Аталанта - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 12.05.2025

Судьба четвертого места в Серии А, последнего, ведущего в Лигу Чемпионов, теперь в руках "Ромы". Три победы в трех оставшихся матчах - и оно обеспечено без потребности смотреть на результаты конкурентов. Впрочем, судьба третьего в руках "Аталанты". Уж точно - судьба ее места в Лиге Чемпионов. Для него хватит трех очков. Например - победы сегодня.

Серия А. 36-й тур

12 мая. 21:45. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Рома"

Главный арбитр: Симоне Соцца

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Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 36 23 9 4 57-27 78 2 "Интер" 36 23 8 5 75-33 77 3 "Аталанта" 35 20 8 7 71-31 68 4 "Ювентус" 36 16 16 4 53-33 64 5 "Лацио" 36 18 10 8 59-46 64 6 Рома 35 18 9 8 50-32 63 7 "Болонья" 36 16 14 6 54-41 62 8 "Милан" 36 17 9 10 58-40 60 9 "Фиорентина" 35 17 8 10 53-35 59

"Аталанта" чуть не покатилась месяц назад, но остановила падение на трех поражениях подряд, а в последних четырех турах даже набрала десять очков. В том числе победив "Болонью" и "Милан". Теперь она опережает пятое место на четыре очка. Учитывая невысокий темп набора очков конкурентов, их должно хватить. Но все же лучше довершить дело самой.

Буря вокруг будущего Джан Пьеро Гасперини несколько успокоилась, когда он заявил, что вовсе не объявлял о своем уходе именно этим летом. Он настраивает себя и команду исключительно на концовку этого сезона. Хотя в преддверии этого матча разговоры несколько усилились, поскольку Гасп летом может перейти как раз в "Рому". Но об этом он не желает говорить.

Для обеспечивания места в Лиге Чемпионов хватит трех очков. Одна победа либо три ничьи - выбор "Богини". Ничья сегодня будет даже отличным результатом, поскольку увеличит гандикап над пятым местом до пяти очков за два тура до финиша.

Проблемы команды Гасперини ныне кадровые, особенно - в обороне. А также с результатами дома. Лишь одна победа в девяти последних домашних матчах лиги. А из трех ее оставшихся до окончания сезона матчей два - домашние. В том числе сегодняшний.

У "Ромы" два из трех оставшихся матчей - гостевые. Впрочем, серию ужасных гостевых результатов она оставила еще в декабре. Как и серию ужасных результатов на любом поле. В последних 19-ти матчах лиги она не проигрывала вообще, одержав 14 побед. В 12-ти последних матчах лиги десять побед, две ничьи и лишь три пропущенных.

Команда в лучшей форме не только в Серии А, но и во всех лигах Топ-5. За что на ее тренера Клаудио Раньери чуть ли не молятся. Настроение в клубе и вокруг великолепное, уже даже как-то смирились, что Клаудио уходит на пенсию и хотят преподнести ему достойный подарок в виде выхода в Лигу Чемпионов. Игроки и спортивный директор говорят об этом.

"Рома" еще и начала побеждать соперников из Топ-9. В первых 33-ех турах такая победа была всего одна, в 34-ом и 35-ом - две. В гостях над "Интером", дома над "Фиорентиной" в очень тяжелых матчах. А теперь она едет туда, где в начале апреля побеждал "Лацио".

С другой стороны, из десяти последних побед восемь состоялись со счетом 1:0. Сколько так будет получаться? Счет ведь скользкий, ненадежный. Хотя Раньери и говорит, что его любимый, говорит, что победы в тяжелой борьбе - его любимые.

Даже ничья выведет ее сегодня на четвертое место, но с равенством очков с "Ювентусом" и "Лацио". А в последних двух турах определенные результаты могут опустить ее на пятое, даже если "Рома" выиграет оба своих матча. Гораздо удобнее, понятнее и безопаснее не путаться в математике, а победить сегодня и создать гандикап в два очка над пятым местом.

Раньери пытается снизить давление, говорит, что успех в этом сезоне измеряется не попаданием в Лигу Чемпионов, а достигнутыми хорошей атмосферой, энтузиазмом, сплоченностью в клубе. Но он требует от игроков отдать все силы, чтобы потом не жалеть. Гасперини же требует от своих не считать очки, а играть с максимальными мотивацией, голодом и смелостью.



