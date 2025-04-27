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Наполи - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 27.04.2025
Теоретически наиболее серьезный соперник "Наполи" в концовке сезона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В последних шести турах сезона в Серии А "Интер" должен играть против трех грандов, трех команд Топ-9, а для "Наполи" наиболее высокий в турнирной таблице соперник в этих турах - с десятого места. "Торино". Неаполитанцы уже воспользовались поражением миланцев от "Болоньи" и сравнялись с ними по очкам. И сегодня ведь может прийти подарок из матча "Интер" - "Рома". Упускать такой шанс нельзя.
Серия А. 34-й тур
27 апреля. 21:45. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Торино"
Главный арбитр: Маурицио Мариани
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|33
|21
|8
|4
|72-32
|71
|2
|33
|21
|8
|4
|52-25
|71
|3
|33
|19
|7
|7
|66-30
|64
|4
|33
|16
|12
|5
|52-37
|60
|5
|33
|15
|14
|4
|49-31
|59
|6
|33
|17
|8
|8
|55-43
|59
|7
|33
|16
|9
|8
|48-32
|57
|8
|33
|16
|8
|9
|51-33
|56
|9
|33
|14
|9
|10
|51-38
|51
|10
|33
|10
|13
|10
|38-37
|43
|11
|33
|11
|7
|15
|36-48
|40
|12
|33
|10
|9
|14
|43-48
|39
|13
|33
|9
|12
|12
|29-40
|39
|14
|33
|9
|5
|19
|30-60
|32
|15
|33
|6
|13
|14
|38-51
|31
|16
|33
|7
|9
|17
|33-49
|30
|17
|33
|6
|8
|19
|23-55
|26
|18
|33
|4
|13
|16
|27-46
|25
|19
|33
|4
|13
|16
|26-52
|25
|20
|33
|2
|9
|22
|25-57
|15
Воспользовался "Наполи" поражением "Интера" от "Болоньи" неделю тому, победив в Монце. Однако лишь со счетом 1:0, играя крайне уныло в атаке против безоговорочно последней команды в лиге. Тот матч оставил неприятные ощущения. Как и почти все матчи "везувиани" в последнее время. С разницей более одного мяча они выиграли лишь один из предыдущих 13-ти. Предыдущий домашний, 3:0 над "Эмполи" из зоны вылета.
Сильно мешает короткая скамейка запасных. А коротка она из-за проваленного зимнего Меркато и травм. Антонио Конте пожаловался прессе на это, пожаловался и на клубную инфраструктуру и заявил, что в клубе нет условий для больших успехов. Что вызвало острую реакцию президента Аурелио Де Лаурентиса. Они уже поговорили друг с другом и вроде бы помирились. Но СМИ постоянно говорят об уходе Конте летом.
"Торино" далек от таких страстей. Он, как всегда, завершил сезон рано, застряв в середине турнирной таблице. На 17 очков ниже места в Лиге Чемпионов, на 14 очков ниже места в любом другом Еврокубке, на 18 очков выше места в зоне вылета. Он играет в свое удовольствие, и выходит довольно неплохо. Он почти не проигрывает - одно поражение в восьми последних матчах в Серии А, два в последних 16-ти.
Он проиграл в своем последнем гостевом матче новичку лиги "Комо". Но ведь и "Наполи" проиграл в Комо, и не так давно - 23-го февраля. И "Торо" уже исправился, победив дома "Удинезе" - 2:0. А в позапрошлом гостевом матче вытащил 1:1 против "Лацио". В 2025-ом году в резюме "быков" также 1:1 против "Ювентуса", "Аталанты" и "Фиорентины" (против двух последних - в гостях), победа над "Миланом".
По владению мячом они середняки, как и "Наполи". А по ударам по воротам вообще одни из худших (18-ое место). Зато реализуют неплохо (11-ые по забитым мячам). По положительной разнице xG и забитых мячей третьи в лиге. И оборона сильна. Седьмая в лиге. Лишь три пропущенных в пяти последних матчах. Похоже на "Наполи", у которого также отличная оборона, мало креатива в атаке, но хорошая реализация.
Все билеты на матч проданы. Такое происходит с "Наполи" дома в лиге в седьмой раз подряд и в 12-ый в сезоне в целом из 17-ти матчей. Для устаревшего и неудобного "Стадио Марадона" цифры внушительные.
