Наполи - Эмполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 14.04.2025

Среди аутсайдеров, малых команд, наиболее страшный соперник для "Наполи" в последние годы - "Эмполи". В сезоне 2021/22 поражение от него окончательно выбило неаполитанцев из борьбы за Скудетто, в сезоне 2023/24 - уволило тренера. Особенно же страшно выходит в апреле - все четыре очные встречи в этом месяце за последние десять лет выиграл именно "Эмполи". Неужели тенденция подтвердится и сегодня, 14-го апреля, когда "Наполи" очень нужна победа в борьбе за Скудетто?

Серия А. 32-й тур

14 апреля. 21:45. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Эмполи"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Интер" 32 21 8 3 72-31 71 2 "Наполи" 31 19 8 4 48-25 65 3 "Аталанта" 32 18 7 7 65-30 61 4 "Ювентус" 32 15 14 3 49-30 59 5 "Болонья" 32 15 12 5 51-37 57 6 "Лацио" 32 16 8 8 53-43 56 7 Рома 32 15 9 8 47-32 54 8 "Фиорентина" 32 15 8 9 49-32 53 9 "Милан" 32 14 9 9 51-37 51 10 "Торино" 32 9 13 10 36-37 40 11 "Удинезе" 32 11 7 14 36-46 40 12 "Дженоа" 32 9 12 11 29-38 39 13 Комо 32 9 9 14 40-48 36 14 Верона 32 9 5 18 30-59 32 15 "Кальяри" 32 7 9 16 32-47 30 16 "Парма" 32 5 13 14 37-51 28 17 Лечче 32 6 8 18 23-52 26 18 "Эмполи" 31 4 12 15 24-47 24 19 Венеция 32 4 12 16 25-44 24 20 Монца 32 2 9 21 25-56 15

"Интер" занят в Кубке Италии и в Лиге Чемпионов, а в Серии А у него еще остались матчи против "Болоньи", "Ромы" и "Лацио". "Наполи" играет лишь в лиге, и там не осталось никаких матчей против команд Топ-9, никаких грандов. Так что диспозиция подопечных Антонио Конте в борьбе за Скудетто весьма неплоха. По потерянным очкам они отстают лишь на три. Только нужно набирать их, делать свою работу против аутсайдеров.

Правда, Конте резонно заявляет, что и у аутсайдеров есть свои задания, что они борются против вылета и выходят на матчи "с ножом в зубах". Так вышла "Венеция" из зоны вылета менее месяца тому и остановила "Наполи" - 0:0. Тот матч, правда, проходил в Венеции, а "Эмполи", также команде из зоны вылета, играть в Неаполе. Но ведь статистика его предыдущих встреч здесь неплоха - две победы в предыдущих трех.

В целом неаполитанцы сейчас далеко не в лучшей форме. Почти не проигрывают, но в девяти последних матчах лиги шесть ничьих. В том числе против "Венеции" и дома против "Удинезе". Также за это время они проиграли в Комо новичку лиги. С разницей более одного мяча они и вовсе не побеждали с 12-го января. В таком состоянии они способны потерять очки против кого угодно.

Разумеется, форма "Эмполи" гораздо хуже. Он и вовсе не побеждал ни с каким счетом в лиге с восьмого декабря, то есть в последних 16-ти матчах. И не забивал в шести из последних восьми. Он постоянно страдает от травм - в лазарете регулярно около десятка игроков. В таком состоянии падение в зону вылета логично. Впрочем, до спасительного места всего два очка, так что нужно бороться.

Тосканцы борются. В том числе часто и с грандами. Как с "Наполи" в первом круге, когда проиграли лишь со счетом 0:1, пропустив с пенальти после перерыва. На вторые таймы их обычно не хватает, но в первых и "Интер", и "Милан", и "Ювентус", и "Аталанта" страдали против них. "Рома" в целом в матче четыре тура тому победила их лишь со счетом 1:0. А насчет "Наполи" ныне также говорят о проблемах во вторых таймах.

"Наполи" в целом испытывает проблемы в позиционных атаках против закрывающихся соперников. А "Эмполи" любит закрываться, владеть мячом не любит вообще. В Кубке он очень успешно закрылся в четвертьфинале против "Ювентуса" в феврале в гостях и прошел его в серии пенальти после 1:1. В 1/8 прошел "Фиорентину" в более яркой игре, но также в серии пенальти - после 2:2. В первом полуфинальном матче, правда, влетел дома "Болонье" - 0:3.

