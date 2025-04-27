Интер - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 27.04.2025

Этот матч был перенесен с субботы на воскресенье из-за похорон Папы Римского Франциска. Неудобно для "Интера", поскольку ему играть в гостях против "Барселоны" в полуфинале Лиги Чемпионов в среду. Но выбора нет. Нужно защищать Скудетто в яростной борьбе с "Наполи". "Рома" же играет лишь в одном турнире, и у неё также высокие цели - выход в Лигу Чемпионов.

По сути, отчётный матч может стать одним из важнейших в лиге в концовке сезона.

Серия А. 34-й тур

27 апреля. 16:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Рома"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Интер" 33 21 8 4 72-32 71 2 "Наполи" 33 21 8 4 52-25 71 3 "Аталанта" 33 19 7 7 66-30 64 4 "Болонья" 33 16 12 5 52-37 60 5 "Ювентус" 33 15 14 4 49-31 59 6 "Лацио" 33 17 8 8 55-43 59 7 Рома 33 16 9 8 48-32 57 8 "Фиорентина" 33 16 8 9 51-33 56 9 "Милан" 33 14 9 10 51-38 51

"Интер" - единственная команда Серии А, игравшая до апреля в трех турнирах. До среды в клубе открыто говорили о желании взять все три трофея - лигу, Кубок и Лигу Чемпионов, сделать требл. Но после двух поражений подряд - 0:1 от "Болоньи" в лиге и вылета из Кубка с 0:3 от "Милана" - возникли сомнения во взятии даже одного. Команда рискует рассыпаться в концовке сезона.

Поражение от "Милана" в среду в Кубке было настолько тяжелым ударом, что главный тренер "Интера" Симоне Индзаги кричал арбитрам на 90-ой минуте: "Не нужно добавленное время" (они и вправду ничего не добавили), а перед первой тренировкой после матча собрал игроков и говорил с ними на повышенных тонах о концентрации и чёткости в обеих штрафных.

Фабио Капелло говорит даже о высокомерии команды и ее тренера. "Я не удивлюсь, если окажется, что "Интер" немного потерял связь с реальностью после победы над "Баварией" в четвертьфинале Лиги Чемпионов, подумал, что та победа - конечная станция".

Чемпион устал. Ментально и физически. Об этом постоянно повторяют и президент клуба Джузеппе Маротта, и Индзаги, и игроки. Хотя Симоне добавляет, что это не оправдание и нужно быть выше этого.

В таком состоянии, в равенстве очков с "Наполи" в лиге и с мыслями о "Барселоне", нужно принимать "Рому". Лучшую команду лиги по результатам в последнее время. Она не проигрывала в последних 17-ти матчах лиги, одержав в них 12 побед. В последних десяти добыла восемь побед и две ничьи. Настроение в клубе замечательное, Клаудио Раньери уверенно руководит.

Проблемы, вместе с тем, имеются. В последних четырех матчах против команд Топ-9 состоялись лишь ничьи. В целом в сезоне в лиге над командой Топ-9 лишь одна победа. А ведь до окончания сезона остались ещё целых четыре таких матча, больше, чем у кого-либо другого в Топ-9. Вообще над кем-либо победа с разницей более одного мяча в лиге с 18-го января лишь одна.

Команда играет скучно, побеждает почти всегда лишь со счётом 1:0. У неё нет никакого запаса прочности в атаке. Хотя оборона хороша. А что касается выхода в Лигу Чемпионов, Раньери говорит, что он будет чудом. Вокруг команды больше говорят о назначении нового тренера летом (ведь Клаудио уходит на пенсию), чем о целях в концовке нынешнего сезона.

В апреле обе отыграли пять матчей во всех турнирах против команд Топ-9 Серии А. Результаты - ноль побед. Ничья 1:1 и два поражения "Интера" - в добавленное время в Болонье и 0:3 от "Милана". Две ничьи 1:1 "Ромы" - на "Олимпико" против "Ювентуса" и "Лацио", причём в обоих матчах она выглядела хуже соперников. "Интер" как раз в первых двух матчах из своих трёх играл на равных. Но бледно.

"Интер" лидирует в лиге по владению мячом, но лучше всего действует на контратаках. "Рома" по владению пятая, но также лучше всего играет от обороны, а в атаке создаёт мало. В Топ-матчах она играет довольно откровенно от обороны.

