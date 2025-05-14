Милан - Болонья. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 14.05.2025

"Болонья" хочет выиграть свой первый трофей с 1974-го года и тем самым превратить свой сезон в замечательный, исторический. "Милан" хочет выиграть два трофея в сезоне впервые с 2007/08, свой первый Кубок Италии с 2002/03 и тем самым спасти сезон 2024/25 от ярлыка "провальный". Так что сегодня на кону в Риме больше, чем просто трофей.

Кубок Италии. Финал

14 мая. 22:00. Рим. "Стадио Олимпико"

"Милан" - "Болонья"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Телетрансляция – Megogo Футбол 1



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Состояние команд

"Болонья" очень хотела бы сделать этот сезон феноменальным, шедевральным. Но потеряла четвёртое место в лиге. Пять побед подряд там сменились одной победой в шести матчах (три ничьи и два поражения). Еще и победа была добыта лишь в добавленное время, пусть и над "Интером". Потому теперь она седьмая, хотя и до зоны Лиги Чемпионов лишь два очка.

Изменение формы также отразилась на Кубке. В первом матче полуфинала в самом начале апреля "Эмполи" был легко разгромлен в гостях со счётом 3:0. А во втором дома - побеждён лишь голом на 86-ой минуте. Впрочем, здесь результат первого матча диктовал невысокий уровень мотивации во втором.

В "Болонье" заявляют, что хотят добиться максимума во всех турнирах, хотят вершить историю. Но все же чувствуется, что для них немного важнее взять первый трофей с 1974-го года, чем попасть в Лигу Чемпионов. Риккардо Орсолини после сомнений признал это, между строк других представителей клуба это также читается. В ЛЧ они ведь уже играли в этом сезоне.

"Милан" отстаёт от "Болоньи" в лиге лишь на два очка и одно место. Но для него это провал. Крайне сомнительно, что за два тура до конца удастся отыграть четырёхочковое отставание от четвёртого места и обогнать сразу четыре команды. А пролёт мимо Лиги Чемпионов запустит летом кадровую революцию. До сих пор неясно, кто останется, а кто уйдёт.

Весь сезон "россонери" получается крайне бурным, неприятным, и вряд ли даже победа в финале Кубка и уже добытая в финале Суперкубка в январе улучшат ощущения от него. Но всё же нужно побеждать. И для престижа, и для будущего клуба. И для места хотя бы в Лиге Европы в следующем сезоне, поскольку нынешнее восьмое место в лиге означает пролёт мимо Еврокубков.

Вместе с тем, в последнее время они в целом в хорошей форме. Переход на игру с тремя центральными защитниками стабилизировал команду, принес ей пять побед в шести матчах во всех турнирах (одно поражение). В том числе впечатляющую победу над "Интером" в полуфинале Кубка - 3:0. Хотя в последних двух матчах пришлось совершать камбеки.

В последнем, в пятницу в лиге, "Милан" как раз встречался с "Болоньей". Дома. Тогда он пропустил в начале второго тайма, но после 72-ой минуты забил трижды. Его шестой камбек от поражения к победе в сезоне в лиге и восьмой - во всех турнирах. Еще два состоялись в Суперкубке.

В "Милане" говорят, что наконец-то нашли стабильность. Хотя Сержиу Консейсау не слишком доволен игрой команды в пятницу. И тогда даже заменами вернул схему с 3-4-3 на 4-4-2. А Винченцо Итальяно считает, что его "Болонья" 70 минут в пятницу играла очень хорошо и обвиняет замены в отсутствии помощи, говорит о "15-минутном выключении, худшем отрезке за долгое время".

Впрочем, в итоге оба тренера призывают забыть о матче в пятницу, заявляя, что Кубок - совсем другая история. А в самом финале Кубка призывают играть одновременно с жесткостью и максимальным энтузиазмом и со свободным духом, легким сердцем, наслаждением от игры и статуса матча.

"Болонья" очень любит владеть мячом, при этом способна и проводить быстрые вертикальные атаки, и обороняться. Правда, сейчас сильно не хватает опасных моментов, ударов по воротам. Не хватает и "Милану", который владеть мячом не любит. Хотя как раз против "Дженоа" и этой же "Болоньи" ему удавались неожиданные быстрые атаки.

