Рома – Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.05.2025

Серия А, 37-й тур

18 мая, 21:45. "Стадио Олимпико" (Рим)

Главный арбитр: Марко Пиччинини (Италия)

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Текстовый онлайн: UA-Футбол

Для "Ромы" этот матч – шанс зацепиться за зону Лиги Чемпионов. Но кроме победы нужно рассчитывать на осечки конкурентов.

"Милан" же хочет реабилитироваться за поражение в Кубке Италии и хоть чуть-чуть улучшить своё турнирное положение.

Новости Ромы (Рим, Италия)

"Рома" в прошлом туре уступила "Аталанте", прервала свою 19-матчевую серию без поражений в чемпионате и подарила путёвку команде Гасперини в Лигу Чемпионов. Однако, их задача в этом матче– улучшить своё турнирное положение. Сейчас римляне на шестом месте с 63-мя баллами.

У "волков" есть преимущество домашнего поля. В последних пяти домашних матчах клуб не проигрывал и пропустил два гола – от "Ювентуса" и "Комо".

Лучший бомбардир "Ромы" на данный момент – украинец Артём Довбик. На его счету 12 голов и две голевые передачи.

Кадры хозяев

Лоренцо Пеллегрини перенесёт операцию на правом бедре в Финляндии, поэтому помочь команде не сможет. Также от травмы восстанавливается Дибала.

Новости Милана (Милан, Италия)

"Милан" на неделе в 10-й раз проиграл в финале Кубка Италии и усугубил себе шансы на попадания в еврокубки. "Россонери" на восьмом месте с 60-ю баллами и от зоны еврокубков отделяет 3 балла.

В пяти выездных матчах "Милан" одержал 4 победы, правда над соперниками из нижней части таблицы. Матч против "Наполи" в марте они проиграли.

Лучший бомбардир клуба – Кристиан Пулишич. Игрок сборной США забил 11 голов и отдал 9 голевых передач.

Кадры гостей

В поединке не помогут левый вингер Риккардо Соттиль из-за травмы лодыжки и полузащитник Уорре Бондо, отсутствующий с 3 мая.

Последние пять матчей Ромы и Милана

Последние пять встреч хозяев

12.05.2025 Аталанта – Рома 2:1 (Серия А)

2:1 (Серия А) 04.05.2025 Рома – Фиорентина 1:0 (Серия А)

– Фиорентина 1:0 (Серия А) 27.04.2025 Интер – Рома 0:1 (Серия А)

0:1 (Серия А) 19.04.2025 Рома – Верона 1:0 (Серия А)

– Верона 1:0 (Серия А) 13.04.2025 Лацио – Рома 1:1 (Серия А)

Последние пять встреч гостей

14.05.2025 Милан – Болонья 0:1 (Кубок Италии)

– Болонья 0:1 (Кубок Италии) 09.05.2025 Милан – Болонья 3:1 (Серия А)

– Болонья 3:1 (Серия А) 05.05.2025 Дженоа – Милан 1:2 (Серия А)

1:2 (Серия А) 27.04.2025 Венеция – Милан 0:2 (Серия А)

0:2 (Серия А) 23.04.2025 Интер – Милан 0:3 (Кубок Италии)

Очные встречи между соперниками

Команды в сезоне встречаются третий раз. Дважды они сыграют в чемпионате и один раз встречались в Кубке Италии.

05.02.2025 Милан – Рома 3:1 (Кубок Италии)

29.12.2024 Милан – Рома 1:1 (Серия А)

31.05.2024 Рома – Милан 5:2 (Контрольный матч)

18.04.2024 Рома - Милан 2:1 (Лига Европы)

11.04.2024 Милан – Рома 0:1 (Лига Европы)

Ориентировочные составы на матч

Рома (3-4-1-2): Свилар – Челик, Манчини, Ндика – Салемакерс, Кристанте, Коне, Анхелино – Суле- Шомуродов, Довбик.

Милан (3-4-2-1): Меньян – Томори, Габбья, Павлович – Хименес, Фофана, Рейндерс, Эрнандес – Пулишич, Леао – Хименес.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 36 23 9 4 57-27 78 2 "Интер" 36 23 8 5 75-33 77 3 "Аталанта" 36 21 8 7 73-32 71 4 "Ювентус" 36 16 16 4 53-33 64 5 "Лацио" 36 18 10 8 59-46 64 6 Рома Рома 36 18 9 9 51-34 63 7 "Болонья" 36 16 14 6 54-41 62 8 "Милан" "Милан" 36 17 9 10 58-40 60 9 "Фиорентина" 36 17 8 11 54-37 59 10 Комо 36 13 9 14 48-49 48 11 "Торино" 36 10 14 12 39-42 44 12 "Удинезе" 36 12 8 16 39-51 44 13 "Дженоа" 36 9 13 14 32-45 40 14 "Кальяри" 36 8 9 19 37-54 33 15 Верона 36 9 6 21 31-64 33 16 "Парма" 36 6 14 16 41-56 32 17 Венеция 36 5 14 17 30-50 29 18 Лечче 36 6 10 20 25-58 28 19 "Эмполи" 36 5 13 18 29-56 28 20 Монца 36 3 9 24 27-64 18

Цифры и факты

Рома победила в 9 из последних 11 домашних матчей

в из последних матчей В каждом из последних 4 домашних матчей команды Рома было забито 2 и менее голов

матчей команды Рома было забито Милан выиграл второй тайм в последних 5 выездных матчах.

Ставки и коэффициенты на матч Рома – Милан

Прогноз на матч Рома – Милан от UA-Футбол

Каждая команда будет играть на победу. Римский клуб в том сезоне ещё не побеждал "Милан", но после поражения от "Аталанты" и усиления давления футболисты будут готовы проявить себя на максимум.

То же самое касается и "Милана", у которых трудная ситуация в турнирной таблице и если не победа – о каких еврокубках может идти речь?

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля. Мы же считаем, что обе команды забьют и будет больше двух голов.

Прогноз: ТБ 2,5 (кф 1,64)