницу в последних результатах команд против других команд Топ-9. "Наполи" не проигрывал в последних семи таких матчах - победы над "Ювентусом" и "Аталантой", две победы над "Фиорентиной", ничьи с "Лацио", "Ромой" и "Интером". "Милан" же проиграл два последних таких - "Болонье" в феврале и "Лацио" в начале марта и не побеждал в таких в лиге с сентября.

Последние матчи команд

Кадры

Несмотря на "Интер", ротация в "Милане" не ожидается. В центре обороны всегда конкуренция между четырьмя. Хотя Тиав и Габбия в последнее время опережают Томори и Павловича. В центре поля дисквалифицирован Муса и не в форме Фофана, зато как раз вернулся Лофтус-Чик и может сыграть с первых минут впервые с декабря. В атаке Сантьяго Хименес не совсем здоров и может быть заменен Абрахамом.

В "Наполи" вылетел Спинаццола, не совсем здоровы Окафор и Ангисса. Нерес только-только возвращается после двух месяцев травмы. Конте уклонился от ответа на вопрос, не думает ли он вернуться к схеме 4-3-3 с 3-5-2. А 4-3-3 зависит как раз от Нереса. Интересный вопрос. Ангиссу же, немного травмированного уже несколько недель, может вновь заменить Гилмор или Биллинг.

"Наполи": Мерет, Политано, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера, Лоботка, Гилмор, МакТоминей, Распадори, Лукаку

"Милан": Маньян, Уокер, Тиав, Габбия, Эрнандес, Фофана, Бондо, Рейндерс, Пулишич, Леау, Абрахам

Цифры и факты

В последних пяти, семи, девяти и 12-ти очных матчах в лиге команды равны по победам. По две при одной ничьей в пяти, по три при одной ничьей в семи, по четыре при одной ничьей в девяти, по четыре и четыре ничьи в 12-ти. Последний выиграл "Наполи" - 2:0 в Милане в октябре 2024-го года

В Неаполе в лиге "Наполи" не побеждал "Милан" в последних пяти матчах - две ничьи и три поражения. Результат последнего - 2:2 в октябре 2023-го года

"Милан" выиграл два последних матча лиги сразу после трех поражений подряд. В гостях в лиге он выиграл последний сразу после двух поражений подряд. Вничью в лиге на всех полях он не играл в семи последних матчах, в гостях - в восьми

Результаты "Наполи" в семи последних матчах лиги на всех полях - победа, поражение (с одинаковым счетом 2:1) и пять ничьих. Дома в лиге он не проигрывал в последних шести - четыре победы, две ничьи

В последних пяти матчах лиги "Милана" на всех полях забивали обе команды, а прямо перед этим он не пропустил в двух. "Россонери" забивали в последних девяти таких. Обе команды забивали в последних трех гостевых матчах "Милана" в лиге

В последнем матче лиги "Наполи" состоялась ничья 0:0, а до него в восьми таких на всех полях забивали обе команды. Сам он перед последним 0:0 забивал в 13-ти подряд. В последних четырех домашних матчах "Наполи" в лиге забивали обе команды, сам он забивал в последних шести таких

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Ставки и коэффициенты

Прогноз: Наполи - Милан 2:1

"Милан" вроде бы в чуть лучшей форме, чем "Наполи". Но на самом деле эта "форма" состоит из двух вымученных побед над аутсайдерами. Против грандов он в последнее время играет неудачно. А "Наполи" - хорошо. Также "везувиани" улучшили игру и результаты дома. И они просто сильнее в этом сезоне. Пора им прерывать нелогичную домашнюю серию без побед над этим соперником.