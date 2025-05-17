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Рома – Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.05.2025
Шанс для команды Довбика зацепиться за ЛЧ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А, 37-й тур
18 мая, 21:45. "Стадио Олимпико" (Рим)
Главный арбитр: Марко Пиччинини (Италия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол
Для "Ромы" этот матч – шанс зацепиться за зону Лиги Чемпионов. Но кроме победы нужно рассчитывать на осечки конкурентов.
"Милан" же хочет реабилитироваться за поражение в Кубке Италии и хоть чуть-чуть улучшить своё турнирное положение.
Новости Ромы (Рим, Италия)
"Рома" в прошлом туре уступила "Аталанте", прервала свою 19-матчевую серию без поражений в чемпионате и подарила путёвку команде Гасперини в Лигу Чемпионов. Однако, их задача в этом матче– улучшить своё турнирное положение. Сейчас римляне на шестом месте с 63-мя баллами.
У "волков" есть преимущество домашнего поля. В последних пяти домашних матчах клуб не проигрывал и пропустил два гола – от "Ювентуса" и "Комо".
Лучший бомбардир "Ромы" на данный момент – украинец Артём Довбик. На его счету 12 голов и две голевые передачи.
Кадры хозяев
Лоренцо Пеллегрини перенесёт операцию на правом бедре в Финляндии, поэтому помочь команде не сможет. Также от травмы восстанавливается Дибала.
Новости Милана (Милан, Италия)
"Милан" на неделе в 10-й раз проиграл в финале Кубка Италии и усугубил себе шансы на попадания в еврокубки. "Россонери" на восьмом месте с 60-ю баллами и от зоны еврокубков отделяет 3 балла.
В пяти выездных матчах "Милан" одержал 4 победы, правда над соперниками из нижней части таблицы. Матч против "Наполи" в марте они проиграли.
Лучший бомбардир клуба – Кристиан Пулишич. Игрок сборной США забил 11 голов и отдал 9 голевых передач.
Кадры гостей
В поединке не помогут левый вингер Риккардо Соттиль из-за травмы лодыжки и полузащитник Уорре Бондо, отсутствующий с 3 мая.
Последние пять матчей Ромы и Милана
Последние пять встреч хозяев
- 12.05.2025 Аталанта – Рома 2:1 (Серия А)
- 04.05.2025 Рома – Фиорентина 1:0 (Серия А)
- 27.04.2025 Интер – Рома 0:1 (Серия А)
- 19.04.2025 Рома – Верона 1:0 (Серия А)
- 13.04.2025 Лацио – Рома 1:1 (Серия А)
Последние пять встреч гостей
- 14.05.2025 Милан – Болонья 0:1 (Кубок Италии)
- 09.05.2025 Милан – Болонья 3:1 (Серия А)
- 05.05.2025 Дженоа – Милан 1:2 (Серия А)
- 27.04.2025 Венеция – Милан 0:2 (Серия А)
- 23.04.2025 Интер – Милан 0:3 (Кубок Италии)
Очные встречи между соперниками
Команды в сезоне встречаются третий раз. Дважды они сыграют в чемпионате и один раз встречались в Кубке Италии.
- 05.02.2025 Милан – Рома 3:1 (Кубок Италии)
- 29.12.2024 Милан – Рома 1:1 (Серия А)
- 31.05.2024 Рома – Милан 5:2 (Контрольный матч)
- 18.04.2024 Рома - Милан 2:1 (Лига Европы)
- 11.04.2024 Милан – Рома 0:1 (Лига Европы)
Ориентировочные составы на матч
Рома (3-4-1-2): Свилар – Челик, Манчини, Ндика – Салемакерс, Кристанте, Коне, Анхелино – Суле- Шомуродов, Довбик.
Милан (3-4-2-1): Меньян – Томори, Габбья, Павлович – Хименес, Фофана, Рейндерс, Эрнандес – Пулишич, Леао – Хименес.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Наполи"
|36
|23
|9
|4
|57-27
|78
|2
|"Интер"
|36
|23
|8
|5
|75-33
|77
|3
|"Аталанта"
|36
|21
|8
|7
|73-32
|71
|4
|"Ювентус"
|36
|16
|16
|4
|53-33
|64
|5
|"Лацио"
|36
|18
|10
|8
|59-46
|64
|6
|Рома
|36
|18
|9
|9
|51-34
|63
|7
|"Болонья"
|36
|16
|14
|6
|54-41
|62
|8
|"Милан"
|36
|17
|9
|10
|58-40
|60
|9
|"Фиорентина"
|36
|17
|8
|11
|54-37
|59
|10
|Комо
|36
|13
|9
|14
|48-49
|48
|11
|"Торино"
|36
|10
|14
|12
|39-42
|44
|12
|"Удинезе"
|36
|12
|8
|16
|39-51
|44
|13
|"Дженоа"
|36
|9
|13
|14
|32-45
|40
|14
|"Кальяри"
|36
|8
|9
|19
|37-54
|33
|15
|Верона
|36
|9
|6
|21
|31-64
|33
|16
|"Парма"
|36
|6
|14
|16
|41-56
|32
|17
|Венеция
|36
|5
|14
|17
|30-50
|29
|18
|Лечче
|36
|6
|10
|20
|25-58
|28
|19
|"Эмполи"
|36
|5
|13
|18
|29-56
|28
|20
|Монца
|36
|3
|9
|24
|27-64
|18
Цифры и факты
- Рома победила в 9 из последних 11 домашних матчей
- В каждом из последних 4 домашних матчей команды Рома было забито 2 и менее голов
- Милан выиграл второй тайм в последних 5 выездных матчах.
Ставки и коэффициенты на матч Рома – Милан
Прогноз на матч Рома – Милан от UA-Футбол
Каждая команда будет играть на победу. Римский клуб в том сезоне ещё не побеждал "Милан", но после поражения от "Аталанты" и усиления давления футболисты будут готовы проявить себя на максимум.
То же самое касается и "Милана", у которых трудная ситуация в турнирной таблице и если не победа – о каких еврокубках может идти речь?
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля. Мы же считаем, что обе команды забьют и будет больше двух голов.
Прогноз: ТБ 2,5 (кф 1,64)
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