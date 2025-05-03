Лечче - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 03.05.2025

Судьба Скудетто в руках "Наполи". Он опережает "Интер" на три очка и в последних четырех турах Серии А не должен встречаться ни с одной командой, расположенной в турнирной таблице на данный момент выше 13-го места. "Лечче" - ещё и наиболее низко расположенная из них, 17-ая. С другой стороны, это означает, что борется против вылета и позарез нуждается в очках. А еще для неё матч против "Наполи" считается принципиальным. Как и конкретно против Антонио Конте.

Серия А. 35-й тур

3 мая. 19:00. Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Наполи"

Главный арбитр: Давиде Масса

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 34 22 8 4 54-25 74 2 "Интер" 34 21 8 5 72-33 71 3 "Аталанта" 34 19 8 7 67-31 65 4 "Ювентус" 34 16 14 4 51-31 62 5 "Болонья" 34 16 13 5 52-37 61 6 Рома 34 17 9 8 49-32 60 7 "Лацио" 34 17 9 8 57-45 60 8 "Фиорентина" 34 17 8 9 53-34 59 9 "Милан" 34 15 9 10 53-38 54 10 "Торино" 35 10 14 11 39-40 44 11 Комо 34 11 9 14 44-48 42 12 "Удинезе" 34 11 8 15 36-48 41 13 "Дженоа" 34 9 12 13 29-41 39 14 "Кальяри" 34 8 9 17 35-49 33 15 Верона 34 9 5 20 30-62 32 16 "Парма" 34 6 14 14 40-53 32 17 Лечче 34 6 9 19 24-56 27 18 Венеция 35 4 14 17 28-49 26 19 "Эмполи" 34 4 13 17 27-54 25 20 Монца 34 2 9 23 25-59 15

Насколько напряжена атмосфера? Власти Лечче уже отменили 700 билетов на матч, купленных в Неаполе и окрестностях, возможно, отменят ещё. Готовятся к приезду 5000 болельщиков "Наполи" и к столкновениям в городе. Сообщают, что, кроме гостевой трибуны, просто не пропустят на стадион никого, кто проживает в провинции Кампанья, столицей которой является Неаполь. Но не факт, что это решит проблему, ведь много болельщиков "Наполи" живут в других регионах.

Этот матч будет эмоциональным для "Лечче" по многим причинам. Первый домашний после смерти своего массажиста Грациано Фиориты. Приезд "Наполи" всегда встречается с враждебностью из-за южного соперничества. Приезд Конте, уроженца города, воспитанника клуба, игрока его первой команды, правда, затем пошедшего тренировать злейшего врага - "Бари". Ну и борьба против вылета с лишь одним очком преимущества над 18-ым местом на данный момент.

Для "Наполи" же этот матч эмоционален по одной-единственной причине. Скудетто кажется очень близким. Конте призывает к спокойствию, скромности, призывает не витать в облаках, говорит о выполнении главного задания - выхода в Лигу Чемпионов. Но Неаполь стоит на ушах, надеется, предвкушает, кричит, требует. Что вызывает бешеный энтузиазм, но и бешеное давление. А с давлением исторически неаполитанцы не умеют справляться. Так что для них любой матч опасен. Особенно - на выезде.

В предыдущем гостевом они победили безнадёжно последнюю команду лиги "Монцу" лишь со счётом 1:0. Игра тогда оставила крайне неприятное впечатление. После неё команда Конте уже сыграла гораздо лучше и переиграла дома "Торино" со счётом 2:0. Прежде всего - почти идеально отыграв в обороне. Но каких-то фейерверков в том матче не было. А не так давно, в середине марта, не удалось победить в гостях "Венецию" из зоны вылета - 0:0. В феврале состоялось поражение в Комо от новичка.

Способен ли "Лечче" повторить достижения "Венеции" и "Комо"? В последнем своём матче он в гостях не уступил "Аталанте" - 1:1. За последние два с половиной месяца сыграл ещё четыре матча против грандов и проиграл все, но с разницей лишь в один мяч. В феврале на его счету 0:0 дома с "Болоньей", в декабре - 1:1 дома с "Ювентусом". Против всех он не побеждал в последних 11-ти матчах, потерпев в них семь поражений. То есть явно страдает. Но с грандами борется плотно.

