Ювентус - Удинезе. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.05.2025

"Ювентус" прошёл два тяжелейших гостевых матча подряд против прямых конкурентов - "Болоньи" и "Лацио". В них он выполнил задание-минимум - не проиграл (по 1:1), остался на четвёртом месте и зависящим от самого себя. Две победы - и он в Лиге Чемпионов, не важно, что сделают конкуренты. Впрочем, "Юве" сейчас ничего не дается легко.

Серия А. 37-й тур

18 мая. 21:45. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Удинезе"

Главный арбитр: Джованни Айрольди

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 36 23 9 4 57-27 78 2 "Интер" 36 23 8 5 75-33 77 3 "Аталанта" 37 22 8 7 76-34 74 4 "Ювентус" 36 16 16 4 53-33 64 5 "Лацио" 36 18 10 8 59-46 64 6 Рома 36 18 9 9 51-34 63 7 "Болонья" 36 16 14 6 54-41 62 8 "Милан" 36 17 9 10 58-40 60 9 "Фиорентина" 36 17 8 11 54-37 59 10 Комо 36 13 9 14 48-49 48 11 "Торино" 36 10 14 12 39-42 44 12 "Удинезе" 36 12 8 16 39-51 44 13 "Дженоа" 37 9 13 15 34-48 40 14 "Кальяри" 36 8 9 19 37-54 33 15 Верона 36 9 6 21 31-64 33 16 "Парма" 36 6 14 16 41-56 32 17 Венеция 36 5 14 17 30-50 29 18 Лечче 36 6 10 20 25-58 28 19 "Эмполи" 36 5 13 18 29-56 28 20 Монца 36 3 9 24 27-64 18

Он явно жалеет, что пропустил от "Лацио" на 96-ой минуте. Если бы не пропустил - в последних двух турах ему бы хватило четырех очков. Ныне могут понадобиться все шесть. Хотя благодаря ничьим против "Болоньи" и "Лацио" диспозиция за "бьянконери". В отличие от тех двоих, команде Игора Тудора еще и не нужно играть против команд Топ-9.

Проблема не в диспозиции, а в игре. В Болонье и в Риме "Ювентус" забил первым. Но неумение удержать результат остаётся болезнью со времён Тьяго Мотты. Да и в целом Тудор не принёс кардинального улучшения игры. Хотя его не особо и ожидали. Он сам и не хочет обещать "шампанский футбол". Нужно четвёртое место. Как - не важно.

Главная проблема - вокруг "Ювентуса" звучит лишь одно имя - Антонио Конте, которого, похоже, очень хотят переманить летом из "Наполи". И ясно, что такие разговоры очень неудобны для Тудора и всей команды. Хорват заявил, что не слабее никого как тренер, что вытащил "Ювентус" из глубокой тёмной ямы. Но ясно, что чувствует себя крайне некомфортно.

Он призывает не думать ни о чем вокруг и вообще не думать слишком много, а действовать. И находить удовольствие даже в страданиях.

Выходит, что в его каденции "Ювентус" больше не побеждал, чем побеждал. Три победы, причем две - дома с разницей в один мяч над середняком "Дженоа" и аутсайдером "Лечче", а над "Монцей", безоговорочно последней командой лиги - с разницей в два. Также ничьи 1:1 в гостях с "Ромой", "Болоньей" и "Лацио". И поражение в Парме.

Следующий матч теоретически должен быть удобным. Дома против "Удинезе", середняка, которому не за что играть. Но ведь и "Дженоа" в Неаполе не было за что играть, а она сыграла 2:2. Удинцы также сопротивляются грандам. В последних восьми матчах против команд Топ-9 не проиграли более половины - пять, а из трех проигранных два - со счетом 1:2.

В последнем матче "зебретте" умудрились проиграть дома "Монце". Но до этого переиграли в гостях "Кальяри". А наиболее интересный их результат из последних - 0:0 дома с "Болоньей" три тура тому. Командой Топ-9, с которой сам "Ювентус" только что сыграл вничью. Также в резюме фриуланцев в феврале и марте были 1:1 в гостях против "Наполи" и "Лацио".

