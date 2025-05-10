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Лацио - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.05.2025
Проигравший, скорее всего, вылетит из борьбы за выход в Лигу Чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Болонья" проиграла в пятницу и, скорее всего, вылетела из борьбы за четвертое место. "Рома" играет в гостях с "Аталантой". Потому матч "Лацио" - "Ювентус" приобретает огромное значение. Тот, кто проиграет его, скорее всего, отправится вслед за "Болоньей" и в Лигу Чемпионов не попадет. Кто это будет? Или же команды согласятся на ничью?
Серия А. 36-й тур
10 мая. 19:00. Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Ювентус"
Главный арбитр: Давиде Масса
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|35
|23
|8
|4
|55-25
|77
|2
|35
|22
|8
|5
|73-33
|74
|3
|35
|20
|8
|7
|71-31
|68
|4
|35
|16
|15
|4
|52-32
|63
|5
|35
|18
|9
|8
|50-32
|63
|6
|35
|18
|9
|8
|58-45
|63
|7
|36
|16
|14
|6
|54-41
|62
|8
|36
|17
|9
|10
|58-40
|60
Давление, нервозность прежде всего чувствует "Ювентус". Такова природа мегагранда, для которого в обычной ситуации даже второе место - провал. Но приходится бороться за то, что есть. Бороться и с соперниками, и с внутренним давлением. Сколько бы Игор Тудор не говорил, что не чувствует давления, а чувствует энтузиазм и мотивацию.
От каденции хорвата в клубе не в восторге. Три не впечатляющие победы, две ничьи и поражение. Причем ведь все потери очков состоялись в гостях, а до окончания сезона еще два гостевых матча. Хорошей игры от его "Ювентуса" уже не особо ожидают. Выцарапать нужные очки для четвертого места - таков план. И план опасный, ненадежный.
1:1 в гостях против "Ромы" и "Болоньи" - солидные результаты, и играл "Юве" солидно. В том числе неделю тому в Болонье. Хотя тогда, начиная матч, он знал, что ничья оставит его четвертой. Но вот теперь шансы, что ничья против "Лацио", предыдущей команды Тудора, выбьет нынешнюю из Топ-4, высоки.
Игор говорит о потребности в уверенности в себе и в физической готовности. Призывает перенести игру команды в первых таймах и на вторые. Заявляет, что не ищет мести "Лацио", который покинул год назад после короткой каденции. И в целом видит в игре своей команды позитив, но понимает, что "слова могут стать дымом".
Сам "Лацио" идет как-то незаметно. Играет далеко не в лучший футбол, серию даже из двух побед в лиге не может выдать с девятого февраля. Но и проиграл он с того времени лишь один матч, пусть и со счетом 0:5 в Болонье, то есть потихоньку очки набирает. В том числе и против грандов - победы над "Миланом" и "Аталантой" в гостях, ничья с "Ромой".
Неделю тому он играл в численном большинстве 38 минут, но не сумел за это время забить "Эмполи", команде из зоны вылета. Забил лишь на первой минуте и на этом успокоился. А в предыдущем домашнем матче уступал "Парме", новичку лиги, и сумел вернуться с 0:2 на 2:2 лишь после 78-ой минуты.
Его не видят фаворитом в борьбе за четвертое место, но ведь он равен по очкам, может выбить прямого конкурента уже в ближайшем матче. А невысокие ожидания, сравнительная тишина ему как раз на пользу. "Ювентус" и "Рома" очень хотели бы получить такую тишину.
Проблема "лациале" - как раз в домашних матчах. Пять ничьих подряд в пяти последних таких в лиге, одна победа в десяти. Потому и не удается выдать серию побед. Другую команду Топ-9 дома в лиге в сезоне они побеждали лишь однажды - "Болонью" в ноябре. Но ведь у "Ювентуса" побед в гостях в лиге над такими в этом сезоне вообще нет.
