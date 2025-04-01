Эмполи - Болонья. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 01.04.2025

"Эмполи" и "Болонья" находятся на критически важных местах в Серии А. Вторая - на четвертом, лигочемпионском, с преимуществом лишь в одно очко над пятым, первый - на 18-ом, в зоне вылета, с отставанием лишь в два очка от 17-го. Но сегодня обе отвлекутся на исторический матч. Первый полуфинал Кубка Италии для "Болоньи" с сезона 1998/99, первый для "Эмполи" в истории.

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

1 апреля. 22:00. Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Болонья"

Главный арбитр: Лука Дзуфферли

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Состояние команд

Президент "Эмполи" Фабрицио Корси говорит о красивом, историческом вечере для клуба, но признает, что насладиться им как следует не получится. Причина - положение в лиге. В апреле команда сыграет против таких же аутсайдеров, как сама - "Кальяри" и "Венеции", еще и дома (против "Кальяри" - уже шестого апреля), и настрой на них будет максимальным.

На ясный вопрос, что бы он выбрал - выживание в Серии А или выигрыш Кубка Италии, Корси ответил ясно - выживание в Серии А.

Тем не менее, недооценивать тосканцев не следует. Они уже выбили из Кубка "Торино", "Фиорентину" и "Ювентус", причем всех - в гостях. И двух последних выбивали сразу после разгромных поражений в лиге. А теперь они подходят к матчу после неплохой ничьей в Комо (1:1). А в предыдущем домашнем матче во всех турнирах уступили "Роме" лишь со счетом 0:1.

Во всех трех предыдущих раундах Кубка они продемонстрировали хороший футбол, играя на равных с более статусными соперниками. Открывали счет во всех, затем пропускали, но находили силы удержаться. Против "Торино" в концовке нашли победный гол, против "Фиорентины" сравняли на 75-ой минуте. Ее и "Юве" в итоге переиграв в сериях пенальти.

"Болонья" в лиге на другой планете. Она борется за второй выход в Лигу Чемпионов подряд, что станет историческим достижением для всей Серии А и поставит "россоблу" на уровень "Аталанты" в историческом списке сенсаций. Эту же "Аталанту" удалось выбить в четвертьфинале Кубка. В гостях, благодаря голу на 80-ой минуте. А до этого - разнести дома "Монцу" - 4:0.

В Серии А на счету "Болоньи" ныне пять побед подряд, и она очень хочет удержать четвертое место и даже взобраться на третье. А в Кубке - пробиться в первый финал с сезона 1973/74. Под руководством Винченцо Итальяно, специалиста по выходам в финалы (финал Кубка два года тому и финалы Лиги Конференций двух последних лет с "Фиорентиной").

Тысяча болельщиков пришла на ее тренировку, на стадионе в Эмполи ожидаются четыре тысячи и даже немного больше. Ажиотаж в городе вокруг Кубка на высоком уровне, и Итальяно заявляет, что не хочет разбазарить этот энтузиазм, эту связь с болельщиками. При этом предостерегает от мыслей о том, что его команда уже в финале, поскольку в соперниках аутсайдер.

"Эмполи" играет в прагматичный, осторожный футбол. В первых таймах он выступает очень собранно (девятое место в лиге) и редко пропускает даже от грандов. Во вторых, правда, сильно сдает (последнее место). "Болонья" же много владеет мячом, но часто стерильно. Она в первых таймах нередко выглядит бледно (восьмое место), и приходится догонять во втором (третье).

Из ее пяти последних побед одна разгромная, но четыре - с разницей в один мяч. В том числе над аутсайдерами - "Кальяри", "Вероной", "Венецией". А в январе-феврале она трижды подряд не переиграла в гостях в лиге аутсайдеров - этот же "Эмполи" (1:1), "Лечче" (0:0) и "Парму" (0:2). "Эмполи" же не побеждал никого в основное время в 16-ти последних матчах во всех турнирах.

Последние матчи команд

Кадры

И в предыдущих раундах "Эмполи" ротировал состав. Ожидается такое и сейчас. Даже за место в воротах ныне борются трое - герой "Торино" и "Фиорентины" Сегетти, герой "Ювентуса" Васкес и Сильвестри, в сентябре выигравший серию пенальти над "Дженоа" для "Сампдории". 19-летние Тосто, Баччи и Конате выходили в стартовом составе в Кубке.

Список травмированных команды всегда длинный. Исмаили, Мале, Журковски, Анжорин, Сазонов, Хаас, Пеллегри. Еще и Хендерсон дисквалифицирован. Вити не совсем здоров.

Вылеты Хендерсона и Мале дают больше шансов Виктору Коваленко на игровые минуты, первые в Кубке в сезоне. Скорее всего, украинец будет единственным запасным опорником, не считая юниоров. Впрочем, один юниор - 19-летний Баччи - уже обогнал его в иерархии, играя с первых минут против "Ювентуса".

В "Болонье" достаточно вариантов для ротации. Не форвард Кастро, поскольку он травмирован. Вряд ли защитник Де Сильвестри, поскольку болен. Но остальные в сборе.

Холм или Калабрия на правом фланге обороны, Фергюсон или Побега в центре поля, Даллинга или Одгар в атаке. Могут выйти и двое последних вместе. Ликояннис или Миранда слева в обороне, Домингес или Орсолини на флангах атаки. Последний забил красивый гол в последнем матче лиги, вышел на 11 в сезоне, то есть третий бомбардир среди итальянцев.

"Эмполи": Васкес, Де Шильо, Мариануччи, Какаче, Самбия, Грасси, Баччи, Пеццелла, Фаццини, Сольбаккен, Коломбо

"Болонья": Скорупски, Холм, Беукема, Лукуми, Ликояннис, Фройлер, Побега, Фаббиан, Домингес, Даллинга, Ндой

Цифры и факты

"Эмполи" и "Болонья" встречались в Кубке дважды и одержали гостевые победы - 4:1 в 2001-ом году на "Кастеллани" и 3:1 в 2002-ом на "Даль"Ара". Во всех турнирах "Болонья" выиграла в Эмполи лишь дважды в своей истории, в том числе в марте 2024-го года

В последних двух очных матчах на всех полях во всех турнирах была зафиксирована ничья 1:1 (оба состоялись в этом сезоне в лиге), прямо перед этим "Болонья" выиграла два, а прямо перед этим "Эмполи" выиграл два

Результаты "Эмполи" в последнем 21-ом матче на всех полях во всех турнирах против всех - две победы по пенальти (в Кубке), одна победа в основное время, шесть ничьих и 12 поражений, в последних девяти - победа по пенальти в Кубке, две ничьи и шесть поражений

Результаты "Эмполи" дома во всех турнирах в последних 14-ти матчах - одна победа, пять ничьих и восемь поражений, в последних семи - ничья и шесть поражений

Результаты "Болоньи" в последних пяти матчах на всех полях во всех турнирах - пять побед, в последних десяти - восемь побед, ничья и поражение

Результаты "Болоньи" в последних двух гостевых матчах во всех турнирах - две победы, в последних четырех - две победы, ничья и поражение, в последних восьми - три победы, четыре ничьи и поражение

Прогноз: Эмполи - Болонья 1:1

Оба тренера говорят об истории, о гордости всего города. При этом много говорят и о задачах в лиге. А также напоминают, что сегодня - лишь первый матч полуфинала. Итальяно еще и напоминает, что против "Эмполи" ему всегда было сложно, особенно в гостях. Так что ожидает плотная игра. Третий 1:1 в сезоне в очных матчах?