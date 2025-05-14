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Милан - Болонья. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 14.05.2025
На кону не просто трофей, а оценка всего сезона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Болонья" хочет выиграть свой первый трофей с 1974-го года и тем самым превратить свой сезон в замечательный, исторический. "Милан" хочет выиграть два трофея в сезоне впервые с 2007/08, свой первый Кубок Италии с 2002/03 и тем самым спасти сезон 2024/25 от ярлыка "провальный". Так что сегодня на кону в Риме больше, чем просто трофей.
Кубок Италии. Финал
14 мая. 22:00. Рим. "Стадио Олимпико"
"Милан" - "Болонья"
Главный арбитр: Маурицио Мариани
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Состояние команд
"Болонья" очень хотела бы сделать этот сезон феноменальным, шедевральным. Но потеряла четвёртое место в лиге. Пять побед подряд там сменились одной победой в шести матчах (три ничьи и два поражения). Еще и победа была добыта лишь в добавленное время, пусть и над "Интером". Потому теперь она седьмая, хотя и до зоны Лиги Чемпионов лишь два очка.
Изменение формы также отразилась на Кубке. В первом матче полуфинала в самом начале апреля "Эмполи" был легко разгромлен в гостях со счётом 3:0. А во втором дома - побеждён лишь голом на 86-ой минуте. Впрочем, здесь результат первого матча диктовал невысокий уровень мотивации во втором.
В "Болонье" заявляют, что хотят добиться максимума во всех турнирах, хотят вершить историю. Но все же чувствуется, что для них немного важнее взять первый трофей с 1974-го года, чем попасть в Лигу Чемпионов. Риккардо Орсолини после сомнений признал это, между строк других представителей клуба это также читается. В ЛЧ они ведь уже играли в этом сезоне.
"Милан" отстаёт от "Болоньи" в лиге лишь на два очка и одно место. Но для него это провал. Крайне сомнительно, что за два тура до конца удастся отыграть четырёхочковое отставание от четвёртого места и обогнать сразу четыре команды. А пролёт мимо Лиги Чемпионов запустит летом кадровую революцию. До сих пор неясно, кто останется, а кто уйдёт.
Весь сезон "россонери" получается крайне бурным, неприятным, и вряд ли даже победа в финале Кубка и уже добытая в финале Суперкубка в январе улучшат ощущения от него. Но всё же нужно побеждать. И для престижа, и для будущего клуба. И для места хотя бы в Лиге Европы в следующем сезоне, поскольку нынешнее восьмое место в лиге означает пролёт мимо Еврокубков.
Вместе с тем, в последнее время они в целом в хорошей форме. Переход на игру с тремя центральными защитниками стабилизировал команду, принес ей пять побед в шести матчах во всех турнирах (одно поражение). В том числе впечатляющую победу над "Интером" в полуфинале Кубка - 3:0. Хотя в последних двух матчах пришлось совершать камбеки.
В последнем, в пятницу в лиге, "Милан" как раз встречался с "Болоньей". Дома. Тогда он пропустил в начале второго тайма, но после 72-ой минуты забил трижды. Его шестой камбек от поражения к победе в сезоне в лиге и восьмой - во всех турнирах. Еще два состоялись в Суперкубке.
В "Милане" говорят, что наконец-то нашли стабильность. Хотя Сержиу Консейсау не слишком доволен игрой команды в пятницу. И тогда даже заменами вернул схему с 3-4-3 на 4-4-2. А Винченцо Итальяно считает, что его "Болонья" 70 минут в пятницу играла очень хорошо и обвиняет замены в отсутствии помощи, говорит о "15-минутном выключении, худшем отрезке за долгое время".
Впрочем, в итоге оба тренера призывают забыть о матче в пятницу, заявляя, что Кубок - совсем другая история. А в самом финале Кубка призывают играть одновременно с жесткостью и максимальным энтузиазмом и со свободным духом, легким сердцем, наслаждением от игры и статуса матча.
"Болонья" очень любит владеть мячом, при этом способна и проводить быстрые вертикальные атаки, и обороняться. Правда, сейчас сильно не хватает опасных моментов, ударов по воротам. Не хватает и "Милану", который владеть мячом не любит. Хотя как раз против "Дженоа" и этой же "Болоньи" ему удавались неожиданные быстрые атаки.