Владеть мячом обе команды не любят. И предыдущая, и нынешняя команды Тудора любят быстро вертикально атаковать. При этом КПД их атак в последнее время невысок, из серии интересных прорывов создаются слишком мало опасных моментов и ударов по воротам вообще.
Последние матчи команд
Кадры
В списке травм в обороне "Ювентуса" к Бремеру, Кабалу и Келли добавился еще и Камбиазо. Хотя бы Гатти вернулся, но не факт, что готов к стартовому составу. Так что в центре обороны вновь может выйти крайний защитник - Савона. А слева - правый Веа либо опорник МакКенни. Хотя последний нужен и в центре поля и даже ближе к атаке вместо Коопмейнерса и Йилдиза.
Вернулся Душан Влахович и может отправить в запас Рандала Коло Муани. Хотя оба не впечатляют. Серб не забивал за клуб с 23-го февраля, француз забил один с седьмого февраля.
В "Лацио" кадровые проблемы также в обороне. Хюсай дисквалифицирован, Жиго, Тавареш и Патрик травмированы. Хотя играть есть кому. А в атаке, возможно, Барони побоится выпускать на такой матч обоих форвардов - Диа и Кастельяноса (тогда Педро или Деле-Баширу выйдет), но ведь он любит играть с обоими. И оба забивали в последние недели.
"Лацио": Мандас, Марушич, Хила, А. Романьоли, Лука Пеллегрини, Ровелла, Гендузи, Исаксен, Диа, Дзакканьи, Кастельянос
"Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Р. Вейга, Савона, Кошта, Локателли, К. Тюрам, Веа, МакКенни, Н. Гонсалес, Коло Муани
Цифры и факты
- В последних четырех очных матчах в Серии А команды побеждали по два раза. До этого же "Ювентус" не проиграл шесть очных матчей в лиге - четыре победы и две ничьи. В последнем он победил в Турине со счетом 1:0, играя в численном большинстве с 24-ой минуты, а забив на 84-ой
- В Риме в последних двух очных матчах в Серии А побеждал "Лацио". До этого "Ювентус" победил и сыграл вничью, а до этого вновь однажды выиграл "Лацио". Последний матч завершился победой "Лацио" со счетом 1:0 с голом на 93-ей минуте
- "Лацио" не проигрывал в шести последних матчах лиги против всех на всех полях - три победы, три ничьи. В последних 13-ти таких он проигрывал однажды - шесть побед, шесть ничьих. В последних 11-ти он не одерживал двух побед подряд. Сегодня это может произойти
- Результаты шести матчей "Ювентуса" в лиге на всех полях в каденции Игора Тудора - три победы, две ничьи и одно поражение. Перед его назначением "Юве" проиграл два матча подряд
- Результаты пяти последних матчей "Лацио" в лиге дома - пять ничьих. Результаты десяти последних - одна победа, семь ничьих и два поражения
- Результаты четырех последних матчей "Ювентуса" в лиге в гостях - две ничьи, два поражения. В том числе две ничьи и поражение с Тудором. Результаты девяти последних - две победы, четыре ничьи, три поражения
- "Лацио" забивал в последних шести матчах лиги на всех полях и в последних девяти матчах лиги дома. "Ювентус" пропускал в четырех последних в лиге в гостях. Других существенных подобных серий команды в последнее время не выдавали
- В последних восьми матчах лиги на всех полях "Ювентус" не забил ни единого мяча во вторых таймах, а пропустил в них после перерыва семь мячей
- Три из четырех и пять из девяти последних домашних матчей "Лацио" в лиге завершились со счетом 1:1. Как и два из трех и четыре из девяти последних гостевых матчей "Ювентуса" в лиге
Прогноз: Лацио - Ювентус 1:1
Вряд ли мы увидим яркую игру. Скорее нервную, сумбурную. Возможно, команды будут играть в высоком темпе, даже в очень высоком, но довести атаки хотя бы до приличных ударов по воротам им будет очень сложно. В последнее время обе часто выдают счет 1:1, причем "Лацио" - как раз дома, а "Ювентус" - в гостях. Ожидаем такой и сегодня.
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