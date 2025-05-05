Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дженоа - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 05.05.2025
Сомнения в важности матча для обеих команд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 34-ом туре "Дженоа" математически обеспечила себе место в Серии А и хочет отпраздновать успех перед родными болельщиками. Также, как сказал главный тренер Патрик Виейра, она хочет сохранить честь, продолжая играть в полную силу. "Милан" же хочет сохранить тонус, игровую форму и хорошее настроение перед финалом Кубка Италии. У кого получится выполнить задание в очном матче?
Серия А. 35-й тур
5 мая. 21:45. Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Милан"
Главный арбитр: Джузеппе Коллу
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|35
|23
|8
|4
|55-25
|77
|2
|35
|22
|8
|5
|73-33
|74
|3
|35
|20
|8
|7
|71-31
|68
|4
|35
|16
|15
|4
|52-32
|63
|5
|35
|18
|9
|8
|50-32
|63
|6
|35
|18
|9
|8
|58-45
|63
|7
|35
|16
|14
|5
|53-38
|62
|8
|35
|17
|8
|10
|53-35
|59
|9
|34
|15
|9
|10
|53-38
|54
|10
|35
|12
|9
|14
|45-48
|45
|11
|35
|10
|14
|11
|39-40
|44
|12
|35
|12
|8
|15
|38-49
|44
|13
|34
|9
|12
|13
|29-41
|39
|14
|35
|8
|9
|18
|36-51
|33
|15
|35
|9
|5
|21
|30-63
|32
|16
|35
|6
|14
|15
|40-54
|32
|17
|35
|6
|9
|20
|24-57
|27
|18
|35
|4
|14
|17
|28-49
|26
|19
|35
|4
|13
|18
|27-55
|25
|20
|35
|2
|9
|24
|25-63
|15
КадрыПосле перехода на игру с тремя центральными защитниками "Милан" разгромил "Интер" в Кубке и выиграл два матча из трёх в лиге при одном поражении. Схема 3-4-3 должна сохраниться. Дилемма лишь на правом фланге - Уокер или Алекс Хименес - и в центре атаки, где вылетел Абрахам, а Йович вернулся, но не готов на сто процентов. Возможно, Сантьяго Хименес, забивший в Венеции, начнёт. "Дженоа" должна остаться с 4-2-3-1, в которой на флангах атаки и под форвардом играют либо защитники, либо опорники, а иногда атакеры. Справа как раз закрепился защитник Дзаноли. А вот слева и на позиции "десятки" возможны варианты. Против "Лацио" слева играл опорник Торсбю, а под форвардом - ещё один форвард Витинья, но сейчас Витинья вряд ли останется. Руслану Малиновскому в воскресенье исполнилось 32 года, но он не сможет отпраздновать День Рождения на поле. Украинец всё ещё травмирован. "Дженоа": Леали, Сабелли, Де Винтер, Васкес, Мартин, Мазини, Френдруп, Дзаноли, Мессиас, Торсбю, Пинамонти "Милан": Маньян, Габбия, Томори, Павлович, А. Хименес, Фофана, Рейндерс, Эрнандес, Пулишич, С. Хименес, Леау
Последние матчи команд
Цифры и факты
- Последние два очных матча в лиге на всех полях завершились ничьими - 3:3 и 0:0, перед ними "Милан" выиграл четыре матча подряд. Он не проигрывал "Дженоа" в последних семи в лиге
- Последние два очных матча в лиге в Генуе выиграл "Милан", даже не пропустив. Перед ними состоялась ничья, а перед ними "Милан" выиграл три. Он не проигрывал "Дженоа" в гостях в лиге в последних шести
- "Дженоа" не забивала "Милану" в четырех из пяти последних очных матчей лиги на всех полях
- Результаты "Дженоа" в пяти последних матчах лиги на всех полях против всех - победа, ничья и три поражения. В четырех из пяти этих матчей она не забивала
- "Милан" выиграл два из трех последних матчей лиги на всех полях против всех при одном поражении, но и два из последних пяти - ничья и два поражения
- Дома "Дженоа" проиграла последний матч лиги и не забила в нем, но перед ним в шести добыла пять побед и ничью, а забивала перед ним в семи подряд
- В гостях в лиге "Милан" выиграл два последних матча, но из последних шести выиграл три при трех поражениях, из последних восьми - четыре при четырех поражениях
- В четырех из пяти последних матчей лиги на всех полях с участием "Дженоа" забивалось менее двух мячей, в еще одном - два. В пяти из шести последних гостевых матчей лиги с участием "Милана" забивалось более двух
Прогноз: Дженоа - Милан 0:2Оба тренера призывают играть серьёзно, за честь клуба, за футболку, для болельщиков. Но игроки ведь понимают, что матч на самом деле практически не важен. А в таких, практически товарищеских, матчах обычно просто побеждает качество. Качеством же обладает "Милан". На что интереснее ставить - так это на количество голов в матче. Таких не должно быть много. Два - максимум.
Популярное сейчас
- У Ромы одна из самых длинных клубных беспроигрышных серий в чемпионате за последние 36 лет
- Серия А. Рома – Фиорентина 1:0. Обзор матча
- Не изменяет. Судаков снова отреагировал на результат матча двух Металлистов
- Рома - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 04.05.2025
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе