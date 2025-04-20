Болонья - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 20.04.2025

После выхода в полуфинал Лиги Чемпионов "Интер" чувствует себя на седьмом небе от счастья, говорит о требле. Но для требла нужно не только выбивать грандов в ЛЧ, но и собирать очки в лиге, где на данный момент никакого преимущества по очкам над вторым местом нет. А возвращать преимущество доводится в Болонье против команды, которая проводит отличный сезон, борется за второй подряд выход в Лигу Чемпионов.

Серия А. 33-й тур

20 апреля. 19:00. Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Интер"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Интер" 32 21 8 3 72-31 71 2 "Наполи" 33 21 8 4 52-25 71 3 "Аталанта" 32 18 7 7 65-30 61 4 "Ювентус" 32 15 14 3 49-30 59 5 "Болонья" 32 15 12 5 51-37 57 6 Рома 33 16 9 8 48-32 57 7 "Лацио" 32 16 8 8 53-43 56 8 "Фиорентина" 32 15 8 9 49-32 53 9 "Милан" 32 14 9 9 51-37 51

Настроение в "Интере" после прохода "Баварии" ожидаемо великолепное. И внутри клуба, и снаружи восхищаются силой команды, собранностью, качеством, характером. В клубе не скрывают, что желают повторить 2010-ый год и выиграть все три турнира, в которых участвуют. Единственная команда Серии А, которая все еще участвует в трех турнирах, и вправду способна выиграть все - Серию А, Кубок Италии, Лигу Чемпионов.

С другой стороны, она способна и проиграть все. Команда устала, и об усталости Симоне Индзаги и президент Джузеппе Маротта постоянно говорят. В конце концов, команда еще не выиграла ничего, а сезон именно сейчас выходит на финишную прямую. Четыре дня тому была "Бавария", сейчас - "Болонья", через три дня после нее - "Милан" в Кубке, затем - "Рома" в лиге и затем начинается полуфинал ЛЧ против "Барселоны".

Более того, в субботу "Наполи" выиграл свой матч 33-го тура и сравнялся с "нерадзурри" по очкам на вершине турнирной таблицы. До окончания сезона у него нет матчей против команд Топ-9 в лиге. А у "Интера" таких целых три. Первый - сегодня. Так что и в таких нужно набирать максимум очков.

"Болонья" участвует в двух турнирах. Но о Кубке посреди недели не должна особо беспокоиться, поскольку выиграла первый матч в гостях у "Эмполи" со счетом 3:0 и на верном пути к финалу. Она может бросить все силы на лигу, где борется за второй выход в Лигу Чемпионов подряд. Еще совсем недавно она считалась командой в лучшей форме в лиге, одержав пять побед подряд. В том числе 5:0 над "Лацио".

Правда, тот разгром был единственной победой из пяти с разницей более одного мяча. А после той серии побед в лиге и успеха в первом полуфинальном матче Кубка "россоблу" остановились. Сыграли дома вничью с "Наполи" (1:1), проиграли в гостях "Аталанте" (0:2) и потеряли место в Топ-4. И до окончания сезона в лиге, кроме "Интера", у них в соперниках еще "Ювентус", "Милан" и "Фиорентина".

В обоих не выигранных матчах они доминировали во втором тайме, неаполитанцев и вовсе возили и были обязаны забивать более одного мяча. Но счет на табло. Начало матча в Бергамо и вовсе было провальным, с двумя пропущенными к 21-ой минуте. В целом в таблице первых таймов команда Винченцо Итальяно лишь 11-ая ("Интер" первый). Во вторых она первая, но хватит ли одного тайма против "Интера"?

Команда Итальяно играет агрессивно, особенно дома, любит владеть мячом, доминировать. Но умеет играть и в прагматичный футбол. Команда же Индзаги любит играть в прагматичный футбол, но умеет и доминировать, владеть мячом. Из этого должно получиться замечательное противостояние. Если первая не будет бояться, а вторая не будет думать о своей усталости.

