Дженоа - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 05.05.2025

В 34-ом туре "Дженоа" математически обеспечила себе место в Серии А и хочет отпраздновать успех перед родными болельщиками. Также, как сказал главный тренер Патрик Виейра, она хочет сохранить честь, продолжая играть в полную силу. "Милан" же хочет сохранить тонус, игровую форму и хорошее настроение перед финалом Кубка Италии. У кого получится выполнить задание в очном матче?

Серия А. 35-й тур

5 мая. 21:45. Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Милан"

Главный арбитр: Джузеппе Коллу

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 35 23 8 4 55-25 77 2 "Интер" 35 22 8 5 73-33 74 3 "Аталанта" 35 20 8 7 71-31 68 4 "Ювентус" 35 16 15 4 52-32 63 5 Рома 35 18 9 8 50-32 63 6 "Лацио" 35 18 9 8 58-45 63 7 "Болонья" 35 16 14 5 53-38 62 8 "Фиорентина" 35 17 8 10 53-35 59 9 "Милан" 34 15 9 10 53-38 54 10 Комо 35 12 9 14 45-48 45 11 "Торино" 35 10 14 11 39-40 44 12 "Удинезе" 35 12 8 15 38-49 44 13 "Дженоа" 34 9 12 13 29-41 39 14 "Кальяри" 35 8 9 18 36-51 33 15 Верона 35 9 5 21 30-63 32 16 "Парма" 35 6 14 15 40-54 32 17 Лечче 35 6 9 20 24-57 27 18 Венеция 35 4 14 17 28-49 26 19 "Эмполи" 35 4 13 18 27-55 25 20 Монца 35 2 9 24 25-63 15

Ещё с середины апреля начали появляться сообщения, что "Милан" уже не интересует лига. Положение в ней - девятое место, а также неспособность связать даже три победы в Серии А подряд с сентября, подогревали слухи. На фоне этого "россонери" разнесли "Интер" в полуфинале Кубка и вышли в финал, который состоится 14-го мая. К нему нужно подготовиться как следует.

В принципе, подопечные Сержиу Консейсау не играют так уж плохо в лиге в последнее время. Последние два гостевых матча вообще выиграли без пропущенных мячей - 4:0 над "Удинезе" и 2:0 над "Венецией". Между ними поборолись дома с "Фиорентиной" и "Аталантой". Но среди тех двух никого не победили - 2:2, 0:1, и поезд в Лигу Чемпионов ушёл.

Победа сегодня сократит отставание от четвёртого места до шести очков, но за три тура до финиша это очень много. Тем более, что "Милан" также отстаёт на целых пять мест.

"Дженоа" также не за что играть в лиге. В предыдущем туре она проиграла в Комо (0:1), но благодаря другим результатам математически обеспечила себе место в Серии А ещё за четыре тура до финиша. Хорошее достижение, учитывая смену тренера и владельца клуба посреди сезона, учитывая постоянные травмы. Она играет солидно, собранно, жёстко, никогда не разваливается.

В последних турах она несколько расслабилась и почти не забивает. Атака всегда была её проблемой. Но оборона остаётся. Чуть более месяца тому она проиграла "Ювентусу" в гостях со счётом 0:1, а в последнем домашнем матче играла 51 минуту в численном меньшинстве, но пропустила за это время от "Лацио" лишь два мяча. А в равных составах не пропускала.

Она закроется, откажется от владения мячом и будет искать быстрые контратаки. Такая тактика принесла ей 0:0 против "Милана" на "Сан Сиро" в первом круге. Хотя в последних матчах против таких соперников "россонери" в итоге добивались успеха. Пусть и обычно нелегко. "Венеции" второй гол забили лишь в добавленное время.

Кадры

После перехода на игру с тремя центральными защитниками "Милан" разгромил "Интер" в Кубке и выиграл два матча из трёх в лиге при одном поражении. Схема 3-4-3 должна сохраниться. Дилемма лишь на правом фланге - Уокер или Алекс Хименес - и в центре атаки, где вылетел Абрахам, а Йович вернулся, но не готов на сто процентов. Возможно, Сантьяго Хименес, забивший в Венеции, начнёт.

"Дженоа" должна остаться с 4-2-3-1, в которой на флангах атаки и под форвардом играют либо защитники, либо опорники, а иногда атакеры. Справа как раз закрепился защитник Дзаноли. А вот слева и на позиции "десятки" возможны варианты. Против "Лацио" слева играл опорник Торсбю, а под форвардом - ещё один форвард Витинья, но сейчас Витинья вряд ли останется.

Руслану Малиновскому в воскресенье исполнилось 32 года, но он не сможет отпраздновать День Рождения на поле. Украинец всё ещё травмирован.

": Леали, Сабелли, Де Винтер, Васкес, Мартин, Мазини, Френдруп, Дзаноли, Мессиас, Торсбю, Пинамонти

": Маньян, Габбия, Томори, Павлович, А. Хименес, Фофана, Рейндерс, Эрнандес, Пулишич, С. Хименес, Леау

Последние матчи команд

Цифры и факты

Последние два очных матча в лиге на всех полях завершились ничьими - 3:3 и 0:0, перед ними "Милан" выиграл четыре матча подряд. Он не проигрывал "Дженоа" в последних семи в лиге

Последние два очных матча в лиге в Генуе выиграл "Милан", даже не пропустив. Перед ними состоялась ничья, а перед ними "Милан" выиграл три. Он не проигрывал "Дженоа" в гостях в лиге в последних шести

"Дженоа" не забивала "Милану" в четырех из пяти последних очных матчей лиги на всех полях

Результаты "Дженоа" в пяти последних матчах лиги на всех полях против всех - победа, ничья и три поражения. В четырех из пяти этих матчей она не забивала

"Милан" выиграл два из трех последних матчей лиги на всех полях против всех при одном поражении, но и два из последних пяти - ничья и два поражения

Дома "Дженоа" проиграла последний матч лиги и не забила в нем, но перед ним в шести добыла пять побед и ничью, а забивала перед ним в семи подряд

В гостях в лиге "Милан" выиграл два последних матча, но из последних шести выиграл три при трех поражениях, из последних восьми - четыре при четырех поражениях

В четырех из пяти последних матчей лиги на всех полях с участием "Дженоа" забивалось менее двух мячей, в еще одном - два. В пяти из шести последних гостевых матчей лиги с участием "Милана" забивалось более двух

Прогноз: Дженоа - Милан 0:2

Оба тренера призывают играть серьёзно, за честь клуба, за футболку, для болельщиков. Но игроки ведь понимают, что матч на самом деле практически не важен. А в таких, практически товарищеских, матчах обычно просто побеждает качество. Качеством же обладает "Милан". На что интереснее ставить - так это на количество голов в матче. Таких не должно быть много. Два - максимум.