Наполи - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 27.04.2025

В последних шести турах сезона в Серии А "Интер" должен играть против трех грандов, трех команд Топ-9, а для "Наполи" наиболее высокий в турнирной таблице соперник в этих турах - с десятого места. "Торино". Неаполитанцы уже воспользовались поражением миланцев от "Болоньи" и сравнялись с ними по очкам. И сегодня ведь может прийти подарок из матча "Интер" - "Рома". Упускать такой шанс нельзя.

Серия А. 34-й тур

27 апреля. 21:45. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Торино"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Интер" 33 21 8 4 72-32 71 2 "Наполи" 33 21 8 4 52-25 71 3 "Аталанта" 33 19 7 7 66-30 64 4 "Болонья" 33 16 12 5 52-37 60 5 "Ювентус" 33 15 14 4 49-31 59 6 "Лацио" 33 17 8 8 55-43 59 7 Рома 33 16 9 8 48-32 57 8 "Фиорентина" 33 16 8 9 51-33 56 9 "Милан" 33 14 9 10 51-38 51 10 "Торино" 33 10 13 10 38-37 43 11 "Удинезе" 33 11 7 15 36-48 40 12 Комо 33 10 9 14 43-48 39 13 "Дженоа" 33 9 12 12 29-40 39 14 Верона 33 9 5 19 30-60 32 15 "Парма" 33 6 13 14 38-51 31 16 "Кальяри" 33 7 9 17 33-49 30 17 Лечче 33 6 8 19 23-55 26 18 Венеция 33 4 13 16 27-46 25 19 "Эмполи" 33 4 13 16 26-52 25 20 Монца 33 2 9 22 25-57 15

Воспользовался "Наполи" поражением "Интера" от "Болоньи" неделю тому, победив в Монце. Однако лишь со счетом 1:0, играя крайне уныло в атаке против безоговорочно последней команды в лиге. Тот матч оставил неприятные ощущения. Как и почти все матчи "везувиани" в последнее время. С разницей более одного мяча они выиграли лишь один из предыдущих 13-ти. Предыдущий домашний, 3:0 над "Эмполи" из зоны вылета.

Сильно мешает короткая скамейка запасных. А коротка она из-за проваленного зимнего Меркато и травм. Антонио Конте пожаловался прессе на это, пожаловался и на клубную инфраструктуру и заявил, что в клубе нет условий для больших успехов. Что вызвало острую реакцию президента Аурелио Де Лаурентиса. Они уже поговорили друг с другом и вроде бы помирились. Но СМИ постоянно говорят об уходе Конте летом.

"Торино" далек от таких страстей. Он, как всегда, завершил сезон рано, застряв в середине турнирной таблице. На 17 очков ниже места в Лиге Чемпионов, на 14 очков ниже места в любом другом Еврокубке, на 18 очков выше места в зоне вылета. Он играет в свое удовольствие, и выходит довольно неплохо. Он почти не проигрывает - одно поражение в восьми последних матчах в Серии А, два в последних 16-ти.

Он проиграл в своем последнем гостевом матче новичку лиги "Комо". Но ведь и "Наполи" проиграл в Комо, и не так давно - 23-го февраля. И "Торо" уже исправился, победив дома "Удинезе" - 2:0. А в позапрошлом гостевом матче вытащил 1:1 против "Лацио". В 2025-ом году в резюме "быков" также 1:1 против "Ювентуса", "Аталанты" и "Фиорентины" (против двух последних - в гостях), победа над "Миланом".

По владению мячом они середняки, как и "Наполи". А по ударам по воротам вообще одни из худших (18-ое место). Зато реализуют неплохо (11-ые по забитым мячам). По положительной разнице xG и забитых мячей третьи в лиге. И оборона сильна. Седьмая в лиге. Лишь три пропущенных в пяти последних матчах. Похоже на "Наполи", у которого также отличная оборона, мало креатива в атаке, но хорошая реализация.

Все билеты на матч проданы. Такое происходит с "Наполи" дома в лиге в седьмой раз подряд и в 12-ый в сезоне в целом из 17-ти матчей. Для устаревшего и неудобного "Стадио Марадона" цифры внушительные.

