Комо - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.05.2025

Серия А не собиралась привозить в Комо ни важных функционеров, ни трофей, ни медали, не планировала никаких церемоний. Но "Интер" потребовал от неё организовать всё. Значит - реально надеется всё же вытащить Скудетто из-под носа "Наполи". Для этого, кроме потери очков неаполитанцев против "Кальяри", нужен ещё и результат в своём матче. Против команды в лучшей форме в лиге.

Серия А. 38-й тур

23 мая. 21:45. Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Интер"

Главный арбитр: Давиде Масса

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

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Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 37 23 10 4 57-27 79 2 "Интер" 37 23 9 5 77-35 78 3 "Аталанта" 37 22 8 7 76-34 74 4 "Ювентус" 37 17 16 4 55-33 67 5 Рома 37 19 9 9 54-35 66 6 "Лацио" 37 18 11 8 61-48 65 7 "Фиорентина" 37 18 8 11 57-39 62 8 "Болонья" 37 16 14 7 56-44 62 9 "Милан" 37 17 9 11 59-43 60 10 Комо 37 13 10 14 49-50 49 11 "Торино" 37 10 14 13 39-43 44 12 "Удинезе" 37 12 8 17 39-53 44 13 "Дженоа" 37 9 13 15 34-48 40 14 "Кальяри" 37 9 9 19 40-54 36 15 Верона 37 9 7 21 32-65 34 16 "Парма" 37 6 15 16 41-56 33 17 Лечче 37 7 10 20 26-58 31 18 "Эмполи" 37 6 13 18 32-57 31 19 Венеция 37 5 14 18 30-53 29 20 Монца 37 3 9 25 28-67 18

Блестящую возможность вытащить первое место из-под носа "Наполи" "Интер" получил в 37-ом туре. Виртуально с 46-ой по 72-ую и с 79-ой по 89-ую минуты "нерадзурри" находились на первом месте. Но дважды потеряли преимущество в счете, в том числе из-за пенальти на 90-ой минуте, упустили победу и сыграли лишь 2:2 дома с "Лацио". Ещё и Симоне Индзаги был удалён и решающий тур пропускает.

В неудаче в клубе обвинили арбитров. Правда, заочно, поскольку после матча отказались общаться с прессой. Все, от президента до игроков. Но СМИ сообщают, что в клубе бушуют. Как и болельщики на сайтах и в соцсетях. Сам Индзаги после матча заперся в раздевалке с игроками и руководством клуба и вёл беседу около часа.

Удастся ли оставить в стороне тему судейства, а также подготовку к финалу Лиги Чемпионов, и думать лишь о "Комо"? В последние недели думать о лиге у "нерадзурри" получалось плохо. Они выиграли лишь три из семи последних матчей Серии А. Убедительно за это время выглядя лишь в предыдущем гостевом матче против безразличного "Торино" - 2:0. Причём там играли вторым составом.

"Комо" также безразличен. Теоретически. Он ещё несколько туров тому обеспечил себе место в Серии А. Но на этом новичок лиги не собирался останавливаться и выдал серию из шести побед подряд, прервавшуюся лишь в воскресенье 1:1 в Вероне. Потому о нём очень много говорят, главным тренером Сеском Фабрегасом вроде бы интересуются гораздо более статусные клубы вроде "Ромы" и "Байера".

Правда, следует отметить, что во всех последних восьми матчах он не играл против команд Топ-9. А в последнем, в котором играл - проиграл "Милану". В целом же рисунок его игры против грандов с января почти одинаков - яростная борьба, смелая игра с владением мячом и множеством атак, но плохая реализация, жуткая наивность и ошибки в обороне на ровном месте.

В таком рисунке были исключения. 1:1 против "Лацио", победа в гостях над "Фиорентиной". И главное - 2:1 дома над "Наполи", единственным конкурентом "Интера" в борьбе за Скудетто, в феврале.

Сегодня "Комо" также будет пытаться доминировать, комбинировать, играть в испанский футбол. Сеск Фабрегас как раз и говорит о доминировании, о нежелании страдать и идти на поводу у гранда. Впрочем, такой стиль может быть как раз удобен для "Интера", известного своими резкими быстрыми контратаками, особенно - на флангах. Еще и позволит потренировать финал Лиги Чемпионов.