Обе команды не любят владеть мячом. "Аталанта" известна высоким прессингом, скоростными вертикальными атаками. "Рома" также любит такие, только начинает их из глубины, поскольку высоко не прессингует, а сидит в обороне. Ожидаем высокие скорости, но возможен недостаток опасных моментов и ударов по воротам вообще.

Последние матчи команд

Кадры

Огромные кадровые проблемы "Аталанты" в центре обороны остаются. Теперь еще и Хиен дисквалифицирован. Джимсити сыграет там, а кто еще два? Коссуну, который в плохой физической форме? Ветеран глухой запасной Толой? Опорник Де Роон? Кто-то из латералей - Дзаппакоста, Руджери, Белланова? Не Куадрадо, поскольку и тот травмирован.

Под большим вопросом также атакер Адемола Лукман. Логично, что его заменит Пашалич, но если Марио понадобится в центре поля вместо Де Роона? Тогда Самарджич, Брешианини и Мальдини поборются за место.

Внимание на Матео Ретеги, лучшего бомбардира лиги с 24-мя голами.

В "Роме" уже месяц не играет Пауло Дибала, а сейчас вылетел и Лоренцо Пеллегрини. Писилли, Эль-Шаарави, Бальданци - кандидаты на выход с первых минут. Кроме этого, изменения вряд ли ожидаются. На позиции правого латераля вновь выйдет Суле, а не Салемакерс, в атаке - вновь пара форвардов Довбик-Шомуродов.

Украинский форвард забил в этом сезоне в лиге в два раза больше, чем ближайшие преследователи в команде - 12:6. Причем эти преследователи не должны выйти сегодня с первых минут - Дибала, Салемакерс. Неделю тому Довбик наконец-то забил команде Топ-9 ("Фиорентине"). Свой второй гол против такой в сезоне в лиге и первый не с пенальти.



"Аталанта": Карнезекки, Толой, Коссуну, Джимсити, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста, Пашалич, Де Кетеларе, Ретеги

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Суле, Кристанте, М. Коне, Писилли, Анхелиньо, Шомуродов, Довбик

Цифры и факты

В последних пяти очных матчах на всех полях "Аталанта" не проигрывала - четыре победы и ничья. А перед этим "Рома" победила дважды подряд. Последний матч состоялся в декабре в Риме и был выигран "Аталантой" - 2:0

В последних пяти очных матчах в Бергамо состоялись четыре победы и одно поражение "Аталанты". Последний состоялся 12-го мая 2024-го года и завершился победой бергамцев - 2:1

"Аталанта" забивала "Роме" в 13-ти из 14-ти последних очных матчей на всех полях. "Рома" забивала ей в 15-ти из 18-ти последних таких. В Бергамо в 13-ти из 14-ти последних очных матчей забивали обе команды, в одном из них не забила "Аталанта"

Результаты "Аталанты" в четырех последних матчах лиги на всех полях против всех - три победы и ничья при лишь одном пропущенном мяче, результаты в трех перед ними - три поражения при нуле забитых мячей

"Рома" не проигрывала в 19-ти последних матчах лиги - 14 побед, пять ничьих. Столько же матчей составляет ее серия с забитыми мячами. В последних 12-ти она выиграла десять и свела вничью два, пропустив три мяча

Результаты "Аталанты" в девяти последних матчах лиги дома - одна победа, пять ничьих, три поражения. В последних шести таких она четырежды не забила и трижды не пропустила

Результаты "Ромы" в девяти последних матчах лиги в гостях - шесть побед, три ничьи. Последнее ее поражение в Серии А на выезде состоялось десять туров тому. В пяти из шести последних гостевых матчей лиги она не пропускала

В шести из семи последних матчей лиги "Аталанты" на всех полях и в восьми последних таких "Ромы" не забивалось более двух мячей

В семи последних матчах лиги "Аталанты" в Бергамо не забивалось более двух мячей. Как и в шести последних матчах лиги "Ромы" на выезде. В пяти из тех шести "Ромы" забивался лишь один мяч

Прогноз: Аталанта - Рома 1:1

"Рома" блестяще добывает результаты, но скользкие - 1:0. Когда-то такой может сорваться. "Аталанта" не побеждает дома, но все же обычно играет вничью, а не проигрывает. Обе сейчас добывают хорошие результаты, в том числе в Топ-матчах, но не играют ярко. И в их матчах сейчас мало забивают. Так что скромная ничья выглядит логично.