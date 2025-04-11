Удинезе - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 11.04.2025

Турнирная таблица намекает, что сезон "Милана" в Серии А закончен, уж точно - борьба за зону Лиги Чемпионов. Разговоры в клубе и вокруг него лишь о будущем, о лете - о новых спортивном директоре, тренере, игроках. Хватит ли сил и внимания на всегда тяжелый для всех выезд к команде, которая точно завершила сезон и ставит главной целью, как всегда, мучить грандов?

Серия А. 32-й тур

11 апреля. 21:45. Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Милан"

Главный арбитр: Хуан Лука Сакки

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Удінезе - Мілан Смотреть трансляцию

Состояние команд

4 "Болонья" 31 15 12 4 51-35 57 5 "Ювентус" 31 14 14 3 47-29 56 6 "Лацио" 31 16 7 8 52-42 55 7 Рома 31 15 8 8 46-31 53 8 "Фиорентина" 31 15 7 9 49-32 52 9 "Милан" 31 13 9 9 47-37 48 10 "Торино" 31 9 13 9 36-36 40 11 "Удинезе" 31 11 7 13 36-42 40 12 "Дженоа" 31 9 11 11 29-38 38

Одна важная задача у "россонери" есть - Кубок Италии. В первом полуфинальном матче они отыграли весьма солидно против "Интера" (1:1). Даже сплетничают, что бросают главные силы на Коппа, не на лигу. В лиге же в последних семи матчах - четыре поражения и три камбека - с 0:1 на 2:1, с 0:2 на 3:2, с 0:2 на 2:2. Начало матчей они проваливают и потом пытаются догонять. Не всегда удается.

В последних четырех матчах лиги они пропустили пять мячей к 19-ой минуте, четыре - к десятой.

Главный тренер Сержиу Консейсау заявляет, что команда хорошо работает на тренировках, в хорошей физической форме, что пытается решить проблему провальных дебютов. Но пока она выглядит разобранной, недостаточного уровня для борьбы за высокие места. В последних четырех матчах она реально добавляла во вторых таймах и даже ранее, но в последних двух этого не хватило для побед.

В "Удинезе" таких страстей нет. Его матчи скучнее. В четырех из последних шести в лиге и вовсе забивалось не более одного мяча, ни в одном из шести - более трех. Коста Руньяич поначалу пытался привить атакующую игру, но затем вернулся к классике - солидности и обороне. И в целом сезон в районе 10-11 мест успешный. Уж точно - после борьбы против вылета до последнего тура в предыдущем.

В последних турах он ослабел - проиграл три последних подряд, прямо перед этим сыграл вничью. Но все эти три поражения - с разницей в один мяч. С разницей более одного он в последний раз проиграл 20-го января. Руньяич говорит о деталях и индивидуальных ошибках, а не об игровых проблемах.

Фриуланцы сохранили репутацию крайне неудобного соперника для грандов. В последних шести матчах против команд нынешней Топ-9 они проиграли лишь дважды - со счетом 1:2, в плотной борьбе, с реальными шансами сравнять против "Ромы" и "Интера". Также победили "Фиорентину" (и здесь 2:1), сыграли 1:1 с "Наполи" и "Лацио", причем в гостях.

Обе команды не любят владение мячом, а любят быстрые вертикальные атаки. Цельная игра у них обычно не выходит, отрезки силы сменяются отрезками слабости, ошибок. Ожидаются качели, и игра может пойти в любом направлении.

Следует напомнить, что предыдущий очный матч в Удине был омрачен скандалом вокруг расистских выкриков против вратаря "Милана" Майка Маньяна. Тогда он даже покинул поле, и матч был прерван на некоторое время. Перед отчетным матчем были размещены оскорбительные баннеры против него возле стадиона. Надеемся, что матч пройдет без таких инцидентов, но, к сожалению, они реальны.

Последние матчи команд

Кадры

В последние дни много говорили о переходе "Милана" на игру с двумя форвардами. Такая схема применялась во вторых таймах и позволяла вернуться в игру. Однако Консейсау отнесся скептически к ее применению с первых минут. Да и вариантов для нее немного - забивающие в последнее время Абрахам и Йович. Сантьяго Хименес травмирован, Феликс очень слаб.

Дилемма на правом фланге в обороне. Уокер травмирован. Терраччьяно, Алекс Хименес и Флоренци могут сыграть там, но первый и третий не в форме и практически не играют, а для второго это не главная позиция. Возможно, центральный защитник Томори появится там.

Всегда дилемма и между 4-3-3 и 4-2-3-1. В последнее время первая используется больше. Опорники Муса и Бондо борются за место в стартовом составе, как и вингеры Алекс Хименес и Чуквуэзе. От решений по ним зависит место Пулишича - на правом фланге или в центре под нападающим.

В "Удинезе" важные потери - форвардов Товена и Дэвиса, левого защитника Земуры, центрального защитника Туре. В атаке рядом с Луккой может выйти юный Браво, но говорят даже о дополнительном опорнике. Опорников хватает - Карлстрем, Эккеленкамп, Саррага, Ловрич, Атта, Пайеро на две-три, может, четыре позиции. В обороне Кристенсен и Модешту могут подвинуть Эхизибе справа.

Отсутствие Товена в последние недели стало очень важным фактором в неудачах "Удинезе" в атаке (один забитый в последних трех матчах, в исполнении центрального защитника), и Руньяич признает это.

"Удинезе": Окойе, Эхизибе, Т. Кристенсен, Соле, Бийол, Х. Камара, Карлстрем, Эккеленкамп, Ловрич, Атта, Лукка

"Милан": Маньян, А. Хименес, Тиав, Томори, Эрнандес, Фофана, Бондо, Рейндерс, Пулишич, Абрахам, Леау

Цифры и факты

Результаты восьми последних очных матчей на всех полях - три ничьи 1:1, победа "Милана" (4:2), две победы "Удинезе" (3:1, 1:0), две победы "Милана" (3:2, 1:0). Трех побед подряд над этим соперником "Милан" не одерживал с 2008-го года

Результаты восьми последних очных матчей в Удине - по три победы каждой из команд и две ничьи

В восьми из десяти последних очных матчей забивали обе команды. В еще одном "Милан" победил со счетом 1:0 и еще в одном - "Удинезе" с таким же

"Удинезе" не проиграл шесть матчей лиги подряд против всех (четыре победы и две ничьи), а затем проиграл три подряд. Четырех поражений подряд он не терпел с мая 2023-го года

Результаты "Милана" в последних семи матчах лиги против всех - три поражения, две победы, поражение, ничья. Во всех семи забивали обе команды

Результаты "Милана" в последних пяти гостевых матчах во всех турнирах - победа и четыре поражения, в последних восьми - две победы и шесть поражений. "Удинезе" проиграл последний домашний такой, но прямо перед ним выиграл три подряд

Последние восемь матчей "Милана" и последние шесть матчей "Удинезе" завершались ничьей либо победой или поражением с разницей в один мяч

В четырех из шести последних матчей "Удинезе" забивался один мяч, в еще одном - два, в еще одном - три. В пяти из семи последних матчей лиги "Милана" забивалось ровно три мяча, в еще одном - четыре, в еще одном - пять

Прогноз: Удинезе - Милан 1:1

Обе команды в плохой форме, обе далеко не фавориты на попадание в Еврокубки, статистика их очных матчей равна. "Милан", разумеется, сильнее по качеству игроков, но не командно, да и плохо играет в гостях в последнее время. Результативная, но не слишком обильная на голы ничья либо победа одной из команд со счетом 2:1 - такие варианты результатов.