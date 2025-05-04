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Болонья - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 04.05.2025
Обеим командам нельзя даже играть на ничью
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четвертое место в Серии А играет в гостях против пятого, при том, что четвертое и восьмое разделяют лишь три очка. В борьбе за последнее место в зоне Лиги Чемпионов закрутилась сумасшедшая интрига. "Ювентусу" и "Болонье" сегодня даже нельзя играть на ничью, поскольку соперники дышат в затылок. Тем острее будет их очный матч.
Серия А. 35-й тур
4 мая. 21:45. Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Ювентус"
Главный арбитр: Даниэле Довери
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|35
|23
|8
|4
|55-25
|77
|2
|35
|22
|8
|5
|73-33
|74
|3
|34
|19
|8
|7
|67-31
|65
|4
|34
|16
|14
|4
|51-31
|62
|5
|34
|16
|13
|5
|52-37
|61
|6
|34
|17
|9
|8
|49-32
|60
|7
|34
|17
|9
|8
|57-45
|60
|8
|34
|17
|8
|9
|53-34
|59
|9
|34
|15
|9
|10
|53-38
|54
"Болонья" сыграла вничью в последнем матче. 0:0 в гостях против "Удинезе". Причем заслуженно. В целом в лиге в последнее время она не в лучшей форме. Серия из пяти побед подряд сменилась периодом из четырех матчей лишь с одной победой, еще и добытой лишь в добавленное время. Хотя победа громкая. Дома над "Интером".
В целом "россоблу" в последнее время много играли против других грандов. Проиграли в гостях "Аталанте" (0:2), но и победили дома "Интер" и "Милан" (2:1), разнесли дома "Лацио" (5:0), сыграли дома 1:1 с "Наполи", причем были близки к победе. И в это время прошли "Эмполи" в полуфинале Кубка Италии с двумя победами.
Они в хорошем, боевом, вдохновленном настроении, большей частью благодаря успеху в Кубке, первому финалу с 1974-го года. И хотят оформить феноменальный для себя сезон - второй выход в Лигу Чемпионов подряд плюс первый трофей за 51 год. Главный тренер Винченцо Итальяно говорит, что его команда пытается вершить историю.
Он отмечает изменения в "Ювентусе" с новым тренером, но верит в силу своей команды, особо отмечая ее домашние выступления и осложнения жизни всем соперникам на "Даль"Ара".
С Игором Тудором "Юве" изменил тактическую схему с 4-3-3 и 4-2-3-1 на 3-4-2-1. Пытается играть интенсивнее, вертикальнее, не зацикливаться на владении мячом. Удалось несколько улучшить результаты. После 0:4 и 0:3 подряд, уволивших Тьяго Мотту, три победы, ничья и одно поражение в пяти турах - уже прогресс.
Правда, особой уверенности домашние победы над "Дженоа", "Лечче" и "Монцей" не принесли. Тем более, что первых двух победили с разницей лишь в один мяч, третью, безнадежно последнюю команду лиги - с разницей в два. А в гостях Тудор еще не побеждал - ничья против "Ромы" и поражение в Парме.
В единственном своем Топ-матче до сих пор "Ювентус" Тудора как раз выглядел весьма неплохо, интереснее "Ромы", большую часть времени доминировал. Открыл счет. Но не сумел удержать преимущество и пропустил, не сумел реализовать свои атаки, в которых, правду говоря, много не создал.
Тревога в клубе и вокруг него, боязнь непопадания в Лигу Чемпионов на весьма высоком уровне. Что создает серьезное давление и нервозность. Хотя Тудор заявляет, что не чувствует давления и что его команда способна достичь всего с правильными подготовкой и настроем.
"Болонья" любит много владеть мячом и доминировать. Но создает не так много. Хотя реализация хороша. "Ювентус" также в позиционных атаках не впечатляет и ищет быстрые вертикальные. Сомнительно, что команды устроят открытую игру как в первом круге, когда "Болонья" вела со счетом 2:0, но пропустила дважды.