Последние матчи команд

Кадры

"Комо" не собирается ротировать состав. Хотя придется менять в центре обороны, где дисквалифицирован Гольданига и не совсем здоров Кемпф. Одного из них может заменить Иовине, для которого это будет последний матч в карьере. Последним будет матч и для Хосе Мануэля Рейны, и Фабрегас сказал, что хотел бы найти для него минуты. Две недели тому Пепе как раз играл вместо Бютеза.

Внимание на Нико Паса, которым интересуется "Интер" и которого может вернуть летом мадридский "Реал".

"Интер" победил в позапрошлом туре лиги вторым составом, не победил в предыдущем первым, еще и финал Лиги Чемпионов приближается, да и возможен ведь дополнительный матч плей-офф против "Наполи". Потому ожидается ротация. Хотя сокращенная из-за травм. Павар и Зелински отсутствуют. Фраттези и Лаутаро Мартинес готовы разве что для скамьи запасных.

Главные кандидаты на отдых - вратарь Зоммер, защитники Ачерби и Бастони, латераль Думфриз, полузащитники Барелла и Мхитарян, форвард Тюрам. Димарко и Чалханоглу также могут отдохнуть, но тогда придется играть Бастони и Барелле.

"Комо": Бютез, Войвода, Иовине, Энгельхардт, Валле, Какере, Да Кунья, Перроне, Стрефецца, Пас, Дувикас

"Интер": Х. Мартинес, Биссек, Де Фрай, Аугусто, Дармиан, Чалханоглу, Асллани, Залевски, Димарко, Тареми, Корреа

Цифры и факты

В нынешнем сезоне команды встретились в Серии А после почти 22-летнего перерыва. "Интер" победил дома в декабре - 2:0, забив на 48-ой и 92-ой минутах

Ничья с "Вероной" прервала серию "Комо" из шести побед в лиге на всех полях. Его серия без поражений составляет восемь матчей - шесть побед и две ничьи. Последним, кто побеждал его, был "Милан"

"Интер" выиграл три из семи последних матчей лиги на всех полях при двух ничьих и двух поражениях. В гостях в лиге он выиграл два из последних восьми при трёх ничьих и трёх поражениях

В последних трёх домашних матчах лиги "Комо" побеждал. В последних шести - не проигрывал с четырьмя победами и двумя ничьими, в том числе 2:1 над "Наполи". Последним, кто побеждал его на его поле, был "Милан"

В последних восьми матчах против команд Топ-9 "Комо" победил "Наполи" и "Фиорентину", проиграл "Болонье" со счётом 0:2, проиграл "Ювентусу" со счетом 1:2 из-за гола на 89-ой минуте, проиграл "Милану" (дважды), "Роме" и "Аталанте" со счетом 1:2 из-за камбеков последних

"Комо" забивал в последних 14-ти матчах лиги на всех полях. В последнем, в котором он не забил, он играл вдесятером с 38-ой минуты. Последним, кто не пропустил от него, не играя в численном большинстве, был "Интер" в декабре. Дома в лиге "Комо" забивал в 13-ти последних матчах

В плане забитых и пропущенных в лиге в гостях и на всех полях никаких серий "Интера" в последнее время не состоялось

В случае равенства очков между "Интером" и "Наполи" по итогам 38-го тура будет назначен дополнительный матч плей-офф. Такое равенство может состояться лишь в случае поражения "Наполи" от "Кальяри" и ничьей в матче "Комо" - "Интер"

Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз: Комо - Интер 1:2

Соперник "Интера" в последнем туре явно сложнее, чем у "Наполи". "Комо" даже обеспечил себе десятое место. Да и играет дома. Он несомненно создаст большие проблемы ослабленному составу гранда, думающего о Лиге Чемпионов. Должен забить. Даже победа команды Фабрегаса не особо удивит. Но все же ставим на обычный сценарий ее матча против гранда - наивное поражение.