Он отдаст мяч и будет искать успех в контратаках. А "Наполи" владение мячом против плотной обороны сильно не любит. Так что ожидаются проблемы лидера лиги. Как, впрочем, почти во всех его гостевых матчах в сезоне. На выезде с разницей более одного мяча из второй половины турнирной таблицы он победил лишь "Удинезе" и "Кальяри". Да и разгром последнего состоялся ещё в сентябре, а победа со счётом 3:1 над первым в декабре отнюдь не была лёгкой.

Последние матчи команд

Кадры

"Наполи" всегда испытывает кадровые проблемы и потому меняет тактические схемы. 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2. Защитник Буонджорно вернулся на один матч, но вновь вылетел. Защитник Жезус не вернулся. Глухой запасной Марин или левый защитник Оливера в центре обороны - такие варианты. От решения также зависит позиция Спинаццолы - левый защитник или левый вингер - и присутствие или отсутствие Распадори на поле (Нерес давно травмирован).

Ангисса под вопросом, его может заменить Гилмор.

Особое внимание - на Скотта МакТоминея, забившего пять мячей в трёх последних матчах. Ромелу Лукаку в последних двух ничем не отметился, но в целом в сезоне в лиге на его счету 12 голов и десять ассистов.

В "Лечче" отбыли дисквалификацию лучший бомбардир Крстович и опорник Бериша. Жан и Марчвински - не новые травмы, Ребич не в лучшей физической форме. Ожидается в целом сохранение состава из матча против "Аталанты". Хотя ясно, что Крстович вернётся и сдвинет Ребича, в центре поля есть варианты с Рамадани и Беришей вместо Пьерре или Кабы, на флангах атаки Карлссон, Пьеротти и Моренте борются за два места.

"Лечче": Фальконе, Жилбер, Гашпар, Баширотто, Галло, Пьерре, Л. Кулибали, Каба, Пьеротти, Крстович, Моренте

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Оливера, Спинаццола, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Политано, Лукаку, Распадори

Цифры и факты

"Наполи" выиграл три из четырёх последних очных матчей при одной ничьей. Последний - дома в этом сезоне со счётом 1:0. Он не проигрывал в последних пяти - три победы, две ничьи. При этом две из этих трёх побед состоялись с разницей в один мяч

В Лечче "Наполи" выиграл четыре последних матча. Их результаты - 2:0, 4:1, 2:1, 4:0. А вот в семи до этого не побеждал - три поражения, четыре ничьи

В последних пяти матчах лиги на всех полях против всех "Наполи" добыл четыре победы и ничью. В семи матчах до этого - лишь одну победу и пять ничьих, проиграв однажды. Он проиграл однажды в последних 19-ти матчах лиги

"Лечче" не побеждал в последних 11-ти матчах лиги на всех полях против всех - четыре ничьи, семь поражений

"Наполи" выиграл последний гостевой матч лиги - 1:0 над "Монцей". Но перед ним не выиграл пять таких подряд - четыре ничьи и поражение

"Лечче" не побеждал в последних девяти домашних матчах лиги - три ничьи и шесть поражений. В последних пяти таких его результаты - ничья и четыре поражения

"Лечче" пропускал в девяти последних матчах лиги на всех полях и в пяти последних дома. "Наполи" не пропускал в последних трёх на всех полях, а забивал в последних пяти, начав серию после 0:0 в Венеции

В девяти последних матчах "Наполи" и в шести последних "Лечче" не забивалось более трёх мячей. В пяти из девяти и в трёх из шести забивалось менее трёх

Прогноз: Лечче - Наполи 0:1

"Наполи" очень тяжело в гостях, особенно против аутсайдеров, давление сумасшедшее, соперник мотивирован по разным причинам, в том числе - борьбы против вылета, только что не проиграл сильной "Аталанте". Так что Конте ожидают страдания в родном городе. Его уверенную победу, как и много голов в матче точно не стоит ожидать. Но всё же желание взять Скудетто и знаменитый характер Антонио должны победить.