Последние матчи команд
Кадры
У "Болоньи" отсутствуют Холм, Ндой и Педрола, что не новость. Плохая форма Кастро также известна. А вот Фергюсон вроде бы готов вернуться в стартовый состав вместо Эбишера. Возможно, вместе с Эбишером, создав мощную тройку. Возможно, последний даже прикроет фланг атаки за счет Домингеса и Камбиаги, вместо Ндоя.
Другие варианты позади форварда Даллинги - опорник, но не Эбишер, а Побега или Моро, форвард Одгар или атакующий полузащитник Фаббиан.
Следует обратить внимание на Риккардо Орсолини. Ранее принадлежавший "Ювентусу", но никогда не игравший за него вингер забил красивый гол "Интеру" и в целом на 12-ти голах в сезоне в лиге.
Тудор сообщил об отсутствии Йилдиза, Влаховича, Коопмейнерса, Гатти, Кабала и Бремера. Лишь первый - новая потеря. Новая потеря - защитника Келли. Других центрдефов ему на замену нет, так что в тройке в центре обороны ожидается либо крайний защитник (Савона, Камбиазо), либо опорник Локателли.
От решения зависит место МакКенни. Фланг обороны, центр поля, под форвардом. Под форвардом также может выйти запасной в последнее время Консейсау. А самим форвардом будет Коло Муани. Итальяно считает, что отсутствие Влаховича - преимущество для "Болоньи", но заявляет, что француз - также чемпион.
"Болонья": Скорупски, Калабрия, Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Фергюсон, Орсолини, Одгар, Домингес, Даллинга
"Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Р. Вейга, Камбиазо, Веа, Локателли, К. Тюрам, МакКенни, Н. Гонсалес, Консейсау, Коло Муани
Цифры и факты
- Последние четыре очных матча на всех полях завершились ничьими. Дважды 1:1, затем 3:3 и 2:2. Перед ними в 21-ом очном матче в Серии А "Ювентус" добыл 17 побед и четыре ничьи. Таким образом, он не проигрывал "Болонье" в 25-ти последних в лиге
- В Болонье в лиге последние два очных матча завершились вничью - 1:1 и 3:3. Перед ними "Ювентус" выиграл шесть таких подряд. В целом в 21-ом последнем таком он не проигрывал - 14 побед, семь ничьих
- "Ювентус" забивал "Болонье" в последних 17-ти очных матчах в лиге на всех полях и в последних восьми на "Ренато Даль'Ара"
- "Болонья" выиграла один из четырех последних матчей лиги против всех на всех полях, победив "Интер" благодаря голу в добавленное время (также две ничьи и поражение). "Ювентус" выиграл два из последних четырех - также ничья и поражение
- Дома в лиге "Болонья" выиграла семь из восьми последних матчей при одной ничьей. Она не проигрывала в девяти последних таких - семь побед, две ничьи. При этом четыре из пяти ее последних домашних побед состоялись с разницей в один мяч
- "Ювентус" не выиграл три последних матча в гостях в лиге - ничья и два поражения. В последних восьми таких он победил дважды - с разницей в один мяч - трижды сыграл вничью и трижды проиграл
- "Болонья" не пропустила в двух из трех последних матчей в лиге на всех полях, но и не забила в двух из трех последних. В пяти ее последних в лиге не забивалось более двух мячей. Как и в четырех из пяти последних "Ювентуса" в лиге
Прогноз: Болонья - Ювентус 1:1
Тудор заявляет, что в футболе важнее скорость и жесткость борьбы, чем качество. Он ожидает очень сложный матч, отмечая жесткость и скорость "Болоньи". Очень сложный точно будет. Для обеих команд. И вряд ли с обилием голов, ведь в матчах команд в последнее время много не забивают.
Кто победит? "Болонья" очень давно не побеждала "Ювентус". Может, пора, учитывая ее отличную домашнюю форму и проблематичную гостевую форму соперника? Но все же в целом побед у "россоблу" в лиге на всех полях в последнее время мало - одна, и в добавленное время, пусть и над "Интером".
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