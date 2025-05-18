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Ювентус - Удинезе. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.05.2025
"Юве" сейчас ничего не дается легко
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" прошёл два тяжелейших гостевых матча подряд против прямых конкурентов - "Болоньи" и "Лацио". В них он выполнил задание-минимум - не проиграл (по 1:1), остался на четвёртом месте и зависящим от самого себя. Две победы - и он в Лиге Чемпионов, не важно, что сделают конкуренты. Впрочем, "Юве" сейчас ничего не дается легко.
Серия А. 37-й тур
18 мая. 21:45. Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Удинезе"
Главный арбитр: Джованни Айрольди
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|36
|23
|9
|4
|57-27
|78
|2
|36
|23
|8
|5
|75-33
|77
|3
|37
|22
|8
|7
|76-34
|74
|4
|36
|16
|16
|4
|53-33
|64
|5
|36
|18
|10
|8
|59-46
|64
|6
|36
|18
|9
|9
|51-34
|63
|7
|36
|16
|14
|6
|54-41
|62
|8
|36
|17
|9
|10
|58-40
|60
|9
|36
|17
|8
|11
|54-37
|59
|10
|36
|13
|9
|14
|48-49
|48
|11
|36
|10
|14
|12
|39-42
|44
|12
|36
|12
|8
|16
|39-51
|44
|13
|37
|9
|13
|15
|34-48
|40
|14
|36
|8
|9
|19
|37-54
|33
|15
|36
|9
|6
|21
|31-64
|33
|16
|36
|6
|14
|16
|41-56
|32
|17
|36
|5
|14
|17
|30-50
|29
|18
|36
|6
|10
|20
|25-58
|28
|19
|36
|5
|13
|18
|29-56
|28
|20
|36
|3
|9
|24
|27-64
|18
Он явно жалеет, что пропустил от "Лацио" на 96-ой минуте. Если бы не пропустил - в последних двух турах ему бы хватило четырех очков. Ныне могут понадобиться все шесть. Хотя благодаря ничьим против "Болоньи" и "Лацио" диспозиция за "бьянконери". В отличие от тех двоих, команде Игора Тудора еще и не нужно играть против команд Топ-9.
Проблема не в диспозиции, а в игре. В Болонье и в Риме "Ювентус" забил первым. Но неумение удержать результат остаётся болезнью со времён Тьяго Мотты. Да и в целом Тудор не принёс кардинального улучшения игры. Хотя его не особо и ожидали. Он сам и не хочет обещать "шампанский футбол". Нужно четвёртое место. Как - не важно.
Главная проблема - вокруг "Ювентуса" звучит лишь одно имя - Антонио Конте, которого, похоже, очень хотят переманить летом из "Наполи". И ясно, что такие разговоры очень неудобны для Тудора и всей команды. Хорват заявил, что не слабее никого как тренер, что вытащил "Ювентус" из глубокой тёмной ямы. Но ясно, что чувствует себя крайне некомфортно.
Он призывает не думать ни о чем вокруг и вообще не думать слишком много, а действовать. И находить удовольствие даже в страданиях.
Выходит, что в его каденции "Ювентус" больше не побеждал, чем побеждал. Три победы, причем две - дома с разницей в один мяч над середняком "Дженоа" и аутсайдером "Лечче", а над "Монцей", безоговорочно последней командой лиги - с разницей в два. Также ничьи 1:1 в гостях с "Ромой", "Болоньей" и "Лацио". И поражение в Парме.
Следующий матч теоретически должен быть удобным. Дома против "Удинезе", середняка, которому не за что играть. Но ведь и "Дженоа" в Неаполе не было за что играть, а она сыграла 2:2. Удинцы также сопротивляются грандам. В последних восьми матчах против команд Топ-9 не проиграли более половины - пять, а из трех проигранных два - со счетом 1:2.
В последнем матче "зебретте" умудрились проиграть дома "Монце". Но до этого переиграли в гостях "Кальяри". А наиболее интересный их результат из последних - 0:0 дома с "Болоньей" три тура тому. Командой Топ-9, с которой сам "Ювентус" только что сыграл вничью. Также в резюме фриуланцев в феврале и марте были 1:1 в гостях против "Наполи" и "Лацио".
