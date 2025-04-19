Рома - Эллас Верона. Анонс и прогноз матча Серии А на 19.04.2025

В 34-37 турах Серии А "Рому" ожидает серия из четырех сложнейших матчей. "Интер", "Фиорентина", "Аталанта", "Милан" подряд. Подойти к ней хочется с победой. Тем более, что в предыдущих двух турах - 31-ом и 32-ом - побед не было и тем более, что сегодня в соперниках - аутсайдер. Хотя ведь и против таких "волкам" тяжело.

Серия А. 33-й тур

19 апреля. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Эллас Верона"

Главный арбитр: Лука Пайретто

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Интер" 32 21 8 3 72-31 71 2 "Наполи" 32 20 8 4 51-25 68 3 "Аталанта" 32 18 7 7 65-30 61 4 "Ювентус" 32 15 14 3 49-30 59 5 "Болонья" 32 15 12 5 51-37 57 6 "Лацио" 32 16 8 8 53-43 56 7 Рома 32 15 9 8 47-32 54 8 "Фиорентина" 32 15 8 9 49-32 53 9 "Милан" 32 14 9 9 51-37 51 10 "Торино" 32 9 13 10 36-37 40 11 "Удинезе" 32 11 7 14 36-46 40 12 "Дженоа" 32 9 12 11 29-38 39 13 Комо 32 9 9 14 40-48 36 14 Верона 32 9 5 18 30-59 32 15 "Кальяри" 32 7 9 16 32-47 30 16 "Парма" 32 5 13 14 37-51 28 17 Лечче 32 6 8 18 23-52 26 18 Венеция 32 4 12 16 25-44 24 19 "Эмполи" 32 4 12 16 24-50 24 20 Монца 32 2 9 21 25-56 15

Насколько тяжело против таких - "Рома" отлично помнит. Совсем недавно, в 24-30 турах, она играла против семи из восьми последних команд в турнирной таблице. Против всех последних, кроме как раз "Вероны". Все семь матчей римляне выиграли. Но пять - со счетом 1:0, а еще один - со счетом 2:1. Не показывая впечатляющую игру.

После этих матчей подопечные Клаудио Раньери встретились с двумя Топами и сыграли с "Ювентусом" и "Лацио" вничью 1:1. Выглядя прилично, собранно, но в целом в игре уступая обоим соперникам. Раньери остался доволен результатами, понимая, что по игре на большее вряд ли можно было рассчитывать.

В целом команда и болельщики до сих пор в отличном настроении, на контрасте с кошмарами лета и осени чувствуют себя на подъеме, практически молятся на Раньери. Правда, думают уже скорее о следующем сезоне, о новых игроках и тренере. Осталось ли сил, внимания и веры для борьбы за высокие места в этом сезоне - неясно.

Во всяком случае, в выход в зону Лиги Чемпионов, от которой ныне отстает на пять очков, Раньери, похоже, не верит. "Вы поставили бы один евро на это? Давайте будем честными. Если мы выйдем в Лигу Чемпионов - это потому, что другие развалятся, а мы исполним шедевр", - так ответил он на вопрос журналиста.

"Верона" еще полностью в этом сезоне, поскольку место в Серии А на следующий еще не обеспечила. Хотя все идет неплохо - восемь очков и четыре места над зоной вылета. Но ведь еще остались три матча против команд, идущих ниже в турнирной таблице. Там есть опасность оступиться и подпустить соперников. Потому любые очки нужны.

В последних четырех матчах подопечные Паоло Дзанетти даже не проиграли, в трех из них не пропускали. Правда, играли против команд ниже Топ-9. Последним из Топ-9 была "Болонья", и ей "Верона" дома проиграла со счетом 1:2. Плотно. Последним в гостях был "Ювентус", и там "Верона" начала пропускать лишь после 71-ой минуты (0:2).

