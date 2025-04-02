Милан - Интер. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 02.04.2025

"Интер" намного опережает "Милан" в лиге - на восемь мест и 20 очков, продвинулся уже на два раунда дальше в Лиге Чемпионов и может пройти еще дальше. Однако в очных матчах в нынешнем сезоне преимущество у "россонери" - две победы и ничья. В том числе победа в финале Суперкубка в начале января. Изменится ли эта динамика в полуфинале Кубка Италии в апреле?

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

2 апреля. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Интер"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Мілан - Інтер Смотреть трансляцию

Состояние команд

Победа "Милана" в дерби в лиге в сентябре прервала его серию из шести поражений в них. Тогда решающий гол состоялся на 89-ой минуте. В Суперкубке "россонери" проигрывали со счетом 0:2, но вернулись, вырвав победу на 93-ей минуте. А во втором круге лиги в феврале "Интер" ушел от поражения на 93-ей. Причем оба решающих гола в лиге забивали центральные защитники - Габбия и Де Фрай.

В плане уровня игры, организованности и спокойствия в этом сезоне между командами пропасть. "Интер" не впечатляет, но выглядит предельно собранно и добывает свои результаты. Идя первым в лиге. В последних пяти матчах во всех турнирах, как и в семи из последних восьми (одна ничья) он лишь побеждал. Хотя уверенной из этих семи побед можно назвать одну, максимум - две.

В последнем матче удалось добыть преимущество в два мяча над "Удинезе" в первом тайме, но во втором середняку Серии А позволили вернуться, забить и создать еще моменты. 2:1 - неуверенная победа. Симоне Индзаги очень понравился "выдающийся" первый тайм, но во втором он признал регресс, "потерю ясности", особенно - после пропущенного на 71-ой минуте.

Он подвергается некоторой критике за не лучшую игру. И особенно - за результаты в Топ-матчах. В семи матчах против "Ювентуса", "Милана" и "Наполи" в нынешнем сезоне он не победил ни разу - четыре ничьи, три поражения. Индзаги признает проблему. Симоне, Кубковый король Италии, еще и проиграл последние розыгрыши Кубка и Суперкубка, оставшись с пятью такими трофеями в "Интере".

Последний на данный момент итальянский кубковый трофей выиграл как раз "Милан". Устроив камбеки в начале января в Суперкубке против "Ювентуса" и "Интера" подряд. Так многообещающе началась каденция Сержиу Консейсау, сменившего Паулу Фонсеку. Но новый тренер не сумел привести команду в порядок. Она быстро вылетела из Лиги Чемпионов и упала в лиге на девятое место.

В последнем матче она позволила второй команде лиги "Наполи" создать преимущество в два мяча в первом тайме, во втором опомнилась, забила и могла забить еще, но в итоге проиграла со счетом 1:2. От зоны Лиги Чемпионов она отстает на девять очков, летом ожидают тектонические изменения - главный тренер, спортивный директор, игроки. Остались ли силы, вера и внимание на нынешний Кубок?

Болельщики уж точно подняли свой голос. Протестуя против клубного руководства. Сообщают, что на отчетный матч, который официально принимает "Милан", даже не будут выкуплены все билеты. Что для Дерби Делла Мадоннина немыслимо.

"Милан" желает играть в быстрый, агрессивный, вертикальный футбол. Но выглядит очень неорганизованно. "Интер" же много владеет мячом, первый в этом в лиге, но лучшие моменты создает в быстрых контратаках. Также "Милан" обычно включается во вторых таймах после провальных первых. Как было в финале Суперкубка. Хотя в последнем дерби как раз "Интер" включился после неудачного первого.

Последние матчи команд

Кадры

Лаутаро Мартинес и Думфриз не играли против "Удинезе" из-за травм. Оба не должны вернуться и сегодня. Как и запасной форвард Тареми. Индзаги даже сообщил, что возьмет на матч форварда из юношеской команды. Думфриза удобно заменит Дармиан. А вот Лаутаро - автор гола против "Удинезе" Арнаутович или более трудолюбивый Корреа?