Последние матчи команд

Кадры

У "Наполи" уже не первый матч отсутствуют два из трех главных центральных защитников. Буонджорно сейчас вернулся, но не для стартового состава, Жезус не вернулся. В Монце играл Рафа Марин, и вроде бы хорошо, но СМИ сообщают, что Конте думает задействовать сегодня левого защитника Оливеру, который иногда играл центрального в сборной Уругвая.

Не новая травма - левого вингера Нереса. В Монце на его позиции играл левый защитник Спинаццола, но ничего не показал, да и, возможно, нужен на месте Оливеры. Так что возможен выход Распадори, а с ним тактическая схема может измениться - с 4-3-3 на 4-4-2. Тогда МакТоминей, автор гола в Монце, будет играть левого полузащитника.

В центре поля еще в Монце вернулся Ангисса и вышел на поле во втором тайме. Сегодня он, скорее всего, сдвинет Гилмора и выйдет с первых минут.

У "Торино" старые травмы - Сапаты, Схуурса, Саламы, Нджие, Илхана. Влашич под вопросом. Опорник Риччи и правый защитник Педерсен не в лучшей физической форме. Также дисквалифицирован опорник Гинейтис. Зато отбыл дисквалификацию защитник Коко.

В последнее время "Торо" играет то с двумя чистыми форвардами - Адамсом и Санабрией, то с одним. Логично предположить, что против Топ-соперника будет играть с одним, как было против предыдущего Топа - "Лацио". Хотя ведь сравняли счет тогда туринцы только после выхода на поле второго чистого форварда.

Отлично играет в последнее время вратарь "Торино" Ваня Милинкович-Савич.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Оливера, Спинаццола, Политано, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Распадори, Лукаку

"Торино": Милинкович-Савич, Педерсен, Коко, Марипан, Бираги, Риччи, Линетти, Карамо, Элмас, Касадеи, Адамс

Цифры и факты

В последних трех очных матчах на всех полях результаты равны - по победе каждой из команд и ничья. А перед этим "Наполи" выиграл пять матчей подряд. В этом сезоне команды играли в Турине. Победу одержал "Наполи" - 1:0

В последних четырех, шести и восьми очных матчах в Неаполе побед "Наполи" столько же, сколько и ничьих. Последний завершился ничьей 1:1. "Торино" не побеждал в Неаполе в последних 12-ти - пять ничьих, семь поражений

"Наполи" не проигрывал в семи последних матчах лиги на всех полях против всех - четыре победы, три ничьи. В последних четырех на его счету три победы и ничья. При этом в последних 11-ти матчах на его счету четыре победы, шесть ничьих и одно поражение

Результаты "Торино" в последних шести матчах лиги на всех полях против всех - две победы, три ничьи и одно поражение. В последних восьми он проиграл однажды - также четыре победы и три ничьи. В последних 16-ти проиграл дважды, также пять побед и девять ничьих за это время

Дома в лиге "Наполи" выиграл три последних матча, а перед ними дважды сыграл вничью 1:1. Он не проигрывал дома в последних восьми - шесть побед, две ничьи

В гостях в лиге "Торино" не побеждал в последних трех матчах - две ничьи и поражение, побеждал лишь однажды в последних восьми - также пять ничьих и два поражения

"Наполи" забивал в восьми последних домашних матчах лиги. При этом в последнем домашнем он прервал серию из пяти таких с пропущенными. "Торино" не забил в последнем гостевом матче, но до того забил в восьми таких подряд. А пропускал в семи из восьми последних гостевых

В пяти последних матчах с участием "Торино" были забиты восемь мячей, в пяти последних с участием "Наполи" - девять

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Наполи" — "Торино" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Наполи - Торино 1:0

Обе команды очень редко проигрывают, но слишком часто играют вничью. "Наполи" не так давно проиграл "Комо" и не победил дома "Удинезе" - соседей "Торино" в турнирной таблице. Команда Конте почти все победы вымучивает, да и этих побед в последние месяцы не хватает. Так что ожидаем плотную вязкую игру почти без голов между минимальной победой хозяев и ничьей. Все же скорее с победой хозяев.