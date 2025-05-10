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Торино - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 11.05.2025
Думает ли "Интер" о лиге?
Getty Images / Global Images Ukraine
Думает ли "Интер" о лиге? Остались ли силы на нее? Осталась ли вера в реальность завоевания Скудетто? Сразу после выхода в финал Лиги Чемпионов "нерадзурри" едут в гости к "Торино" с целью остаться в борьбе за титул чемпиона Италии. Их матч состоится перед матчем "Наполи", и победа над "Торо" может оказать давление на лидера лиги. Хотя и неудача - практически решить судьбу Скудетто.
Серия А. 36-й тур
11 мая. 19:00. Турин. "Олимпико Гранде Торино"
"Торино" - "Интер"
Главный арбитр: Федерико Ла Пенна
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|35
|23
|8
|4
|55-25
|77
|2
|35
|22
|8
|5
|73-33
|74
|3
|35
|20
|8
|7
|71-31
|68
|4
|35
|16
|15
|4
|52-32
|63
|5
|35
|18
|9
|8
|50-32
|63
|6
|35
|18
|9
|8
|58-45
|63
|7
|36
|16
|14
|6
|54-41
|62
|8
|36
|17
|9
|10
|58-40
|60
|9
|35
|17
|8
|10
|53-35
|59
|10
|35
|12
|9
|14
|45-48
|45
|11
|35
|10
|14
|11
|39-40
|44
|12
|35
|12
|8
|15
|38-49
|44
|13
|35
|9
|12
|14
|30-43
|39
|14
|35
|8
|9
|18
|36-51
|33
|15
|35
|9
|5
|21
|30-63
|32
|16
|35
|6
|14
|15
|40-54
|32
|17
|35
|6
|9
|20
|24-57
|27
|18
|35
|4
|14
|17
|28-49
|26
|19
|35
|4
|13
|18
|27-55
|25
|20
|35
|2
|9
|24
|25-63
|15
На фоне великолепных битв в Лиге Чемпионов, на которые бросил все силы и в которых добился успеха, "Интер" забросил внутренние соревнования. Вылетел из Кубка с разгромом от "Милана" (0:3), проиграл в лиге подряд "Болонье" и "Роме", не забив и им (0:1), до этого потерял 2:0 в Парме, сыграв лишь 2:2. В последнем матче вторым составом переиграл дома аутсайдера "Верону" лишь со счётом 1:0.
Он в целом играет в лиге в этом сезоне натужно, и потеря первого места не сказать чтобы особо удивила. Теперь остаётся цепляться за "Наполи", у которого календарь легче, у которого не осталось матчей против команд выше 13-го места. У "Интера" же все три матча против команд выше 13-го. И отчётный, в гостях у крепкого середняка "Торино" - теоретически наиболее лёгкий из них.
"Торо" сезон уже завершил. Как всегда. Даже математически ясно, что он не вылетит и не поднимется выше десятого места. Вечный середняк потому играет без давления. Не сказать чтобы это ему особо помогало - лишь одна победа в последних шести матчах. Но и поражений немного - два в последних четырех, но и два в последних десяти.
Неделю тому он сыграл лишь вничью дома против "Венеции" из зоны вылета. А две недели тому достойно играл в гостях против "Наполи", много сопернику не позволил, но два гола в итоге пропустил, а в атаке не создал практически ничего. В первые три месяца 2025-го года было интереснее - ничьи с "Аталантой", "Лацио" и "Фиорентиной" в гостях, ничья дома с "Ювентусом", победа дома над "Миланом".
Он ищет вертикальные скоростные атаки, жёстко борется за мяч. Хотя главный тренер Паоло Ваноли пытается привить и владение мячом. Дома в лиге такой баланс хотя бы позволяет не проигрывать в последних девяти матчах. На "Олимпико Гранде Торино" никто из гостей не любит играть.
Последние матчи команд
Кадры
Главный вопрос - насколько обширной будет ротация "Интера"? Довольно ясно, что все, кто чуть-чуть травмирован или устал, в стартовом составе, а то и в заявке вообще, не появятся. К первым относятся Лаутаро Мартинес, Павар, Фраттези, Мхитарян, которые тренировались индивидуально. Ко вторым, как сообщают - Бастони, Тюрам.
В целом же не удивят 11 замен по сравнению с ответным матчем против "Барселоны". В матче против "Вероны" по сравнению с первым против "Барсы" состоялись десять замен - лишь защитник Биссек остался. Да и тот - из-за травмы Павара.
В "Торино" ротация не нужна, да и ей мешают травмы. Сапата и Схуурс отсутствуют очень давно, лидер центра поля Риччи и левый защитник Соса - несколько недель. Риччи все же может вернуться, но в целом замены почти не ожидаются. В том числе ожидается продолжение игры с одним чистым форвардом и полузащитником рядом с ним. С двумя чистыми команда играла в последний раз четыре тура тому.
"Торино": Милинкович-Савич, Валюкевич, Коко, Марипан, Бираги, Гинейтис, Линетти, Касадеи, Влашич, Элмас, Адамс
"Интер": Х. Мартинес, Биссек, Де Фрай, Аугусто, Дармиан, Асллани, Барелла, Зелински, Залевски, Арнаутович, Корреа
Цифры и факты
- "Интер" выиграл пять последних очных матчей на всех полях и не проиграл в 11-ти последних - десять побед и ничья. Серия из его матчей против "Торино" с забитыми мячами состоит из этих же 11-ти. В последнем таком он победил со счетом 3:2
- В Турине "Интер" выиграл четыре из пяти последних очных матчей при одной ничьей, а перед ними проиграл два. В последнем таком он победил со счетом 3:0. Его серия из таких матчей с забитыми мячами составляет те же пять
- В последних шести матчах лиги на всех полях против всех "Торино" одержал лишь одну победу, трижды сыграл вничью и дважды проиграл. При этом два эти поражения - единственные в его последних десяти матчах - также четыре победы и четыре ничьи
- Результаты "Интера" в последних пяти матчах в лиге на всех полях - две победы, ничья и два поражения
- "Торино" не проигрывал в последних девяти домашних матчах в лиге - четыре победы, пять ничьих. Также он забивал в последних восьми домашних
- Результаты "Интера" в семи последних матчах лиги в гостях - одна победа, три ничьи и три поражения
- В семи последних матчах лиги "Торино" на всех полях забивалось не более двух мячей. А в трех последних таких матчах "Интера" - не более одного. В четырех из пяти последних матчей "Интера" в лиге в гостях забивалось не более двух мячей. Как и в 13-ти из 14-ти последних домашних "Торино"
Прогноз: Торино - Интер 1:2
В последних турах мотивация и физическое состояние всегда важнее, чем тактика, качество игроков и игры. "Торино" матч не нужен, но он не устал. "Интеру" нужен, но гораздо меньше, чем финал Лиги Чемпионов, да и он сильно устал. Что выйдет? "Торо" может забить. Но все же победа "Интера" реальна. Значит, состоятся три гола? Многовато для такого матча, но можно рискнуть и поставить.
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