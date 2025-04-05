Милан - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 05.04.2025

Тур четырех Топ-матчей начинается со встречи команд, наиболее далеких среди них от Топа. "Фиорентина" на восьмом месте, "Милан" - на девятом. Такой очный матч - последний шанс для обеих еще побороться за зону Лиги Чемпионов. Для "россонери" - похоже, последний шанс побороться за Еврокубковое место.

Серия А. 31-й тур

5 апреля. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Джованни Айрольди

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

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Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Интер" 30 20 7 3 67-28 67 2 "Наполи" 30 19 7 4 47-24 64 3 "Аталанта" 30 17 7 6 63-29 58 4 "Болонья" 30 15 11 4 50-34 56 5 "Ювентус" 30 14 13 3 46-28 55 6 Рома 30 15 7 8 45-30 52 7 "Лацио" 30 15 7 8 51-42 52 8 "Фиорентина" 30 15 6 9 47-30 51 9 "Милан" 30 13 8 9 45-35 47 10 "Удинезе" 31 11 7 13 36-42 40

Запасной вариант выхода в Лигу Европы у обеих команд имеется. "Фиорентина" в четверг сыграет в первом четвертьфинальном матче Лиги Конференций, "Милан" в среду играл в первом полуфинальном Кубка Италии. Может даже сложиться впечатление, что обе команды бросают больше сил на эти турниры, чем на лигу.

В среду "Милан" играл против "Интера" и отыграл весьма прилично, солидно, собранно, добыв заслуженную ничью 1:1. А вот в предыдущем матче лиги провалил начало, пропустив от "Наполи" дважды, и начал просыпаться лишь во втором тайме, когда на самом деле сильно давил, забил и мог забить еще.

До этого он прервал серию из трех поражений в лиге двумя победами, но вымученными, камбеками против аутсайдеров. Играя паршиво. А в целом в клубе и вокруг него говорят о новых тренере, спортивном директоре, игроках летом. Все новости об этом, будто нынешний сезон уже закончен.

"Фиорентина" также проиграла три матча лиги подряд, и Раффаэле Палладино оказался на пороге увольнения. Но затем добыла три победы в четырех матчах Серии А (также при 1:2 в Неаполе). В последних двух она разнесла "Ювентус" (3:0) и заслуженно победила "Аталанту" (1:0).

Правда, все эти победные матчи "фиалок" состоялись дома. В гостях же они проиграли во всех турнирах четыре подряд, выиграли лишь один из девяти последних.

Сержиу Консейсау очень доволен игрой против "Интера" и во втором тайме против "Наполи" и хочет строить игру и психологию команды на этом. А Палладино благодарит клуб и команду за помощь себе и ему самому в выходе из кризиса, за тяжелую работу. Но отрицает, что его команда - фаворит сегодня.

Обе команды - не большие любители владения мячом, а ставят на быстрые вертикальные атаки. Обе также часто ошибались в обороне, но "Фиорентина", кажется, в последних матчах эти проблемы решила. Игра ожидается бурная, но не факт, что качественная. Как в первом круге с тремя незабитыми пенальти.

Последние матчи команд

Кадры

Алекс Хименес дисквалифицирован, что открывает редкий путь Чуквуэзе в стартовый состав "Милана". Хотя возможна игра с тремя опорниками и Пулишичем справа, тем более, что Муса вернулся после дисквалификации и болезни. Вовремя, поскольку как раз Рейндерс под вопросом из-за травмы.

В центре обороны готовы все четверо - Тиав, Габбия, Павлович и Томори.

Жоау Феликс вышел с первых минут в Неаполе, но отыграл привычно ужасно, а Рафаэль Леау выглядел неплохо и там, и в дерби. В центре же атаки должен остаться Абрахам, автор гола в дерби. Сантьяго Хименес подождет в запасе.

В "Фиорентине" давно отсутствуют Кольпани и Бове. Предыдущий матч пропустил и левый защитник Гозенс, сейчас ему лучше, но не факт, что он готов к стартовому составу. В остальном же Палладино предпочитает сохранять стабильность состава. Разве что опорник Адли и защитник Комуццо могут пробиться.

Мойзе Кен забил 16 мячей в этом сезоне в лиге - 35 процентов из командных. В том числе и победный "Аталанте". Также он сделал дубль в сборной менее двух недель тому.

"Милан": Маньян, Уокер, Тиав, Томори, Эрнандес, Фофана, Муса, Чуквуэзе, Пулишич, Абрахам, Леау

"Фиорентина": Де Хеа, Понграчич, Мари, Раньери, Додо, Катальди, Мандрагора, Фаджоли, Паризи, Гудмундссон, Кен

Цифры и факты

"Фиорентина" выиграла матч первого круга со счетом 2:1. Оба матча в сезоне в лиге она не выигрывала у "Милана" с сезона 2000/01. В предыдущем сезоне оба матча выиграл "Милан"

Команды играли вничью в очных матчах в последний раз в 2020-ом году. С тех пор в девяти шесть раз выиграл "Милан", трижды - "Фиорентина"

На "Сан Сиро" в лиге "Милан" выиграл четыре последних очных матча, прямо перед этим проиграл два, а прямо перед этим выиграл три. Пять подряд таких он не выигрывал с 1955-го года

Результаты "Милана" в последних шести матчах лиги на всех полях против всех - две победы и четыре поражения, в лиге дома в последних шести - три победы, две ничьи и поражение, в лиге дома в последних восьми - три победы, четыре ничьи и поражение

"Фиорентина" выиграла три из четырех последних матчей лиги (одно поражение) на всех полях сразу после трех поражений подряд. В гостях в лиге она проиграла три последних матча, четыре из последних пяти (одно поражение), пять из последних семи (поражение и ничья)

В последних шести матчах лиги '"Милана" забивали обе команды, сам он забивал в последних десяти. Дома в лиге он забивал в последних семи, но и пропускал в шести из последних семи

"Фиорентина" забивала в четырех последних матчах в лиге на всех полях, не пропускала в трех из четырех последних. В гостях в лиге она пропускала в семи последних, а забивала в пяти из шести последних

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Милан - Фиорентина 1:1

"Фиорентина" в гораздо лучшем настроении, в лучшей форме, отдыхала посреди недели. Но она плохо играет в гостях. Вообще и конкретно против "Милана". Сам же "Милан" дома проигрывает крайне редко, а в целом постарается сохранить уровень трех последних таймов. Скорее всего, в матче будет много ошибок и не очень много голов.