Тудор пытается поставить "Ювентусу" жесткую вертикальную быструю игру. Получается далеко не всегда. Коста Руньяич же пытается поставить "Удинезе" комбинационную, также без стабильного успеха, в жесткую, быструю и вертикальную же команда из Удине сама играет традиционно. Ожидаются большие проценты владения мячом туринцами, но мало остроты.

Последние матчи команд

Кадры

"Ювентусу" вновь не хватает центральных защитников. Ныне дисквалифицированы Калулу и Савона. Под вопросом для стартового состава Келли и Гатти. Ведущий опорник Локателли может отойти в центр обороны. Возможно, даже понадобится ещё кто-то. Например, левый защитник Камбиазо, который также не здоров на сто процентов.

Ещё и вылетел другой ведущий опорник Кефрен Тюрам. А Коопмейнерс не готов для стартового состава. Так что центр поля "Юве" будет выглядеть весьма необычно. Возможно, даже глухой запасной Дуглас Луис выйдет в стартовом составе.

В "Удинезе" также хватает потерь. Ведущий тандем форвардов Товен-Лукка долго отсутствовал. Последний вернулся, забил, но теперь дисквалифицирован. Также отсутствуют защитники Бийол и Туре, полузащитники Атта и Пайеро, латераль Камара. Против защитника Соле открыли серьезное дело в полиции, и неясно, в каком он ментальном состоянии.

В итоге обе команды, играющие с тремя центральными защитниками, могут даже перейти на игру с двумя. Оба тренера не отрицали такую возможность.

"Ювентус": Ди Грегорио, Кошта, Келли, Вейга, Камбиазо, Н. Гонсалес, Локателли, МакКенни, Веа, Йилдиз, Коло Муани

"Удинезе": Окойе, Эхизибе, Т. Кристенсен, Соле, Земура, Карлстрем, Ловрич, Саррага, Эккеленкамп, Браво, Дэвис

Цифры и факты

Результаты последних шести очных матчей в лиге на всех полях - пять побед "Ювентуса" и одна победа "Удинезе". В последнем "Ювентус" выиграл со счетом 2:0. Матч состоялся в Удине

Результаты последних восьми очных матчей в лиге в Турине - семь побед "Ювентуса" и одна победа "Удинезе". В последнем победил "Удинезе" со счетом 1:0

"Удинезе" не забивал "Ювентусу" в пяти из шести последних очных матчей в лиге на всех полях. "Ювентус" забивал "Удинезе" в 17-ти из 18-ти последних очных матчей в лиге на всех полях

"Ювентус" не выиграл три из четырех последних матчей лиги против всех на всех полях - две ничьи и поражение. В последних двух он играл вничью 1:1. В последних девяти он равен по победам, ничьим и поражениям - по три

Результаты "Удинезе" в трех последних матчах лиги на всех полях в хронологическом порядке - ничья, победа и поражение. Перед этими тремя он проиграл пять подряд

Дома в лиге "Ювентус" выиграл три последних матча и семь из последних восьми при одном поражении

В гостях в лиге "Удинезе" выиграл последний матч, перед ним проиграл три подряд, а перед ним не проиграл три подряд - две ничьи и победа. Ничьи состоялись против "Наполи" и "Лацио" со счетом 1:1

"Удинезе" пропускал в пяти последних гостевых матчах лиги, а забивал в шести из последних восьми таких. "Ювентус" забивал дома в лиге в 14-ти из последних 15-ти матчей и не пропускал в четырех из последних шести таких

В четырех последних матчах в лиге на всех полях с участием "Ювентуса" и в шести из последних семи таких забивалось не более двух мячей.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз: Ювентус - Удинезе 2:0

В "Удинезе" сообщают, что злы из-за поражения от "Монцы" и едут реабилитироваться. Также после 2:2 "Дженоа" в Неаполе нельзя недооценивать никого. Тем более, что "Ювентус" не играет хорошо сейчас, нервничает. И тем более, что последний очный матч в Турине выиграл "Удинезе". И все же немыслимо ставить на что-либо, кроме победы "Юве".

Интереснее ставить на количество забитых мячей. Вряд ли их будет много.