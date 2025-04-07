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Болонья - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 07.04.2025
Центральный из четырех Топ-матчей тура
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В туре четырех Топ-матчей центральным является "Болонья" - "Наполи". Все же встречаются команды со второго и четвертого мест перед началом тура. И этот матч стал еще более важным после потери очков лидером лиги "Интером" - "Наполи" может сократить отставание от него до одного. А "Болонья" благодаря поражению "Аталанты" может выйти на третье место.
Серия А. 31-й тур
7 апреля. 21:45. Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Наполи"
Главный арбитр: Давиде Масса
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|31
|20
|8
|3
|69-30
|68
|2
|30
|19
|7
|4
|47-24
|64
|3
|31
|17
|7
|7
|63-30
|58
|4
|30
|15
|11
|4
|50-34
|56
|5
|31
|14
|14
|3
|47-29
|56
|6
|31
|16
|7
|8
|52-42
|55
|7
|31
|15
|8
|8
|46-31
|53
|8
|31
|15
|7
|9
|49-32
|52
|9
|31
|13
|9
|9
|47-37
|48
"Болонья" в лучшей форме, чем "Наполи". Даже можно сказать - в гораздо лучшей. Она выиграла шесть последних матчей во всех турнирах подряд. В предыдущем домашнем разнесла "Лацио" со счетом 5:0. В предыдущем на любом поле разгромила в первом полуфинальном матче Кубка в гостях "Эмполи" во вторник со счетом 3:0. Она в замечательном настроении, ее уровень мотивации и веры в себя на пике.
На пике и репутация Винченцо Итальяно, выбранного лучшим тренером лиги в марте. Ныне много разговоров о его уходе летом в Топ-клуб, возможно, и в "Наполи".
Вместе с тем, следует заметить, что из этих шести матчей четыре завершились победой лишь с разницей в один мяч. В том числе дома над "Миланом" благодаря голу в концовке (2:1), неделю тому в Венеции (1:0). 5:0 над "Лацио" - ее единственная победа в лиге с разницей более одного мяча в последних восьми матчах и явно была аномалией. Она также могла устать от поездки в Эмполи, хотя и была легкой.
В любом случае, "Наполи" ныне тяжелее. Он без побед с разницей более одного мяча в лиге в последних десяти матчах. Играл против "Милана" как раз в своем последнем, также дома, забил два ранних гола, но во втором тайме пропустил, чуть не пропустил еще с пенальти и еле отбился. А в предыдущем гостевом матче сыграл 0:0 в той же Венеции. В позапрошлом гостевом он проиграл в Комо.
Антонио Конте (пропускающий сегодня матч из-за дисквалификации) заявляет, что команда ни в коем случае не отказывается от такого шанса взять Скудетто, но постоянно подчеркивает, что уже творит чудеса, невероятные вещи, превосходит сама себя. То есть дает понять, что не фаворит в этой борьбе. Заметно, что она устала, сдала в последнее время.
Она почти не проигрывает - одно поражение в последних 15-ти матчах лиги, но и нечасто побеждает - две победы в последних восьми. Хотя ничьи с "Интером", а также на выезде с "Ромой" и "Лацио" вряд ли можно считать провалом, тем более, что римляне избежали поражений после 85-ой минуты. Она собранна, жестка и боевита, как все команды Конте.
"Болонья" очень любит владеть мячом. Третья в этом в лиге. "Наполи" же лишь девятый. "Россоблу" выше и по ударам по воротам, и по забитым мячам (на три). А вот пропустили на десять больше, чем "везувиани", лучшая оборона лиги. В первом круге в августе даже в Неаполе "Болонья" владела мячом 62 процента времени, но по ударам по воротам проиграла со счетом 7:14, а по голам - 0:3.
Впрочем, тогда оба тренера только начинали каденцию в своих новых клубах, и многое выглядело иначе. "Наполи" играл с тремя центральными защитниками, гол и ассист в том матче на счету Хвичи Кварацхелии, который уже не в клубе. Да и первый гол тогда "Наполи" добыл лишь на первой добавленной минуте первого тайма, второй - на 75-ой минуте матча. Вряд ли стоит особо обращать внимание на тот матч.