Последние матчи команд

Кадры

Мало того, что "Интер" - единственная итальянская команда, все еще играющая в трех турнирах, да еще и соперники у нее очень сильные во всех. В такой ситуации ротация неизбежна, и Индзаги ее проводит.

Маркус Тюрам точно вылетел. Его может заменить Марко Арнаутович, пришедший как раз из "Болоньи", но австриец не в лучшей физической форме. Корреа и Тареми - также варианты. Рядом с Лаутаро Мартинесом, забивавшим "Баварии". В центре поля Фраттези и Асллани могут подменить Мхитаряна, Чалханоглу или Бареллу. Зелински еще не готов. В центре обороны Биссек, Павар, Де Фрай и Ачерби на две позиции рядом с Бастони.

На флангах обороны Думфриз не готов. Крайне редкий шанс с первых минут может получить зимний новичок Залевски, ведь Дармиан устал. Слева Димарко вернулся после травмы тяжело, так что Аугусто может выйти на поле.

В атаке "Болоньи" Кастро не играл с первых минут более месяца и никак не может набрать физическую форму. Одгар возвращается после повреждения, но готов ли к "старту"? Фергюсон, Калабрия и первый вратарь Скорупски - старые травмы, запасной защитник Казале - новая.

На флангах обороны конкурируют Де Сильвестри с Холмом, а Миранда - с Ликояннисом. В центре поля Фройлер точно сыграет, а Побега конкурирует с Моро, Фаббианом и Эбишером. За одну позицию, если будет играть Одгар, если нет - за две. На флангах атаки Ндой и Орсолини опережают Домингеса.

"Болонья": Равалья, Холм, Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Эбишер, Орсолини, Фаббиан, Даллинга, Ндой

"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, А. Бастони, Залевски, Чалханоглу, Барелла, Фраттези, Аугусто, Корреа, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

Результаты последних шести очных матчей лиги на всех полях - по две победы каждой из команд и две ничьи. Последний состоялся в январе в Милане и завершился со счетом 2:2

Результаты последних шести очных матчей лиги в Болонье в хронологическом порядке - три победы "Интера", две победы "Болоньи", победа "Интера". Последний матч завершился 1:0 в пользу "нерадзурри". Ничья в очном матче в Болонье в последний раз состоялась семь матчей назад

"Болонья" выиграла пять матчей лиги подряд против всех на всех полях, затем сыграла вничью, а затем проиграла. Дома в лиге она выиграла шесть подряд, а затем сыграла однажды вничью. Она не проигрывала в последних восьми домашних матчах - шесть побед, две ничьи

"Интер" не проигрывал в последних семи матчах лиги против всех на всех полях - пять побед, две ничьи. В гостях в лиге он не проигрывал в последних трех - победа и две ничьи, а перед этим проиграл два подряд. В последних шести гостевых матчах лиги его результаты - победа, три ничьи и два поражения

"Болонья" забивала в 12-ти последних домашних матчах лиги, но и пропускала в четырех из последних пяти и в семи из последних девяти таких

"Интер" забивал в последних семи матчах лиги на всех полях. В гостях он забил в последних трех, а перед ними не забил в двух. Он пропускал в пяти из последних шести матчей лиги на всех полях и в пяти из шести последних матчей лиги в гостях

Прогноз: Болонья - Интер 2:2

Другие матчи "Интера" в лиге против команд Топ-9 до окончания сезона - дома против "Ромы" и "Лацио". Значит, отчетный матч - его сложнейший из оставшихся в лиге, ведь в гостях и против команды, которая начинала тур выше римских. Здесь и ничьей хватит для возвращения на чистое первое место. Да и миланцы устали, а их сегодняшний соперник очень силен и также борется за очень важные цели.

В предыдущем сезоне "Интер" победил в Болонье со счетом 1:0, победил в гостях и команду Итальяно - "Фиорентину" - со счетом 1:0. Но все же в этом сезоне ситуация иная. Команда Итальяно иная, команда Индзаги гораздо более уставшая и гораздо больше пропускает. Потому ожидаем повторение матча первого круга против "Болоньи". Возможно - и повторение результата.