В резюме "мастифов" есть хорошие результаты против грандов в этом сезоне. Победы над "Наполи", "Фиорентиной" и "Болоньей", причем над последней - в гостях, а также победа в первом круге над этой же "Ромой" - 3:2. Которую, правда, тогда еще тренировал Иван Юрич. Для "Ромы" та неудача даже стала полезной, поскольку вскоре Юрича выбросили в пользу Раньери.

Обе команды не любят владеть мячом, а любят интенсивный скоростной вертикальный футбол. "Верона" по владению и вовсе последняя. При этом в последнее время обе несколько потеряли скорость и креатив. Потому вязкая игра без особой работы для вратарей не удивит. Да, в первом круге было 3:2, но команды были в ином состоянии.

Последние матчи команд

Кадры

В "Роме" отсутствуют лишь Дибала и запасные защитники Абдулхамид и Нельссон. Хотя Эль-Шаарави и Довбик пропускали тренировки в последние дни. Раньери сказал, что оба готовы играть, но СМИ предполагают, что новый план выпустить двух центрфорвардов с первых минут, о чем думали в "Роме", вряд ли осуществится. Останется лишь Шомуродов.

На вопрос о неудачной игре Довбика против "Лацио" Раньери ответил, что не нужно обвинять никого, затем, что виноваты все. Отметив, что и команда должна была находить Артема лучше и сам он должен был больше двигаться и искать не только голы, но и игру. "Ни я, ни он сам до сих пор не довольны его игрой".

В "Вероне" проблемы с форвардами. Тенгстедт отсутствует, Сарр под вопросом. Остается Москера, а ведь Дзанетти любит играть с двумя. Придется насыщать атакующими полузащитниками. Ливраменто, Бернед, Суслов.

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Салемакерс, М. Коне, Паредес, Анхелиньо, Суле, Бальданци, Шомуродов

"Эллас Верона": Монтипо, Гиларди, Коппола, Валентини, Чачуа, Давидович, Дуда, Брадарич, Суслов, Бернед, Москера

Цифры и факты

Результаты последних девяти очных матчей на всех полях - по четыре победы у каждой и ничья. Последний состоялся в первом круге нынешнего сезона в Вероне и завершился победой хозяев - 3:2. В последних 13-ти состоялась лишь одна ничья

Результаты последних 15-ти очных матчей в Риме - 13 побед "Ромы" и две ничьи. "Верона" не выигрывала в таких в лиге в последних 27-ми. Последний завершился победой "Ромы" со счетом 2:1

В девяти из 11-ти очных матчей на всех полях забивали обе команды. В одном из них не забила "Рома", в одном - "Верона". В десяти из этих 11-ти забивалось как минимум три мяча. В пяти из шести последних очных матчей в Риме забивалось как минимум три мяча

"Рома" сыграла два последних матча лиги со счетом 1:1, а прямо перед ними трижды подряд победила со счетом 1:0. Эти две ничьи состоялись после семи побед в лиге подряд

В последних 16-ти матчах лиги "Рома" не проигрывала - 11 побед, пять ничьих. Во всех этих матчах она забивала. Дома в лиге "Рома" не проигрывала в последних девяти матчах - семь побед, две ничьи. Во всех этих матчах она забивала

"Верона" сыграла три последних матча лиги на всех полях вничью, перед этим выиграла, а перед этим дважды проиграла. В трех из последних четырех она не пропускала. В гостях она добыла победу и ничью в последних двух матчах, а перед этим два проиграла

В последних пяти матчах лиги "Ромы" на всех полях забивалось не более двух мячей, как и в восьми из последних десяти. Как и в четырех и в семи из последних восьми матчей "Вероны"

Прогноз: Рома - Эллас Верона 1:0

Судя по турнирной ситуации и по словам Раньери, позарез этот матч обеим командам не нужен. Хотя Дзанетти призывает свою "Верону" играть агрессивно, да и "Рому" заполненные трибуны погонят вперед. Так что мы увидим борьбу, скорость. А вот точности, опасных ударов по воротам будет явно не хватать. Вновь 1:0 "Ромы" над аутсайдером?