Наполи - Кальяри. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.05.2025

Все готово. Огромные экраны на трех площадях Неаполя, открытые автобусы и планы парада по улицам, атрибутика с цифрой "4", призванная заменить такую же с цифрой "3". Для Скудетто осталось лишь выиграть один матч. То есть сделать то, чего "Наполи" в предыдущих двух матчах сделать не сумел. Либо дождаться второго подряд подарка от "Интера".

Серия А. 38-й тур

23 мая. 21:45. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Кальяри"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Наполі - Кальярі Смотреть трансляцию

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 37 23 10 4 57-27 79 2 "Интер" 37 23 9 5 77-35 78 3 "Аталанта" 37 22 8 7 76-34 74 4 "Ювентус" 37 17 16 4 55-33 67 5 Рома 37 19 9 9 54-35 66 6 "Лацио" 37 18 11 8 61-48 65 7 "Фиорентина" 37 18 8 11 57-39 62 8 "Болонья" 37 16 14 7 56-44 62 9 "Милан" 37 17 9 11 59-43 60 10 Комо 37 13 10 14 49-50 49 11 "Торино" 37 10 14 13 39-43 44 12 "Удинезе" 37 12 8 17 39-53 44 13 "Дженоа" 37 9 13 15 34-48 40 14 "Кальяри" 37 9 9 19 40-54 36 15 Верона 37 9 7 21 32-65 34 16 "Парма" 37 6 15 16 41-56 33 17 Лечче 37 7 10 20 26-58 31 18 "Эмполи" 37 6 13 18 32-57 31 19 Венеция 37 5 14 18 30-53 29 20 Монца 37 3 9 25 28-67 18

"Мы близки к Скудетто, но просто должны сделать этот последний шаг. На нашем стадионе, с поддержкой наших болельщиков. Эта кампания была очень тяжелой, мы достигли чего хотели, то есть создали проблемы лидерам до самого конца. Мы даже были наверху долго, несмотря на сложности. Мы теперь здесь и готовы достигнуть чего-то немыслимого в истории "Наполи".

"Мы достигли финишной прямой выжатыми до конца. Я сам изможден, я выжал из себя все и перешел границы своих способностей. Этот сезон - несомненно, сложнейший в моей тренерской карьере. Неаполь замечателен со своими страстью и энтузиазмом, но также очень много требует, очень много ожидает, часто - то, что выше реалистичных целей".



В этих цитатах Антонио Конте заметна вся гамма чувств, ощущений, настроения, состояния перед решающим матчем. Причем не только его, а всего клуба, да и всего города. Кроме того, Конте даже попросил болельщиков не приносить на стадион на матч атрибутику с цифрой "4", чтобы не сглазить и не спугнуть четвертое Скудетто.

Путь неаполитанцев к нему очень тяжел. Особенно - в последних двух матчах. В предыдущем домашнем они дважды упустили преимущество в счете, в том числе на 82-ой минуте, и сыграли лишь 2:2 с "Дженоа", которой уже в сезоне ничего не было нужно. Неделю тому в Парме трижды попали в каркас ворот, но так и не забили и также сыграли лишь вничью.

Матч в Парме в воскресенье был крайне изнуряющим в психологическом плане, наполненным остановками, стыками, спорами, криками, драмой. Пенальти, назначенный в пользу "Наполи" в добавленное время, был отменен из-за фола в атаке, что привело неаполитанцев в ярость. Сам Конте был удален и потому решающий матч сезона пропускает.

Способен ли "Кальяри" сделать то же, что сделала "Дженоа"? Он в такой же ситуации, задание на сезон выполнил. В предыдущем туре разгромив "Венецию" и тем самым обеспечив себе место в Серии А на следующий сезон. Так что в Неаполь едет совершенно свободным от тревог, празднующим. Впрочем, и "Дженоа" ведь праздновала. Но ничью добыла.

В первом круге дома "Кальяри" пропустил от "Наполи" на 18-ой минуте, но боролся, заставлял вратаря соперников работать. Хотя затем пропустил на 66-ой и развалился - 0:4. Впрочем, в 2025-ом году он борется с грандами, с командами Топ-9 плотнее. 1:2 против "Лацио", "Фиорентины" и "Болоньи", 0:1 против "Ювентуса" и "Ромы".

На его счету даже 0:0 в гостях с "Аталантой" и 1:1 в гостях с "Миланом". А в своем последнем гостевом матче против гранда он играл в апреле против "Интера" и проиграл со счетом 1:3. Тогда он пропустил два мяча уже к 26-ой минуте. Если проведет начало удачнее - способен завязать более плотную игру, что мы видели в других матчах против грандов.

