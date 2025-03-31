Лацио - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 31.03.2025

Борьба за места в лигочемпионской зоне Серии А обостряется. Даже третье место "Аталанты" теперь более чем реально достать, ведь пятое отстает от нее лишь на три очка. И именно сейчас "Лацио" впал в кризис. На данный момент он отступил на восьмое место. Потому сегодня в последнем матче 30-го тура ему нужно обязательно побеждать. Впрочем, "Торино" всегда рад помешать ему.

Серия А. 30-й тур

31 марта. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Торино"

Главный арбитр: Давиде Масса

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Лаціо - Торіно Смотреть трансляцию

Состояние команд

"Лациале" сдали в последнее время в игровом плане, устали, ведь играют и в Лиге Европы. Их проблемы были заметны. Однако развал в Болонье (0:5) все равно непростителен. Он вызвал шок, бурную реакцию и среди болельщиков, и в руководстве клуба. Уже и позиции главного тренера Марко Барони, которым в феврале чуть ли не восхищались, непрочны. От него и его подопечных требуют реабилитироваться.

Способны ли они? В последних пяти матчах лиги они побеждали лишь однажды. Хотя "Милан" в гостях. 2:2 с "Наполи" дома - также позитив. Но, пожалуй, более показателен предыдущий домашний матч лиги против откровенного середняка "Удинезе". Тогда "Лацио" сыграл 1:1, причем совершенно по игре. А "Торино" - точно такой же откровенный середняк.

"Быки" еще и в хорошей форме в последнее время. Три победы и ничья в последних четырех матчах, в том числе победа над тем же "Миланом". До этого был период с переизбытком ничьих, но ведь это и означает, что туринцы редко проигрывают. Однажды в последних 12-ти матчах лиги. Да и тогда они пропустили на 90-ой минуте. Кстати, в Болонье (14-го февраля). Никак не 0:5, как у "Лацио", а плотная борьба на "Ренато Даль'Ара".

Турнирных задач у "Торино" нет, поскольку он в 15-ти очках над зоной вылета и в 13-ти позади седьмого места "Лацио". Но, как всегда, он солиден и упрям.

Обе команды пытаются играть в агрессивный, быстрый, вертикальный футбол, но им часто не хватает точности, качества. Они часто ошибаются. Потому сегодня ожидаем качели. Матчи между этими командами еще и всегда напряженные, и далеко не в последнюю очередь - из-за вражды президентов клубов.

Последние матчи команд

Лацио

Милан - Лацио 1:2 (лига)

Виктория Пльзень - Лацио 1:2 (Лига Европы)

Лацио - Удинезе 1:1 (лига)

Лацио - Виктория Пльзень 1:1 (Лига Европы)

Болонья - Лацио 5:0 (лига)

Торино

Болонья - Торино 3:2 (лига)

Торино - Милан 2:1 (лига)

Монца - Торино 0:2 (лига)

Парма - Торино 2:2 (лига)

Торино - Эмполи 1:0 (лига)

Кадры

Говорят о полной перезагрузке обороны "Лацио" после Болоньи. Похоже, останется лишь Романьоли. Хюсай вместо Марушича, Жиго вместо Хилы, даже вернули в заявку на лигу Лоренцо Пеллегрини (вместо травмированного Патрика). Он заменит Лаццари. Вряд ли Тавареш, поскольку и он не совсем здоров.

Главный форвард Кастельянос вновь травмирован. Диа сыграет на острие. А за ним? Третий опорник Весино? Но ведь так играли в Болонье. Говорят о Педро и Деле-Баширу. Также правый вингер Исаксен не совсем здоров. Чауна и Нослин готовы.

"Торино" сохраняет стабильность состава. Зимние новички Касадеи и Элмас очень хорошо играют и забивают, левый защитник зимний новичок Бираги также пробился в состав, несмотря на автогол в Болонье. Разве что дилемма между вингером/латералем Лазаро и опорником Гинейтисом. От этого зависит и место Элмаса на поле - в центре или на фланге.

"Лацио": Проведель, Хюсай, Жиго, А. Романьоли, Лука Пеллегрини, Ровелла, Гендузи, Нослин, Педро, Дзакканьи, Диа

"Торино": Милинкович-Савич, Валюкевич, Коко, Марипан, Бираги, Риччи, Касадеи, Элмас, Лазаро, Адамс, Влашич

Цифры и факты

Результаты последних восьми очных матчей по порядку - четыре ничьи, победа Торино, три победы Лацио. Последний, в первом круге этого сезона, завершился победой Лацио в Турине со счетом 3:2

Результаты последних семи очных матчей в Риме - по две победы и три ничьи. Последнего - 2:0 в пользу хозяев

0:5 в Болонье прервал серию "Лацио" из шести матчей без поражений в лиге - три победы, три ничьи

"Торино" проиграл лишь один из 12-ти последних матчей в лиге - также четыре победы и семь поражений. В последних четырех его результаты - три победы и ничья

Результаты шести последних матчей "Лацио" дома в лиге - победа, поражение и четыре ничьи, результаты семи - победа, два поражения и четыре ничьи

Результаты шести последних матчей "Торино" в гостях в лиге - победа, поражение и четыре ничьи, результаты восьми последних - две победы, поражение и пять ничьих

"Торино" забивал в десяти последних матчах лиги на всех полях и в семи последних в гостях

В последних шести домашних матчах "Лацио" в лиге забивали обе команды

Прогноз: Лацио - Торино 1:1

"Торино" почти не проигрывает, еще и начал превращать ничьи в победы, но все же играет в гостях, да и против гораздо более мотивированной команды. А "Лацио", хотя и зол и желает реабилитироваться за 0:5, но вряд ли уверен в себе и испытывает реальные игровые и физические проблемы. Ничьих в матчах обеих команд в последние месяцы много. Еще одна?