Последние матчи команд
Кадры
У "Милана" в пятницу не играли Фофана (травма) и Леау (дисквалификация). И запасные Бондо и Соттил. Теперь все вернулись. Хотя Фофана всё же под вопросом. Бондо, Муса или более атакующий Лофтус-Чик - кандидаты вместо него. В обороне Томори, замененный на Тиава в пятницу на 14-ой минуте, вроде бы здоров. Справа Алекс Хименес прочно отобрал место у Уокера.
Всегда открытая дилемма - центрфорварда. Тэмми Абрахам и Лука Йович после травм. После неудачного периода проснулся Сантьяго Хименес тремя голами и ассистом в трёх последних матчах, в том числе дублем против "Болоньи". Причем "Болонье" он успел забить два, выйдя на замену на 65-ой минуте. Но в целом вопросы о его помощи командной игре остаются.
Вингер Самуэль Чуквуэзе отлично отыграл в пятницу, приняв активное участие в трёх голах. Но вряд ли это позволит ему пробиться в стартовый состав.
В "Болонье" вернулись игроки стартового состава Холм, Ндой и Одгар, но их форма под вопросом. Хотя в целом замен хватает. Вратарь (Скорупски-Равалья), левый защитник (Ликояннис-Миранда), правый (Де Сильвестри-Калабрия), центральные (Эрлич и Казале или Беукема и Лукуми), опорники (Побега, Моро или Эбишер вместо Фройлера и Фергюсона).
Дилеммы в атаке. Ндоя заменял форвард Камбиаги, возможен и выход вингера Домингеса. Хотя обоим далеко до скорости и угрозы воротам первого. Потеря Одгара также была важна, ведь он форвард, а вместо него выходил атакующий полузащитник Фаббиан либо третий опорник. То есть менялась тактика.
"Милан": Маньян, Томори, Габбия, Павлович, А. Хименес, Рейндерс, Фофана, Эрнандес, Пулишич, С. Хименес, Леау
"Болонья": Скорупски, Калабрия, Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Фергюсон, Орсолини, Фаббиан, Ндой, Даллинга
Цифры и факты
- Предыдущий финал и предыдущая победа "Болоньи" в каком-либо турнире состоялись в 1974-ом году в Кубке Италии (не считая Кубка Интертото). "Милан" в предыдущий раз играл в финале Кубка Италии в 2018-ом году, в предыдущий раз выиграл турнир в 2003-ем
- Сержиу Консейсау выиграл 11 трофеев с "Порту" как тренер, в том числе восемь кубковых, а с "Миланом" выиграл Суперкубок Италии в январе. Винченцо Итальяно как тренер участвовал в трёх финалах, всех - с "Фиорентиной" в 2023-ем и 2024-ом годах. Все три он проиграл
- Результаты трех последних очных матчей во всех турнирах - по победе каждой из команд (причем камбеками) и ничья. Перед ними в 16-ти "Милан" добыл 13 побед и три ничьи. Последний очный матч завершился в эту пятницу победой "Милана" со счетом 3:1
- В Кубке команды в противостояниях на вылет (не считая групповых турниров) встречались пять раз. Трижды далее проходила "Болонья", дважды - '"Милан". Последняя такая встреча состоялась в сезоне 1995/96. Тогда после двух ничьих "Болонья" победила в серии пенальти
- Путь "Милана" в нынешнем сезоне в Кубке - 6:1 дома над "Сассуоло", 3:1 дома над "Ромой", 1:1 и 3:0 против "Интера". Путь "Болоньи" - 4:0 дома над "Монцей", 1:0 в гостях над "Аталантой", 3:0 в гостях и 2:1 дома против "Эмполи"
- "Милан" выиграл пять из шести последних матчей против всех на всех полях во всех турнирах при одном поражении
- "Болонья" выиграла два из семи последних матчей против всех на всех полях во всех турнирах - также три ничьи и два поражения
- "Милан" и "Болонья" лидируют в нынешнем сезоне в лиге по набранным очкам в матчах, в которых уступали в счете - 22 и 18 соответственно. В Кубке в этом сезоне они ни разу в счете не уступали
Ставки и коэффициенты
Прогноз: Милан - Болонья 1:1, победа Милана в серии пенальти
В обеих командах говорят о голоде к трофеям, об истории, о победе для болельщиков. Так что ожидается яростная борьба и вряд ли много голов. Кто победит? В финалах обычно побеждает опыт и статус клуба, тренера и игроков. Как отметил Итальяно, "Милан" привык к финалам. Да и Консейсау умеет брать трофеи, в отличие от самого Винченцо.
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