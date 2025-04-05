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Аталанта - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 06.04.2025
Обеим срочно нужна перезагрузка
Getty Images/Global Images Ukraine
В 31-ом туре Серии А должны состояться четыре Топ-матча, четыре встречи команд Топ-9. По состоянию в турнирной таблице перед началом тура слабейшей из них является встреча восьмой и девятой - "Милан" - "Фиорентина". А вот по настроению и нынешней форме - "Аталанта" - "Лацио". Бергамцы и римляне отстают от своих целей и обязаны немедленно начать перезагрузку.
Серия А. 31-й тур
6 апреля. 19:00. Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Лацио"
Главный арбитр: Даниэле Киффи
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|30
|20
|7
|3
|67-28
|67
|2
|30
|19
|7
|4
|47-24
|64
|3
|30
|17
|7
|6
|63-29
|58
|4
|30
|15
|11
|4
|50-34
|56
|5
|30
|14
|13
|3
|46-28
|55
|6
|30
|15
|7
|8
|45-30
|52
|7
|30
|15
|7
|8
|51-42
|52
|8
|30
|15
|6
|9
|47-30
|51
|9
|30
|13
|8
|9
|45-35
|47
Еще два тура тому, после блестящей победы в гостях над "Ювентусом" (4:0), об "Аталанте" говорили как о сильном претенденте на Скудетто. Но с тех пор она проиграла дважды, не забив. Проиграла Топам - "Интеру" и "Фиорентине", но более чем заслуженно. И теперь пятое место, которое выбивает из Лиги Чемпионов, отстает лишь на три очка. А первое опережает на девять.
Победа над "Юве" - одна из лишь двух в последних шести матчах в лиге и восьми во всех турнирах. Одна из четырех в последних 13-ти в лиге. "Богиня" чередует 4:0 и 5:0 с 0:0 дома против "Венеции" и "Кальяри". Дома не побеждала в шести матчах лиги подряд. Весьма низкий темп. Ее явно пошатнула ситуация вокруг Джан Пьеро Гасперини, который, скорее всего, уходит летом.
В бергамской прессе много говорят и о Гасперини и революции летом, и о провалах на своем стадионе с недопустимой серией. При этом надеются, что команда сумеет выдать свой привычный весенний спурт. А сам Гасперини пытается поднять мотивацию словами о важности борьбы за третье место. Найдет ли он понимание у игроков, которые только что боролись за первое?
"Лацио" победил лишь однажды в последних шести матчах лиги. В предыдущем гостевом опозорился в Болонье - 0:5. За что не сумел реабилитироваться дома против "Торино". Играл неярко, но открыл счет и держал игру в руках, однако все же пропустил - 1:1. Болельщики освистали команду. А Марко Барони говорил о непозволительном пропущенном и сообщил, что крайне раздражен.
Раздражено и руководство клуба, и акции тренера, очень высокие еще месяца полтора назад, упали вплоть до возможности увольнения летом. Нынешний матч, матч против "Ромы" через неделю и четвертьфинал Лиги Европы против "Буде/Глимт" могут окончательно обвалить все еще в середине апреля.
Обе команды не любят долго владеть мячом. "Аталанта" высоко прессингует и перехватывает, "Лацио" перехватывает и атакует вертикально в бешеном темпе. Такая игра требует прежде всего отличную физическую готовность, с чем у обеих команд ныне проблемы. Ожидаем быстрые отрезки, но и унылые, а также много ошибок, неточных передач и ударов.
Последние матчи команд
Кадры
Важнейшая потеря "Лацио" - дисквалификация опорника Гендузи. Его может заменить Весино или Деле-Баширу - оба играют мало и гораздо слабее француза. Последний еще может понадобиться на позиции под форвардом, где еще есть Педро. Главный форвард Кастельянос наконец-то вернулся, но к "старту" точно не готов.
Скорее всего, вылетели запасной форвард Нослин и главный правый вингер Исаксен. Под вопросом центральный защитник Жиго, еще один - Патрик - вылетел надолго. Зато вернулся левый защитник Тавареш. На флангах обороны есть варианты - он, Лаццари, Хюсай, Марушич, Лука Пеллегрини.
В "Аталанте" нет вариантов в центре обороны, кроме Хиен-Джимсити-Колашинац. Есть на ее флангах, но в последнее время Дзаппакоста и Белланова опережают Руджери и Куадрадо. Набирает физическую форму после травмы Ретеги, автор 22-ух голов в сезоне в лиге, а рядом с ним должны выйти Лукман и Пашалич. Не Де Кетеларе, не Самарджич, Мальдини или Брешианини.
Важное возвращение - Эдерсона в центре поля.
"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Колашинац, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста, Пашалич, Лукман, Ретеги
"Лацио": Проведель, Марушич, Хила, А. Романьоли, Тавареш, Весино, Ровелла, Чауна, Педро, Дзакканьи, Диа
Цифры и факты
- В последних девяти очных матчах в лиге на всех полях команды равны - по три победы и три ничьи. Очный матч в нынешнем сезоне завершился со счетом 1:1. Тогда "Аталанта" сравняла на 88-ой минуте
- В последних восьми очных матчах в лиге в Бергамо команды равны по победам - по три, также две ничьи. Последний такой завершился победой "Аталанты" со счетом 3:1
- В последних шести матчах в лиге против всех "Аталанта" победила дважды при двух ничьих и двух поражениях. "Лацио" победил однажды в шести последних - четыре ничьи и поражение со счетом 0:5. Обе команды в последних 13-ти матчах лиги выдали идентичные результаты - четыре победы, шесть ничьих, три поражения
- В последних шести домашних матчах в лиге "Аталанта" не побеждала - четыре ничьи, два поражения, но прямо перед этим выиграла шесть таких матчей подряд. "Лацио" в последних пяти гостевых выиграл три, но в последних трех - один (ничья и поражение)
- "Аталанта" прервала серию из пяти матчей лиги на всех полях без пропущенных двумя с пропущенными, также не забивала в трех из последних четырех матчей лиги. "Лацио" пропускал в четырех и в восьми из девяти последних в лиге на всех полях
Ставки и коэффициенты
Прогноз: Аталанта - Лацио 2:1
Обе команды в плохом состоянии. Кто из них сумеет проснуться и собраться на такой важный матч? Предсказать развитие событий в нем, учитывая ситуацию, невозможно. Но все же серия бергамцев дома без побед нелогична и должна когда-то прерваться. Да и они в целом сильнее.
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