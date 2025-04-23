Парма - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.04.2025

Этот матч должен был состояться в понедельник, но был перенесен на среду из-за смерти Папы Римского Франциска. "Ювентус" решил провести два дополнительных дня дома, а затем вернуться в Парму. Повлияет ли такое решение и сам перенос матча на его результат? В любом случае, "бьянконери" ожидает сложное противостояние.

Серия А. Перенесенный матч 33-го тура

23 апреля. 19:30. Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Состояние команд

В 33-ем туре "Юве" не дождался подарков от "Интера" и "Милана". "Болонья" и "Аталанта" победили их и выбили "бьянконери" из Топ-4, из зоны Лиги Чемпионов. Нужно ответить победой в Парме. И этим двум, и "Лацио" и "Роме", которые недалеко позади. Получится ли? Будет сложно, ведь новичку лиги очки также нужны позарез, поскольку опережает зону вылета лишь на три.

В трех первых матчах под руководством Игора Тудора "Ювентус" набрал семь очков. Хорошее достижение, особенно учитывая, что в двух последних матчах с Тьяго Моттой проиграл с результатами 0:3 и 0:4. Причем во всех матчах с Тудором туринцы доминировали и вполне наиграли на победу. Переход к новому тренеру и к новой тактической схеме 3-4-3 с 4-2-3-1 вышел быстрым и эффективным.

Правда, он не вышел ярким и полностью убедительным. Поскольку середняк "Дженоа" и аутсайдер "Лечче" были переиграны дома с разницей лишь в один мяч. С нервными концовками обоих матчей. А реализовать преимущество в гостях против "Ромы" не удалось - 1:1. Тудор признал, что недоволен действиями игроков, которые вышли на замену против "Лечче".

В целом хорватский специалист доволен работой команды, видит прогресс, видит желание играть в его футбол - интенсивный, агрессивный, вертикальный, с перехватами мяча и быстрыми атаками. Требует увидеть такой и против "Пармы", заявляя, что соперник не проиграл "Интеру" и "Фиорентине" и давил против чемпиона, так что не собирается сидеть в обороне и сегодня.

"Парма" сумела отыграться с 0:2 на 2:2 против "Интера". А затем уверенно сыграть 0:0 во Флоренции. Новичок лиги также сменил тренера (в феврале) и при Кристиане Киву добавил в организованности. Проиграл лишь один матч из семи. Последние пять завершил вничью. Выходит, не проиграл в последних трех против грандов - 2:0 над "Болоньей" и ничьи с "Интером" и "Фиорентиной".

Ничьи не сумели отодвинуть его далеко от зоны вылета. На расстояние лишь трех очков. Так что очки нужны в любом матче, особенно - дома. Тем более - против команды, которой не проиграл в первом круге в гостях. Еще с Фабио Пеккьей в октябре "Парма" дважды вела в счете над "Ювентусом" в Туринe и былa разочарована итоговым 2:2. Тогда она отлично контратаковала и могла забить больше.

Во всех трех матчах против команд Топ-9 команда Киву очень мало владела мячом и очень мало пробивала по воротам. Но действовала организованно и эффективно. А против "Интера" даже нашла ресурсы для атак, давления, сумев отыграться в середине второго тайма. Команда же Тудора владеть мячом не любит и может запутаться в стерильном владении.

Кадры

Старые травмы "Ювентуса" - Бремер, Кабал, Милик, Гатти, Мбангула. Новая - автор первого гола против "Лечче" Коопмейнерс. Автор второго Йилдиз также под вопросом. Два дополнительных дня улучшили состояние обоих, но все же СМИ сообщают, что в стартовом составе обоих не будет.

Правым латералем в схеме 3-4-2-1 может остаться Нико Гонсалес, а может выйти Камбиазо, Веа, Савона, Рухи. Под Влаховичем может выйти тот же Гонсалес, а может - Веа, Консейсау и даже второй форвард Коло Муани.

В "Парме" под вопросом защитник Балог и игрок атаки Канчелльери. Но они и во Флоренции с первых минут не играли, и им вряд ли помогли два дня. В центре поля Эрнани может подвинуть Сома, в атаке Бонни и Пеллегрино ассистировали против "Интера", но Ондрейка вышел на замену и забил. Ман, Алмквист и Джурич - также кандидаты. Забил "Интеру" и вышедший на замену опорник Бернабе.

"Парма": Сузуки, Леони, Вольякко, Валенти, Дельпрато, М. Кейта, Сом, Бернабе, Валери, Бонни, М. Пеллегрино

"Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Вейга, Келли, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам, МакКенни, Н. Гонсалес, Коло Муани, Влахович

Последние матчи команд

Цифры и факты

Последний очный матч в лиге на любом поле завершился со счетом 2:2. До этого "Ювентус" выиграл четыре очных подряд. Он не проигрывал "Парме" в семи последних очных матчах в лиге - пять побед, две ничьи

В лиге в Парме последний очный матч завершился со счетом 4:0 в пользу "Ювентуса", последние три - его победами. Но перед этими тремя победила "Парма" со счетом 1:0. В последних восьми очных матчах в Парме в лиге хозяева не проиграли в половине - две победы, две ничьи, четыре поражения

Последние пять матчей "Пармы" в лиге на всех полях против всех завершились вничью. В том числе последние два против "Интера" и "Фиорентины". Перед этими пятью она в шести пять раз проиграла и однажды победила

Результаты трех последних матчей "Ювентуса" в лиге на всех полях - две победы и ничья. Перед ними он проиграл два матча подряд. Именно после тех поражений команду возглавил Игор Тудор

Результаты последних трех домашних матчей "Пармы" в лиге - победа и две ничьи. В том числе победа над "Болоньей" и ничья с "Интером". Перед этими тремя матчами она проиграла дома два подряд

В двух последних гостевых матчах в лиге "Ювентус" не побеждал - поражение и ничья, в двух прямо перед ними - одержал две победы. В последних десяти гостевых матчах лиги он трижды победил, пять раз сыграл вничью и дважды проиграл

Прогноз: Парма - Ювентус 1:2

В плане забитых и пропущенных мячей серьезных серий у обеих команд в последнее время не замечено. В их последних матчах были и 2:2, и 0:0, и 1:0, и 4:0. Сколько голов будет на этот раз? Трудно сказать. Трудно предсказать и результат. "Парма" хороша против грандов, а "Юве" аутсайдеров и вообще всех побеждает с трудом. Но все же кажется, что фаворит вымучит победу.