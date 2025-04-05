Аталанта - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 06.04.2025

В 31-ом туре Серии А должны состояться четыре Топ-матча, четыре встречи команд Топ-9. По состоянию в турнирной таблице перед началом тура слабейшей из них является встреча восьмой и девятой - "Милан" - "Фиорентина". А вот по настроению и нынешней форме - "Аталанта" - "Лацио". Бергамцы и римляне отстают от своих целей и обязаны немедленно начать перезагрузку.

Серия А. 31-й тур

6 апреля. 19:00. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лацио"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Аталанта - Лаціо Смотреть трансляцию

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Интер" 30 20 7 3 67-28 67 2 "Наполи" 30 19 7 4 47-24 64 3 "Аталанта" 30 17 7 6 63-29 58 4 "Болонья" 30 15 11 4 50-34 56 5 "Ювентус" 30 14 13 3 46-28 55 6 Рома 30 15 7 8 45-30 52 7 "Лацио" 30 15 7 8 51-42 52 8 "Фиорентина" 30 15 6 9 47-30 51 9 "Милан" 30 13 8 9 45-35 47

Еще два тура тому, после блестящей победы в гостях над "Ювентусом" (4:0), об "Аталанте" говорили как о сильном претенденте на Скудетто. Но с тех пор она проиграла дважды, не забив. Проиграла Топам - "Интеру" и "Фиорентине", но более чем заслуженно. И теперь пятое место, которое выбивает из Лиги Чемпионов, отстает лишь на три очка. А первое опережает на девять.

Победа над "Юве" - одна из лишь двух в последних шести матчах в лиге и восьми во всех турнирах. Одна из четырех в последних 13-ти в лиге. "Богиня" чередует 4:0 и 5:0 с 0:0 дома против "Венеции" и "Кальяри". Дома не побеждала в шести матчах лиги подряд. Весьма низкий темп. Ее явно пошатнула ситуация вокруг Джан Пьеро Гасперини, который, скорее всего, уходит летом.

В бергамской прессе много говорят и о Гасперини и революции летом, и о провалах на своем стадионе с недопустимой серией. При этом надеются, что команда сумеет выдать свой привычный весенний спурт. А сам Гасперини пытается поднять мотивацию словами о важности борьбы за третье место. Найдет ли он понимание у игроков, которые только что боролись за первое?

"Лацио" победил лишь однажды в последних шести матчах лиги. В предыдущем гостевом опозорился в Болонье - 0:5. За что не сумел реабилитироваться дома против "Торино". Играл неярко, но открыл счет и держал игру в руках, однако все же пропустил - 1:1. Болельщики освистали команду. А Марко Барони говорил о непозволительном пропущенном и сообщил, что крайне раздражен.

Раздражено и руководство клуба, и акции тренера, очень высокие еще месяца полтора назад, упали вплоть до возможности увольнения летом. Нынешний матч, матч против "Ромы" через неделю и четвертьфинал Лиги Европы против "Буде/Глимт" могут окончательно обвалить все еще в середине апреля.

Обе команды не любят долго владеть мячом. "Аталанта" высоко прессингует и перехватывает, "Лацио" перехватывает и атакует вертикально в бешеном темпе. Такая игра требует прежде всего отличную физическую готовность, с чем у обеих команд ныне проблемы. Ожидаем быстрые отрезки, но и унылые, а также много ошибок, неточных передач и ударов.

Последние матчи команд

Кадры

Важнейшая потеря "Лацио" - дисквалификация опорника Гендузи. Его может заменить Весино или Деле-Баширу - оба играют мало и гораздо слабее француза. Последний еще может понадобиться на позиции под форвардом, где еще есть Педро. Главный форвард Кастельянос наконец-то вернулся, но к "старту" точно не готов.

Скорее всего, вылетели запасной форвард Нослин и главный правый вингер Исаксен. Под вопросом центральный защитник Жиго, еще один - Патрик - вылетел надолго. Зато вернулся левый защитник Тавареш. На флангах обороны есть варианты - он, Лаццари, Хюсай, Марушич, Лука Пеллегрини.

В "Аталанте" нет вариантов в центре обороны, кроме Хиен-Джимсити-Колашинац. Есть на ее флангах, но в последнее время Дзаппакоста и Белланова опережают Руджери и Куадрадо. Набирает физическую форму после травмы Ретеги, автор 22-ух голов в сезоне в лиге, а рядом с ним должны выйти Лукман и Пашалич. Не Де Кетеларе, не Самарджич, Мальдини или Брешианини.

Важное возвращение - Эдерсона в центре поля.

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Колашинац, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста, Пашалич, Лукман, Ретеги

"Лацио": Проведель, Марушич, Хила, А. Романьоли, Тавареш, Весино, Ровелла, Чауна, Педро, Дзакканьи, Диа

Цифры и факты

В последних девяти очных матчах в лиге на всех полях команды равны - по три победы и три ничьи. Очный матч в нынешнем сезоне завершился со счетом 1:1. Тогда "Аталанта" сравняла на 88-ой минуте

В последних восьми очных матчах в лиге в Бергамо команды равны по победам - по три, также две ничьи. Последний такой завершился победой "Аталанты" со счетом 3:1

В последних шести матчах в лиге против всех "Аталанта" победила дважды при двух ничьих и двух поражениях. "Лацио" победил однажды в шести последних - четыре ничьи и поражение со счетом 0:5. Обе команды в последних 13-ти матчах лиги выдали идентичные результаты - четыре победы, шесть ничьих, три поражения

В последних шести домашних матчах в лиге "Аталанта" не побеждала - четыре ничьи, два поражения, но прямо перед этим выиграла шесть таких матчей подряд. "Лацио" в последних пяти гостевых выиграл три, но в последних трех - один (ничья и поражение)

"Аталанта" прервала серию из пяти матчей лиги на всех полях без пропущенных двумя с пропущенными, также не забивала в трех из последних четырех матчей лиги. "Лацио" пропускал в четырех и в восьми из девяти последних в лиге на всех полях

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Аталанта - Лацио 2:1

Обе команды в плохом состоянии. Кто из них сумеет проснуться и собраться на такой важный матч? Предсказать развитие событий в нем, учитывая ситуацию, невозможно. Но все же серия бергамцев дома без побед нелогична и должна когда-то прерваться. Да и они в целом сильнее.