Последние матчи команд

Кадры

"Интер" не может позволить себе устраивать ротацию. Разве что в центре обороны, где Павар, Биссек, Ачерби и Де Фрай не слишком отличаются по уровню. На флангах теоретически возможна ротация - Залевски и Аугусто, а не Дармиан и Димарко, которые не в форме. Думфриз возвращается после травмы. В центре поля должен вернуться в "старт" Чалханоглу.

Все же три игрока стартового состава точно вылетели. Алессандро Бастони и Генрих Мхитарян дисквалифицированы, Маркус Тюрам травмирован. Первого заменит Аугусто либо Ачерби, второго - Фраттези либо Зелински (хотя последний только-только после травмы). Третьего - скорее всего, Арнаутович, поскольку Тареми и Корреа играют очень слабо.

В "Роме" травмы старые - Дибала и глухие запасные Нельссон и Абдулхамид. В обороне дилемма прежняя - Хуммельс или Челик. Еще и Ренш вернулся и может отправить Салемакерса на позицию атакующего полузащитника. В центре поля Паредес обычно опережает Кристанте. Хотя на этот раз Раньери может и удивить и выпустить обоих вместе с Коне.

Может он удивить и в другую сторону и выпустить двух чистых форвардов - Довбика и Шомуродова. Хотя в таком матче это рискованно. Такое планировалось неделю тому против "Вероны", но Довбик получил повреждение и вышел лишь на замену. Теперь он ожидается в стартовом составе. Артёму нужно поправлять статистику в лиге против команд Топ-9 - один гол, с пенальти.

На позициях атакующих полузащитников готовы выйти Суле, Эль-Шаарави, Бальданци, Лоренцо Пеллегрини, Писилли.

"Интер": Зоммер, Павар, Биссек, Ачерби, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Фраттези, Димарко, Арнаутович, Лаутаро Мартинес

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Салемакерс, М. Коне, Паредес, Анхелиньо, Суле, Эль-Шаарави, Довбик

Цифры и факты

"Интер" выиграл четыре последних очных матча во всех турнирах на всех полях, перед этим проиграл один, а перед этим выиграл четыре

В Милане "Интер" выиграл последний очный матч со счётом 1:0, перед этим проиграл со счётом 1:2, перед этим выиграл три, а перед этим три сыграл вничью

"Интер" не побеждал в трёх последних матчах во всех турнирах на всех полях - ничья и два поражения. Побеждал дважды в семи последних - также три ничьи и два поражения. Он может оформить сегодня серию из четырёх матчей без побед подряд впервые с апреля 2023-го года и трёх поражений подряд впервые с 2017-го

"Рома" не проигрывала в последних 17-ти матчах лиги на всех полях - 12 побед и пять ничьих. Её результаты в десяти последних таких - восемь побед и две ничьи. Её серия с забитыми мячами в лиге на всех полях составляет те же 17 матчей

В гостях в лиге "Рома" не проигрывала (и забивала) в последних восьми матчах - пять побед и три ничьи. Ничья 1:1 в последнем прервала серию из пяти побед подряд. Причём четыре последние победы из тех пяти состоялись со счётом 1:0

"Интер" побеждал в шести последних домашних матчах лиги. В последнем 31-ом таком он проиграл лишь соседям из "Милана", выиграв 23 матча и сыграв вничью семь. В последних 38-ми таких он забивал. Правда, пропускал в шести из семи последних таких

Прогноз: Интер - Рома 2:1

Обе команды неудачно играют в Топ-матчах. "Интер" сильно устал и сильно нервничает, думает о "Барселоне", но и желает взять реванш за последние неудачи и продолжать борьбу за Скудетто. А "Рома" очень давно не проигрывала, но не кажется настроенной на борьбу за зону Лиги Чемпионов от ножа.

Никакой результат не удивит, но всё же матч в Милане, потому "Интер" - фаворит. Хотя, разумеется, победа будет очень сложной. Возможен и счёт 1:0, и 2:1. Скорее 2:1, поскольку "Интер" и забивает, и пропускает, а "Рома" в атаке не очень сильна, но всё же гол в каждом матче находит.