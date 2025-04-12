Лацио - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 13.04.2025

Теоретически центральным матчем 32-го тура Серии А является "Аталанта" - "Болонья", встреча третьей и четвертой команд лиги. В Риме же встретятся лишь шестая и седьмая. И все же Римское дерби всегда будет в Италии особенным, захватывающим. А сейчас "Лацио" и "Рома" еще и видят реальную возможность добраться до третьего-четвертого мест. Так что их встреча обещает стать особенно жаркой.

Серия А. 32-й тур

13 апреля. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Рома"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Состояние команд

3 "Аталанта" 31 17 7 7 63-30 58 4 "Болонья" 31 15 12 4 51-35 57 5 "Ювентус" 31 14 14 3 47-29 56 6 "Лацио" 31 16 7 8 52-42 55 7 Рома 31 15 8 8 46-31 53 8 "Фиорентина" 31 15 7 9 49-32 52 9 "Милан" 32 14 9 9 51-37 51

В дерби фаворитов нет. Но если все же выделить фаворита, то ныне это "Рома". Она выиграла семь матчей лиги подряд, а затем сыграла вничью 1:1 с "Ювентусом". Она не проигрывала в последних 14-ти матчах лиги при 11-ти победах. Настроение в клубе великолепное, на Клаудио Раньери все практически молятся. Она еще и вылетела из Еврокубков и Кубка, так что отдыхает посреди недели.

Фаворитом выступает и непосредственно Раньери. Он выиграл все пять Римских дерби в качестве главного тренера. Нынешнее, как он заявил в который раз, будет его последним, и хочется уйти на пенсию со стопроцентным результатом.

Впрочем, замечаний достаточно. Все семь побед были одержаны над командами с 13-го места и ниже, и пять из них - со счетом 1:0. Команду Топ-9 Серии А в этом сезоне "волки" побеждали в сезоне лишь однажды - как раз "Лацио" пятого января. "Ювентусу" они по игре уступали, большую часть матча оборонялись. В целом с 17-го января лишь одна победа в лиге с разницей более одного мяча.

В "Лацио" ситуация практически противоположная. Первое дерби он встречал с 15-ю очками преимущества над соседями, в великолепном настроении, в восхищении от Марко Барони. Но в последнее время побеждает крайне редко. И пропускает часто. Одна победа в шести последних матчах во всех турнирах. Две в семи в лиге. Правда, эти две - против "Милана" и "Аталанты", еще и в гостях.

В предыдущем туре лиги он выстоял в сложном матче в Бергамо, проявил характер, нашел гол и победу - 1:0. Что вернуло уверенность в себе во время такого непростого периода, особенно - в обороне. Однако после этого в четверг проиграл в первом матче 1/4 финала Лиги Европы в гостях "Буде/Глимт" со счетом 0:2, а эксперты говорили, что заслужил и 0:4. Тот матч сильно ухудшил настроение.

Разницу в стиле команд отлично отображают показатели забитых и пропущенных мячей в лиге. "Лацио" по забитым третий, играет интенсивно, вертикально. В последнее время, правда, не хватает сил для этого. А оборона его 11-ая, ненадежная. "Рома" же по забитым лишь девятая. По пропущенным пятая, но в период Раньери - первая. Команды Клаудио известны организованностью в обороне.

Барони признает недостаток сил, но заявляет, что атмосфера дерби придаст его команде новую энергию. Сообщил, что оставляет команду на базе в ночь перед большим матчем. Заверяет, что его команда не консервативная, а очень атакующая. Призывает подопечных бороться "как львы". Призывает бороться "как бешеные" и Раньери. Предостерегая от вертикальной игры соперника.

Последние матчи команд

Кадры

Не в заявке "Ромы" на матч лишь Пауло Дибала и глухой запасной Сауд Абдулхамид. Так что возможны различные варианты. В центре обороны - Хуммельс или Челик, справа в схеме 3-4-2-1 - Челик, Салемакерс или Ренш, в центре поля - Паредес или Кристанте, позади центрфорварда много кандидатов - Салемакерс, Эль-Шаарави, Писилли, Суле, Бальданци, Лоренцо Пеллегрини, форвард Шомуродов.

Интересно будет обратить внимание на Лоренцо Пеллегрини. Капитан проводит слабый сезон, но в дерби даже в свои худшие моменты играет ярко. В первом круге он забил.

Атаку возглавит Артем Довбик. Украинец был признан лучшим игроком марта в Серии А благодаря трем победным голам. Также он получил очень хорошую прессу за игру против "Ювентуса" неделю тому. Особенно - после выхода на поле Шомуродова. С еще одним форвардом Артему легче. Но решится ли Раньери на такой ход с первых минут?

