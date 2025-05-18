Фиорентина - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.05.2025

Сразу после исторической победы в Кубке Италии "Болонья" едет на гостевое Апеннинское дерби. Вряд ли её примут во Флоренции любезно. Вряд ли примут и конкретно Винченцо Итальяно, который тренировал "Фиорентину" три предыдущих сезона, проиграл с ней три финала, а с "Болоньей" первый же выиграл.

Серия А. 37-й тур

18 мая. 21:45. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Болонья"

Главный арбитр: Лука Дзуфферли

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 36 23 9 4 57-27 78 2 "Интер" 36 23 8 5 75-33 77 3 "Аталанта" 37 22 8 7 76-34 74 4 "Ювентус" 36 16 16 4 53-33 64 5 "Лацио" 36 18 10 8 59-46 64 6 Рома 36 18 9 9 51-34 63 7 "Болонья" 36 16 14 6 54-41 62 8 "Милан" 36 17 9 10 58-40 60 9 "Фиорентина" 36 17 8 11 54-37 59 10 Комо 36 13 9 14 48-49 48 11 "Торино" 36 10 14 12 39-42 44 12 "Удинезе" 36 12 8 16 39-51 44 13 "Дженоа" 37 9 13 15 34-48 40 14 "Кальяри" 36 8 9 19 37-54 33 15 Верона 36 9 6 21 31-64 33 16 "Парма" 36 6 14 16 41-56 32 17 Венеция 36 5 14 17 30-50 29 18 Лечче 36 6 10 20 25-58 28 19 "Эмполи" 36 5 13 18 29-56 28 20 Монца 36 3 9 24 27-64 18

Уже ясно, что в этом сезоне "Болонья" будет более успешной, чем "Фиорентина". Первая выиграла трофей впервые за 51 год, переиграв в среду "Милан". Флорентийцы же чуть более недели тому вылетели в полуфинале Лиги Конференций, после этого проиграли в лиге "Венеции", которая шла в зоне вылета, и опустились на девятое место.

Теоретически они ещё даже могут пробиться в Лигу Чемпионов, но на самом деле до четвёртого места пять очков за два тура до финиша. Как и до пятого, последнего лигоевропейского. До места в Лиге Конференций - четыре. Так что этот сезон для "фиалок" выходит крайне разочаровывающим, хотя ожидания были немалыми.

В СМИ даже собрали таблицу достижений команд Топ-9 Серии А за последние 15 лет. Из неё выходит, что за это время все хотя бы однажды участвовали в Лиге Чемпионов и все выграли хотя бы один трофей. Кроме "Фиорентины", которая не участвовала в ЛЧ и не выиграла ни одного трофея за это время.

Не факт, что после такого сезона Раффаэле Палладино останется главным тренером. Спортивный директор Даниэле Праде намекнул на это, говоря, что после окончания сезона нужно будет о многом подумать. Так что в последних турах Палладино должен бороться и доказывать.

Не факт, что Итальяно останется главным тренером "Болоньи". Но по совсем другой причине. Громкий успех в Кубке повысил его акции среди Топ-клубов. Будет больше шансов остаться, если во втором сезоне подряд выведет "Болонью" в Лигу Чемпионов. До неё два очка и три места, то есть сложно. Но реально.

Вопрос в том, удастся ли собраться, оставить празднования трофея в стороне и выдать максимум в лиге. Всё же трофей - знаменательное событие, и празднует его Болонья бурно. Мэр города даже смеётся, что уже не знает, какие ещё празднества придумать. В такой ситуации трудно сосредоточиться.

Команда Итальяно уже шла четвёртой в лиге в апреле. Но не выдержала. Возможно, слишком думала о Кубке. Её представители даже признавались, что предпочитают первый трофей за 51 год, а не выход в Лигу Чемпионов. Результат - лишь одна победа в шести последних матчах лиги, да и та - в добавленное время.

"Фиорентина" также не выдержала. Также, похоже, принесла лигу в жертву. Лиге Конференций. Две победы в шести её последних матчах Серии А. Два поражения в последних двух. Правда, они состоялись в гостях, а дома в последних пяти матчах лиги - четыре победы и ничья. "Артемио Франки" помогает.

"Болонья" очень любит владеть мячом, доминировать. При этом организована в обороне. Её проблемы - недостаток опасных моментов и скорости игры. "Фиорентину" же Палладино отучил от владения мячом, приучил к быстрым атакам. Но у неё проблемы с обороной, да и с реализацией. А сейчас она вообще не в форме.

Последние матчи команд

Кадры

Палладино говорит о чрезвычайной ситуации в плане кадров, сообщает, что призовёт игроков из юношеской команды. Это нужно прежде всего в атаке, где Бельтран и Дзаньоло дисквалифицированы, а Кен и Гудмундссон под большим вопросом из-за травм. Юный Каприни готовится дебютировать в стартовом составе.

Дисквалифицирован также опорник Фолоруншо. Травмирован опорник Катальди. Хотя там как раз игроки есть. А состав обороны стабилен. Дилемма лишь между Понграчичем и Комуццо.

"Болонья" нуждается в ротации после финала Кубка. К счастью для неё, её скамья запасных сильна, ненамного слабее первых 11-ти. Казале, Де Сильвестри, Калабрия, Ликояннис, Побега, Эбишер, Домингес, Камбиаги, Даллинга могут сдвинуть Холма, Лукуми, Миранду, Фройлера, Фергюсона, Ндоя, Орсолини, Кастро.

Отсутствуют защитник Эрлич и форвард Одгар, но это не новости.

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Мари, Раньери, Гозенс, Адли, Мандрагора, Фаджоли, Кольпани, Каприни

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри, Беукема, Казале, Миранда, Фройлер, Эбишер, Домингес, Фаббиан, Камбиаги, Даллинга

Цифры и факты

"Болонья" выиграла четыре из пяти последних очных матчей в лиге на всех полях при одном поражении. Ничьей не было в последних семи

Результаты последних четырех очных матчей в лиге во Флоренции - две победы "Фиорентины", ничья и победа "Болоньи", последних шести - три победы "Фиорентины", две ничьи и победа "Болоньи"

Серия "Болоньи" с забитыми мячами против "Фиорентины" в лиге на всех полях составляет пять матчей

"Фиорентина" не побеждала в четырех последних матчах против всех на всех полях во всех турнирах - ничья и три поражения. В лиге она проиграла два последних матча, перед ними два выиграла, а перед ними два сыграла вничью

Результаты "Болоньи" в шести последних матчах лиги против всех на всех полях - победа, три ничьи и два поражения

Дома в лиге "Фиорентина" не проигрывала в последних пяти матчах - четыре победы и ничья

В гостях в лиге "Болонья" не выиграла в последних трех матчах - ничья и два поражения. Перед ними она выиграла два таких подряд

Прогноз: Фиорентина - Болонья 1:1

"Фиорентина" желает реабилитироваться за неудачи, но верит ли в реальность своего выхода в Еврокубки, еще и без ведущих атакеров? "Болонья" празднует победу в Кубке и способна ли настроиться на матч лиги, еще и с ротационным составом? Верит ли она в реальность своего выхода в Лигу Чемпионов?

Яркой игры во Флоренции не ожидаем. Любой результат возможен, но скромная ничья - наиболее реальный.