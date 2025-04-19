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Рома - Эллас Верона. Анонс и прогноз матча Серии А на 19.04.2025
Восьмой аутсайдер для "волков"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 34-37 турах Серии А "Рому" ожидает серия из четырех сложнейших матчей. "Интер", "Фиорентина", "Аталанта", "Милан" подряд. Подойти к ней хочется с победой. Тем более, что в предыдущих двух турах - 31-ом и 32-ом - побед не было и тем более, что сегодня в соперниках - аутсайдер. Хотя ведь и против таких "волкам" тяжело.
Серия А. 33-й тур
19 апреля. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Эллас Верона"
Главный арбитр: Лука Пайретто
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|32
|21
|8
|3
|72-31
|71
|2
|32
|20
|8
|4
|51-25
|68
|3
|32
|18
|7
|7
|65-30
|61
|4
|32
|15
|14
|3
|49-30
|59
|5
|32
|15
|12
|5
|51-37
|57
|6
|32
|16
|8
|8
|53-43
|56
|7
|32
|15
|9
|8
|47-32
|54
|8
|32
|15
|8
|9
|49-32
|53
|9
|32
|14
|9
|9
|51-37
|51
|10
|32
|9
|13
|10
|36-37
|40
|11
|32
|11
|7
|14
|36-46
|40
|12
|32
|9
|12
|11
|29-38
|39
|13
|32
|9
|9
|14
|40-48
|36
|14
|32
|9
|5
|18
|30-59
|32
|15
|32
|7
|9
|16
|32-47
|30
|16
|32
|5
|13
|14
|37-51
|28
|17
|32
|6
|8
|18
|23-52
|26
|18
|32
|4
|12
|16
|25-44
|24
|19
|32
|4
|12
|16
|24-50
|24
|20
|32
|2
|9
|21
|25-56
|15
Насколько тяжело против таких - "Рома" отлично помнит. Совсем недавно, в 24-30 турах, она играла против семи из восьми последних команд в турнирной таблице. Против всех последних, кроме как раз "Вероны". Все семь матчей римляне выиграли. Но пять - со счетом 1:0, а еще один - со счетом 2:1. Не показывая впечатляющую игру.
После этих матчей подопечные Клаудио Раньери встретились с двумя Топами и сыграли с "Ювентусом" и "Лацио" вничью 1:1. Выглядя прилично, собранно, но в целом в игре уступая обоим соперникам. Раньери остался доволен результатами, понимая, что по игре на большее вряд ли можно было рассчитывать.
В целом команда и болельщики до сих пор в отличном настроении, на контрасте с кошмарами лета и осени чувствуют себя на подъеме, практически молятся на Раньери. Правда, думают уже скорее о следующем сезоне, о новых игроках и тренере. Осталось ли сил, внимания и веры для борьбы за высокие места в этом сезоне - неясно.
Во всяком случае, в выход в зону Лиги Чемпионов, от которой ныне отстает на пять очков, Раньери, похоже, не верит. "Вы поставили бы один евро на это? Давайте будем честными. Если мы выйдем в Лигу Чемпионов - это потому, что другие развалятся, а мы исполним шедевр", - так ответил он на вопрос журналиста.
"Верона" еще полностью в этом сезоне, поскольку место в Серии А на следующий еще не обеспечила. Хотя все идет неплохо - восемь очков и четыре места над зоной вылета. Но ведь еще остались три матча против команд, идущих ниже в турнирной таблице. Там есть опасность оступиться и подпустить соперников. Потому любые очки нужны.
В последних четырех матчах подопечные Паоло Дзанетти даже не проиграли, в трех из них не пропускали. Правда, играли против команд ниже Топ-9. Последним из Топ-9 была "Болонья", и ей "Верона" дома проиграла со счетом 1:2. Плотно. Последним в гостях был "Ювентус", и там "Верона" начала пропускать лишь после 71-ой минуты (0:2).
