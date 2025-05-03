Рома - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 04.05.2025

В воскресенье встречаются четвёртая и пятая команды Серии А - "Болонья" и "Ювентус". А перед ними встречаются шестая и восьмая - "Рома" и "Фиорентина", и каждая из них в случае победы опередит "Юве" и "Болонью", хотя бы временно. Так что встреча в Риме не менее важна, чем в Болонье. Важна и для Артёма Довбика, которому пора показывать себя в Топ-матчах.

Серия А. 35-й тур

4 мая. 19:00. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Рома - Фіорентина Смотреть трансляцию

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 34 22 8 4 54-25 74 2 "Интер" 34 21 8 5 72-33 71 3 "Аталанта" 34 19 8 7 67-31 65 4 "Ювентус" 34 16 14 4 51-31 62 5 "Болонья" 34 16 13 5 52-37 61 6 Рома 34 17 9 8 49-32 60 7 "Лацио" 34 17 9 8 57-45 60 8 "Фиорентина" 34 17 8 9 53-34 59 9 "Милан" 34 15 9 10 53-38 54

"Рома" в великолепном настроении. Она не проиграла уже в 18-ти матчах лиги подряд, выиграв 13 из них. В последних 11-ти добыла девять побед и две ничьи. Существовали сомнения в её способности побеждать команды Топ-9, ведь победила лишь одну такую в первых 33-ёх турах. Но в 34-ом она одержала победу в гостях над "Интером". Проведя блестящие первые полчаса и забив, а затем глубоко, но чётко обороняясь.

Выход в Лигу Чемпионов не является для неё навязчивой идеей, тем более, что оглушительно провалила первую треть сезона, если не больше. Да и она отвлекается на поиски нового тренера летом. Однако и хочет проводить обожаемого Клаудио Раньери на пенсию серьёзным достижением. Она не играла в Лиге Чемпионов с сезона 2018/19, и за это время никогда не была так близка к возвращению туда, как сейчас.

"Фиорентина" не в таком отличном настроении, но вполне в хорошем. В лиге она не проигрывала в последних шести матчах - четыре победы, две ничьи. В том числе разгром "Ювентуса", победа над "Аталантой", солидная ничья в гостях с "Миланом". Она не была в ЛЧ с сезона 2009/10, и для неё это также не навязчивая идея, но попробовать стоит. Уж точно она хочет после трёх сезонов в Лиге Конференций подняться в более статусный Еврокубок.

Ей осложняет концовку сезона как раз игра в Лиге Конференций. В четверг в полуфинале она играла в Севилье и в тяжёлом матче уступила "Бетису". Раффаэле Палладино хотел видеть позитив из этого матча, вполне солидного выступления, и уверен в хорошем результате в ответном матче дома. Но ведь до него ещё ехать в Рим. Как распределятся внимание и силы команды на этой тяжёлой неделе? Хватит ли их?

"Рома" играет в прагматичный, осторожный футбол. Много её матчей завершаются со счётом 1:0. "Фиорентина" желает играть агрессивнее, но не всегда получается. В её матчах популярны результаты 2:1. Владение мячом обе точно не любят. Стремительные вертикальные контратаки и стандартные положения - вот что приносит им голы.

В первом круге "Фиорентина" разнесла "Рому" со счётом 5:1. Но то была совсем другая "Рома", с другим тренером, в другом состоянии и настроении. Тот матч не имеет никакого значения, кроме жажды реванша римлян.

Последние матчи команд

Рома

Лечче - Рома 0:1 (лига)

Рома - Ювентус 1:1 (лига)

Лацио - Рома 1:1 (лига)

Рома - Эллас Верона 1:0 (лига)

Интер - Рома 0:1 (лига)

Фиорентина

Фиорентина - Парма 0:0 (лига)

Фиорентина - Целье 2:2 (Лига Конференций)

Кальяри - Фиорентина 1:2 (лига)

Фиорентина - Эмполи 2:1 (лига)

Бетис - Фиорентина 2:1 (Лига Конференций)

Кадры

Хотя оба форварда "Ромы" - Довбик и Эльдор Шомуродов - получили плохую прессу за "Интер", Раньери желает оставить обоих в стартовом составе. Во второй раз в сезоне и во второй раз подряд. Шомуродов был признан лучшим игроком "Ромы" в апреле, Довбик - в марте. То есть кое-то показывают. Хотя возможен всё же выход лишь одного и Суле рядом с ним.

Украинец забил лишь один мяч в 13-ти матчах лиги против команд Топ-9 и должен срочно добавлять в этом. Раньери в целом говорит, что должен добавлять и бороться, при этом защищая его, говоря, что Артём вовсе не проваливает сезон, забивал важные голы, принёс много очков.

На других позициях также ожидается сохранение состава из матча против "Интера". Хотя, возможно, Раньери всё же поостережётся выпускать Суле, автора гола в Милане, на позиции латераля. Тот скорее сдвинет Лоренцо Пеллегрини из центра поля. Латераля могут сыграть Салемакерс и Ренш.

"Фиорентине" ротация из-за "Бетиса" совсем не помешала бы. Адли, Ричардсон и Фолоруншо в центре поля - кандидаты вместо Катальди (который под вопросом из-за травмы), Мандрагоры, Фаджоли. В центре обороны должен выйти Мари, поскольку Лука Раньери дисквалифицирован. В атаку должен вернуться Мойзе Кен, автор 17-ти голов в лиге, отыгравший в Севилье второй тайм, а до этого пропускавший из-за личных проблем.

Справа в обороне из-за аппендицита вылетел Додо, один из лучших игроков команды. В Севилье его заменял левый защитник Паризи, возможно, на этот раз выйдет опорник Фолоруншо. Уязвимая позиция.

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Салемакерс, М. Коне, Паредес, Анхелиньо, Суле, Шомуродов, Довбик

"Фиорентина": Де Хеа, Комуццо, Понграчич, Мари, Паризи, Адли, Мандрагора, Фолоруншо, Гозенс, Кен, Гудмундссон

Цифры и факты

После серии из пяти побед в очных матчах подряд "Рома" выиграла лишь один из шести - также две ничьи и три поражения. Последний она проиграла со счётом 1:5

В Риме последний очный матч завершился со счётом 1:1, перед ним "Рома" выиграла четыре подряд, а перед ним сыграла вничью и проиграла по одному

"Рома" не проиграла в 18-ти последних матчах лиги подряд против всех на всех полях, выиграв 13 из них. В последних 11-ти добыла девять побед и две ничьи. Причём из этих девяти побед семь - со счётом 1:0. Её серия с забитыми мячами в таких матчах составляет те же 18 матчей

В лиге на всех полях против всех "Фиорентина" не проигрывала в последних шести матчах - четыре победы, две ничьи

"Рома" не проиграла в десяти последних матчах лиги дома - восемь побед, две ничьи. Её серия забитых дома в лиге также составляет десять матчей

В последних двух гостевых матчах лиги "Фиорентина" не проигрывала - ничья и победа, но перед этим проиграла три таких подряд. В последних девяти таких её результаты - две победы, две ничьи и пять поражений. Её серия с пропущенными в таких составляет те же девять матчей

Прогноз: Рома - Фиорентина 1:0

"Рома" играет дома, в целом в немного лучшей игровой форме, чем "Фиорентина", и в явно лучшей физической, ведь флорентийцы играли в Севилье в четверг. Наставник римлян считает, что важным фактором в борьбе за Топ-4 будет свежесть игроков. Если так - его команда должна победить в этом матче. Разумеется, скромно, как всегда. 1:0 - любимый счёт. Хотя такого и не было в 17-ти последних очных матчах.