Последние матчи команд
Кадры
У "Наполи" уже не первый матч отсутствуют два из трех главных центральных защитников. Буонджорно сейчас вернулся, но не для стартового состава, Жезус не вернулся. В Монце играл Рафа Марин, и вроде бы хорошо, но СМИ сообщают, что Конте думает задействовать сегодня левого защитника Оливеру, который иногда играл центрального в сборной Уругвая.
Не новая травма - левого вингера Нереса. В Монце на его позиции играл левый защитник Спинаццола, но ничего не показал, да и, возможно, нужен на месте Оливеры. Так что возможен выход Распадори, а с ним тактическая схема может измениться - с 4-3-3 на 4-4-2. Тогда МакТоминей, автор гола в Монце, будет играть левого полузащитника.
В центре поля еще в Монце вернулся Ангисса и вышел на поле во втором тайме. Сегодня он, скорее всего, сдвинет Гилмора и выйдет с первых минут.
У "Торино" старые травмы - Сапаты, Схуурса, Саламы, Нджие, Илхана. Влашич под вопросом. Опорник Риччи и правый защитник Педерсен не в лучшей физической форме. Также дисквалифицирован опорник Гинейтис. Зато отбыл дисквалификацию защитник Коко.
В последнее время "Торо" играет то с двумя чистыми форвардами - Адамсом и Санабрией, то с одним. Логично предположить, что против Топ-соперника будет играть с одним, как было против предыдущего Топа - "Лацио". Хотя ведь сравняли счет тогда туринцы только после выхода на поле второго чистого форварда.
Отлично играет в последнее время вратарь "Торино" Ваня Милинкович-Савич.
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Оливера, Спинаццола, Политано, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Распадори, Лукаку
"Торино": Милинкович-Савич, Педерсен, Коко, Марипан, Бираги, Риччи, Линетти, Карамо, Элмас, Касадеи, Адамс
Цифры и факты
- В последних трех очных матчах на всех полях результаты равны - по победе каждой из команд и ничья. А перед этим "Наполи" выиграл пять матчей подряд. В этом сезоне команды играли в Турине. Победу одержал "Наполи" - 1:0
- В последних четырех, шести и восьми очных матчах в Неаполе побед "Наполи" столько же, сколько и ничьих. Последний завершился ничьей 1:1. "Торино" не побеждал в Неаполе в последних 12-ти - пять ничьих, семь поражений
- "Наполи" не проигрывал в семи последних матчах лиги на всех полях против всех - четыре победы, три ничьи. В последних четырех на его счету три победы и ничья. При этом в последних 11-ти матчах на его счету четыре победы, шесть ничьих и одно поражение
- Результаты "Торино" в последних шести матчах лиги на всех полях против всех - две победы, три ничьи и одно поражение. В последних восьми он проиграл однажды - также четыре победы и три ничьи. В последних 16-ти проиграл дважды, также пять побед и девять ничьих за это время
- Дома в лиге "Наполи" выиграл три последних матча, а перед ними дважды сыграл вничью 1:1. Он не проигрывал дома в последних восьми - шесть побед, две ничьи
- В гостях в лиге "Торино" не побеждал в последних трех матчах - две ничьи и поражение, побеждал лишь однажды в последних восьми - также пять ничьих и два поражения
- "Наполи" забивал в восьми последних домашних матчах лиги. При этом в последнем домашнем он прервал серию из пяти таких с пропущенными. "Торино" не забил в последнем гостевом матче, но до того забил в восьми таких подряд. А пропускал в семи из восьми последних гостевых
- В пяти последних матчах с участием "Торино" были забиты восемь мячей, в пяти последних с участием "Наполи" - девять
Ставки и коэффициенты
Прогноз: Наполи - Торино 1:0
Обе команды очень редко проигрывают, но слишком часто играют вничью. "Наполи" не так давно проиграл "Комо" и не победил дома "Удинезе" - соседей "Торино" в турнирной таблице. Команда Конте почти все победы вымучивает, да и этих побед в последние месяцы не хватает. Так что ожидаем плотную вязкую игру почти без голов между минимальной победой хозяев и ничьей. Все же скорее с победой хозяев.
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