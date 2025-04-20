Милан - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 20.04.2025

"Аталанта" остановила падение впечатляющей победой над "Болоньей". Но останавливаться бергамцам нельзя, поскольку борьба за попадание в Лигу Чемпионов очень плотна. "Милан" прорвало победой в гостях над "Удинезе" со счетом 4:0, но он все еще на девятом месте, вне Еврокубковой зоны, так что и ему нужно побеждать сериями. Кому из них по итогам очного матча удастся создать серию побед?

Серия А. 33-й тур

20 апреля. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Аталанта"

Главный арбитр: Марко Пиччинини

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Интер" 32 21 8 3 72-31 71 2 "Наполи" 33 21 8 4 52-25 71 3 "Аталанта" 32 18 7 7 65-30 61 4 "Ювентус" 32 15 14 3 49-30 59 5 "Болонья" 32 15 12 5 51-37 57 6 Рома 33 16 9 8 48-32 57 7 "Лацио" 32 16 8 8 53-43 56 8 "Фиорентина" 32 15 8 9 49-32 53 9 "Милан" 32 14 9 9 51-37 51 10 "Торино" 32 9 13 10 36-37 40 11 "Удинезе" 32 11 7 14 36-46 40 12 "Дженоа" 32 9 12 11 29-38 39 13 Комо 33 10 9 14 43-48 39 14 Верона 33 9 5 19 30-60 32 15 "Кальяри" 32 7 9 16 32-47 30 16 "Парма" 32 5 13 14 37-51 28 17 Лечче 33 6 8 19 23-55 26 18 Венеция 32 4 12 16 25-44 24 19 "Эмполи" 32 4 12 16 24-50 24 20 Монца 33 2 9 22 25-57 15

"Аталанта" проиграла три матча лиги подряд, даже не забив в них. Что вызвало ощущения коллапса, развала, конца эры Джан Пьеро Гасперини. Хотя поражения состоялись от сильных соперников - "Интера", "Фиорентины", "Лацио", а Гасперини называл разговоры о коллапсе "глупостью", атмосфера была весьма неприятной. Казалось, место в Топ-4, которое до апреля вообще не подвергалось сомнению, уплывает.

Падение удалось остановить впечатляющей победой в очном матче за третье место над "Болоньей". Там уже на 21-ой минуте счет стал 2:0 и больше не изменялся. Благодаря победе отрыв от пятого места - той же "Болоньи" - составляет четыре очка. Однако борьба за места в Лиге Чемпионов продолжается. И уже ясно, что их будет четыре, а не пять, как в предыдущем сезоне. Так что каждый матч важен, каждое очко важно.

"Милан" в совершенно иной ситуации. Шансов попасть в Лигу Чемпионов у него практически нет - восемь очков и пять мест отставания за шесть туров до финиша. Даже до места в Лиге Конференций пять очков. Как считают СМИ, главный турнир для "россонери" ныне - Кубок Италии. Где в среду играть в полуфинале против "Интера". Там можно взять трофей и помешать "нерадзурри" взять требл. Очень важные задания.

В лиге "Милан" идет очень тяжело, очень неровно. Потому и так низко. Три поражения, затем вымученные камбеками победы над "Лечче" и "Комо", затем поражение от "Наполи" из-за двух пропущенных и 0:2 к 19-ой минуте и ничья против "Фиорентины" после двух пропущенных и 0:2 к десятой минуте. А затем - 4:0 в гостях над "Удинезе". Хотя там открыли счет лишь в концовке первого тайма.

Прорыв в Удине состоялся во многом благодаря переходу с тактической схемы 4-3-3 на 3-4-3. С новой схемой "россонери" связывают большие надежды. А "Аталанта" всегда играет по схеме 3-4-3. Противостояние в такой ситуации обещает стать крайне интересным. Роднит команды и желание быстро и вертикально атаковать, не возясь с мячом. Хотя в последнее время качества этим атакам часто не хватает.

Кадры

"Милан" должен сохранить состав и схему из Удине. Если бы Кайл Уокер вернулся - одно изменение произошло бы. Но англичанин все еще травмирован. А вот Майк Маньян опомнился от повреждения головы, из-за которого был заменен на Спортьелло во время матча в Удине. Вернулся и форвард Сантьяго Хименес, но в стартовый состав мимо Йовича и Абрахама он не пробьется.

"Аталанта" в предыдущем матче надолго потеряла защитника Колашинаца. Ветеран мало играющий Толой и травмированный три месяца Коссуну - варианты замены. Возможно, даже опорник Де Роон отойдет в центр обороны. Тогда в центре поля выйдет Брешианини. В атаке вернулся Де Кетеларе, но все же, скорее всего, он начнет в запасе. Возглавит же атаку Матео Ретеги, автор 23-ех голов в лиге, гола и ассиста против "Болоньи".

": Маньян, Томори, Габбия, Павлович, А. Хименес, Фофана, Рейндерс, Эрнандес, Пулишич, Леау, Йович

": Карнезекки, Хиен, Джимсити, Толой, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста, Пашалич, Лукман, Ретеги

Последние матчи команд

Цифры и факты

Начиная с мая 2021-го года, "Милан" выиграл у "Аталанты" на всех полях четыре матча лиги из пяти при одной ничьей, но затем проиграл два из трех при одной ничьей. Последний состоялся в декабре и завершился победой "Аталанты" со счетом 2:1 благодаря голу на 87-ой минуте

В Милане в лиге последний очный матч завершился ничьей 1:1, до того "Милан" выиграл два, а до того проиграл один

Результаты последних восьми матчей "Милана" в лиге на всех полях против всех в хронологическом порядке - три поражения, две победы, поражение, ничья, победа. Результаты последних пяти домашних в лиге - ничья, победа, поражение, победа, ничья

Победой над "Болоньей" "Аталанта" прервала серию в лиге на всех полях из трех поражений подряд. В гостях же в лиге поражение в последнем матче прервало серию из четырех побед подряд и серию из 12-ти матчей без поражений подряд (девять побед, три ничьи)

"Милан" забивал в 12-ти последних матчах в лиге на всех полях и в восьми последних дома. Матч без пропущенных в Удине прервал его серию из семи в лиге на всех полях с пропущенными. Дома в лиге он пропускал в семи из последних восьми матчей

Победа над "Болоньей" прервала серию матчей "Аталанты" в лиге на всех полях без забитых мячей на трех и с пропущенными мячами на трех. Поражение от "Фиорентины" прервало серию матчей "Аталанты" в лиге в гостях без пропущенных на трех и с забитыми на четырех

"Милан" находится на втором месте в лиге, а "Аталанта" - на третьем - по набранным очкам в матчах, в которых уступали в счете в этом сезоне в лиге - 16 у первого, 15 у второй. "Аталанта" также лидирует в лиге, если считать голы лишь после 60-ой минуты, "Милан" в этом третий

Матео Ретеги забил 23 мяча в этом сезоне в лиге. Ему не хватает одного гола для того, чтобы сравняться с рекордом любого игрока "Аталанты" по голам в Серии А за один сезон - Филиппо Индзаги забил 24 в сезоне 1996/97

Прогноз: Милан - Аталанта 1:1

Выходит, что "Милану" этот матч меньше нужен, поскольку он думает о кубковом дерби. Но ведь ротацию он проводить не собирается и желает протестировать новую тактическую схему. Да и играет дома. "Аталанта" же сильнее него и очки ей нужны позарез, но не факт, что она уже вышла из кризиса. Похоже на ничью. А если кто-то выиграет - то, скорее всего, камбеком. Также следует ожидать ранние голы.