Асллани дисквалифицирован, Зелински травмирован, потому в центре поля ожидается традиционное трио - Чалханоглу-Барелла-Мхитарян. Хотя Фраттези, автор гола против "Удинезе", может прорваться. В обороне Де Фрай может подвинуть Ачерби, Биссек - Павара, а Аугусто или Залевски - автора двух ассистов против "Удинезе" Димарко. Ее лидер, Бастони, отдохнул против "Удинезе" и должен вернуться.

Возможно, в воротах Хосеп Мартинес заменит Яна Зоммера.

В "Милане" вернулись защитник Тиав и опорник Муса. Первый может сдвинуть Павловича (есть еще Томори, но он глухой запасной в последнее время), второй - Бондо. Хотя возможна и схема лишь с двумя опорниками. Тогда Рейндерс отойдет в центр поля, Алекс Хименес выйдет справа, а Пулишич перейдет в центр, на позицию "десятки".

Форвард Сантьяго Хименес чувствует себя лучше физически, но не психологически - он не реализовал пенальти в Неаполе. Так что Тэмми Абрахам - все еще фаворит в центре атаки. Следует упомянуть и автора гола в Неаполе Луку Йовича. С первых минут должен начать матч на поле Рафаэль Леау. В Неаполе он начал в запасе, но его конкурент Жоау Феликс отыграл привычно ужасно.

Отсутствуют Лофтус-Чик и Рояль.

"Милан": Маньян, Уокер, Тиав, Габбия, Эрнандес, Фофана, Муса, Рейндерс, Пулишич, Абрахам, Леау

"Интер": Х. Мартинес, Биссек, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Аугусто, М. Тюрам, Корреа

Цифры и факты

"Милан" не проиграл в трех очных матчах в нынешнем сезоне - 2:1 и 1:1 в лиге, 3:2 в Суперкубке, прервав серию из шести поражений от "Интера" подряд

В Кубке Италии команды встречались 27 раз. По победам впереди "Милан" - 10:9, при восьми ничьих. В полуфинале Кубка команды противостояли друг другу восемь раз. Каждая из них выходила в финал четырежды. В последнем таком, в сезоне 2021/22, "Интер" взял верх - 3:0 и 0:0

"Милан" пробился в полуфинал Кубка благодаря домашним победам над "Сассуоло" (6:1) и "Ромой" (3:1), "Интер" - благодаря домашним победам над "Удинезе" (2:0) и "Лацио" (2:0)

"Интер" вылетел в предыдущем сезоне из Кубка в 1/8 финала, но прямо перед этим взял два Коппа подряд. "Милан" в последний раз брал этот трофей в 2003-ем году, а в финале играл в 2018-ом

Результаты "Милана" в шести последних матчах во всех турнирах - две победы и четыре поражения. Обе победы были добыты камбеками. В целом в 2025-ом году на счету "россонери" шесть камбеков, в том числе в финале Суперкубка против "Интера"

Результаты "Интера" в последних пяти матчах во всех турнирах - пять побед. Он не проигрывал в последних восьми - семь побед и ничья. На "Джузеппе Меацца" он не проигрывал с сентября, с матча против "Милана"

Обе команды забивали в своих последних восьми матчах во всех турнирах. "Милан" также пропускал в последних семи, "Интер" - в четырех из последних шести

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Милан - Интер 1:1

"Интер" начинает матчи сильно, а затем сдает, "Милан" - наоборот, но в последнем очном матче они поменялись ролями. "Интер" гораздо сильнее, но Топ-матчи, в частности, дерби, играет в этом сезоне неудачно, а для "Милана" Кубок еще и может остаться единственным шансом попасть в Еврокубки. Также "Интер" думает о Лиге Чемпионов и о лиге, "Милан" же может бросить все силы на Коппа.

Сегодня - лишь первый матч противостояния, потому команды, скорее всего, будут осторожны. Ставим на осторожную ничью.