Мячом владеть он не захочет, но по ударам по воротам за матч отстает от "Наполи" лишь на два места (9-11), а по xG - на три (7-10). Так что вполне способен создать.

Последние матчи команд

Кадры

В некоторых СМИ циркулировали слухи, что Давиде Никола выпустит на этот матч третьего вратаря Чоччи. Наставник "Кальяри" на пресс-конференции не подтвердил такое, но и четко не отрицал. Что точно ясно - так это отсутствие первого, Каприле. Как и полузащитника Гаэтано. Официально - из-за травм. Оба в аренде из "Наполи".

Следует отметить, что второй вратарь Шерри отыграл в этом сезоне во всех турнирах семь матчей. Но все - в 2024-ом году. Чоччи не отыграл за первую команду ни одного.

Также травмирован атакер Лувумбо. Под вопросом фланговый игрок Зортеа, форвард Паволетти. Также не окончательно выздоровели центральные защитники Мина и Луперто, но они играли против "Венеции". Никола обещает выпустить их на поле и сейчас, поскольку хочет видеть сильнейший возможный состав с первых минут.

В "Наполи" уже довольно давно отсутствуют защитники Буонджорно и Жезус, так что левый защитник Оливера вновь выйдет в центре обороны. Также не новость - отсутствие Лоботки. Нерес добавляет в физической форме, но все же недостаточно для стартового состава. МакТоминей играл неделю тому, несмотря на травму, сейчас чувствует себя лучше.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Оливера, Спинаццола, Политано, Ангисса, Гилмор, МакТоминей, Лукаку, Распадори

"Кальяри": Шерри, Дзаппа, Мина, Луперто, Феличи, Дейола, Макумбу, Адопо, Ауджелло, Виола, Пикколи

Цифры и факты

"Наполи" не проигрывал "Кальяри" в последних восьми очных матчах на всех полях - пять побед и три ничьи. Последний завершился победой со счетом 4:0. При этом из шести последних неаполитанцы выиграли лишь половину - три победы, три ничьи 1:1

В Неаполе в семи последних очных матчах "Наполи" добыл пять побед и ничью и потерпел лишь одно поражение. В двух последних он победил - 2:0 и 2:1. Правда, прямо перед этими двумя сыграл вничью и проиграл

Серия матчей "Наполи" с забитыми мячами против "Кальяри" на всех полях составляет восемь матчей, в Неаполе - три. "Кальяри" забивал против "Наполи" в семи из десяти последних очных матчей на всех полях

"Наполи" не проигрывал в 11-ти последних матчах лиги против всех на всех полях, но выиграл лишь чуть более половины из них - шесть. В двух последних он сыграл вничью сразу после четырех побед подряд

Дома в лиге "Наполи" не проигрывал в десяти последних матчах - семь побед, три ничьи

Результаты "Кальяри" в шести последних матчах лиги против всех на всех полях - две победы, четыре поражения, результаты восьми последних - три победы, ничья и четыре поражения

Результаты "Кальяри" в шести последних матчах лиги в гостях - победа, ничья и четыре поражения, результаты десяти последних - две победы, три ничьи и пять поражений

"Наполи" не пропускал в пяти из шести последних матчей лиги на всех полях. А вот дома он не пропускал лишь в двух из восьми последних таких

0:0 против "Пармы" прервал серию "Наполи" из семи матчей лиги на всех полях с забитыми мячами. Дома же он забивал в последних десяти

"Кальяри" забивал в шести последних матчах лиги на всех полях и не пропускал в четырех из восьми последних. В гостях в лиге он забивал в трех последних, но из последних восьми - в четырех, а не пропускал в двух из четырех последних

В случае равенства очков между "Наполи" и "Интером" по итогам 38-го тура будет назначен дополнительный прямой матч между ними. Такое равенство может состояться лишь в случае поражения "Наполи" от "Кальяри" и ничьей "Интера" против "Комо"

Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз: Наполи - Кальяри 3:1

Никола обещает играть серьезно, но что другое он мог сказать? "Кальяри" завершил сезон, слабее "Дженоа", да и "Наполи" не должен наступить на те же грабли. Хотя статистика ничьих и пропущенных мячей в очных матчах и в целом, игровая форма и психологическое давление обещают хозяевам проблемы, но все же они должны победить.