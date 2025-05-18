Интер - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.05.2025

Центральный матч жаркого предпоследнего тура Серии А. "Интер" и "Лацио" по итогам тура могут официально потерять шансы на желаемые места, но могут и выйти на них. Первый отстает от "Наполи" на одно очко и желает давить на него до последнего. Второй отстает от четвертого места по очным матчам и также желает давить на "Ювентус".

Серия А. 37-й тур

18 мая. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Лацио"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 36 23 9 4 57-27 78 2 "Интер" 36 23 8 5 75-33 77 3 "Аталанта" 37 22 8 7 76-34 74 4 "Ювентус" 36 16 16 4 53-33 64 5 "Лацио" 36 18 10 8 59-46 64 6 Рома 36 18 9 9 51-34 63 7 "Болонья" 36 16 14 6 54-41 62 8 "Милан" 36 17 9 10 58-40 60 9 "Фиорентина" 36 17 8 11 54-37 59

"Интер" уже чуть ли не отказался от борьбы за Скудетто. Выставив в гостях против "Торино" второй состав. Однако победил там, причем довольно уверенно. А теперь, после потери очков "Наполи", чемпион мобилизуется, на время откладывает в сторону мысли и подготовку к финалу Лиги Чемпионов против "Пари Сен-Жермен" и обращает внимание на лигу.

"Нерадзурри" видят, насколько их давление на "Наполи" эффективно. В предыдущем туре они ведь играли раньше, выиграли свой матч, сравнялись по очкам с соперником и заставили его нервничать и потерять очки. В этом туре, правда, команды будут играть одновременно. Как и в последнем. Хотя ведь и это может создать давление. На обеих.

В лиге "Интер" выглядит вряд ли лучше "Наполи". Упустил 2:0 в Парме (2:2), проиграл в Болонье в добавленное время, проиграл дома "Роме", победил "Верону" дома лишь со счетом 1:0. На внутренней арене он выглядит уставшим. Игра против "Торино" - его лучшая за последние пять матчей во всех турнирах против итальянских команд. Вторым составом.

Его ближайший соперник - гранд, который сам яростно борется за свою цель - выход в Лигу Чемпионов. А "Интер" ведь упрекали в неудачах против грандов. 0:1 от "Болоньи" и "Ромы" и 0:3 от "Милана" в Кубке были совсем недавно. С другой стороны, в первом круге "нерадзурри" разнесли "Лацио" в Риме со счетом 6:0. А в Кубке добыли над ним дома 2:0.

Неделю тому "бьянкочелести" спаслись от поражения от "Ювентуса" на 96-ой минуте, но ведь должны были забивать ещё раньше. Моменты они создавали. В целом в борьбе за четвёртое место эта ничья - не в их пользу. Теперь нужно побеждать дважды и ждать осечки "Юве". Побеждать дважды подряд, чего в лиге "орлы" не могут сделать с девятого февраля.

Календарь не в их пользу. Выезд к самому "Интеру", чемпиону Италии и финалисту Лиги Чемпионов, которому дома в первом круге проиграли со счётом 0:6. К самому "Интеру", которому победа в этом матче нужна не меньше. К самому "Интеру", который отдохнул и может выставить практически первый состав.

По игре "Лацио" не лучше "Ювентуса". И от него немногого ожидают. Но хотя бы почти не проигрывает (одно поражение в 14-ти последних турах). В гостях он играет лучше, чем дома, выиграл четыре из пяти последних матчей, в том числе у "Аталанты" и на "Меацца" против "Милана". И из-за низких ожиданий вокруг него тихо. Что позволяет спокойно готовиться.

Он может вылететь из борьбы за четвёртое место уже в ближайшем матче, тем более, что очень сложен. Но может и зацепиться, как цепляется весь сезон.

Обе команды не особо любят владеть мячом, немного создают в позиционных атаках. Отличаясь стремительными вертикальными, особенно - по флангам. И ясно, что в матче похожих по стилю команд "Интер" - фаворит, поскольку выше классом. В последнее время, правда, он выглядит в лиге уставшим, заторможенным. Как, впрочем, и "Лацио".

