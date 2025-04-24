Болонья - Эмполи. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 24.04.2025

Когда составители регламента Кубка Италии урезали количество матчей и команд в теряющем популярность турнире, они все же оставили одну стадию с двумя матчами. Надеясь, что в полуфинал уже выйдут гранды, вызывающие много внимания и приносящие большие доходы. Для них полуфинал "Болонья" - "Эмполи" - сильное разочарование. Тем более, что фаворит выиграл первый матч в гостях со счётом 3:0. В нынешней ситуации и сами команды вряд ли хотели бы сыграть ответный. Но регламент неумолим.

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

24 апреля. 22:00. Болонья. "Ренато Даль"Ара"

"Болонья" - "Эмполи"

Результат первого матча - 3:0

Главный арбитр: Маттео Марченаро

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Состояние команд

"Болонья" не хотела бы играть ответный матч прежде всего по совершенно банальной причине - из-за победы в первом. Также причиной является её занятость в лиге, где ведёт яростную борьбу за второй подряд выход в Лигу Чемпионов. Ныне она как раз четвёртая, пятое место опережает лишь на одно очко и нуждается в каждой минуте отдыха и внимания. Нуждается в таком и "Эмполи", который борется против вылета, находится в зоне вылета, отставая от спасительного 17-го места на одно очко.

В сущности, ещё перед первым полуфинальным матчем президент "Эмполи" Фабрицио Корси на вопрос, что в приоритете для его команды - выйти в финал Кубка или остаться в Серии А, чётко ответил - остаться в Серии А. Примерно так его команда и играла в первом матче полуфинала Коппа - вышла ослабленным составом и продержалась недолго. А "Болонья" выставила первый состав. Отсюда и результат.

Ныне главный тренер "Эмполи" Роберто Д'Аверса призывает игроков просто наслаждаться полуфиналом Кубка и играть будто со счета 0:0. Получится ли?

После первого полуфинала Коппа обе команды отыграли по три матча. Все - в лиге. "Эмполи" ожидаемо был разгромлен в гостях "Наполи" со счётом 0:3, а в двух домашних матчах против прямых конкурентов в борьбе против вылета сыграл вничью - 0:0 и 2:2. "Болонья" же вначале сыграла вничью дома с тем же "Наполи", затем проиграла в гостях "Аталанте", а затем вырвала победу над самим "Интером" в добавленные время. Три сложных утомительных матча.

"Эмполи" обычно держится против грандов в первых таймах и лишь во вторых начинает пропускать. Однако в первом матче против "Болоньи" пропустил уже на 23-ей и 29-ой минутах. Хотя не следует забывать, что прошёл два предыдущих раунда Кубка благодаря ничьим в основное время с "Фиорентиной" и "Ювентусом", грандами, победив обоих в серии пенальти. И как раз в гостях.

Кадры

Ожидается ротация в обеих командах. Правда, она несколько ограничена из-за травм и плохого физического состояния игроков. В "Болонье" вратарь Скорупски, защитники Казале и Калабрия, форварды Одгар и Кастро испытывают проблемы. Потому игроки стартового состава Лукуми, Орсолини, Даллинга вряд ли отдохнут. А в "Эмполи" постоянно 8-10 травмированных.

Выйдет ли на поле Виктор Коваленко? Высока вероятность, что да. Он играл с первых минут в первом матче, а сейчас нужен отдых опорникам Грасси, Хендерсону и Фаццини при травмах Мале, Анжорина и Хааса. Возможен даже выход в центре поля игрока другого амплуа - например, флангового защитника Самбии. Настолько проблемна ситуация в опорной зоне. Так что ожидаем украинца в стартовом составе. Ещё и на позиции выдвинутого из троих опорников, близко к атаке.

"Болонья": Равалья, Де Сильвестри, Эрлич, Лукуми, Ликояннис, Побега, Моро, Орсолини, Фаббиан, Домингес, Даллинга

"Эмполи": Сегетти, Тосто, Де Шильо, Гогличидзе, Эбуэхи, Баччи, Самбия, Коваленко, Какаче, Конате, Сольбаккен

Последние матчи команд

Цифры и факты

Первый полуфинал Кубка Италии для "Болоньи" с сезона 1998/99, первый для "Эмполи" в истории. В финале Коппа "Болонья" не была с сезона 1973/74

"Эмполи" и "Болонья" встречались в Кубке трижды и одерживали лишь гостевые победы - 4:1 и 3:0 в пользу "Болоньи" и 3:1 в пользу "Эмполи"

Последний очный матч "Болонья" выиграла со счетом 3:0, но до того, в обоих матчах в лиге, состоялись ничьи 1:1. В Болонье в последних четырех очных матчах зафиксировано по победе каждой из команд и две ничьи, в последних семи - по две победы каждой из команд и три ничьи

Результаты "Эмполи" в последних 25-ти матчах на всех полях во всех турнирах против всех - две победы по пенальти (в Кубке), одна победа в основное время, восемь ничьих и 14 поражений, в последних 13-ти - победа по пенальти в Кубке, пять ничьих и семь поражений

"Эмполи" не побеждал в последних десяти гостевых матчах во всех турнирах в основное время - четыре ничьи, шесть поражений, в последних пяти его результаты в основное время - три ничьи 1:1 и два поражения. Он пропускал в 17-ти последних таких в основное время

Матч против "Эмполи" оформил и завершил серию из шести побед "Болоньи" во всех турнирах на всех полях. После него "россоблу" сыграли вничью, проиграли и победили со счетом 1:0 благодаря голу в добавленное время

"Болонья" не проигрывала в последних десяти домашних матчах во всех турнирах - восемь побед, две ничьи. Она забивала в последних 15-ти таких

Прогноз: Болонья - Эмполи 3:0

В плане выхода в финал и даже результата отдельного матча все ясно. А вот сколько голов будет в ответном матче - вопрос интересный. В девяти из десяти последних матчей во всех турнирах с участием "Болоньи" и в восьми из девяти последних "Эмполи" забивалось не более трех мячей. С множеством 1:0 и 1:1. Да, за это время был 5:0 "Болоньи" дома над "Лацио", но все же кажется, что столько сегодня не забьют.