Последние матчи команд

Кадры

У "Милана" в пятницу не играли Фофана (травма) и Леау (дисквалификация). И запасные Бондо и Соттил. Теперь все вернулись. Хотя Фофана всё же под вопросом. Бондо, Муса или более атакующий Лофтус-Чик - кандидаты вместо него. В обороне Томори, замененный на Тиава в пятницу на 14-ой минуте, вроде бы здоров. Справа Алекс Хименес прочно отобрал место у Уокера.

Всегда открытая дилемма - центрфорварда. Тэмми Абрахам и Лука Йович после травм. После неудачного периода проснулся Сантьяго Хименес тремя голами и ассистом в трёх последних матчах, в том числе дублем против "Болоньи". Причем "Болонье" он успел забить два, выйдя на замену на 65-ой минуте. Но в целом вопросы о его помощи командной игре остаются.

Вингер Самуэль Чуквуэзе отлично отыграл в пятницу, приняв активное участие в трёх голах. Но вряд ли это позволит ему пробиться в стартовый состав.

В "Болонье" вернулись игроки стартового состава Холм, Ндой и Одгар, но их форма под вопросом. Хотя в целом замен хватает. Вратарь (Скорупски-Равалья), левый защитник (Ликояннис-Миранда), правый (Де Сильвестри-Калабрия), центральные (Эрлич и Казале или Беукема и Лукуми), опорники (Побега, Моро или Эбишер вместо Фройлера и Фергюсона).

Дилеммы в атаке. Ндоя заменял форвард Камбиаги, возможен и выход вингера Домингеса. Хотя обоим далеко до скорости и угрозы воротам первого. Потеря Одгара также была важна, ведь он форвард, а вместо него выходил атакующий полузащитник Фаббиан либо третий опорник. То есть менялась тактика.

"Милан": Маньян, Томори, Габбия, Павлович, А. Хименес, Рейндерс, Фофана, Эрнандес, Пулишич, С. Хименес, Леау

"Болонья": Скорупски, Калабрия, Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Фергюсон, Орсолини, Фаббиан, Ндой, Даллинга

Цифры и факты

Предыдущий финал и предыдущая победа "Болоньи" в каком-либо турнире состоялись в 1974-ом году в Кубке Италии (не считая Кубка Интертото). "Милан" в предыдущий раз играл в финале Кубка Италии в 2018-ом году, в предыдущий раз выиграл турнир в 2003-ем

Сержиу Консейсау выиграл 11 трофеев с "Порту" как тренер, в том числе восемь кубковых, а с "Миланом" выиграл Суперкубок Италии в январе. Винченцо Итальяно как тренер участвовал в трёх финалах, всех - с "Фиорентиной" в 2023-ем и 2024-ом годах. Все три он проиграл

Результаты трех последних очных матчей во всех турнирах - по победе каждой из команд (причем камбеками) и ничья. Перед ними в 16-ти "Милан" добыл 13 побед и три ничьи. Последний очный матч завершился в эту пятницу победой "Милана" со счетом 3:1

В Кубке команды в противостояниях на вылет (не считая групповых турниров) встречались пять раз. Трижды далее проходила "Болонья", дважды - '"Милан". Последняя такая встреча состоялась в сезоне 1995/96. Тогда после двух ничьих "Болонья" победила в серии пенальти

Путь "Милана" в нынешнем сезоне в Кубке - 6:1 дома над "Сассуоло", 3:1 дома над "Ромой", 1:1 и 3:0 против "Интера". Путь "Болоньи" - 4:0 дома над "Монцей", 1:0 в гостях над "Аталантой", 3:0 в гостях и 2:1 дома против "Эмполи"

"Милан" выиграл пять из шести последних матчей против всех на всех полях во всех турнирах при одном поражении

"Болонья" выиграла два из семи последних матчей против всех на всех полях во всех турнирах - также три ничьи и два поражения

"Милан" и "Болонья" лидируют в нынешнем сезоне в лиге по набранным очкам в матчах, в которых уступали в счете - 22 и 18 соответственно. В Кубке в этом сезоне они ни разу в счете не уступали

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Милан - Болонья 1:1, победа Милана в серии пенальти

В обеих командах говорят о голоде к трофеям, об истории, о победе для болельщиков. Так что ожидается яростная борьба и вряд ли много голов. Кто победит? В финалах обычно побеждает опыт и статус клуба, тренера и игроков. Как отметил Итальяно, "Милан" привык к финалам. Да и Консейсау умеет брать трофеи, в отличие от самого Винченцо.