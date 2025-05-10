Лацио - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.05.2025

"Болонья" проиграла в пятницу и, скорее всего, вылетела из борьбы за четвертое место. "Рома" играет в гостях с "Аталантой". Потому матч "Лацио" - "Ювентус" приобретает огромное значение. Тот, кто проиграет его, скорее всего, отправится вслед за "Болоньей" и в Лигу Чемпионов не попадет. Кто это будет? Или же команды согласятся на ничью?

Серия А. 36-й тур

10 мая. 19:00. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Ювентус"

Главный арбитр: Давиде Масса

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 35 23 8 4 55-25 77 2 "Интер" 35 22 8 5 73-33 74 3 "Аталанта" 35 20 8 7 71-31 68 4 "Ювентус" 35 16 15 4 52-32 63 5 Рома 35 18 9 8 50-32 63 6 "Лацио" 35 18 9 8 58-45 63 7 "Болонья" 36 16 14 6 54-41 62 8 "Милан" 36 17 9 10 58-40 60

Давление, нервозность прежде всего чувствует "Ювентус". Такова природа мегагранда, для которого в обычной ситуации даже второе место - провал. Но приходится бороться за то, что есть. Бороться и с соперниками, и с внутренним давлением. Сколько бы Игор Тудор не говорил, что не чувствует давления, а чувствует энтузиазм и мотивацию.

От каденции хорвата в клубе не в восторге. Три не впечатляющие победы, две ничьи и поражение. Причем ведь все потери очков состоялись в гостях, а до окончания сезона еще два гостевых матча. Хорошей игры от его "Ювентуса" уже не особо ожидают. Выцарапать нужные очки для четвертого места - таков план. И план опасный, ненадежный.

1:1 в гостях против "Ромы" и "Болоньи" - солидные результаты, и играл "Юве" солидно. В том числе неделю тому в Болонье. Хотя тогда, начиная матч, он знал, что ничья оставит его четвертой. Но вот теперь шансы, что ничья против "Лацио", предыдущей команды Тудора, выбьет нынешнюю из Топ-4, высоки.

Игор говорит о потребности в уверенности в себе и в физической готовности. Призывает перенести игру команды в первых таймах и на вторые. Заявляет, что не ищет мести "Лацио", который покинул год назад после короткой каденции. И в целом видит в игре своей команды позитив, но понимает, что "слова могут стать дымом".

Сам "Лацио" идет как-то незаметно. Играет далеко не в лучший футбол, серию даже из двух побед в лиге не может выдать с девятого февраля. Но и проиграл он с того времени лишь один матч, пусть и со счетом 0:5 в Болонье, то есть потихоньку очки набирает. В том числе и против грандов - победы над "Миланом" и "Аталантой" в гостях, ничья с "Ромой".

Неделю тому он играл в численном большинстве 38 минут, но не сумел за это время забить "Эмполи", команде из зоны вылета. Забил лишь на первой минуте и на этом успокоился. А в предыдущем домашнем матче уступал "Парме", новичку лиги, и сумел вернуться с 0:2 на 2:2 лишь после 78-ой минуты.

Его не видят фаворитом в борьбе за четвертое место, но ведь он равен по очкам, может выбить прямого конкурента уже в ближайшем матче. А невысокие ожидания, сравнительная тишина ему как раз на пользу. "Ювентус" и "Рома" очень хотели бы получить такую тишину.

Проблема "лациале" - как раз в домашних матчах. Пять ничьих подряд в пяти последних таких в лиге, одна победа в десяти. Потому и не удается выдать серию побед. Другую команду Топ-9 дома в лиге в сезоне они побеждали лишь однажды - "Болонью" в ноябре. Но ведь у "Ювентуса" побед в гостях в лиге над такими в этом сезоне вообще нет.

Владеть мячом обе команды не любят. И предыдущая, и нынешняя команды Тудора любят быстро вертикально атаковать. При этом КПД их атак в последнее время невысок, из серии интересных прорывов создаются слишком мало опасных моментов и ударов по воротам вообще.

