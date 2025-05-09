Милан - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.05.2025

Генеральная репетиция финала Кубка Италии. Сегодня "Милан" и "Болонья" встретятся в лиге, а в среду, 14-го мая - в решающем матче Коппа. Правда, для "Болоньи" сегодняшний матч - гораздо больше, чем просто репетиция другого турнира, ведь со сих пор борется за выход в Лигу Чемпионов. Сумеет ли она угнаться за двумя зайцами?

Серия А. 36-й тур

9 мая. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Болонья"

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 35 23 8 4 55-25 77 2 "Интер" 35 22 8 5 73-33 74 3 "Аталанта" 35 20 8 7 71-31 68 4 "Ювентус" 35 16 15 4 52-32 63 5 Рома 35 18 9 8 50-32 63 6 "Лацио" 35 18 9 8 58-45 63 7 "Болонья" 35 16 14 5 53-38 62 8 "Фиорентина" 35 17 8 10 53-35 59 9 "Милан" 35 16 9 10 55-39 57

"Болонья" потеряла высоту в лиге в последнее время. Пять побед подряд там сменились одной победой в пяти матчах (три ничьи и поражение). Еще и победа была добыта лишь в добавленное время, пусть и над "Интером". Из-за таких невразумительных результатов "россоблу" не только потеряли четвертое место, но и опустились на седьмое.

Четвертое место остается на расстоянии лишь одного очка, то есть борьба за второй подряд выход в Лигу Чемпионов в разгаре. В "Болонье" заявляют, что хотят добиться максимума в сезоне, хотят вершить историю. Но все же чувствуется, что для них немного важнее взять первый трофей с 1974-го года. Риккардо Орсолини после сомнений признал это.

"Милану" в этом плане легче. Он лигу провалил. От четвертого места отделяют шесть очков и пять соперников, и за три тура до финиша это очень много. Даже до седьмого места "Болоньи" - пять очков. "Россонери" на девятом и вряд ли пробьются в какой-либо Еврокубок через лигу. Они уже и не надеются пробиться из Серии А, бросая все силы на Кубок.

Вместе с тем, в последнее время они в целом в хорошей форме. Переход на игру с тремя центральными защитниками стабилизировал команду, принес ей четыре победы в пяти матчах во всех турнирах (одно поражение). Хотя игра неяркая. Неделю тому пришлось совершать камбек против "Дженоа" почти без опасных моментов. Впрочем, удалось за две минуты.

"Болонья" очень любит владеть мячом, при этом способна и проводить быстрые вертикальные атаки, и обороняться. Ее предыдущий матч - против "Ювентуса" (1:1) - прошел в очень быстром темпе. Правда, сильно не хватало опасных моментов, ударов по воротам. Предыдущий же матч "Милана" прошел медленно, и там также не хватало остроты.

Последние матчи команд

Кадры

Главный вопрос - насколько тренеры захотят ротировать состав в таком матче? Теоретически "Милан", которому сегодняшний матч и не нужен, должен ротировать больше. Но СМИ сообщают, что и "Болонья" готова к серьезной ротации. Хотя это можно понять. У нее состав ровнее, и скамья запасных близка по уровню к стартовому.

У "Милана" отсутствуют игроки стартового состава Фофана (травма) и Леау (дисквалификация). И запасные Бондо и Соттил. Также могут поберечь Пулишича (Чуквуэзе или более оборонительный Муса), Алекса Хименеса (Уокер вместо него), одного из центральных защитников (Тиав готов). Возможен и выход второго вратаря Спортьелло вместо Маньяна.

Всегда открытая дилемма - центрфорварда. Тэмми Абрахам после травмы, Лука Йович неудачно отыграл в последнем матче, Сантьяго Хименес начал выходить из кризиса голом две недели тому и ассистом неделю тому.

В "Болонье" отсутствуют игроки стартового состава Холм, Ндой и Одгар. Также могут быть заменены вратарь (Скорупски-Равалья), левый защитник (Ликояннис-Миранда), правый (Де Сильвестри-Калабрия), центральные (Эрлич и Казале или Беукема и Лукуми), опорники (Побега, Моро или Эбишер вместо Фройлера и Фергюсона).

Без связи с ротацией дилеммы в атаке. Ндоя заменял форвард Камбиаги, возможен и выход вингера Домингеса. Вместо Одгара может выйти Фаббиан либо третий опорник. В атаке Кастро до сих пор в плохой форме, так что вновь должен выйти Даллинга. Хотя он не забивал в лиге с 12-го января.

"Милан": Маньян, Тиав, Томори, Павлович, Уокер, Рейндерс, Лофтус-Чик, Эрнандес, Муса, С. Хименес, Феликс

"Болонья": Равалья, Калабрия, Беукема, Лукуми, Ликояннис, Фройлер, Эбишер, Орсолини, Фаббиан, Домингес, Даллинга

Цифры и факты

Результаты четырех последних очных матчей - по победе каждой из команд и ничья. Перед ними в 14-ти "Милан" добыл 12 побед и две ничьи. Последний очный матч завершился победой "Болоньи" со счетом 2:1 с камбеком, в том числе ее голом на 82-ой минуте

Результаты трех последних очных матчей в Милане - победа "Милана" и две ничьи. Перед ними "Милан" добыл пять побед подряд в таких. Последний такой завершился со счетом 2:2 - "Милан" совершил камбек, забив второй на 83-ей минуте, но пропустил на 92-ой

В последний раз "Болонья" побеждала "Милан" в обоих матчах Серии А в одном сезоне в сезоне 1939/40

"Милан" выиграл четыре из пяти последних матчей против всех на всех полях во всех турнирах при одном поражении. При этом дома в лиге он выиграл лишь один из последних четырех при ничьей и двух поражениях

"Болонья" не проиграла в четырех последних матчах во всех турнирах - две ничьи, два поражения. При этом в лиге на всех полях она выиграла один из последних пяти (три ничьи и поражение), в лиге в гостях - два из последних восьми (четыре ничьи, два поражения)

Первая серия "Милана" в лиге из трех побед с сентября 2024-го года, первая серия "Болоньи" в лиге из трех матчей без побед с января 2025-го, первая серия "Болоньи" из трех гостевых матчей лиги без забитых мячей с января 2021-го - все эти серии могут состояться сегодня

"Милан" и "Болонья" лидируют в нынешнем сезоне в лиге по набранным очкам в матчах, в которых уступали в счете - 19 и 18 соответственно

В шести последних матчах "Болоньи" в лиге на всех полях не забивалось более двух мячей, как и в двух из трех последних "Милана"

Прогноз: Милан - Болонья 1:1

Результат такого матча очень трудно предсказать. И даже не из-за соотношения сил команд, а из-за соотношения их мотивации или ее отсутствия. Ожидаем осторожную игру с боязнью выдать сопернику какие-то секреты перед финалом Кубка, с намерением сохранить силы на тот финал. Ожидаем недостаток опасных моментов и голов и ничью.