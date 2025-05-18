Парма - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.05.2025

Как заметил Антонио Конте, "Наполи" уже воспользовался своим бонусом. То есть потерял очки, которые мог позволить себе потерять. Теперь терять он не имеет право, если хочет взять Скудетто. Нужно побеждать и "Парму", и "Кальяри". Команды, которые все еще борются против вылета. Удастся ли выполнить задание?

Серия А. 37-й тур

18 мая. 21:45. Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Наполи"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 36 23 9 4 57-27 78 2 "Интер" 36 23 8 5 75-33 77 3 "Аталанта" 37 22 8 7 76-34 74 4 "Ювентус" 36 16 16 4 53-33 64 5 "Лацио" 36 18 10 8 59-46 64 6 Рома 36 18 9 9 51-34 63 7 "Болонья" 36 16 14 6 54-41 62 8 "Милан" 36 17 9 10 58-40 60 9 "Фиорентина" 36 17 8 11 54-37 59 10 Комо 36 13 9 14 48-49 48 11 "Торино" 36 10 14 12 39-42 44 12 "Удинезе" 36 12 8 16 39-51 44 13 "Дженоа" 37 9 13 15 34-48 40 14 "Кальяри" 36 8 9 19 37-54 33 15 Верона 36 9 6 21 31-64 33 16 "Парма" 36 6 14 16 41-56 32 17 Венеция 36 5 14 17 30-50 29 18 Лечче 36 6 10 20 25-58 28 19 "Эмполи" 36 5 13 18 29-56 28 20 Монца 36 3 9 24 27-64 18

Этот матч изначально был отмечен как сложнейший для "Наполи" в последних семи турах сезона. Именно в нем ожидалось, что он воспользуется своим "бонусом", то есть потеряет два очка. Но потерял дома против "Дженоа", которой вообще не за что играть. Так что теперь придется компенсировать на сложном выезде.

Потеря очков в 36-ом туре нанесла неаполитанцам более тяжелый удар, чем турнирный, математический. До ничьей дома против "Дженоа" "Наполи" многие отдавали Скудетто, в городе царила эйфория. А вот теперь царит тревога, неуверенность в себе. Боязнь эффекта лавины.

В том матче "Наполи" рано открыл счет, но успокоился, отошел назад и пропустил, забил рано и в начале второго тайма, но вновь успокоился, вновь отошел назад и вновь пропустил. На 82-ой минуте. Два пропущенных после нуля в четырех матчах. Причем оба - с навесов с места и ударов головой. Совершенно нетипично для обороны "везувиани".

В клубе и вокруг пытаются успокоить, прежде всего - самих себя. Конте говорит о разочаровании и злости, но отмечает, что команда все еще на первом месте, все еще держит свою судьбу в своих руках и теперь просто должна добывать результаты на максимуме. Игроки в интервью и в соцсетях также выдавали боевитые заявления.

Впрочем, игровые проблемы остаются. Особенно - в гостях. Две предыдущие гостевые победы "Наполи" вымучил у аутсайдеров "Монцы" и "Лечче" со счетом 1:0, оставив весьма неприятное впечатление. А до этого на выезде команда Конте не выиграла пять матчей подряд. В том числе 0:0 с новичком "Венецией" и 1:2 от новичка "Комо".

Конте заявляет, что у него широкие плечи, что он способен нести ношу сложных ситуаций. Говорит, что свой торт команда уже заработала, вернувшись в Лигу Чемпионов, "которая для всех - жизнь". А Скудетто называет вишенкой на торте, путевкой в историю. Но и признает давление, которое в Неаполе больше, чем в Топ-клубах, потому что Скудетто приходит редко.

В ближайшем матче ожидает выезд к "Парме". Которая еще не обеспечила место в Серии А. Которая в апреле играла подряд против "Интера", "Фиорентины", "Ювентуса" и "Лацио" и никому не проиграла - 1:0 над "Юве" дома и три ничьи, в том числе с "Интером" дома. Против "Интера" она еще и отыгралась с 0:2. В феврале победила дома "Болонью".

