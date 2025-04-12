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Интер - Кальяри. Анонс и прогноз матча Серии А на 12.04.2025
Между матчами против "Баварии"
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Между двумя четвертьфинальными матчами Лиги Чемпионов против "Баварии" "Интеру" нужно выполнить обязательную программу в лиге - победить дома аутсайдера. Впрочем, и ее не всегда получается выполнять. Перед победным выездом в Мюнхен были потеряны два очка в Парме против еще одного аутсайдера, который стоит даже ниже "Кальяри". Удастся ли избежать такой судьбы на этот раз?
Серия А. 32-й тур
12 апреля. 19:00. Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Кальяри"
Главный арбитр: Марко Ди Белло
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|31
|20
|8
|3
|69-30
|68
|2
|31
|19
|8
|4
|48-25
|65
|3
|31
|17
|7
|7
|63-30
|58
|4
|31
|15
|12
|4
|51-35
|57
|5
|31
|14
|14
|3
|47-29
|56
|6
|31
|16
|7
|8
|52-42
|55
|7
|31
|15
|8
|8
|46-31
|53
|8
|31
|15
|7
|9
|49-32
|52
|9
|32
|14
|9
|9
|51-37
|51
|10
|31
|9
|13
|9
|36-36
|40
|11
|32
|11
|7
|14
|36-46
|40
|12
|31
|9
|11
|11
|29-38
|38
|13
|31
|8
|9
|14
|39-48
|33
|14
|31
|9
|4
|18
|30-59
|31
|15
|31
|7
|9
|15
|31-44
|30
|16
|31
|5
|12
|14
|37-51
|27
|17
|31
|6
|8
|17
|22-50
|26
|18
|31
|4
|12
|15
|24-47
|24
|19
|31
|3
|12
|16
|24-44
|21
|20
|31
|2
|9
|20
|25-55
|15
В Парме "Интер" забил дважды практически на ровном месте, спасся от 2:2 в первом тайме благодаря двум отличным сейвам Яна Зоммера и уже думал, что судьба за него. Но во втором тайме полностью выключился, заслуженно пропустил дважды и мог пропустить еще. В туре лиги до этого дома против "Удинезе" наблюдалась та же картина, только чемпиону удалось не пропустить второй и удержать победу.
После "Пармы" в "Интере" говорили об усталости и травмах, но признавали, что нельзя было так выключаться. Симоне Индзаги говорил о четырех заменах из-за травм и о том, что его игроки - такие же люди, как и все другие. А вот Зоммер признал, что оборона команды работает сейчас плохо. Ясно, что игра в трех турнирах (а он единственный в Серии А, кто еще играет в трех) забирает много сил.
В Мюнхен "нерадзурри" уже привезли чемпионскую игру и победили. В Кубке против "Милана" они также играли на высоком уровне. В лиге уверенно победили "Аталанту". Но нас в контексте "Кальяри" интересуют матчи против середняков и аутсайдеров. А здесь последние примеры настораживают - "Удинезе", "Парма". "Монца", которую все в лиге избивают, а "Интеру" дома пришлось возвращаться с 0:2 на 3:2.
Способен ли "Кальяри" оказать такое же сопротивление? В своем позапрошлом матче он как раз избил "Монцу" (3:0), в предыдущем - сыграл в стратегическую ничью 0:0 с "Эмполи" из зоны вылета, сохранив гандикап над ним на шести очках. А в позапрошлом гостевом матче проиграл "Роме" лишь со счетом 0:1. Проиграл лишь один из последних четырех матчей лиги на всех полях, три из восьми.
С начала 2025-го года он действует против грандов плотно, даже при том, что играл против них большей частью в гостях. 1:1 на "Джузеппе Меацца" против "Милана", 0:0 в Бергамо против "Аталанты", 1:2 в Болонье, 0:1 в Риме против "Ромы". Также 0:1 дома против "Ювентуса" и 1:2 дома против "Лацио".
