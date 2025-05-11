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Наполи - Дженоа. Анонс и прогноз матча Серии А на 11.05.2025
Три шага до Скудетто
Getty Images/Global Images Ukraine
Три шага осталось "Наполи" до Скудетто. Причем он может позволить себе потерять два очка в оставшихся матчах. Такое лучше приберечь на 37-ой тур, выездной, либо последний, 38-ой, в котором напряжение всегда на максимуме. А сейчас, в 36-ом, дома, против команды, которая завершила сезон, нужно побеждать.
Серия А. 36-й тур
11 мая. 21:45. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Дженоа"
Главный арбитр: Марко Пиччинини
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|35
|23
|8
|4
|55-25
|77
|2
|35
|22
|8
|5
|73-33
|74
|3
|35
|20
|8
|7
|71-31
|68
|4
|36
|16
|16
|4
|53-33
|64
|5
|36
|18
|10
|8
|59-46
|64
|6
|35
|18
|9
|8
|50-32
|63
|7
|36
|16
|14
|6
|54-41
|62
|8
|36
|17
|9
|10
|58-40
|60
|9
|35
|17
|8
|10
|53-35
|59
|10
|36
|13
|9
|14
|48-49
|48
|11
|35
|10
|14
|11
|39-40
|44
|12
|35
|12
|8
|15
|38-49
|44
|13
|35
|9
|12
|14
|30-43
|39
|14
|36
|8
|9
|19
|37-54
|33
|15
|35
|9
|5
|21
|30-63
|32
|16
|36
|6
|14
|16
|41-56
|32
|17
|36
|5
|13
|18
|29-56
|28
|18
|35
|6
|9
|20
|24-57
|27
|19
|35
|4
|14
|17
|28-49
|26
|20
|35
|2
|9
|24
|25-63
|15
Матч "Наполи" состоится после матча "Интера". Возможно, соперник сравняется по очкам и окажет давление на неаполитанцев, а, возможно, потеряет очки и откроет путь к Скудетто. Впрочем, Антонио Конте заявляет, что даже не смотрит матчи "Интера", поскольку они не имеют значения. Поскольку его команде нужно побеждать в любом случае.
Она побеждает. В последних четырех матчах набрала 12 очков и даже не пропустила. Победу в Лечче (1:0) Конте назвал очень важным шагом на пути к Скудетто. Правда, простой она не была. Играл "Наполи" уныло. В предыдущем домашнем матче добыл более крупный результат - 2:0 над "Торино", но и там отличился в обороне, а в атаке много не создал.
В целом две предыдущие гостевые победы он вымучил у аутсайдеров "Монцы" и "Лечче" со счетом 1:0, оставив весьма неприятное впечатление своей игрой. 0:0 с "Венецией" и 1:2 от "Комо", новичков лиги, также состоялись не так давно. Даже 3:0 над "Эмполи" в середине апреля не была такой уж яркой. На автопилоте команда не побеждает.
Ее кадровые проблемы - всегда тема для разговора. В Лечче пришлось ставить в центр обороны левого защитника, а на фланг атаки - центрфорварда. В опорной зоне также не все здоровы.
Главное - эйфория всегда вредна для Неаполя. А ныне эйфория на пике. Уже чуть ли не начинают праздновать Скудетто. А "Наполи" исторически, традиционно проваливается в решающие моменты под давлением, упускает свои цели. Сумел ли Конте выбить из него такую ментальную уязвимость? Он и говорит о важности характера, ментальности победителей.
Сегодняшний соперник - наиболее высокий в турнирной таблице из трех оставшихся. На 13-ом месте. Правда, это означает, что играть "Дженоа" не за что. Это заметно по последним результатам - три поражения подряд. Хотя "Милану" в понедельник пришлось совершать камбек. А в феврале и марте генуэзцы проиграли в гостях "Интеру" и "Ювентусу" лишь со счетом 0:1.
Команда Патрика Виейра всегда жесткая, собранная, много борется. Забивает мало, владеть мячом совершенно не желает, создает в атаке мало. Но и мало пропускает. Конте как раз и отмечает, что этот соперник осложняет жизнь всем. Против него придется владеть мячом очень много и атаковать позиционно, что "Наполи" очень не любит.
