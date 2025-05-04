Болонья - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 04.05.2025

Четвертое место в Серии А играет в гостях против пятого, при том, что четвертое и восьмое разделяют лишь три очка. В борьбе за последнее место в зоне Лиги Чемпионов закрутилась сумасшедшая интрига. "Ювентусу" и "Болонье" сегодня даже нельзя играть на ничью, поскольку соперники дышат в затылок. Тем острее будет их очный матч.

Серия А. 35-й тур

4 мая. 21:45. Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 35 23 8 4 55-25 77 2 "Интер" 35 22 8 5 73-33 74 3 "Аталанта" 34 19 8 7 67-31 65 4 "Ювентус" 34 16 14 4 51-31 62 5 "Болонья" 34 16 13 5 52-37 61 6 Рома 34 17 9 8 49-32 60 7 "Лацио" 34 17 9 8 57-45 60 8 "Фиорентина" 34 17 8 9 53-34 59 9 "Милан" 34 15 9 10 53-38 54

"Болонья" сыграла вничью в последнем матче. 0:0 в гостях против "Удинезе". Причем заслуженно. В целом в лиге в последнее время она не в лучшей форме. Серия из пяти побед подряд сменилась периодом из четырех матчей лишь с одной победой, еще и добытой лишь в добавленное время. Хотя победа громкая. Дома над "Интером".

В целом "россоблу" в последнее время много играли против других грандов. Проиграли в гостях "Аталанте" (0:2), но и победили дома "Интер" и "Милан" (2:1), разнесли дома "Лацио" (5:0), сыграли дома 1:1 с "Наполи", причем были близки к победе. И в это время прошли "Эмполи" в полуфинале Кубка Италии с двумя победами.



Они в хорошем, боевом, вдохновленном настроении, большей частью благодаря успеху в Кубке, первому финалу с 1974-го года. И хотят оформить феноменальный для себя сезон - второй выход в Лигу Чемпионов подряд плюс первый трофей за 51 год. Главный тренер Винченцо Итальяно говорит, что его команда пытается вершить историю.

Он отмечает изменения в "Ювентусе" с новым тренером, но верит в силу своей команды, особо отмечая ее домашние выступления и осложнения жизни всем соперникам на "Даль"Ара".

С Игором Тудором "Юве" изменил тактическую схему с 4-3-3 и 4-2-3-1 на 3-4-2-1. Пытается играть интенсивнее, вертикальнее, не зацикливаться на владении мячом. Удалось несколько улучшить результаты. После 0:4 и 0:3 подряд, уволивших Тьяго Мотту, три победы, ничья и одно поражение в пяти турах - уже прогресс.

Правда, особой уверенности домашние победы над "Дженоа", "Лечче" и "Монцей" не принесли. Тем более, что первых двух победили с разницей лишь в один мяч, третью, безнадежно последнюю команду лиги - с разницей в два. А в гостях Тудор еще не побеждал - ничья против "Ромы" и поражение в Парме.

В единственном своем Топ-матче до сих пор "Ювентус" Тудора как раз выглядел весьма неплохо, интереснее "Ромы", большую часть времени доминировал. Открыл счет. Но не сумел удержать преимущество и пропустил, не сумел реализовать свои атаки, в которых, правду говоря, много не создал.

Тревога в клубе и вокруг него, боязнь непопадания в Лигу Чемпионов на весьма высоком уровне. Что создает серьезное давление и нервозность. Хотя Тудор заявляет, что не чувствует давления и что его команда способна достичь всего с правильными подготовкой и настроем.

"Болонья" любит много владеть мячом и доминировать. Но создает не так много. Хотя реализация хороша. "Ювентус" также в позиционных атаках не впечатляет и ищет быстрые вертикальные. Сомнительно, что команды устроят открытую игру как в первом круге, когда "Болонья" вела со счетом 2:0, но пропустила дважды.

