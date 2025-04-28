Удинезе - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.04.2025

Победа "Ювентуса" выбила "Болонью" из зоны Лиги Чемпионов. Нужно отвечать, побеждая других "бьянконери". "Бьянконери" из Удине, которым уже не за что играть, которые проиграли пять последних матчей. Реальная задача для "россоблу". Но "Удинезе" всегда способен больно покусать кого угодно. Особенно - дома.

Серия А. 34-й тур

28 апреля. 19:30. Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Болонья"

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Удінезе - Болонья Смотреть трансляцию

Главный арбитр: Фабио Мареска

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 34 22 8 4 54-25 74 2 "Интер" 34 21 8 5 72-33 71 3 "Аталанта" 34 19 8 7 67-31 65 4 "Ювентус" 34 16 14 4 51-31 62 5 "Болонья" 33 16 12 5 52-37 60 6 Рома 34 17 9 8 49-32 60 7 "Лацио" 33 17 8 8 55-43 59 8 "Фиорентина" 34 17 8 9 53-34 59 9 "Милан" 34 15 9 10 53-38 54 10 "Торино" 34 10 13 11 38-39 43 11 Комо 34 11 9 14 44-48 42 12 "Удинезе" 33 11 7 15 36-48 40 13 "Дженоа" 34 9 12 13 29-41 39 14 Верона 33 9 5 19 30-60 32 15 "Парма" 33 6 13 14 38-51 31 16 "Кальяри" 33 7 9 17 33-49 30 17 Лечче 34 6 9 19 24-56 27 18 Венеция 34 4 13 17 27-48 25 19 "Эмполи" 34 4 13 17 27-54 25 20 Монца 34 2 9 23 25-59 15

"Болонья" сейчас на седьмом небе от счастья. Неделю тому она переиграла сам "Интер", еще и драматичным красивым голом Риккардо Орсолини - в добавленное время, ударом ножницами. А в четверг переиграла в ответном матче "Эмполи" и вышла в финал Кубка Италии впервые с 1974-го года. Она может оформить исторический сезон.

На фоне игровых страданий "Интера", "Аталанты", "Ювентуса", да и почти всех в лиге, "россоблу" кажутся сейчас лучшей командой Серии А по игре, по игровому и физическом тонусу, по настроению. Одной из двух-трех лучших - несомненно.

Вместе с тем, они могли устать после четверга. Тем более, что победный мяч забили тогда лишь на 87-ой минуте. И сегодня им играть не дома, где выиграли оба последних матча, а в гостях, где предыдущий в лиге проиграли, где выиграли лишь два из последних семи в лиге, и оба - у аутсайдеров с разницей в один мяч.

Сегодня они играют не против аутсайдера, а против середняка. "Удинезе" математически остался в Серии А, также математически уже не сможет добраться даже до восьмого места. Он доигрывает сезон. Доигрывает, правда, плохо, с пятью поражениями подряд. Но ведь перед ними не проиграл в шести матчах подряд - четыре победы, две ничьи.

Выезда к нему боятся все команды. А в феврале и марте он даже в гостях сыграл 1:1 с "Наполи" и "Лацио". Менее месяца тому проиграл "Интеру" в гостях лишь со счетом 1:2. После этого, правда, получил 0:4 дома от "Милана". То был его последний домашний матч перед визитом "Болоньи".

Главный тренер фриуланцев Коста Руньяич призывает подопечных сохранять спокойствие и вместе с этим бороться, указывает, что судьбу части матчей из проигранных пяти решили эпизоды, минимальные офсайды, то есть они не играли плохо.

"Болонья" очень любит владеть мячом. Третья в этом в лиге и в целом, и в гостях. А "Удинезе" - 12-13 в целом и дома. В очном матче первого круга то владение, правда, не слишком помогло. 74:26 по владению мячом и 22:4 по ударам по воротам принесли "россоблу" лишь ничью 1:1. Но то было в августе. С тех пор многое изменилось.

Последние матчи команд

Кадры

"Болонья" потеряла ведущего вингера Ндоя. Не вернулись защитники Холм и Казале. Вернулся вратарь Скорупски, но не факт, что он готов к стартовому составу. То же можно сказать о Фергюсоне и Калабрии. Форвард Кастро после травмы давно в плохой физической форме. А вот форма другого форварда Одгара улучшается.

В целом ожидаются 4-5 замен в стартовом составе по сравнению с матчем против "Эмполи" в четверг.

В "Удинезе" Товен не играет с десятого марта, Лукка - с 11-го апреля. Их важность огромна. Из 18-ти матчей лиги, в которых эти форварды начинали на поле вместе, "Удинезе" выиграл половину и забил в среднем 1.4 гола за матч. В 15-ти как минимум без одного из них выиграл 13 процентов и забил 0.7 за матч.

Без них вновь ожидается состав, насыщенный центральными полузащитниками. Четыре таких в полузащите, возможно, еще и Пайеро в атаке.

Отсутствуют также защитники Туре и Земура и один из лидеров обороны команды Бийол.

"Удинезе": Окойе, Эхизибе, Т. Кристенсен, Соле, Х. Камара, Атта, Ловрич, Карлстрем, Эккеленкамп, Пайеро, Дэвис

"Болонья": Равалья, Де Сильвестри, Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Эбишер, Орсолини, Одгар, Домингес, Даллинга

Цифры и факты

Последние два очных матча в лиге на всех полях завершились со счетом 1:1, перед ними "Удинезе" победил, а перед ними дважды победила "Болонья". В последних десяти очных матчах в лиге состоялись семь ничьих при двух победах "Болоньи" и одной - "Удинезе"

В последнем очном матче лиги в Удине победил "Удинезе" - со счетом 3:0, перед этим победила "Болонья", а перед этим состоялись две ничьи. В восьми последних очных матчах лиги в Удине "Болонья" побеждала однажды (две ничьи, пять поражений) и неизменно пропускала

"Удинезе" проиграл пять своих последних матчей лиги на всех полях против всех. Дома в лиге он проиграл два последних, не забив. Три подряд поражения без забитых дома он не терпел с апреля 2021-го года

"Болонья" выиграла два своих последних матча на всех полях во всех турнирах, перед этим два подряд не выиграла, а перед этим выиграла шесть подряд. В лиге она выиграла последний, не выиграла два подряд перед ним, а перед этими выиграла пять подряд

В гостях в лиге "Болонья" проиграла последний матч, перед этим два выиграла, а перед этим не выиграла четыре (три ничьи и поражение). Обе победы состоялись с разницей в один мяч над аутсайдерами - "Вероной" и "Венецией"

"Удинезе" пропускал в шести последних матчах лиги на всех полях и не забивал в четырех из последних пяти таких. Дома в лиге в последних двух он не забил и пропустил, а перед ними в двух подряд забил и не пропустил

Никто не забил меньше голов в сезоне в лиге в первые 15 минут матчей, чем "Болонья" и "Удинезе" - по два

Прогноз: Удинезе - Болонья 1:1

По настроению, игровой форме, мотивации "Болонья" опережает "Удинезе" на световые годы. Ее статистика в гостях против всех и конкретно против этого соперника слаба, почти без побед, но когда еще поправлять ее, как не против соперника в таком состоянии?! И все же кажется, что не поправит, что в этом очном матче вновь будет 1:1.