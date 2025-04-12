Аталанта - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 13.04.2025

Любимый андердог Италии 2016-2023 годов и любимый андердог страны двух последних лет встречаются в борьбе за второй выход в Лигу Чемпионов подряд. "Аталанта" и "Болонья" ныне на местах, позволяющих это - третьем и четвертом соответственно, но по пятам преследуют сразу несколько команд. Потому нужно побеждать.

Серия А. 32-й тур

13 апреля. 13:30. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Болонья"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Интер" 31 20 8 3 69-30 68 2 "Наполи" 31 19 8 4 48-25 65 3 "Аталанта" 31 17 7 7 63-30 58 4 "Болонья" 31 15 12 4 51-35 57 5 "Ювентус" 31 14 14 3 47-29 56 6 "Лацио" 31 16 7 8 52-42 55 7 Рома 31 15 8 8 46-31 53 8 "Фиорентина" 31 15 7 9 49-32 52 9 "Милан" 32 14 9 9 51-37 51

"Аталанте" очень трудно побеждать в последнее время. Более того, она в глубоком кризисе. Три поражения подряд без забитых мячей, одна победа в последних пяти матчах, две в семи, три в девяти. Говорят о конце эры, тем более, что Джан Пьеро Гасперини может уйти летом, даже о буре, о коллапсе. Атмосфера весьма неприятная.

Добавил к бардаку и инцидент с заменой в последнем матче. Гасперини признал, что хотел заменить Эдерсона. Он сказал своему помощнику "Эде", но тот услышал "Аде" и указал заменить Адемолу Лукмана. Вернуть не успели. Пресса также отмечала кислые рожи Лукмана и лучшего бомбардира Матео Ретеги во время их замен.

Отмечают прекращение голов от замен и ударами издали. Замены принесли "Богине" девять голов в сезоне в лиге, но все - до 14-го января. Удары издали - девять, но восемь из них - до начала 2025-го года. Также - домашнюю форму. В 2025-ом году, то есть в семи последних матчах лиги, бергамцы дома не побеждали.

Гасперини заявляет, что ничего трагического не произошло, что команда играет хорошо, и разговоры о коллапсе просто дурацкие. Проиграла она командам Топ-8 - "Интеру" (0:2), "Фиорентине" (0:1), "Лацио" (0:1). А до этого вынесла "Ювентус" в гостях - 4:0. Но и сам Гасп признает, что нужно собраться, играть смелее, агрессивнее и как команда.

В "Болонье" настроение противоположное - замечательное. Хотя ее серия из пяти побед в лиге прервалась ничьей 1:1 с "Наполи". Игра тогда была высокого уровня, во втором тайме подопечные Винченцо Итальяно и вовсе заперли соперника в его штрафной и должны были забивать больше одного. Тренер очень доволен состоянием команды.

Контраст между командами отображают матчи обеих дома против "Лацио". "Аталанта" неделю тому в равной игре уступила ему со счетом 0:1. А "Болонья" четыре недели тому разнесла со счетом 5:0. Также очная встреча самих команд Гасперини и Итальяно в феврале в Бергамо (в Кубке) - индикация. Тогда хозяева даже скорее доминировали, но проиграли - 0:1.

Правда, следует отметить, что и серия побед далась "Болонье" непросто. В целом в последних девяти матчах лиги лишь одна победа была одержана с разницей более одного мяча. Так что запас прочности "россоблу" невелик. Они обязаны выкладываться по максимуму в каждом матче.

Может ли служить индикацией очный матч первого круге лиги в сентябре? Тогда "Болонья" забила первой, на 51-ой минуте осталась вдесятером, долго держалась, но на 90-ой минуте пропустила и не удержала победу - 1:1.

"Аталанта" знаменита агрессивным высоким индивидуальным прессингом, но в последнее время не в форме для такого. "Болонья" Итальяно теоретически опирается на владение мячом, но в последнее время выработала и умение играть прагматично, держаться в обороне, выгрызать матчи в концовке. Как в Кубке в Бергамо, когда забила на 80-ой минуте.

Последние матчи команд

Кадры

Возможно, Коссуну сможет немного сыграть после трех месяцев отсутствия, но в стартовом составе в центре обороны выбора у Гасперини нет. Хотя тот центр грубо ошибался в последних матчах и нуждается в ротации. В атаке новая травма у Де Кетеларе, но есть надежда, что Ретеги, лучший бомбардир лиги, набирает физическую форму.

Вместо Де Кетеларе, скорее всего, выйдет Пашалич, но и Мальдини, Брешианини, Куадрадо и Самарджич конкурируют. А на флангах возможны изменения после серии матчей Дзаппакосты и Беллановы - Руджери и тот же Куадрадо готовы.

"Болонья" потеряла первого вратаря Скорупски и опорника Фергюсона. Хотя Равалья - обычно надежный голкипер, а Побега, Моро, Эбишер могут прикрыть в центре поля. В центр атаки вместо Даллинги может вернуться Кастро, которого после травмы подпускают в игре постепенно. Справа в обороне Калабрия все еще травмирован.

Внимание в "Аталанте", прежде всего, на Ретеги и Лукмана, в "Болонье" в последнее время отлично играют вингеры Ндой и Орсолини и второй форвврд Одгар. Ндой забил "Наполи" пяткой.

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич, Лукман, Ретеги

"Болонья": Равалья, Холм, Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Эбишер, Орсолини, Одгар, Ндой, Кастро

Цифры и факты

В последних пяти очных матчах на всех полях "Болонья" не проигрывала - три победы и ничья в лиге и победа в Кубке. А прямо перед этим "Аталанта" не проигрывала в шести - четыре победы и две ничьи, все - в лиге

В последних четырех очных матчах в Бергамо "Болонья" не проигрывала - ничья и затем две победы в лиге и одна - в Кубке. А прямо перед этим "Аталанта" выиграла семь таких, все - в лиге

"Болонья" забивала в шести последних очных матчах на всех полях во всех турнирах, "Аталанта" - в трех из них. В четырех из последних пяти в целом забивалось не более двух мячей

Серии "Болоньи" против всех из пяти побед в лиге и шести во всех турнирах прервались ничьей против "Наполи". Вместе с тем, эта ничья продлила ее серии без поражений до шести матчей лиги и семи - во всех турнирах

Сразу после трех ничьих и поражения в гостевых матчах лиги "Болонья" выиграла два таких

"Аталанта" проиграла три последних матча лиги на всех полях без забитых мячей. Дома в лиге она проиграла два последних (не забив) и не выиграла в семи последних - четыре ничьи, три поражения. Она не забивала дома в лиге в четырех последних матчах

В четырех из пяти последних матчей "Аталанты" на всех полях в лиге забивалось не более двух мячей, как и в пяти из семи. В трех из пяти и четырех из семи забивалось не более одного

В четырех из пяти последних матчей "Болоньи" в гостях в лиге забивалось не более двух мячей, как и в шести из восьми последних гостевых во всех турнирах

Прогноз: Аталанта - Болонья 1:1

В последнее время в матчах этих команд встречались 5:0, но гораздо чаще - один-два или даже ни одного мяча за матч. В том числе и в их очных матчах. Два очных в нынешнем сезоне завершились 1:1 и 0:1. Особых предпосылок для увеличения количества голов нет. Так что два гола в матче, а то и меньше - реальный прогноз.

Что касается результата, то любой реален. "Аталанта" может разозлиться, побороться за свою честь и прервать свои ужасные серии и на всех полях, и домашние, "Болонья" может доказать свое нынешнее существенное преимущество в игровой форме и настроении. А может быть и ничья.