Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи - Эмполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 14.04.2025
Очень опасный соперник для команды Антонио Конте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Среди аутсайдеров, малых команд, наиболее страшный соперник для "Наполи" в последние годы - "Эмполи". В сезоне 2021/22 поражение от него окончательно выбило неаполитанцев из борьбы за Скудетто, в сезоне 2023/24 - уволило тренера. Особенно же страшно выходит в апреле - все четыре очные встречи в этом месяце за последние десять лет выиграл именно "Эмполи". Неужели тенденция подтвердится и сегодня, 14-го апреля, когда "Наполи" очень нужна победа в борьбе за Скудетто?
Серия А. 32-й тур
14 апреля. 21:45. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Эмполи"
Главный арбитр: Михаэль Фаббри
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|32
|21
|8
|3
|72-31
|71
|2
|31
|19
|8
|4
|48-25
|65
|3
|32
|18
|7
|7
|65-30
|61
|4
|32
|15
|14
|3
|49-30
|59
|5
|32
|15
|12
|5
|51-37
|57
|6
|32
|16
|8
|8
|53-43
|56
|7
|32
|15
|9
|8
|47-32
|54
|8
|32
|15
|8
|9
|49-32
|53
|9
|32
|14
|9
|9
|51-37
|51
|10
|32
|9
|13
|10
|36-37
|40
|11
|32
|11
|7
|14
|36-46
|40
|12
|32
|9
|12
|11
|29-38
|39
|13
|32
|9
|9
|14
|40-48
|36
|14
|32
|9
|5
|18
|30-59
|32
|15
|32
|7
|9
|16
|32-47
|30
|16
|32
|5
|13
|14
|37-51
|28
|17
|32
|6
|8
|18
|23-52
|26
|18
|31
|4
|12
|15
|24-47
|24
|19
|32
|4
|12
|16
|25-44
|24
|20
|32
|2
|9
|21
|25-56
|15
Кадры"Наполи" потерял капитана Ди Лоренцо и автора отличного гола в предыдущем матче против "Болоньи" Ангиссу - дисквалификации. Остаются травмированными Буонджорно и Спинаццола. Зато вернулся после болезни первый вратарь Мерет. В целом со стартовым составом все ясно. Исмаили, Мале, Журковски, Анжорин, Куаме, Сазонов, Хаас и Пеллегри отсутствуют у "Эмполи". При этом здесь есть кое-какие дилеммы. Гьяси на позиции правого латераля или правого атакующего полузащитника в 3-4-2-1 (и тогда Де Шильо латералем), защитник Какаче или опорник Фаццини на позиции левого атакующего полузащитника. За позицию вратаря борются Сильвестри, Васкес и Сегетти. В нынешней диспозиции Виктор Коваленко - четвертый опорник в иерархии после Хендерсона, Грасси и Фаццини. Вопрос, сколько из этих трех выйдут с первых минут. Следует напомнить, что в предыдущем выезде "Эмполи" в Неаполь в ноябре 2023-го года именно Виктор забил победный мяч - на 91-ой минуте (1:0). "Наполи": Мерет, Мадзокки, Ррахмани, Жезус, Оливера, Лоботка, Гилмор, МакТоминей, Политано, Лукаку, Нерес "Эмполи": Васкес, Мариануччи, Вити, Гогличидзе, Гьяси, Грасси, Хендерсон, Пеццелла, Эспозито, Какаче, Коломбо
Последние матчи команд
Цифры и факты
- Результаты восьми последних очных матчей в лиге на всех полях - пять побед "Эмполи", три победы "Наполи". Ничьей не было в последних 12-ти. Последний выиграл "Наполи" - в первом круге нынешнего сезона в гостях с помощью пенальти - 1:0
- Результаты последних девяти очных матчей в лиге в Неаполе - четыре победы хозяев, две ничьи, три победы гостей. Ничьей не было в последних шести. В последнем "Эмполи" победил благодаря голу Виктора Коваленко на 91-ой минуте - 1:0
- Результаты последних девяти матчей лиги "Наполи" на всех полях против всех - две победы, шесть ничьих, одно поражение. Обе победы - со счетом 2:1. С разницей более одного мяча он не побеждал в последних 11-ти матчах
- Результаты последних пяти матчей лиги "Эмполи" на всех полях против всех - три ничьи и два поражения, результаты последних 12-ти - четыре ничьи и восемь поражений. Он не побеждал в последних 17-ти - пять ничьих, 11 поражений
- Результаты последних трех матчей "Эмполи" в гостях в лиге против всех - две ничьи и поражение, последних восьми - три ничьи и пять поражений, а прямо перед этими восьми он победил
- Дома в лиге "Наполи" не проигрывал в последних семи матчах - пять побед и две ничьи. Обе ничьи состоялись в последних четырех. Обе - со счетом 1:1. Три последние победы состоялись со счетом 2:1
- В десяти из 11-ти последних матчей лиги с участием "Наполи" на всех полях забивали обе команды. Результат еще одного - 0:0 три тура тому против "Венеции" из зоны вылета. В пяти последних матчах лиги с участием "Наполи" в Неаполе забивали обе команды
- "Эмполи" не забивал в трех из четырех и в шести из восьми последних матчей лиги на всех полях, но забивал в семи из девяти последних гостевых
Прогноз: Наполи - Эмполи 2:1
Неужели история вновь повторится, и "Эмполи" вновь поразит "Наполи" в апреле, вновь выбьет его из борьбы за Скудетто? Мотивация команды из зоны вылета уж точно будет запредельной, а игровая форма команды со второго места вовсе не лучшая, так что все возможно. Аутсайдер вполне способен забить. Но все же Антонио Конте - не из тех, кто позволяет своим командам разваливаться в такой момент и против таких соперников.
Популярное сейчас
- Легкий путь? Первый взгляд на потенциальных соперников Динамо в квалификации Лиги чемпионов
- Яремчук – четвертый украинский футболист, выигравший греческую Суперлигу
- Официально. Украина потеряла любые шансы на автоматическое место в основном этапе ЛЧ-2025/26. Повлияла команда Яремчука
- Лацио - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 13.04.2025
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО