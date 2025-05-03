Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лечче - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 03.05.2025
Антонио Конте едет домой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Судьба Скудетто в руках "Наполи". Он опережает "Интер" на три очка и в последних четырех турах Серии А не должен встречаться ни с одной командой, расположенной в турнирной таблице на данный момент выше 13-го места. "Лечче" - ещё и наиболее низко расположенная из них, 17-ая. С другой стороны, это означает, что борется против вылета и позарез нуждается в очках. А еще для неё матч против "Наполи" считается принципиальным. Как и конкретно против Антонио Конте.
Серия А. 35-й тур
3 мая. 19:00. Лечче. "Виа Дель Маре"
"Лечче" - "Наполи"
Главный арбитр: Давиде Масса
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|34
|22
|8
|4
|54-25
|74
|2
|34
|21
|8
|5
|72-33
|71
|3
|34
|19
|8
|7
|67-31
|65
|4
|34
|16
|14
|4
|51-31
|62
|5
|34
|16
|13
|5
|52-37
|61
|6
|34
|17
|9
|8
|49-32
|60
|7
|34
|17
|9
|8
|57-45
|60
|8
|34
|17
|8
|9
|53-34
|59
|9
|34
|15
|9
|10
|53-38
|54
|10
|35
|10
|14
|11
|39-40
|44
|11
|34
|11
|9
|14
|44-48
|42
|12
|34
|11
|8
|15
|36-48
|41
|13
|34
|9
|12
|13
|29-41
|39
|14
|34
|8
|9
|17
|35-49
|33
|15
|34
|9
|5
|20
|30-62
|32
|16
|34
|6
|14
|14
|40-53
|32
|17
|34
|6
|9
|19
|24-56
|27
|18
|35
|4
|14
|17
|28-49
|26
|19
|34
|4
|13
|17
|27-54
|25
|20
|34
|2
|9
|23
|25-59
|15
Насколько напряжена атмосфера? Власти Лечче уже отменили 700 билетов на матч, купленных в Неаполе и окрестностях, возможно, отменят ещё. Готовятся к приезду 5000 болельщиков "Наполи" и к столкновениям в городе. Сообщают, что, кроме гостевой трибуны, просто не пропустят на стадион никого, кто проживает в провинции Кампанья, столицей которой является Неаполь. Но не факт, что это решит проблему, ведь много болельщиков "Наполи" живут в других регионах.
Этот матч будет эмоциональным для "Лечче" по многим причинам. Первый домашний после смерти своего массажиста Грациано Фиориты. Приезд "Наполи" всегда встречается с враждебностью из-за южного соперничества. Приезд Конте, уроженца города, воспитанника клуба, игрока его первой команды, правда, затем пошедшего тренировать злейшего врага - "Бари". Ну и борьба против вылета с лишь одним очком преимущества над 18-ым местом на данный момент.
Для "Наполи" же этот матч эмоционален по одной-единственной причине. Скудетто кажется очень близким. Конте призывает к спокойствию, скромности, призывает не витать в облаках, говорит о выполнении главного задания - выхода в Лигу Чемпионов. Но Неаполь стоит на ушах, надеется, предвкушает, кричит, требует. Что вызывает бешеный энтузиазм, но и бешеное давление. А с давлением исторически неаполитанцы не умеют справляться. Так что для них любой матч опасен. Особенно - на выезде.
В предыдущем гостевом они победили безнадёжно последнюю команду лиги "Монцу" лишь со счётом 1:0. Игра тогда оставила крайне неприятное впечатление. После неё команда Конте уже сыграла гораздо лучше и переиграла дома "Торино" со счётом 2:0. Прежде всего - почти идеально отыграв в обороне. Но каких-то фейерверков в том матче не было. А не так давно, в середине марта, не удалось победить в гостях "Венецию" из зоны вылета - 0:0. В феврале состоялось поражение в Комо от новичка.
Способен ли "Лечче" повторить достижения "Венеции" и "Комо"? В последнем своём матче он в гостях не уступил "Аталанте" - 1:1. За последние два с половиной месяца сыграл ещё четыре матча против грандов и проиграл все, но с разницей лишь в один мяч. В феврале на его счету 0:0 дома с "Болоньей", в декабре - 1:1 дома с "Ювентусом". Против всех он не побеждал в последних 11-ти матчах, потерпев в них семь поражений. То есть явно страдает. Но с грандами борется плотно.
