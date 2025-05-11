Наполи - Дженоа. Анонс и прогноз матча Серии А на 11.05.2025

Три шага осталось "Наполи" до Скудетто. Причем он может позволить себе потерять два очка в оставшихся матчах. Такое лучше приберечь на 37-ой тур, выездной, либо последний, 38-ой, в котором напряжение всегда на максимуме. А сейчас, в 36-ом, дома, против команды, которая завершила сезон, нужно побеждать.

Серия А. 36-й тур

11 мая. 21:45. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Дженоа"

Главный арбитр: Марко Пиччинини

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 35 23 8 4 55-25 77 2 "Интер" 35 22 8 5 73-33 74 3 "Аталанта" 35 20 8 7 71-31 68 4 "Ювентус" 36 16 16 4 53-33 64 5 "Лацио" 36 18 10 8 59-46 64 6 Рома 35 18 9 8 50-32 63 7 "Болонья" 36 16 14 6 54-41 62 8 "Милан" 36 17 9 10 58-40 60 9 "Фиорентина" 35 17 8 10 53-35 59 10 Комо 36 13 9 14 48-49 48 11 "Торино" 35 10 14 11 39-40 44 12 "Удинезе" 35 12 8 15 38-49 44 13 "Дженоа" 35 9 12 14 30-43 39 14 "Кальяри" 36 8 9 19 37-54 33 15 Верона 35 9 5 21 30-63 32 16 "Парма" 36 6 14 16 41-56 32 17 "Эмполи" 36 5 13 18 29-56 28 18 Лечче 35 6 9 20 24-57 27 19 Венеция 35 4 14 17 28-49 26 20 Монца 35 2 9 24 25-63 15

Матч "Наполи" состоится после матча "Интера". Возможно, соперник сравняется по очкам и окажет давление на неаполитанцев, а, возможно, потеряет очки и откроет путь к Скудетто. Впрочем, Антонио Конте заявляет, что даже не смотрит матчи "Интера", поскольку они не имеют значения. Поскольку его команде нужно побеждать в любом случае.

Она побеждает. В последних четырех матчах набрала 12 очков и даже не пропустила. Победу в Лечче (1:0) Конте назвал очень важным шагом на пути к Скудетто. Правда, простой она не была. Играл "Наполи" уныло. В предыдущем домашнем матче добыл более крупный результат - 2:0 над "Торино", но и там отличился в обороне, а в атаке много не создал.

В целом две предыдущие гостевые победы он вымучил у аутсайдеров "Монцы" и "Лечче" со счетом 1:0, оставив весьма неприятное впечатление своей игрой. 0:0 с "Венецией" и 1:2 от "Комо", новичков лиги, также состоялись не так давно. Даже 3:0 над "Эмполи" в середине апреля не была такой уж яркой. На автопилоте команда не побеждает.

Ее кадровые проблемы - всегда тема для разговора. В Лечче пришлось ставить в центр обороны левого защитника, а на фланг атаки - центрфорварда. В опорной зоне также не все здоровы.

Главное - эйфория всегда вредна для Неаполя. А ныне эйфория на пике. Уже чуть ли не начинают праздновать Скудетто. А "Наполи" исторически, традиционно проваливается в решающие моменты под давлением, упускает свои цели. Сумел ли Конте выбить из него такую ментальную уязвимость? Он и говорит о важности характера, ментальности победителей.

Сегодняшний соперник - наиболее высокий в турнирной таблице из трех оставшихся. На 13-ом месте. Правда, это означает, что играть "Дженоа" не за что. Это заметно по последним результатам - три поражения подряд. Хотя "Милану" в понедельник пришлось совершать камбек. А в феврале и марте генуэзцы проиграли в гостях "Интеру" и "Ювентусу" лишь со счетом 0:1.

Команда Патрика Виейра всегда жесткая, собранная, много борется. Забивает мало, владеть мячом совершенно не желает, создает в атаке мало. Но и мало пропускает. Конте как раз и отмечает, что этот соперник осложняет жизнь всем. Против него придется владеть мячом очень много и атаковать позиционно, что "Наполи" очень не любит.

