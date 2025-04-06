Рома - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 06.04.2025

"Рома" прошла подарочную часть календаря Серии А из семи матчей против семи из восьми последних команд лиги идеально в плане результатов - семь побед. В следующих семи календарь уже будет противоположным - шесть матчей против команд Топ-9. Начало - против "Ювентуса", едущего на первый гостевой матч нового главного тренера Игора Тудора и собирающегося яростно бороться за места в Топ-4.

Серия А. 31-й тур

6 апреля. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Ювентус"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Интер" 31 20 8 3 69-30 68 2 "Наполи" 30 19 7 4 47-24 64 3 "Аталанта" 30 17 7 6 63-29 58 4 "Болонья" 30 15 11 4 50-34 56 5 "Ювентус" 30 14 13 3 46-28 55 6 Рома 30 15 7 8 45-30 52 7 "Лацио" 30 15 7 8 51-42 52 8 "Фиорентина" 31 15 7 9 49-32 52 9 "Милан" 31 13 9 9 47-37 48

Пять из семи побед "волков" над аутсайдерами состоялись со счетом 1:0, в том числе три последние, еще одна - со счетом 2:1. Все эти матчи были сложными, вязкими и теоретически не могут свидетельствовать о существенном игровом прогрессе команды. Но они точно помогают существенному психологическому прогрессу. Ведь, например, чемпион "Интер" вчера сыграл 2:2 в Парме. А "Рома" там победила.

Настроение в римской команде и вокруг нее ныне замечательное, Клаудио Раньери боготворят, и на этом фундаменте команда может спокойно и основательно готовиться к Топ-матчам.

"Ювентус" также выиграл свой последний матч со счетом 1:0 у команды из второй половины турнирной таблицы. Дома. И эту победу над "Дженоа" также не стоит недооценивать в психологическом плане, пусть игра была и вязкой. Игор Тудор принял команду у Тьяго Мотты после 0:7 в двух матчах от "Аталанты" и "Фиорентины", и здесь было важно собрать разваленную оборону и вообще разваленную команду.

Тудор заявляет, что доволен работой игроков, их восприятием его тренерских идей, которые, по сути, противоположны идеям Мотты. Игор желает играть с тремя центральными защитниками и максимально быстро и вертикально, без стерильного владения мячом, сразу же к воротам соперника. Также быть физически мощными, пользоваться стандартными положениями. Призывает тяжело работать, "крутить педали".

Раньери также отмечал такой стиль соперника. Призывая своих игроков в отчетном матче много бегать и бороться за каждый мяч. Оба тренера призывают к этому. Не секрет, что их команды в своем лучшем проявлении именно это и делают - борются, бодаются, играют плотно, прежде всего организовывают оборону. То есть играют в старый итальянский футбол. Такую игру может решить один мяч.

Следует отметить, что обе команды играют в матчах против других команд текущей Топ-9 не лучшим образом. "Ювентус" в марте влетел "Аталанте" и "Фиорентине" (правда, в феврале победил "Интер"), в гостях в лиге ни одного соперника из Топ-9 в этом сезоне еще не побеждал. А "Рома" на всех полях в лиге с начала сезона побеждала другую команду Топ-9 лишь однажды - "Лацио" в январе.

Кадры

Тудор сразу же перешел на трех центральных защитников. При этом правого латераля играет вингер Нико Гонсалес, а левого - опорник МакКенни. Крайний защитник Камбиазо вернулся, но тренер заявил, что еще не готов к стартовому составу. Также вылетел Гатти. Потому первые 11 "Юве" предсказать нетрудно. В том числе и форварда, ведь Тудор призван реанимировать Влаховича. Даже за счет Коло Муани.

Второй вратарь Перин травмирован.

В "Роме" дисквалифицирован правый латераль Салемакерс, еще один - Ренш - с травмой и под вопросом. Травмирован Абдулхамид. Эль-Шаарави и Челик претендуют на эту позицию. От решения зависит и судьба Хуммельса, на днях объявившего о скором окончании карьеры. В центре поля конкурируют Кристанте и Паредес, перед ними в отсутствие травмированного Дибалы останутся Суле и Лоренцо Пеллегрини.

Атаку возглавит Артем Довбик, претендент на звание лучшего игрока лиги в марте. Его голы принесли 1:0 в двух последних матчах, а также победу над "Комо" в самом начале третьего месяца года. На его счету 11 голов в сезоне в лиге, правда, лишь один из них - против команды Топ-9. Он состоялся в январе в Болонье с пенальти.

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Эль-Шаарави, Кристанте, М. Коне, Анхелиньо, Суле, Лоренцо Пеллегрини, Довбик

"Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Вейга, Келли, Н. Гонсалес, Локателли, К. Тюрам, МакКенни, Коопмейнерс, Йилдиз, Влахович

Последние матчи команд

Цифры и факты

Последние два очных матча команд в лиге на всех полях завершились ничьими. Прямо перед этим они обменялись домашними победами, а прямо перед этим состоялась ничья. В последних семи очных матчах лиги в Риме наблюдается равенство - по две победы и три ничьи

В последних пяти очных матчах команд в лиге на всех полях не забивалось более двух мячей. В целом в этих пяти было забито шесть мячей

"Рома" выиграла семь последних матчей лиги. Пять из них, в том числе три последних - со счетом 1:0. Она не проигрывала в последних 14-ти таких - 11 побед и три ничьи

"Ювентус" выиграл последний матч лиги, прямо перед ним проиграл два подряд, а прямо перед ним выиграл пять подряд. Он не играл вничью в десяти последних таких - семь побед, три поражения

Дома в лиге "Рома" выиграла три последних матча и не проиграла в последних восьми - семь побед и ничья. "Ювентус" проиграл последний гостевой матч в лиге и два из последних четырех при двух победах, а прямо перед этим дважды сыграл вничью в таких

"Рома" забивала в 14-ти последних матчах лиги на всех полях и в восьми последних дома

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Ставки и коэффициенты

Прогноз: Рома - Ювентус 1:1

Ожидается вязкая жесткая борьба, в которой и итоговый счет 0:0 реален. В принципе, может выйти и что-то повеселее, в высоком темпе, с интенсивностью, с прессингом. Но вряд ли команды будут атаковать большими силами и вряд ли много создадут. А результат? 1:0 "Ромы" против аутсайдеров еще не означают, что способна победить гранда, а "Ювентусу" очки нужны не меньше.