В первом круге в Генуе неаполитанцы вели игру уверенно, добыли 2:0, но затем пропустили и чуть не упустили победу. А до этого в двух очных матчах состоялись ничьи, в том числе в Неаполе. Причем в обоих этих случаях "Наполи" спасался от поражения после 83-ей минуты. И побеждала "Дженоа" этого соперника недавно - в 2021-ом году. Правда, дома.
Последние матчи команд
Кадры
Защитники "Наполи" Буонджорно и Жезус не вернулись, так что в центре обороны либо вновь сыграет левый защитник Оливера, либо выйдет глухой запасной Марин. Как всегда, от этого зависит и позиция Спинаццолы - левый защитник или левый вингер, а также судьба Распадори, автора победного гола в Лечче - левый вингер или в запасе.
В центре поля также имеются проблемы. Лоботка травмирован и под большим вопросом, Ангисса не в лучшей физической форме. Гилмор и глухой запасной Биллинг могут их заменить. Зато третий опорник - МакТоминей - здоров и в блестящей форме. В апреле забил в лиге пять мячей и был признан лучшим игроком Серии А. Хотя вот в Лечче не забил.
У "Дженоа" всегда много травм. Корне, Куэнка, Маттурро, Миретти, Экубан. К сожалению, и Руслан Малиновский. Торсбю дисквалифицирован. Так что вариантов насчет стартового состава немного. Бани может подвинуть кого-то в центре обороны, Дзаноли и Нортон-Каффи борются за место справа в атаке.
Непонятна ситуация на левом фланге атаки. Там Виейра любит ставить опорника, но таких практически не осталось. Значит, выйдет второй форвард Витинья, забивший "Милану"? Другой атакер - Аханор, Экатор? Глухой запасной юный опорник Каса? Или все же ветеран Бадель прорвется в стартовый состав и отправит левее Мазини или Френдрупа?
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Оливера, Спинаццола, Гилмор, Ангисса, МакТоминей, Политано, Лукаку, Распадори
"Дженоа": Леали, Сабелли, Де Винтер, Васкес, Мартин, Мазини, Френдруп, Нортон-Каффи, Мессиас, Витинья, Пинамонти
Цифры и факты
- "Наполи" не проигрывал в последних пяти очных матчах на всех полях. В них вначале он дважды победил, затем дважды сыграл вничью, а затем, в первом круге нынешнего сезона, победил в Генуе со счетом 2:1
- В Неаполе "Наполи" не проигрывал "Дженоа" в последних 14-ти матчах - девять побед и пять ничьих. Правда, из последних пяти он выиграл лишь два (хотя с результатами 6:0 и 3:0), три сведя вничью. В том числе последний - 1:1
- "Наполи" забивал "Дженоа" в восьми последних очных матчах на всех полях, "Дженоа" забивала в шести из них
- В лиге против всех на всех полях "Наполи" выиграл четыре последних матча, не пропустив в них. Он не проигрывал в девяти последних таких - шесть побед, три ничьи. Он забивал в шести последних таких
- В лиге против всех на всех полях "Дженоа" проиграла три последних матча. А прямо перед этим выдала гораздо более успешный период из шести матчей - две победы, три ничьи и одно поражение
- В лиге против всех дома "Наполи" выиграл четыре последних матча. Он не проигрывал в девяти последних таких - семь побед, две ничьи. Он забивал в девяти последних таких
- В лиге против всех в гостях "Дженоа" не побеждала в девяти последних матчах, но почти половину из них свела вничью - четыре. В последних 13-ти гостевых матчах лиги она проиграла с разницей более одного мяча лишь однажды
- В четырех из пяти последних матчей "Наполи" в лиге на всех полях забивалось не более двух мячей. Как и в пяти из шести последних матчей лиги "Дженоа" на всех полях и в шести ее последних в лиге в гостях
Ставки и коэффициенты
Прогноз: Наполи - Дженоа 2:0
"Дженоа" - команда собранная и жесткая. Ничьи в ее резюме в гостях против всех и против самого "Наполи" доказывают ее способности. Но она уже осталась в Серии А и в Еврокубки не попадет, то есть просто доигрывает сезон. А "Наполи" выйдет с максимальной мотивацией. Много он не забьет, но 1:0 или 2:0 хватит.
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