Конте призывает игроков наслаждаться борьбой за Скудетто, а болельщиков, выкупивших все билеты - бешено поддерживать. При этом предостерегая от "ножа в зубах "Эмполи". Главный же тренер последнего Роберто Д'Аверса заявляет, что выбора у его команды нет и очки нужны в каждом матче. Считает, что во многих последних матчах она играла хорошо и не побеждала из-за отдельных эпизодов.

Следует отметить, что "Эмполи" опасен не только для "Наполи", но и для Конте. Антонио противостоял ему в качестве главного тренера пять раз и победил лишь однажды - две ничьи, два поражения. Правда, четыре первые встречи состоялись во главе равных "Эмполи" команд - "Бари" и "Сьены". Но статистика интересная.

Кадры

"Наполи" потерял капитана Ди Лоренцо и автора отличного гола в предыдущем матче против "Болоньи" Ангиссу - дисквалификации. Остаются травмированными Буонджорно и Спинаццола. Зато вернулся после болезни первый вратарь Мерет. В целом со стартовым составом все ясно.

Исмаили, Мале, Журковски, Анжорин, Куаме, Сазонов, Хаас и Пеллегри отсутствуют у "Эмполи". При этом здесь есть кое-какие дилеммы. Гьяси на позиции правого латераля или правого атакующего полузащитника в 3-4-2-1 (и тогда Де Шильо латералем), защитник Какаче или опорник Фаццини на позиции левого атакующего полузащитника.

За позицию вратаря борются Сильвестри, Васкес и Сегетти.

В нынешней диспозиции Виктор Коваленко - четвертый опорник в иерархии после Хендерсона, Грасси и Фаццини. Вопрос, сколько из этих трех выйдут с первых минут. Следует напомнить, что в предыдущем выезде "Эмполи" в Неаполь в ноябре 2023-го года именно Виктор забил победный мяч - на 91-ой минуте (1:0).

": Мерет, Мадзокки, Ррахмани, Жезус, Оливера, Лоботка, Гилмор, МакТоминей, Политано, Лукаку, Нерес

": Васкес, Мариануччи, Вити, Гогличидзе, Гьяси, Грасси, Хендерсон, Пеццелла, Эспозито, Какаче, Коломбо

Последние матчи команд

Цифры и факты

Результаты восьми последних очных матчей в лиге на всех полях - пять побед "Эмполи", три победы "Наполи". Ничьей не было в последних 12-ти. Последний выиграл "Наполи" - в первом круге нынешнего сезона в гостях с помощью пенальти - 1:0

Результаты последних девяти очных матчей в лиге в Неаполе - четыре победы хозяев, две ничьи, три победы гостей. Ничьей не было в последних шести. В последнем "Эмполи" победил благодаря голу Виктора Коваленко на 91-ой минуте - 1:0

Результаты последних девяти матчей лиги "Наполи" на всех полях против всех - две победы, шесть ничьих, одно поражение. Обе победы - со счетом 2:1. С разницей более одного мяча он не побеждал в последних 11-ти матчах

Результаты последних пяти матчей лиги "Эмполи" на всех полях против всех - три ничьи и два поражения, результаты последних 12-ти - четыре ничьи и восемь поражений. Он не побеждал в последних 17-ти - пять ничьих, 11 поражений

Результаты последних трех матчей "Эмполи" в гостях в лиге против всех - две ничьи и поражение, последних восьми - три ничьи и пять поражений, а прямо перед этими восьми он победил

Дома в лиге "Наполи" не проигрывал в последних семи матчах - пять побед и две ничьи. Обе ничьи состоялись в последних четырех. Обе - со счетом 1:1. Три последние победы состоялись со счетом 2:1

В десяти из 11-ти последних матчей лиги с участием "Наполи" на всех полях забивали обе команды. Результат еще одного - 0:0 три тура тому против "Венеции" из зоны вылета. В пяти последних матчах лиги с участием "Наполи" в Неаполе забивали обе команды

"Эмполи" не забивал в трех из четырех и в шести из восьми последних матчей лиги на всех полях, но забивал в семи из девяти последних гостевых

Прогноз: Наполи - Эмполи 2:1

Неужели история вновь повторится, и "Эмполи" вновь поразит "Наполи" в апреле, вновь выбьет его из борьбы за Скудетто? Мотивация команды из зоны вылета уж точно будет запредельной, а игровая форма команды со второго места вовсе не лучшая, так что все возможно. Аутсайдер вполне способен забить. Но все же Антонио Конте - не из тех, кто позволяет своим командам разваливаться в такой момент и против таких соперников.