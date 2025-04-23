Интер - Милан. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 23.04.2025

В последние годы Кубок Италии - не очень популярное соревнование, и победа в нем вряд ли изменяла судьбы команд. Однако отчётный полуфинал особо важен. "Интер" идёт на требл, "Милан" отчаянно хочет помешать ему сделать это и ещё и воспользоваться своим последним шансом пробиться в Еврокубки. Горячее и быть не может.

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

23 апреля. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан"

Результат первого матча - 1:1

Главный арбитр: Даниэле Довери

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Состояние команд

В главных турнирах - Серии А и Лиге Чемпионов - между командами пропасть. "Интер" лидирует в лиге, борется за Скудетто и опережает "Милан" на восемь мест и 20 очков, в ЛЧ будет играть в полуфинале, а "россонери" вылетели из того турнира еще три раунда тому. Причем от "Фейеноорда" - того же соперника, которого "нерадзурри" спокойно прошли.

Впрочем, в кубковых турнирах ситуация иная. Равная. И даже в пользу "Милана". Команды уже встречались в начале января в финале Суперкубка, и там победили "россонери". Еще и вернувшись с 0:2 на 3:2, забив два последних гола на 80-ой и 93-ей минутах. В Кубке в первом полуфинальном матче в начале апреля команды сыграли вничью 1:1.

Даже в своих последних матчах лиги команды выдали одинаковые результаты - проиграли со счетом 0:1. Причем если "Интеру" поражение в Болонье нанесло серьезный удар в борьбе за чемпионский титул, то для "Милана" поражение дома от "Аталанты" не имело никакого значения - его сезон в лиге уже загублен, и Кубок - главный турнир.

В целом команды ныне выглядят слабовато. Проиграли последний матч. "Милан" перед тем разнес "Удинезе", но и проигрывал "Наполи" и еле ушел с 0:2 на 2:2 против "Фиорентины", в начале марта оформил три поражения подряд. "Интер" бросал все силы на "Баварию", а в лиге позволил "Парме" вернуться с 0:2 на 2:2 и чуть не позволил такое "Удинезе".

Более того, в нынешнем сезоне в очных матчах доминирует как раз "Милан". Из четырех не проиграл ни одного - две победы и две ничьи 1:1. По сути, его единственная победа в сезоне в лиге над командой Топ-8 состоялась именно над "Интером". Хотя еще в сентябре, и благодаря голу на 89-ой минуте. И с другим тренером - Паулу Фонсекой.

Подопечные Симоне Индзаги страстно желают повторить 2010-й год и выиграть три трофея - лигу, Кубок и Лигу Чемпионов. Они - единственная итальянская команда, которая еще участвует во всех этих турнирах. Однако они сильно устали, о чем сами постоянно говорят. Это было заметно в Болонье через три дня после матча против "Баварии".

Подопечным же Сержиу Консейсау остался лишь Кубок. В лиге они девятые, и даже до места в Лиге Конференций далековато. Их наиболее реальный путь в Еврокубки - победа в Коппа. Она еще и нужна для того, чтобы помешать ненавистному врагу взять требл. Хотя Консейсау отрицает такую мотивацию и призывает смотреть на себя, а не на соперника.

Много говорят о серьезных проблемах команд в Топ-матчах. "Милан" в лиге победил лишь в одном таком, "Интер" - в пяти из 14-ти, что также мало. Но все же "Милан" уже дважды победил "Интер" - в лиге и в Суперкубке. А сам "Интер" дома победил команды, которые в турнирной таблице Серии А близки к "Милану" - "Лацио", "Фиорентину", "Удинезе".

В трех из четырех очных матчей в сезоне забивались решающие голы после 88-ой минуты. В четвертом состоялась ничья 1:1. Плотная, яростная, драматичная борьба ожидается и сегодня. Хотя сегодня "Милан" впервые в сезоне в дерби сыграет с тремя центральными защитниками. Очень интересно посмотреть, насколько это изменит игру.

Последние матчи команд

Кадры

В первом матче не могли играть Думфриз, Димарко и Лаутаро Мартинес. Первый и сейчас не готов, а вот двое других здесь. Лаутаро отлично отыграл против "Баварии", и его присутствие очень важно. Тем более, что его напарник Маркус Тюрам, игравший в первом матче, в Болонье не был в заявке. А Арнаутович не был совсем здоров. Тареми же и Корреа разочаровали.