Последние матчи команд
Кадры
Давид Нерес вернулся еще против "Милана". А значит - Конте вернулся к 4-3-3, отойдя от 3-5-2. Распадори вновь уйдет в запас. Дилеммы не на флангах атаки. И не в ее центре, где Ромелу Лукаку с 11-ю голами и восемью ассистами в сезоне в лиге, в том числе голом "Милану". Бельгиец забил "Болонье" в карьере пять мячей в пяти матчах.
Нет дилемм и на флангах обороны, где травма Спинаццолы оставляет один вариант слева - Оливера. А вот существует дилемма в центре поля. МакТоминей пропустил матч против "Милана" из-за болезни, но сейчас здоров. Неясно, кого он выбьет из стартового состава - Ангиссу или автора ассиста против "Милана" Гилмора. Лоботка точно останется.
"Болонья" не занималась ротацией против "Эмполи", не займется и сейчас. Хотя одно изменение будет вынуждена сделать. Правый защитник Калабрия получил травму в том матче. Холм заменит его, также может сыграть Де Сильвестри. Центральный защитник Казале пропускал тренировки, но он и так запасной. Слева Миранда и Ликояннис всегда конкурируют.
В центре поля всегда дилемма - третий опорник (Моро, Побега, Фаббиан, Эбишер) либо форвард Одгар. Последний в отличной форме, так что должен остаться. В отличной и вингер Риккардо Орсолини. В марте на его счету пять голов во всех турнирах. В центре атаки же вернулся к тренировкам Кастро, но Даллинга после дубля в Эмполи должен остаться.
"Болонья": Скорупски, Холм, Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Фергюсон, Орсолини, Одгар, Ндой, Даллинга
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера, Ангисса, Лоботка, МакТоминей, Политано, Лукаку, Нерес
Цифры и факты
- В двух предыдущих очных матчах на всех полях команды обменялись победами, прямо перед этим состоялись две ничьи, а прямо перед этим "Наполи" выиграл пять очных матчей подряд
- Два предыдущих очных матча в Болонье завершились ничьими, прямо перед ними "Наполи" победил дважды подряд, прямо перед ними состоялась ничья, а прямо перед ней победила "Болонья"
- "Болонья" выиграла шесть последних матчей во всех турнирах на всех полях и пять последних в лиге на всех полях
- "Болонья" выиграла семь последних домашних матчей во всех турнирах и шесть последних домашних в лиге. В восьми последних домашних в лиге она забивала как минимум два мяча
- "Наполи" выиграл два из трех последних матчей лиги на всех полях (одна ничья), но и два из последних восьми - пять ничьих и одно поражение. При этом он проиграл лишь один из последних 15-ти таких - девять побед, пять ничьих
- "Наполи" не побеждал в четырех последних гостевых матчах лиги - три ничьи и поражение, однако прямо перед этим выиграл пять таких подряд. В целом в 14-ти таких подряд он проиграл лишь однажды - восемь побед, пять ничьих
- "Болонья" забивала в пяти последних матчах в лиге на всех полях и в 11-ти последних домашних. Она не пропускала в двух последних матчах лиги на всех полях
- В девяти из десяти последних матчей "Наполи" в лиге на всех полях забивали обе команды, в еще одном, в предыдущем гостевом, состоялась ничья 0:0. Перед этим 0:0 в четырех гостевых матчах "Наполи" в лиге подряд забивали обе команды
Прогноз: Болонья - Наполи 1:1
Учитывая форму команд и место проведения матча, "Болонья" даже может считаться фаворитом. И все же она далеко не во всех последних успешных матчах играла впечатляюще. А "Наполи" неуступчив, почти не проигрывает, умеет цепляться, в том числе и в гостях, способен успешно сидеть в обороне без мяча. Скромная ничья?
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