Последние матчи команд

Кадры

У "Болоньи" отсутствуют Холм, Ндой и Педрола, что не новость. Плохая форма Кастро также известна. А вот Фергюсон вроде бы готов вернуться в стартовый состав вместо Эбишера. Возможно, вместе с Эбишером, создав мощную тройку. Возможно, последний даже прикроет фланг атаки за счет Домингеса и Камбиаги, вместо Ндоя.

Другие варианты позади форварда Даллинги - опорник, но не Эбишер, а Побега или Моро, форвард Одгар или атакующий полузащитник Фаббиан.

Следует обратить внимание на Риккардо Орсолини. Ранее принадлежавший "Ювентусу", но никогда не игравший за него вингер забил красивый гол "Интеру" и в целом на 12-ти голах в сезоне в лиге.

Тудор сообщил об отсутствии Йилдиза, Влаховича, Коопмейнерса, Гатти, Кабала и Бремера. Лишь первый - новая потеря. Новая потеря - защитника Келли. Других центрдефов ему на замену нет, так что в тройке в центре обороны ожидается либо крайний защитник (Савона, Камбиазо), либо опорник Локателли.

От решения зависит место МакКенни. Фланг обороны, центр поля, под форвардом. Под форвардом также может выйти запасной в последнее время Консейсау. А самим форвардом будет Коло Муани. Итальяно считает, что отсутствие Влаховича - преимущество для "Болоньи", но заявляет, что француз - также чемпион.

"Болонья": Скорупски, Калабрия, Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Фергюсон, Орсолини, Одгар, Домингес, Даллинга

"Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Р. Вейга, Камбиазо, Веа, Локателли, К. Тюрам, МакКенни, Н. Гонсалес, Консейсау, Коло Муани

Цифры и факты

Последние четыре очных матча на всех полях завершились ничьими. Дважды 1:1, затем 3:3 и 2:2. Перед ними в 21-ом очном матче в Серии А "Ювентус" добыл 17 побед и четыре ничьи. Таким образом, он не проигрывал "Болонье" в 25-ти последних в лиге

В Болонье в лиге последние два очных матча завершились вничью - 1:1 и 3:3. Перед ними "Ювентус" выиграл шесть таких подряд. В целом в 21-ом последнем таком он не проигрывал - 14 побед, семь ничьих

"Ювентус" забивал "Болонье" в последних 17-ти очных матчах в лиге на всех полях и в последних восьми на "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" выиграла один из четырех последних матчей лиги против всех на всех полях, победив "Интер" благодаря голу в добавленное время (также две ничьи и поражение). "Ювентус" выиграл два из последних четырех - также ничья и поражение

Дома в лиге "Болонья" выиграла семь из восьми последних матчей при одной ничьей. Она не проигрывала в девяти последних таких - семь побед, две ничьи. При этом четыре из пяти ее последних домашних побед состоялись с разницей в один мяч

"Ювентус" не выиграл три последних матча в гостях в лиге - ничья и два поражения. В последних восьми таких он победил дважды - с разницей в один мяч - трижды сыграл вничью и трижды проиграл

"Болонья" не пропустила в двух из трех последних матчей в лиге на всех полях, но и не забила в двух из трех последних. В пяти ее последних в лиге не забивалось более двух мячей. Как и в четырех из пяти последних "Ювентуса" в лиге

Прогноз: Болонья - Ювентус 1:1

Тудор заявляет, что в футболе важнее скорость и жесткость борьбы, чем качество. Он ожидает очень сложный матч, отмечая жесткость и скорость "Болоньи". Очень сложный точно будет. Для обеих команд. И вряд ли с обилием голов, ведь в матчах команд в последнее время много не забивают.

Кто победит? "Болонья" очень давно не побеждала "Ювентус". Может, пора, учитывая ее отличную домашнюю форму и проблематичную гостевую форму соперника? Но все же в целом побед у "россоблу" в лиге на всех полях в последнее время мало - одна, и в добавленное время, пусть и над "Интером".