В резюме "мастифов" есть хорошие результаты против грандов в этом сезоне. Победы над "Наполи", "Фиорентиной" и "Болоньей", причем над последней - в гостях, а также победа в первом круге над этой же "Ромой" - 3:2. Которую, правда, тогда еще тренировал Иван Юрич. Для "Ромы" та неудача даже стала полезной, поскольку вскоре Юрича выбросили в пользу Раньери.
Обе команды не любят владеть мячом, а любят интенсивный скоростной вертикальный футбол. "Верона" по владению и вовсе последняя. При этом в последнее время обе несколько потеряли скорость и креатив. Потому вязкая игра без особой работы для вратарей не удивит. Да, в первом круге было 3:2, но команды были в ином состоянии.
Последние матчи команд
Кадры
В "Роме" отсутствуют лишь Дибала и запасные защитники Абдулхамид и Нельссон. Хотя Эль-Шаарави и Довбик пропускали тренировки в последние дни. Раньери сказал, что оба готовы играть, но СМИ предполагают, что новый план выпустить двух центрфорвардов с первых минут, о чем думали в "Роме", вряд ли осуществится. Останется лишь Шомуродов.
На вопрос о неудачной игре Довбика против "Лацио" Раньери ответил, что не нужно обвинять никого, затем, что виноваты все. Отметив, что и команда должна была находить Артема лучше и сам он должен был больше двигаться и искать не только голы, но и игру. "Ни я, ни он сам до сих пор не довольны его игрой".
В "Вероне" проблемы с форвардами. Тенгстедт отсутствует, Сарр под вопросом. Остается Москера, а ведь Дзанетти любит играть с двумя. Придется насыщать атакующими полузащитниками. Ливраменто, Бернед, Суслов.
"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Салемакерс, М. Коне, Паредес, Анхелиньо, Суле, Бальданци, Шомуродов
"Эллас Верона": Монтипо, Гиларди, Коппола, Валентини, Чачуа, Давидович, Дуда, Брадарич, Суслов, Бернед, Москера
Цифры и факты
- Результаты последних девяти очных матчей на всех полях - по четыре победы у каждой и ничья. Последний состоялся в первом круге нынешнего сезона в Вероне и завершился победой хозяев - 3:2. В последних 13-ти состоялась лишь одна ничья
- Результаты последних 15-ти очных матчей в Риме - 13 побед "Ромы" и две ничьи. "Верона" не выигрывала в таких в лиге в последних 27-ми. Последний завершился победой "Ромы" со счетом 2:1
- В девяти из 11-ти очных матчей на всех полях забивали обе команды. В одном из них не забила "Рома", в одном - "Верона". В десяти из этих 11-ти забивалось как минимум три мяча. В пяти из шести последних очных матчей в Риме забивалось как минимум три мяча
- "Рома" сыграла два последних матча лиги со счетом 1:1, а прямо перед ними трижды подряд победила со счетом 1:0. Эти две ничьи состоялись после семи побед в лиге подряд
- В последних 16-ти матчах лиги "Рома" не проигрывала - 11 побед, пять ничьих. Во всех этих матчах она забивала. Дома в лиге "Рома" не проигрывала в последних девяти матчах - семь побед, две ничьи. Во всех этих матчах она забивала
- "Верона" сыграла три последних матча лиги на всех полях вничью, перед этим выиграла, а перед этим дважды проиграла. В трех из последних четырех она не пропускала. В гостях она добыла победу и ничью в последних двух матчах, а перед этим два проиграла
- В последних пяти матчах лиги "Ромы" на всех полях забивалось не более двух мячей, как и в восьми из последних десяти. Как и в четырех и в семи из последних восьми матчей "Вероны"
Прогноз: Рома - Эллас Верона 1:0
Судя по турнирной ситуации и по словам Раньери, позарез этот матч обеим командам не нужен. Хотя Дзанетти призывает свою "Верону" играть агрессивно, да и "Рому" заполненные трибуны погонят вперед. Так что мы увидим борьбу, скорость. А вот точности, опасных ударов по воротам будет явно не хватать. Вновь 1:0 "Ромы" над аутсайдером?
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