2024-й год он завершил 0:3 дома от "Интера", но и тогда начал пропускать лишь на 53-ей минуте. А его главный тренер Давиде Никола заявляет, что тот матч многому научил его команду, и после него она практически начала новый сезон.
Владеть мячом сарды совершенно не любят. Но атакуют довольно часто и быстро. По ударам по воротам и забитым мячам они выше, чем по набранным очкам. По xG - даже десятые. Проблема очевидно в реализации, поскольку по соотношению xG с забитыми мячами они худшие в лиге - минус 13.92 разницы. А если вдруг начнет залетать?
Последние матчи команд
Кадры
Возможности ротации "Интера" сильно ограничены травмыми Думфриза, Зелински, проблематичным физическим состоянием Димарко и Тареми. Можно предположить, что Корреа или Арнаутович заменит в атаке одного из сделавших первый гол в Мюнхене - Маркуса Тюрама или Лаутаро Мартинеса, автор второго гола там Фраттези - Мхитаряна или Бареллу, Асллани может заменить Чалханоглу.
Биссек и Де Фрай готовы заменить Павара, Ачерби или Бастони в центре обороны, Залевски - кого-то из латералей, Хосеп Мартинес - Зоммера.
"Кальяри" ротация не нужна. Разве что возрастной Паломино, замененный неделю тому, уступит место Дзаппе. И добавится еще один опорник, что превратит 3-4-2-1 в 3-5-2. Правда, может вылететь опорник Прати, болевший на этой неделе. Опорники Макумбу, Дейола и Гаэтано конкурируют с атакерами Лувумбо и Команом. Два атакера все же точно будут - Виола и центрфорвард Пикколи.
"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, А. Бастони, Залевски, Асллани, Барелла, Фраттези, Аугусто, Арнаутович, Лаутаро Мартинес
"Кальяри": Каприле, Паломино, Луперто, Мина, Зортеа, Адопо, Макумбу, Ауджелло, Виола, Лувумбо, Пикколи
Цифры и факты
- "Интер" не проигрывал "Кальяри" в последних девяти очных матчах в лиге на всех полях - семь побед и две ничьи, в последнем победив на Сардинии со счетом 3:0. При этом обе ничьи за это время состоялись в Милане. Результаты последних четырех очных матчей в Милане - 1:1, 1:0, 4:0, 2:2
- "Интер" не проигрывал в последних шести матчах лиги на всех полях против всех - четыре победы, две ничьи. Две ничьи состоялись в последних пяти матчах. Дома он побеждал в последних пяти матчах лиги и не проигрывал в последних 12-ти - девять побед, три ничьи
- Лишь однажды в последних десяти матчах лиги на всех полях "Интер" побеждал с разницей более одного мяча - 2:0 над "Аталантой", лишь однажды в последних шести матчах лиги дома он побеждал с разницей более одного мяча - 3:1 над "Эмполи"
- "Интер" забивал в последних шести матчах лиги на всех полях и в последних 37-ми матчах лиги дома. При этом он пропускал в четырех из пяти последних матчей лиги на всех полях и в пяти из шести последних матчей лиги дома
- Результаты "Кальяри" в последних четырех матчах лиги на всех полях - победа, поражение и две ничьи, в последних восьми - две победы, три ничьи и три поражения. Результаты в последних шести матчах лиги в гостях - три ничьи и три поражения, в том числе ничьи с "Миланом" и "Аталантой"
- "Кальяри" не пропускал в двух последних матчах лиги, но и не забивал в двух из трех последних
Прогноз: Интер - Кальяри 2:1
В трех из четырех предыдущих очных матчей в Милане "Кальяри" боролся плотно, в двух не проиграл вообще. Он вообще ныне борется плотно со всеми грандами. А "Интер" сильно устал, думает о "Баварии", часто пропускает, редко побеждает уверенно. Здесь реальна плотная игра, "Кальяри" может забить. Хотя все же ставим на сценарий матча "Интера" против "Удинезе", а не "Пармы".
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