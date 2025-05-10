Торино - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 11.05.2025

Думает ли "Интер" о лиге? Остались ли силы на нее? Осталась ли вера в реальность завоевания Скудетто? Сразу после выхода в финал Лиги Чемпионов "нерадзурри" едут в гости к "Торино" с целью остаться в борьбе за титул чемпиона Италии. Их матч состоится перед матчем "Наполи", и победа над "Торо" может оказать давление на лидера лиги. Хотя и неудача - практически решить судьбу Скудетто.

Серия А. 36-й тур

11 мая. 19:00. Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Интер"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 35 23 8 4 55-25 77 2 "Интер" 35 22 8 5 73-33 74 3 "Аталанта" 35 20 8 7 71-31 68 4 "Ювентус" 35 16 15 4 52-32 63 5 Рома 35 18 9 8 50-32 63 6 "Лацио" 35 18 9 8 58-45 63 7 "Болонья" 36 16 14 6 54-41 62 8 "Милан" 36 17 9 10 58-40 60 9 "Фиорентина" 35 17 8 10 53-35 59 10 Комо 35 12 9 14 45-48 45 11 "Торино" 35 10 14 11 39-40 44 12 "Удинезе" 35 12 8 15 38-49 44 13 "Дженоа" 35 9 12 14 30-43 39 14 "Кальяри" 35 8 9 18 36-51 33 15 Верона 35 9 5 21 30-63 32 16 "Парма" 35 6 14 15 40-54 32 17 Лечче 35 6 9 20 24-57 27 18 Венеция 35 4 14 17 28-49 26 19 "Эмполи" 35 4 13 18 27-55 25 20 Монца 35 2 9 24 25-63 15

На фоне великолепных битв в Лиге Чемпионов, на которые бросил все силы и в которых добился успеха, "Интер" забросил внутренние соревнования. Вылетел из Кубка с разгромом от "Милана" (0:3), проиграл в лиге подряд "Болонье" и "Роме", не забив и им (0:1), до этого потерял 2:0 в Парме, сыграв лишь 2:2. В последнем матче вторым составом переиграл дома аутсайдера "Верону" лишь со счётом 1:0.

Он в целом играет в лиге в этом сезоне натужно, и потеря первого места не сказать чтобы особо удивила. Теперь остаётся цепляться за "Наполи", у которого календарь легче, у которого не осталось матчей против команд выше 13-го места. У "Интера" же все три матча против команд выше 13-го. И отчётный, в гостях у крепкого середняка "Торино" - теоретически наиболее лёгкий из них.

"Торо" сезон уже завершил. Как всегда. Даже математически ясно, что он не вылетит и не поднимется выше десятого места. Вечный середняк потому играет без давления. Не сказать чтобы это ему особо помогало - лишь одна победа в последних шести матчах. Но и поражений немного - два в последних четырех, но и два в последних десяти.

Неделю тому он сыграл лишь вничью дома против "Венеции" из зоны вылета. А две недели тому достойно играл в гостях против "Наполи", много сопернику не позволил, но два гола в итоге пропустил, а в атаке не создал практически ничего. В первые три месяца 2025-го года было интереснее - ничьи с "Аталантой", "Лацио" и "Фиорентиной" в гостях, ничья дома с "Ювентусом", победа дома над "Миланом".

Он ищет вертикальные скоростные атаки, жёстко борется за мяч. Хотя главный тренер Паоло Ваноли пытается привить и владение мячом. Дома в лиге такой баланс хотя бы позволяет не проигрывать в последних девяти матчах. На "Олимпико Гранде Торино" никто из гостей не любит играть.

Последние матчи команд

Кадры

Главный вопрос - насколько обширной будет ротация "Интера"? Довольно ясно, что все, кто чуть-чуть травмирован или устал, в стартовом составе, а то и в заявке вообще, не появятся. К первым относятся Лаутаро Мартинес, Павар, Фраттези, Мхитарян, которые тренировались индивидуально. Ко вторым, как сообщают - Бастони, Тюрам.

В целом же не удивят 11 замен по сравнению с ответным матчем против "Барселоны". В матче против "Вероны" по сравнению с первым против "Барсы" состоялись десять замен - лишь защитник Биссек остался. Да и тот - из-за травмы Павара.

В "Торино" ротация не нужна, да и ей мешают травмы. Сапата и Схуурс отсутствуют очень давно, лидер центра поля Риччи и левый защитник Соса - несколько недель. Риччи все же может вернуться, но в целом замены почти не ожидаются. В том числе ожидается продолжение игры с одним чистым форвардом и полузащитником рядом с ним. С двумя чистыми команда играла в последний раз четыре тура тому.

"Торино": Милинкович-Савич, Валюкевич, Коко, Марипан, Бираги, Гинейтис, Линетти, Касадеи, Влашич, Элмас, Адамс

"Интер": Х. Мартинес, Биссек, Де Фрай, Аугусто, Дармиан, Асллани, Барелла, Зелински, Залевски, Арнаутович, Корреа

Цифры и факты

"Интер" выиграл пять последних очных матчей на всех полях и не проиграл в 11-ти последних - десять побед и ничья. Серия из его матчей против "Торино" с забитыми мячами состоит из этих же 11-ти. В последнем таком он победил со счетом 3:2

В Турине "Интер" выиграл четыре из пяти последних очных матчей при одной ничьей, а перед ними проиграл два. В последнем таком он победил со счетом 3:0. Его серия из таких матчей с забитыми мячами составляет те же пять

В последних шести матчах лиги на всех полях против всех "Торино" одержал лишь одну победу, трижды сыграл вничью и дважды проиграл. При этом два эти поражения - единственные в его последних десяти матчах - также четыре победы и четыре ничьи

Результаты "Интера" в последних пяти матчах в лиге на всех полях - две победы, ничья и два поражения

"Торино" не проигрывал в последних девяти домашних матчах в лиге - четыре победы, пять ничьих. Также он забивал в последних восьми домашних

Результаты "Интера" в семи последних матчах лиги в гостях - одна победа, три ничьи и три поражения

В семи последних матчах лиги "Торино" на всех полях забивалось не более двух мячей. А в трех последних таких матчах "Интера" - не более одного. В четырех из пяти последних матчей "Интера" в лиге в гостях забивалось не более двух мячей. Как и в 13-ти из 14-ти последних домашних "Торино"

Прогноз: Торино - Интер 1:2

В последних турах мотивация и физическое состояние всегда важнее, чем тактика, качество игроков и игры. "Торино" матч не нужен, но он не устал. "Интеру" нужен, но гораздо меньше, чем финал Лиги Чемпионов, да и он сильно устал. Что выйдет? "Торо" может забить. Но все же победа "Интера" реальна. Значит, состоятся три гола? Многовато для такого матча, но можно рискнуть и поставить.