Последние матчи команд

Кадры

"Интер" все же мобилизуется не на сто процентов. Лаутаро Мартинес и Фраттези не в заявке, Павар в лучшем случае в запасе. Мхитарян под вопросом. Вместе с тем, ожидается гораздо более сильный стартовый состав, чем против "Торино". Должны вернуться Зоммер, Думфриз, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Маркус Тюрам. Возможно, и Ачерби.

В центре атаки дилемма между Тареми, Арнаутовичем и Корреа. Все играют плохо. Тюраму придется тащить.

"Лацио" также потерял своего капитана и лидера. Маттиа Дзакканьи дисквалифицирован. Та же участь постигла Луку Пеллегрини, еще один защитник Патрик давно травмирован, защитник Лаццари под вопросом. Впрочем, в обороне варианты есть. А вот замена Дзакканьи - и вправду дилемма, поскольку, кроме него, ни один вингер команды не играет стабильно.

Возможно, Марко Барони даже поставит на левый фланг атаки опорника Деле-Баширу, что пару раз случалось в сезоне. Если нет - ветерана Педро, Чауну либо Нослина. А, может, и двоих, поскольку правый вингер Исаксен не совсем здоров.

Также вопрос со вторым форвардом. Барони любит играть с Кастельяносом и Диа вместе, но в Топ-матчах иногда боится. Педро, другой ветеран Весино, забивший "Ювентусу", и Деле-Баширу - варианты.

"Интер": Зоммер, Биссек, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Зелински, Димарко, Тареми, М. Тюрам

"Лацио": Мандас, Марушич, Хила, А. Романьоли, Тавареш, Ровелла, Гендузи, Исаксен, Диа, Педро, Кастельянос

Цифры и факты

В последних шести очных матчах во всех турнирах явное преимущество у "Интера" - пять побед и ничья. В последних 12-ти очных в лиге ситуация более равная - шесть побед "Интера", две ничьи, четыре победы "Лацио". В нынешнем сезоне "Интер" победил в лиге в Риме (6:0) и в Кубке в Милане (2:0)

В Милане в последних шести очных матчах во всех турнирах "Интер" не проигрывал - пять побед и ничья. Из них четыре победы и ничья в лиге. А перед этим "Лацио" не проиграл в четырех во всех турнирах в основное время - две победы, две ничьи. Последний очный матч в Милане в лиге завершился со счетом 1:1, в Кубке - 2:0 в пользу "Интера"

"Интер" забивал "Лацио" в 13-ти последних матчах на всех полях во всех турнирах

"Интер" выиграл два последних матча лиги на всех полях против всех, не пропустив, а перед ними два проиграл, не забив

"Лацио" не проиграл в последних семи матчах лиги на всех полях против всех - три победы, четыре ничьи. В последних 14-ти таких он проиграл лишь однажды - шесть побед, семь ничьих. Он забивал в семи последних таких

Результаты "Интера" в восьми последних матчах лиги дома - семь побед и поражение, в 11-ти таких - девять побед, ничья и поражение

Результаты "Лацио" в пяти последних матчах лиги в гостях - четыре победы и поражение, в восьми таких - шесть побед, ничья и поражение. В последних трех таких он забивал, в последних трех не пропускал

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз: Интер - Лацио 2:1

Если "Интер" включит режим финалиста Лиги Чемпионов, победителя "Барселоны" и "Баварии" - он победит. Но в Серии А мы такого давно не видели. А мотивация "Лацио" не меньшая, и он ещё и хорошо играет именно в гостях. И хочет повторить победу "Ромы" здесь над "Интером" в апреле, повторить свою победу над "Миланом" здесь в марте.

Матч должен быть плотным и ничем не напоминать 6:0 в первом круге. "Лацио" должен забить. Первый тайм, скорее всего, будет ничейным. Однако в итоге все же разумнее ставить на победу "Интера".