Последние матчи команд

Кадры

В списке травм в обороне "Ювентуса" к Бремеру, Кабалу и Келли добавился еще и Камбиазо. Хотя бы Гатти вернулся, но не факт, что готов к стартовому составу. Так что в центре обороны вновь может выйти крайний защитник - Савона. А слева - правый Веа либо опорник МакКенни. Хотя последний нужен и в центре поля и даже ближе к атаке вместо Коопмейнерса и Йилдиза.

Вернулся Душан Влахович и может отправить в запас Рандала Коло Муани. Хотя оба не впечатляют. Серб не забивал за клуб с 23-го февраля, француз забил один с седьмого февраля.

В "Лацио" кадровые проблемы также в обороне. Хюсай дисквалифицирован, Жиго, Тавареш и Патрик травмированы. Хотя играть есть кому. А в атаке, возможно, Барони побоится выпускать на такой матч обоих форвардов - Диа и Кастельяноса (тогда Педро или Деле-Баширу выйдет), но ведь он любит играть с обоими. И оба забивали в последние недели.

"Лацио": Мандас, Марушич, Хила, А. Романьоли, Лука Пеллегрини, Ровелла, Гендузи, Исаксен, Диа, Дзакканьи, Кастельянос

"Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Р. Вейга, Савона, Кошта, Локателли, К. Тюрам, Веа, МакКенни, Н. Гонсалес, Коло Муани

Цифры и факты

В последних четырех очных матчах в Серии А команды побеждали по два раза. До этого же "Ювентус" не проиграл шесть очных матчей в лиге - четыре победы и две ничьи. В последнем он победил в Турине со счетом 1:0, играя в численном большинстве с 24-ой минуты, а забив на 84-ой

В Риме в последних двух очных матчах в Серии А побеждал "Лацио". До этого "Ювентус" победил и сыграл вничью, а до этого вновь однажды выиграл "Лацио". Последний матч завершился победой "Лацио" со счетом 1:0 с голом на 93-ей минуте

"Лацио" не проигрывал в шести последних матчах лиги против всех на всех полях - три победы, три ничьи. В последних 13-ти таких он проигрывал однажды - шесть побед, шесть ничьих. В последних 11-ти он не одерживал двух побед подряд. Сегодня это может произойти

Результаты шести матчей "Ювентуса" в лиге на всех полях в каденции Игора Тудора - три победы, две ничьи и одно поражение. Перед его назначением "Юве" проиграл два матча подряд

Результаты пяти последних матчей "Лацио" в лиге дома - пять ничьих. Результаты десяти последних - одна победа, семь ничьих и два поражения

Результаты четырех последних матчей "Ювентуса" в лиге в гостях - две ничьи, два поражения. В том числе две ничьи и поражение с Тудором. Результаты девяти последних - две победы, четыре ничьи, три поражения

"Лацио" забивал в последних шести матчах лиги на всех полях и в последних девяти матчах лиги дома. "Ювентус" пропускал в четырех последних в лиге в гостях. Других существенных подобных серий команды в последнее время не выдавали

В последних восьми матчах лиги на всех полях "Ювентус" не забил ни единого мяча во вторых таймах, а пропустил в них после перерыва семь мячей

Три из четырех и пять из девяти последних домашних матчей "Лацио" в лиге завершились со счетом 1:1. Как и два из трех и четыре из девяти последних гостевых матчей "Ювентуса" в лиге

Прогноз: Лацио - Ювентус 1:1

Вряд ли мы увидим яркую игру. Скорее нервную, сумбурную. Возможно, команды будут играть в высоком темпе, даже в очень высоком, но довести атаки хотя бы до приличных ударов по воротам им будет очень сложно. В последнее время обе часто выдают счет 1:1, причем "Лацио" - как раз дома, а "Ювентус" - в гостях. Ожидаем такой и сегодня.