Тудор пытается поставить "Ювентусу" жесткую вертикальную быструю игру. Получается далеко не всегда. Коста Руньяич же пытается поставить "Удинезе" комбинационную, также без стабильного успеха, в жесткую, быструю и вертикальную же команда из Удине сама играет традиционно. Ожидаются большие проценты владения мячом туринцами, но мало остроты.
Последние матчи команд
Кадры
"Ювентусу" вновь не хватает центральных защитников. Ныне дисквалифицированы Калулу и Савона. Под вопросом для стартового состава Келли и Гатти. Ведущий опорник Локателли может отойти в центр обороны. Возможно, даже понадобится ещё кто-то. Например, левый защитник Камбиазо, который также не здоров на сто процентов.
Ещё и вылетел другой ведущий опорник Кефрен Тюрам. А Коопмейнерс не готов для стартового состава. Так что центр поля "Юве" будет выглядеть весьма необычно. Возможно, даже глухой запасной Дуглас Луис выйдет в стартовом составе.
В "Удинезе" также хватает потерь. Ведущий тандем форвардов Товен-Лукка долго отсутствовал. Последний вернулся, забил, но теперь дисквалифицирован. Также отсутствуют защитники Бийол и Туре, полузащитники Атта и Пайеро, латераль Камара. Против защитника Соле открыли серьезное дело в полиции, и неясно, в каком он ментальном состоянии.
В итоге обе команды, играющие с тремя центральными защитниками, могут даже перейти на игру с двумя. Оба тренера не отрицали такую возможность.
"Ювентус": Ди Грегорио, Кошта, Келли, Вейга, Камбиазо, Н. Гонсалес, Локателли, МакКенни, Веа, Йилдиз, Коло Муани
"Удинезе": Окойе, Эхизибе, Т. Кристенсен, Соле, Земура, Карлстрем, Ловрич, Саррага, Эккеленкамп, Браво, Дэвис
Цифры и факты
- Результаты последних шести очных матчей в лиге на всех полях - пять побед "Ювентуса" и одна победа "Удинезе". В последнем "Ювентус" выиграл со счетом 2:0. Матч состоялся в Удине
- Результаты последних восьми очных матчей в лиге в Турине - семь побед "Ювентуса" и одна победа "Удинезе". В последнем победил "Удинезе" со счетом 1:0
- "Удинезе" не забивал "Ювентусу" в пяти из шести последних очных матчей в лиге на всех полях. "Ювентус" забивал "Удинезе" в 17-ти из 18-ти последних очных матчей в лиге на всех полях
- "Ювентус" не выиграл три из четырех последних матчей лиги против всех на всех полях - две ничьи и поражение. В последних двух он играл вничью 1:1. В последних девяти он равен по победам, ничьим и поражениям - по три
- Результаты "Удинезе" в трех последних матчах лиги на всех полях в хронологическом порядке - ничья, победа и поражение. Перед этими тремя он проиграл пять подряд
- Дома в лиге "Ювентус" выиграл три последних матча и семь из последних восьми при одном поражении
- В гостях в лиге "Удинезе" выиграл последний матч, перед ним проиграл три подряд, а перед ним не проиграл три подряд - две ничьи и победа. Ничьи состоялись против "Наполи" и "Лацио" со счетом 1:1
- "Удинезе" пропускал в пяти последних гостевых матчах лиги, а забивал в шести из последних восьми таких. "Ювентус" забивал дома в лиге в 14-ти из последних 15-ти матчей и не пропускал в четырех из последних шести таких
- В четырех последних матчах в лиге на всех полях с участием "Ювентуса" и в шести из последних семи таких забивалось не более двух мячей.
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз: Ювентус - Удинезе 2:0
В "Удинезе" сообщают, что злы из-за поражения от "Монцы" и едут реабилитироваться. Также после 2:2 "Дженоа" в Неаполе нельзя недооценивать никого. Тем более, что "Ювентус" не играет хорошо сейчас, нервничает. И тем более, что последний очный матч в Турине выиграл "Удинезе". И все же немыслимо ставить на что-либо, кроме победы "Юве".
Интереснее ставить на количество забитых мячей. Вряд ли их будет много.
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