В первом круге в Генуе неаполитанцы вели игру уверенно, добыли 2:0, но затем пропустили и чуть не упустили победу. А до этого в двух очных матчах состоялись ничьи, в том числе в Неаполе. Причем в обоих этих случаях "Наполи" спасался от поражения после 83-ей минуты. И побеждала "Дженоа" этого соперника недавно - в 2021-ом году. Правда, дома.

Последние матчи команд

Кадры

Защитники "Наполи" Буонджорно и Жезус не вернулись, так что в центре обороны либо вновь сыграет левый защитник Оливера, либо выйдет глухой запасной Марин. Как всегда, от этого зависит и позиция Спинаццолы - левый защитник или левый вингер, а также судьба Распадори, автора победного гола в Лечче - левый вингер или в запасе.

В центре поля также имеются проблемы. Лоботка травмирован и под большим вопросом, Ангисса не в лучшей физической форме. Гилмор и глухой запасной Биллинг могут их заменить. Зато третий опорник - МакТоминей - здоров и в блестящей форме. В апреле забил в лиге пять мячей и был признан лучшим игроком Серии А. Хотя вот в Лечче не забил.

У "Дженоа" всегда много травм. Корне, Куэнка, Маттурро, Миретти, Экубан. К сожалению, и Руслан Малиновский. Торсбю дисквалифицирован. Так что вариантов насчет стартового состава немного. Бани может подвинуть кого-то в центре обороны, Дзаноли и Нортон-Каффи борются за место справа в атаке.

Непонятна ситуация на левом фланге атаки. Там Виейра любит ставить опорника, но таких практически не осталось. Значит, выйдет второй форвард Витинья, забивший "Милану"? Другой атакер - Аханор, Экатор? Глухой запасной юный опорник Каса? Или все же ветеран Бадель прорвется в стартовый состав и отправит левее Мазини или Френдрупа?

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Оливера, Спинаццола, Гилмор, Ангисса, МакТоминей, Политано, Лукаку, Распадори

"Дженоа": Леали, Сабелли, Де Винтер, Васкес, Мартин, Мазини, Френдруп, Нортон-Каффи, Мессиас, Витинья, Пинамонти

Цифры и факты

"Наполи" не проигрывал в последних пяти очных матчах на всех полях. В них вначале он дважды победил, затем дважды сыграл вничью, а затем, в первом круге нынешнего сезона, победил в Генуе со счетом 2:1

В Неаполе "Наполи" не проигрывал "Дженоа" в последних 14-ти матчах - девять побед и пять ничьих. Правда, из последних пяти он выиграл лишь два (хотя с результатами 6:0 и 3:0), три сведя вничью. В том числе последний - 1:1

"Наполи" забивал "Дженоа" в восьми последних очных матчах на всех полях, "Дженоа" забивала в шести из них

В лиге против всех на всех полях "Наполи" выиграл четыре последних матча, не пропустив в них. Он не проигрывал в девяти последних таких - шесть побед, три ничьи. Он забивал в шести последних таких

В лиге против всех на всех полях "Дженоа" проиграла три последних матча. А прямо перед этим выдала гораздо более успешный период из шести матчей - две победы, три ничьи и одно поражение

В лиге против всех дома "Наполи" выиграл четыре последних матча. Он не проигрывал в девяти последних таких - семь побед, две ничьи. Он забивал в девяти последних таких

В лиге против всех в гостях "Дженоа" не побеждала в девяти последних матчах, но почти половину из них свела вничью - четыре. В последних 13-ти гостевых матчах лиги она проиграла с разницей более одного мяча лишь однажды

В четырех из пяти последних матчей "Наполи" в лиге на всех полях забивалось не более двух мячей. Как и в пяти из шести последних матчей лиги "Дженоа" на всех полях и в шести ее последних в лиге в гостях

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Ставки и коэффициенты

Прогноз: Наполи - Дженоа 2:0

"Дженоа" - команда собранная и жесткая. Ничьи в ее резюме в гостях против всех и против самого "Наполи" доказывают ее способности. Но она уже осталась в Серии А и в Еврокубки не попадет, то есть просто доигрывает сезон. А "Наполи" выйдет с максимальной мотивацией. Много он не забьет, но 1:0 или 2:0 хватит.