Варианты для ротации в обороне - Аугусто, Залевски, Биссек и Де Фрай, в центре поля - Асллани и Фраттези. Хотя в таком матче вряд ли будет ротация. Тем более, что матч лиги против "Ромы" перенесен с субботы на воскресенье, то есть удастся отдохнуть немного больше. Bозможна замена в воротах Зоммера на Хосепа Мартинеса.

"Милан", скорее всего, сохранит схему с тремя центральными защитниками, на которую перешел два матча назад. Против "Аталанты" она не принесла результат, но команда выглядела солидно. Главный вопрос - готов ли Кайл Уокер? Его подводили к дерби. Если нет - Алекс Хименес останется. Тройка защитников должна остаться, вновь выбив Тиава.

Дилемма, кроме Уокера, одна. Абрахам или Йович в центре атаки? Тэмми забил "Интеру" и в первом полуфинальном матче Кубка, и в Суперкубке, а Лука не забил "Аталанте". Сантьяго Хименес явно уступает им обоим.

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Корреа, Лаутаро Мартинес

"Милан": Маньян, Габбия, Павлович, Томори, А. Хименес, Фофана, Рейндерс, Эрнандес, Пулишич, Абрахам, Леау

Цифры и факты

"Милан" не проиграл в четырех очных матчах в нынешнем сезоне - 2:1 и 1:1 в лиге, 1:1 в Кубке, 3:2 в Суперкубке, прервав серию из шести поражений от "Интера" подряд. Причем в трех из четырех (как раз кроме первого полуфинального в Кубке) забивались решающие голы после 88-ой минуты. Они принесли обе победы "россонери" и ничью "нерадзурри"

В Кубке Италии команды встречались 28 раз. По победам впереди "Милан" - 10:9, при девяти ничьих. В полуфинале Кубка команды противостояли друг другу восемь раз. Каждая из них выходила в финал четырежды. В предыдущем таком, в сезоне 2021/22, "Интер" взял верх - 3:0 и 0:0

"Милан" пробился в полуфинал Кубка благодаря домашним победам над "Сассуоло" (6:1) и "Ромой" (3:1), "Интер" - благодаря домашним победам над "Удинезе" (2:0) и "Лацио" (2:0)

"Интер" вылетел в предыдущем сезоне из Кубка в 1/8 финала, но прямо перед этим взял два Коппа подряд. "Милан" в последний раз брал этот трофей в 2003-ем году, а в финале играл в 2018-ом

"Интер" не выиграл два последних матча во всех турнирах, сыграв вничью 2:2 с "Баварией" в Лиге Чемпионов дома и проиграв "Болонье" со счётом 0:1 в гостях. В последних шести он побеждал дважды - также три ничьи и поражение

"Милан" выиграл один из пяти последних матчей во всех турнирах - также две ничьи и два поражения

"Интер" не проигрывал в 21-ом последнем матче во всех турнирах на "Сан Сиро" - 17 побед, четыре ничьи. Последним, кому он здесь проиграл, был "Милан" - в сентябре в лиге со счётом 1:2. "Милан" проиграл свой предыдущий матч на "Сан Сиро" - в воскресенье "Аталанте" в лиге со счётом 0:1

"Интер" пропускал в последних семи матчах на всех полях во всех турнирах, а не забил в последнем после 13-ти матчей с забитыми подряд. "Милан" не забил в последнем после 11-ти матчей с забитыми подряд, а пропускал в десяти из 11-ти последних

На "Сан Сиро" "Интер" забивал в последних 37-ми матчах во всех турнирах, а "Милан" не забил в последнем после 12-ти подряд с забитыми

Прогноз: Интер - Милан 1:1, победа Интера в серии пенальти

Обе команды в целом неудачно играют Топ-матчи. Ещё и слишком много на кону - требл "Интера", помеха треблу и спасение провального сезона "Милана". Так что игра затянется. Может решиться голами в самой концовке основного времени, как в трёх из четырёх дерби в этом сезоне. Может пойти и дальше. Без обилия голов, но с яростной борьбой.

Почему "Интер"? Учитывая огромную разницу между командами в Серии А и Лиге Чемпионов в этом сезоне в его пользу, успехи "Милана" в очных матчах выглядят нелогично. Когда-то они должны закончиться.