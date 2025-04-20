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Милан - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 20.04.2025
Обеим нужно создавать серии побед
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" остановила падение впечатляющей победой над "Болоньей". Но останавливаться бергамцам нельзя, поскольку борьба за попадание в Лигу Чемпионов очень плотна. "Милан" прорвало победой в гостях над "Удинезе" со счетом 4:0, но он все еще на девятом месте, вне Еврокубковой зоны, так что и ему нужно побеждать сериями. Кому из них по итогам очного матча удастся создать серию побед?
Серия А. 33-й тур
20 апреля. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Аталанта"
Главный арбитр: Марко Пиччинини
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|32
|21
|8
|3
|72-31
|71
|2
|33
|21
|8
|4
|52-25
|71
|3
|32
|18
|7
|7
|65-30
|61
|4
|32
|15
|14
|3
|49-30
|59
|5
|32
|15
|12
|5
|51-37
|57
|6
|33
|16
|9
|8
|48-32
|57
|7
|32
|16
|8
|8
|53-43
|56
|8
|32
|15
|8
|9
|49-32
|53
|9
|32
|14
|9
|9
|51-37
|51
|10
|32
|9
|13
|10
|36-37
|40
|11
|32
|11
|7
|14
|36-46
|40
|12
|32
|9
|12
|11
|29-38
|39
|13
|33
|10
|9
|14
|43-48
|39
|14
|33
|9
|5
|19
|30-60
|32
|15
|32
|7
|9
|16
|32-47
|30
|16
|32
|5
|13
|14
|37-51
|28
|17
|33
|6
|8
|19
|23-55
|26
|18
|32
|4
|12
|16
|25-44
|24
|19
|32
|4
|12
|16
|24-50
|24
|20
|33
|2
|9
|22
|25-57
|15
Кадры"Милан" должен сохранить состав и схему из Удине. Если бы Кайл Уокер вернулся - одно изменение произошло бы. Но англичанин все еще травмирован. А вот Майк Маньян опомнился от повреждения головы, из-за которого был заменен на Спортьелло во время матча в Удине. Вернулся и форвард Сантьяго Хименес, но в стартовый состав мимо Йовича и Абрахама он не пробьется. "Аталанта" в предыдущем матче надолго потеряла защитника Колашинаца. Ветеран мало играющий Толой и травмированный три месяца Коссуну - варианты замены. Возможно, даже опорник Де Роон отойдет в центр обороны. Тогда в центре поля выйдет Брешианини. В атаке вернулся Де Кетеларе, но все же, скорее всего, он начнет в запасе. Возглавит же атаку Матео Ретеги, автор 23-ех голов в лиге, гола и ассиста против "Болоньи". "Милан": Маньян, Томори, Габбия, Павлович, А. Хименес, Фофана, Рейндерс, Эрнандес, Пулишич, Леау, Йович "Аталанта": Карнезекки, Хиен, Джимсити, Толой, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста, Пашалич, Лукман, Ретеги
Последние матчи команд
Цифры и факты
- Начиная с мая 2021-го года, "Милан" выиграл у "Аталанты" на всех полях четыре матча лиги из пяти при одной ничьей, но затем проиграл два из трех при одной ничьей. Последний состоялся в декабре и завершился победой "Аталанты" со счетом 2:1 благодаря голу на 87-ой минуте
- В Милане в лиге последний очный матч завершился ничьей 1:1, до того "Милан" выиграл два, а до того проиграл один
- Результаты последних восьми матчей "Милана" в лиге на всех полях против всех в хронологическом порядке - три поражения, две победы, поражение, ничья, победа. Результаты последних пяти домашних в лиге - ничья, победа, поражение, победа, ничья
- Победой над "Болоньей" "Аталанта" прервала серию в лиге на всех полях из трех поражений подряд. В гостях же в лиге поражение в последнем матче прервало серию из четырех побед подряд и серию из 12-ти матчей без поражений подряд (девять побед, три ничьи)
- "Милан" забивал в 12-ти последних матчах в лиге на всех полях и в восьми последних дома. Матч без пропущенных в Удине прервал его серию из семи в лиге на всех полях с пропущенными. Дома в лиге он пропускал в семи из последних восьми матчей
- Победа над "Болоньей" прервала серию матчей "Аталанты" в лиге на всех полях без забитых мячей на трех и с пропущенными мячами на трех. Поражение от "Фиорентины" прервало серию матчей "Аталанты" в лиге в гостях без пропущенных на трех и с забитыми на четырех
- "Милан" находится на втором месте в лиге, а "Аталанта" - на третьем - по набранным очкам в матчах, в которых уступали в счете в этом сезоне в лиге - 16 у первого, 15 у второй. "Аталанта" также лидирует в лиге, если считать голы лишь после 60-ой минуты, "Милан" в этом третий
- Матео Ретеги забил 23 мяча в этом сезоне в лиге. Ему не хватает одного гола для того, чтобы сравняться с рекордом любого игрока "Аталанты" по голам в Серии А за один сезон - Филиппо Индзаги забил 24 в сезоне 1996/97
Прогноз: Милан - Аталанта 1:1Выходит, что "Милану" этот матч меньше нужен, поскольку он думает о кубковом дерби. Но ведь ротацию он проводить не собирается и желает протестировать новую тактическую схему. Да и играет дома. "Аталанта" же сильнее него и очки ей нужны позарез, но не факт, что она уже вышла из кризиса. Похоже на ничью. А если кто-то выиграет - то, скорее всего, камбеком. Также следует ожидать ранние голы.
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