В последних двух матчах она, правда, проиграла. Но командам своего калибра - "Комо" и "Эмполи". Против грандов она играет совсем иначе. Перед этими двумя поражениями вела в гостях у "Лацио" со счетом 2:0 и в итоге сыграла 2:2. Да и очки нужно набирать в любом случае. Над зоной вылета - четыре, и остались матчи против "Наполи" и "Аталанты".

Атмосфера в Парме перед матчем напряжённая. Власти принимают особые меры и даже не собираются пропускать в район стадиона тех, у кого нет билета на матч.

Обе команды не любят владеть мячом, мало создают в позиционных атаках. Зато отлично атакуют вертикально на скорости. Обе также играют жестко, бросаются в единоборства. В матче между ними должно быть много эмоций, много борьбы, много жесткости, много скорости. Не факт, что много качества.

Последние матчи команд

Кадры

Кадровые проблемы "Наполи" - всегда тема для разговора. Сейчас из-за травм Буонджорно и Жезуса приходится ставить в центр обороны левого защитника Оливеру. Последствия мы видели в игре головой против "Дженоа". Тогда еще и выбыл разыгрывающий опорник Станислав Лоботка. Похоже - до конца сезона. Гилмор заменит его.

Новая травма - Скотта МакТоминея, одного из лучших игроков лиги, автора пяти голов и двух ассистов в пяти последних матчах. Возможно, он все же будет в заявке. С первых же минут вряд ли выйдет. Значит, выйдет Филипп Биллинг, который пришел зимой и отыграл лишь 163 минуты с тех пор.

Давид Нерес второй матч в заявке, но Конте четко заявил, что не способен много играть. Значит, в центре атаки вновь выйдут Лукаку и Распадори.

У "Пармы" потерь еще больше. Валенти дисквалифицирован, Михайла, Вольякко, Осорио, Шарпентье, Ковальски, Канчелльери травмированы, Бернабе и Эстевес под большим вопросом. Хотя у нее как раз хватит игроков с солидными игровыми минутами. Внимание на тандем форвардов Бонни-Пеллегрино, которых хотят Топ-клубы.

"Парма": Сузуки, Дельпрато, Леони, Балог, Эно, М. Кейта, Сом, Эрнани, Валери, Бонни, М. Пеллегрино

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Оливера, Политано, Гилмор, Ангисса, Биллинг, Спинаццола, Лукаку, Распадори

Цифры и факты

"Наполи" выиграл три последних очных матча на всех полях, а перед ними два подряд выиграла "Парма". В Парме в двух последних команды обменялись победами, в пяти последних на их счету по две победы и ничья

"Наполи" забивал "Парме" в девяти последних очных матчах на всех полях, в четырех последних в Парме

"Парма" выиграла лишь один из десяти последних матчей лиги против всех на всех полях - шесть ничьих, три поражения. Правда, из последних девяти проиграла лишь в двух - победа и шесть ничьих

Ничьей с "Дженоа" "Наполи" прервал серию из четырех побед в лиге на всех полях подряд. Та же ничья продолжила его серию матчей лиги на всех полях без поражений до десяти - шесть побед, четыре ничьи

В гостях в лиге "Наполи" выиграл два последних матча со счетом 1:0, а до них не выиграл пять подряд - четыре ничьи и поражение. Дома в лиге "Парма" проиграла последний матч, но до него не проиграла четыре - две победы, две ничьи

Последние результаты "Пармы" на всех полях в матчах против команд нынешней Топ-9 - 2:0 дома над "Болоньей", 2:2 дома с "Интером", 0:0 в гостях с "Фиорентиной", 1:0 дома над "Ювентусом", 2:2 в гостях с "Лацио"

"Наполи" забивал в семи последних матчах лиги на всех полях, но в пяти последних гостевых в лиге не забивал более одного мяча

Прогноз: Парма - Наполи 1:1

"Парму" тренирует Кристиан Киву, известный в прошлом игрок "Интера". Он уже отобрал очки у самого "Интера" в апреле. Сумеет ли уравнять, отобрав очки в пользу "Интера"? Ощущение, что да. Очки нужны, против грандов его команда играет отлично, а "Наполи" уж слишком тревожен, слишком не уверен в себе, особенно - в гостях.