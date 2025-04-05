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Милан - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 05.04.2025
Последний шанс, возможно, даже на Еврокубки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тур четырех Топ-матчей начинается со встречи команд, наиболее далеких среди них от Топа. "Фиорентина" на восьмом месте, "Милан" - на девятом. Такой очный матч - последний шанс для обеих еще побороться за зону Лиги Чемпионов. Для "россонери" - похоже, последний шанс побороться за Еврокубковое место.
Серия А. 31-й тур
5 апреля. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Фиорентина"
Главный арбитр: Джованни Айрольди
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|30
|20
|7
|3
|67-28
|67
|2
|30
|19
|7
|4
|47-24
|64
|3
|30
|17
|7
|6
|63-29
|58
|4
|30
|15
|11
|4
|50-34
|56
|5
|30
|14
|13
|3
|46-28
|55
|6
|30
|15
|7
|8
|45-30
|52
|7
|30
|15
|7
|8
|51-42
|52
|8
|30
|15
|6
|9
|47-30
|51
|9
|30
|13
|8
|9
|45-35
|47
|10
|31
|11
|7
|13
|36-42
|40
Запасной вариант выхода в Лигу Европы у обеих команд имеется. "Фиорентина" в четверг сыграет в первом четвертьфинальном матче Лиги Конференций, "Милан" в среду играл в первом полуфинальном Кубка Италии. Может даже сложиться впечатление, что обе команды бросают больше сил на эти турниры, чем на лигу.
В среду "Милан" играл против "Интера" и отыграл весьма прилично, солидно, собранно, добыв заслуженную ничью 1:1. А вот в предыдущем матче лиги провалил начало, пропустив от "Наполи" дважды, и начал просыпаться лишь во втором тайме, когда на самом деле сильно давил, забил и мог забить еще.
До этого он прервал серию из трех поражений в лиге двумя победами, но вымученными, камбеками против аутсайдеров. Играя паршиво. А в целом в клубе и вокруг него говорят о новых тренере, спортивном директоре, игроках летом. Все новости об этом, будто нынешний сезон уже закончен.
"Фиорентина" также проиграла три матча лиги подряд, и Раффаэле Палладино оказался на пороге увольнения. Но затем добыла три победы в четырех матчах Серии А (также при 1:2 в Неаполе). В последних двух она разнесла "Ювентус" (3:0) и заслуженно победила "Аталанту" (1:0).
Правда, все эти победные матчи "фиалок" состоялись дома. В гостях же они проиграли во всех турнирах четыре подряд, выиграли лишь один из девяти последних.
Сержиу Консейсау очень доволен игрой против "Интера" и во втором тайме против "Наполи" и хочет строить игру и психологию команды на этом. А Палладино благодарит клуб и команду за помощь себе и ему самому в выходе из кризиса, за тяжелую работу. Но отрицает, что его команда - фаворит сегодня.
Обе команды - не большие любители владения мячом, а ставят на быстрые вертикальные атаки. Обе также часто ошибались в обороне, но "Фиорентина", кажется, в последних матчах эти проблемы решила. Игра ожидается бурная, но не факт, что качественная. Как в первом круге с тремя незабитыми пенальти.
Последние матчи команд
Кадры
Алекс Хименес дисквалифицирован, что открывает редкий путь Чуквуэзе в стартовый состав "Милана". Хотя возможна игра с тремя опорниками и Пулишичем справа, тем более, что Муса вернулся после дисквалификации и болезни. Вовремя, поскольку как раз Рейндерс под вопросом из-за травмы.
В центре обороны готовы все четверо - Тиав, Габбия, Павлович и Томори.
Жоау Феликс вышел с первых минут в Неаполе, но отыграл привычно ужасно, а Рафаэль Леау выглядел неплохо и там, и в дерби. В центре же атаки должен остаться Абрахам, автор гола в дерби. Сантьяго Хименес подождет в запасе.
В "Фиорентине" давно отсутствуют Кольпани и Бове. Предыдущий матч пропустил и левый защитник Гозенс, сейчас ему лучше, но не факт, что он готов к стартовому составу. В остальном же Палладино предпочитает сохранять стабильность состава. Разве что опорник Адли и защитник Комуццо могут пробиться.
Мойзе Кен забил 16 мячей в этом сезоне в лиге - 35 процентов из командных. В том числе и победный "Аталанте". Также он сделал дубль в сборной менее двух недель тому.
"Милан": Маньян, Уокер, Тиав, Томори, Эрнандес, Фофана, Муса, Чуквуэзе, Пулишич, Абрахам, Леау
"Фиорентина": Де Хеа, Понграчич, Мари, Раньери, Додо, Катальди, Мандрагора, Фаджоли, Паризи, Гудмундссон, Кен
Цифры и факты
- "Фиорентина" выиграла матч первого круга со счетом 2:1. Оба матча в сезоне в лиге она не выигрывала у "Милана" с сезона 2000/01. В предыдущем сезоне оба матча выиграл "Милан"
- Команды играли вничью в очных матчах в последний раз в 2020-ом году. С тех пор в девяти шесть раз выиграл "Милан", трижды - "Фиорентина"
- На "Сан Сиро" в лиге "Милан" выиграл четыре последних очных матча, прямо перед этим проиграл два, а прямо перед этим выиграл три. Пять подряд таких он не выигрывал с 1955-го года
- Результаты "Милана" в последних шести матчах лиги на всех полях против всех - две победы и четыре поражения, в лиге дома в последних шести - три победы, две ничьи и поражение, в лиге дома в последних восьми - три победы, четыре ничьи и поражение
- "Фиорентина" выиграла три из четырех последних матчей лиги (одно поражение) на всех полях сразу после трех поражений подряд. В гостях в лиге она проиграла три последних матча, четыре из последних пяти (одно поражение), пять из последних семи (поражение и ничья)
- В последних шести матчах лиги '"Милана" забивали обе команды, сам он забивал в последних десяти. Дома в лиге он забивал в последних семи, но и пропускал в шести из последних семи
- "Фиорентина" забивала в четырех последних матчах в лиге на всех полях, не пропускала в трех из четырех последних. В гостях в лиге она пропускала в семи последних, а забивала в пяти из шести последних
Ставки и коэффициенты
Прогноз: Милан - Фиорентина 1:1
"Фиорентина" в гораздо лучшем настроении, в лучшей форме, отдыхала посреди недели. Но она плохо играет в гостях. Вообще и конкретно против "Милана". Сам же "Милан" дома проигрывает крайне редко, а в целом постарается сохранить уровень трех последних таймов. Скорее всего, в матче будет много ошибок и не очень много голов.
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