Он отдаст мяч и будет искать успех в контратаках. А "Наполи" владение мячом против плотной обороны сильно не любит. Так что ожидаются проблемы лидера лиги. Как, впрочем, почти во всех его гостевых матчах в сезоне. На выезде с разницей более одного мяча из второй половины турнирной таблицы он победил лишь "Удинезе" и "Кальяри". Да и разгром последнего состоялся ещё в сентябре, а победа со счётом 3:1 над первым в декабре отнюдь не была лёгкой.
Последние матчи команд
Кадры
"Наполи" всегда испытывает кадровые проблемы и потому меняет тактические схемы. 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2. Защитник Буонджорно вернулся на один матч, но вновь вылетел. Защитник Жезус не вернулся. Глухой запасной Марин или левый защитник Оливера в центре обороны - такие варианты. От решения также зависит позиция Спинаццолы - левый защитник или левый вингер - и присутствие или отсутствие Распадори на поле (Нерес давно травмирован).
Ангисса под вопросом, его может заменить Гилмор.
Особое внимание - на Скотта МакТоминея, забившего пять мячей в трёх последних матчах. Ромелу Лукаку в последних двух ничем не отметился, но в целом в сезоне в лиге на его счету 12 голов и десять ассистов.
В "Лечче" отбыли дисквалификацию лучший бомбардир Крстович и опорник Бериша. Жан и Марчвински - не новые травмы, Ребич не в лучшей физической форме. Ожидается в целом сохранение состава из матча против "Аталанты". Хотя ясно, что Крстович вернётся и сдвинет Ребича, в центре поля есть варианты с Рамадани и Беришей вместо Пьерре или Кабы, на флангах атаки Карлссон, Пьеротти и Моренте борются за два места.
"Лечче": Фальконе, Жилбер, Гашпар, Баширотто, Галло, Пьерре, Л. Кулибали, Каба, Пьеротти, Крстович, Моренте
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Оливера, Спинаццола, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Политано, Лукаку, Распадори
Цифры и факты
- "Наполи" выиграл три из четырёх последних очных матчей при одной ничьей. Последний - дома в этом сезоне со счётом 1:0. Он не проигрывал в последних пяти - три победы, две ничьи. При этом две из этих трёх побед состоялись с разницей в один мяч
- В Лечче "Наполи" выиграл четыре последних матча. Их результаты - 2:0, 4:1, 2:1, 4:0. А вот в семи до этого не побеждал - три поражения, четыре ничьи
- В последних пяти матчах лиги на всех полях против всех "Наполи" добыл четыре победы и ничью. В семи матчах до этого - лишь одну победу и пять ничьих, проиграв однажды. Он проиграл однажды в последних 19-ти матчах лиги
- "Лечче" не побеждал в последних 11-ти матчах лиги на всех полях против всех - четыре ничьи, семь поражений
- "Наполи" выиграл последний гостевой матч лиги - 1:0 над "Монцей". Но перед ним не выиграл пять таких подряд - четыре ничьи и поражение
- "Лечче" не побеждал в последних девяти домашних матчах лиги - три ничьи и шесть поражений. В последних пяти таких его результаты - ничья и четыре поражения
- "Лечче" пропускал в девяти последних матчах лиги на всех полях и в пяти последних дома. "Наполи" не пропускал в последних трёх на всех полях, а забивал в последних пяти, начав серию после 0:0 в Венеции
- В девяти последних матчах "Наполи" и в шести последних "Лечче" не забивалось более трёх мячей. В пяти из девяти и в трёх из шести забивалось менее трёх
Прогноз: Лечче - Наполи 0:1
"Наполи" очень тяжело в гостях, особенно против аутсайдеров, давление сумасшедшее, соперник мотивирован по разным причинам, в том числе - борьбы против вылета, только что не проиграл сильной "Аталанте". Так что Конте ожидают страдания в родном городе. Его уверенную победу, как и много голов в матче точно не стоит ожидать. Но всё же желание взять Скудетто и знаменитый характер Антонио должны победить.
Популярное сейчас
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- "Даже не могу подобрать слова", - тренер Левого Берега рассказал, что его "бесит" после матча с Карпатами
- Довбик отреагировал на слухи о возможном возвращении в Жирону
- Леннокс Льюис назвал самого сильного панчера, с которым ему приходилось сталкиваться
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой