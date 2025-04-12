Интер - Кальяри. Анонс и прогноз матча Серии А на 12.04.2025

Между двумя четвертьфинальными матчами Лиги Чемпионов против "Баварии" "Интеру" нужно выполнить обязательную программу в лиге - победить дома аутсайдера. Впрочем, и ее не всегда получается выполнять. Перед победным выездом в Мюнхен были потеряны два очка в Парме против еще одного аутсайдера, который стоит даже ниже "Кальяри". Удастся ли избежать такой судьбы на этот раз?

Серия А. 32-й тур

12 апреля. 19:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Кальяри"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Интер" 31 20 8 3 69-30 68 2 "Наполи" 31 19 8 4 48-25 65 3 "Аталанта" 31 17 7 7 63-30 58 4 "Болонья" 31 15 12 4 51-35 57 5 "Ювентус" 31 14 14 3 47-29 56 6 "Лацио" 31 16 7 8 52-42 55 7 Рома 31 15 8 8 46-31 53 8 "Фиорентина" 31 15 7 9 49-32 52 9 "Милан" 32 14 9 9 51-37 51 10 "Торино" 31 9 13 9 36-36 40 11 "Удинезе" 32 11 7 14 36-46 40 12 "Дженоа" 31 9 11 11 29-38 38 13 Комо 31 8 9 14 39-48 33 14 Верона 31 9 4 18 30-59 31 15 "Кальяри" 31 7 9 15 31-44 30 16 "Парма" 31 5 12 14 37-51 27 17 Лечче 31 6 8 17 22-50 26 18 "Эмполи" 31 4 12 15 24-47 24 19 Венеция 31 3 12 16 24-44 21 20 Монца 31 2 9 20 25-55 15

В Парме "Интер" забил дважды практически на ровном месте, спасся от 2:2 в первом тайме благодаря двум отличным сейвам Яна Зоммера и уже думал, что судьба за него. Но во втором тайме полностью выключился, заслуженно пропустил дважды и мог пропустить еще. В туре лиги до этого дома против "Удинезе" наблюдалась та же картина, только чемпиону удалось не пропустить второй и удержать победу.

После "Пармы" в "Интере" говорили об усталости и травмах, но признавали, что нельзя было так выключаться. Симоне Индзаги говорил о четырех заменах из-за травм и о том, что его игроки - такие же люди, как и все другие. А вот Зоммер признал, что оборона команды работает сейчас плохо. Ясно, что игра в трех турнирах (а он единственный в Серии А, кто еще играет в трех) забирает много сил.

В Мюнхен "нерадзурри" уже привезли чемпионскую игру и победили. В Кубке против "Милана" они также играли на высоком уровне. В лиге уверенно победили "Аталанту". Но нас в контексте "Кальяри" интересуют матчи против середняков и аутсайдеров. А здесь последние примеры настораживают - "Удинезе", "Парма". "Монца", которую все в лиге избивают, а "Интеру" дома пришлось возвращаться с 0:2 на 3:2.

Способен ли "Кальяри" оказать такое же сопротивление? В своем позапрошлом матче он как раз избил "Монцу" (3:0), в предыдущем - сыграл в стратегическую ничью 0:0 с "Эмполи" из зоны вылета, сохранив гандикап над ним на шести очках. А в позапрошлом гостевом матче проиграл "Роме" лишь со счетом 0:1. Проиграл лишь один из последних четырех матчей лиги на всех полях, три из восьми.

С начала 2025-го года он действует против грандов плотно, даже при том, что играл против них большей частью в гостях. 1:1 на "Джузеппе Меацца" против "Милана", 0:0 в Бергамо против "Аталанты", 1:2 в Болонье, 0:1 в Риме против "Ромы". Также 0:1 дома против "Ювентуса" и 1:2 дома против "Лацио".