Следует отметить, что из 11-ти своих голов в сезоне в лиге лишь один Довбик забил команде Топ-9, да и тот - с пенальти. В дерби в первом круге он поучаствовал в обеих голевых атаках, но передачами в глубине поля, в центре. По воротам он тогда так и не пробил. Ныне от него ожидают большей нацеленности на атаку.

В "Лацио" не впервые отсутствуют защитники Тавареш и Патрик. Второй - скорее запасной. А вот вопрос о замене первому всегда интересный. Марушич, Хюсай или воспитанник "Ромы" Лука Пеллегрини? От этого зависит и имя правого защитника - Марушич, Хюсай или Лаццари. В центре поля отбыл дисквалификацию Гендузи, на правом фланге атаки лучше физически себя чувствует Исаксен.

Дилемма - на позиции форварда. "Лацио" играет явно лучше с двумя чистыми форвардами, но его главный - Кастельянос - не играл в стартовом составе в лиге почти два месяца. Его аккуратно подводили именно к дерби. В Норвегии он отыграл 26 минут. Если же не подвели - Нослин, Чауна, Педро или Деле-Баширу. Которые, правда, разочаровывали на позициях высоко в атаке.

В принципе, возможно, что Барони изначально решит играть лишь с одним форвардом в таком серьезном матче. Тогда вышеуказанные четверо, а также опорники Весино и Белахьян - кандидаты на стартовый состав.

На позиции вратаря в последнее время Мандас перехватил инициативу у Проведеля. Хотя грек получил небольшое повреждение на тренировке.

"Лацио": Мандас, Марушич, Хила, А. Романьоли, Лука Пеллегрини, Ровелла, Гендузи, Исаксен, Диа, Дзакканьи, Кастельянос

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Салемакерс, М. Коне, Паредес, Анхелиньо, Суле, Эль-Шаарави, Довбик

Цифры и факты

"Рома" выиграла два последних дерби в лиге с результатами 1:0 и 2:0, а прямо перед этим не выиграла три таких подряд - 0:1, 0:1, 0:0. Прямо перед этим команды дважды подряд обменялись победами

В семи последних официально домашних для "Лацио" дерби в лиге он не проигрывал - четыре победы, три ничьи

В последних шести Римских дерби во всех турнирах забивалось не более двух мячей. В пяти из них - не более одного

Результаты последних четырех матчей "Лацио" против всех на всех полях в лиге - победа, поражение и две ничьи, последних семи - две победы, поражение и четыре ничьи. Результаты последних шести во всех турнирах - одна победа, два поражения и три ничьи

"Рома" выиграла семь матчей лиги подряд, сразу после чего сыграла вничью. В последних 14-ти матчах лиги она не проигрывала - 11 побед, три ничьи. Во всех турнирах она одержала шесть побед подряд, затем проиграла, затем победила дважды, затем сыграла вничью

На "Стадио Олимпико" "Рома" не проигрывала в девяти последних матчах лиги - семь побед, две ничьи, в 14-ти последних во всех турнирах - 12 побед, две ничьи

"Лацио" проигрывал однажды в последних семи домашних матчах лиги (матч против "Ромы" считался гостевым), но и побеждал однажды - пять ничьих. Во всех турнирах дома в последних десяти матчах его результаты - две победы, шесть ничьих, два поражения. Последние четыре - ничьи

Последние три ничьи "Ромы" и последние три ничьи "Лацио" на всех полях во всех турнирах состоялись со счетом 1:1

"Рома" забивала в последних 16-ти матчах на всех полях во всех турнирах, в последних 15-ти в лиге

В четырех из пяти последних матчей "Ромы" во всех турнирах и в пяти из шести последних матчей "Лацио" забивалось не более двух мячей

Прогноз: Лацио - Рома 1:1

Предсказать результат любого дерби всегда трудно, и часто тот, кого считают фаворитом, проигрывает его. Теоретически "Рома" ныне фаворит благодаря последним результатам. Однако свой фаворитизм добыла из результатов против аутсайдеров - ни одной победы над командой Топ-9 Серии А за последние три месяца. А "Лацио" с начала марта побеждал "Милан" и "Аталанту". Встретятся на ничьей?

Что же касается забитых мячей, то в Римском дерби в последнее время забиваются очень мало. Как и в последних матчах самих команд против всех. Два - максимум. Возможен и счет 0:0.