2024-й год он завершил 0:3 дома от "Интера", но и тогда начал пропускать лишь на 53-ей минуте. А его главный тренер Давиде Никола заявляет, что тот матч многому научил его команду, и после него она практически начала новый сезон.

Владеть мячом сарды совершенно не любят. Но атакуют довольно часто и быстро. По ударам по воротам и забитым мячам они выше, чем по набранным очкам. По xG - даже десятые. Проблема очевидно в реализации, поскольку по соотношению xG с забитыми мячами они худшие в лиге - минус 13.92 разницы. А если вдруг начнет залетать?

Последние матчи команд

Кадры

Возможности ротации "Интера" сильно ограничены травмыми Думфриза, Зелински, проблематичным физическим состоянием Димарко и Тареми. Можно предположить, что Корреа или Арнаутович заменит в атаке одного из сделавших первый гол в Мюнхене - Маркуса Тюрама или Лаутаро Мартинеса, автор второго гола там Фраттези - Мхитаряна или Бареллу, Асллани может заменить Чалханоглу.

Биссек и Де Фрай готовы заменить Павара, Ачерби или Бастони в центре обороны, Залевски - кого-то из латералей, Хосеп Мартинес - Зоммера.

"Кальяри" ротация не нужна. Разве что возрастной Паломино, замененный неделю тому, уступит место Дзаппе. И добавится еще один опорник, что превратит 3-4-2-1 в 3-5-2. Правда, может вылететь опорник Прати, болевший на этой неделе. Опорники Макумбу, Дейола и Гаэтано конкурируют с атакерами Лувумбо и Команом. Два атакера все же точно будут - Виола и центрфорвард Пикколи.

"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, А. Бастони, Залевски, Асллани, Барелла, Фраттези, Аугусто, Арнаутович, Лаутаро Мартинес

"Кальяри": Каприле, Паломино, Луперто, Мина, Зортеа, Адопо, Макумбу, Ауджелло, Виола, Лувумбо, Пикколи

Цифры и факты

"Интер" не проигрывал "Кальяри" в последних девяти очных матчах в лиге на всех полях - семь побед и две ничьи, в последнем победив на Сардинии со счетом 3:0. При этом обе ничьи за это время состоялись в Милане. Результаты последних четырех очных матчей в Милане - 1:1, 1:0, 4:0, 2:2

"Интер" не проигрывал в последних шести матчах лиги на всех полях против всех - четыре победы, две ничьи. Две ничьи состоялись в последних пяти матчах. Дома он побеждал в последних пяти матчах лиги и не проигрывал в последних 12-ти - девять побед, три ничьи

Лишь однажды в последних десяти матчах лиги на всех полях "Интер" побеждал с разницей более одного мяча - 2:0 над "Аталантой", лишь однажды в последних шести матчах лиги дома он побеждал с разницей более одного мяча - 3:1 над "Эмполи"

"Интер" забивал в последних шести матчах лиги на всех полях и в последних 37-ми матчах лиги дома. При этом он пропускал в четырех из пяти последних матчей лиги на всех полях и в пяти из шести последних матчей лиги дома

Результаты "Кальяри" в последних четырех матчах лиги на всех полях - победа, поражение и две ничьи, в последних восьми - две победы, три ничьи и три поражения. Результаты в последних шести матчах лиги в гостях - три ничьи и три поражения, в том числе ничьи с "Миланом" и "Аталантой"

"Кальяри" не пропускал в двух последних матчах лиги, но и не забивал в двух из трех последних

Прогноз: Интер - Кальяри 2:1

В трех из четырех предыдущих очных матчей в Милане "Кальяри" боролся плотно, в двух не проиграл вообще. Он вообще ныне борется плотно со всеми грандами. А "Интер" сильно устал, думает о "Баварии", часто пропускает, редко побеждает уверенно. Здесь реальна плотная игра, "Кальяри" может забить. Хотя все же ставим на сценарий матча "Интера" против "Удинезе", а не "Пармы".