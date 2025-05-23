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Комо - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.05.2025
Кроме потери очков "Наполи", "Интеру" нужен результат и в своем матче
Getty Images / Global Images Ukraine
Серия А не собиралась привозить в Комо ни важных функционеров, ни трофей, ни медали, не планировала никаких церемоний. Но "Интер" потребовал от неё организовать всё. Значит - реально надеется всё же вытащить Скудетто из-под носа "Наполи". Для этого, кроме потери очков неаполитанцев против "Кальяри", нужен ещё и результат в своём матче. Против команды в лучшей форме в лиге.
Серия А. 38-й тур
23 мая. 21:45. Комо. "Джузеппе Синигалья"
"Комо" - "Интер"
Главный арбитр: Давиде Масса
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|37
|23
|10
|4
|57-27
|79
|2
|37
|23
|9
|5
|77-35
|78
|3
|37
|22
|8
|7
|76-34
|74
|4
|37
|17
|16
|4
|55-33
|67
|5
|37
|19
|9
|9
|54-35
|66
|6
|37
|18
|11
|8
|61-48
|65
|7
|37
|18
|8
|11
|57-39
|62
|8
|37
|16
|14
|7
|56-44
|62
|9
|37
|17
|9
|11
|59-43
|60
|10
|37
|13
|10
|14
|49-50
|49
|11
|37
|10
|14
|13
|39-43
|44
|12
|37
|12
|8
|17
|39-53
|44
|13
|37
|9
|13
|15
|34-48
|40
|14
|37
|9
|9
|19
|40-54
|36
|15
|37
|9
|7
|21
|32-65
|34
|16
|37
|6
|15
|16
|41-56
|33
|17
|37
|7
|10
|20
|26-58
|31
|18
|37
|6
|13
|18
|32-57
|31
|19
|37
|5
|14
|18
|30-53
|29
|20
|37
|3
|9
|25
|28-67
|18
Блестящую возможность вытащить первое место из-под носа "Наполи" "Интер" получил в 37-ом туре. Виртуально с 46-ой по 72-ую и с 79-ой по 89-ую минуты "нерадзурри" находились на первом месте. Но дважды потеряли преимущество в счете, в том числе из-за пенальти на 90-ой минуте, упустили победу и сыграли лишь 2:2 дома с "Лацио". Ещё и Симоне Индзаги был удалён и решающий тур пропускает.
В неудаче в клубе обвинили арбитров. Правда, заочно, поскольку после матча отказались общаться с прессой. Все, от президента до игроков. Но СМИ сообщают, что в клубе бушуют. Как и болельщики на сайтах и в соцсетях. Сам Индзаги после матча заперся в раздевалке с игроками и руководством клуба и вёл беседу около часа.
Удастся ли оставить в стороне тему судейства, а также подготовку к финалу Лиги Чемпионов, и думать лишь о "Комо"? В последние недели думать о лиге у "нерадзурри" получалось плохо. Они выиграли лишь три из семи последних матчей Серии А. Убедительно за это время выглядя лишь в предыдущем гостевом матче против безразличного "Торино" - 2:0. Причём там играли вторым составом.
"Комо" также безразличен. Теоретически. Он ещё несколько туров тому обеспечил себе место в Серии А. Но на этом новичок лиги не собирался останавливаться и выдал серию из шести побед подряд, прервавшуюся лишь в воскресенье 1:1 в Вероне. Потому о нём очень много говорят, главным тренером Сеском Фабрегасом вроде бы интересуются гораздо более статусные клубы вроде "Ромы" и "Байера".
Правда, следует отметить, что во всех последних восьми матчах он не играл против команд Топ-9. А в последнем, в котором играл - проиграл "Милану". В целом же рисунок его игры против грандов с января почти одинаков - яростная борьба, смелая игра с владением мячом и множеством атак, но плохая реализация, жуткая наивность и ошибки в обороне на ровном месте.
В таком рисунке были исключения. 1:1 против "Лацио", победа в гостях над "Фиорентиной". И главное - 2:1 дома над "Наполи", единственным конкурентом "Интера" в борьбе за Скудетто, в феврале.
Сегодня "Комо" также будет пытаться доминировать, комбинировать, играть в испанский футбол. Сеск Фабрегас как раз и говорит о доминировании, о нежелании страдать и идти на поводу у гранда. Впрочем, такой стиль может быть как раз удобен для "Интера", известного своими резкими быстрыми контратаками, особенно - на флангах. Еще и позволит потренировать финал Лиги Чемпионов.
Последние матчи команд
Кадры
"Комо" не собирается ротировать состав. Хотя придется менять в центре обороны, где дисквалифицирован Гольданига и не совсем здоров Кемпф. Одного из них может заменить Иовине, для которого это будет последний матч в карьере. Последним будет матч и для Хосе Мануэля Рейны, и Фабрегас сказал, что хотел бы найти для него минуты. Две недели тому Пепе как раз играл вместо Бютеза.
Внимание на Нико Паса, которым интересуется "Интер" и которого может вернуть летом мадридский "Реал".
"Интер" победил в позапрошлом туре лиги вторым составом, не победил в предыдущем первым, еще и финал Лиги Чемпионов приближается, да и возможен ведь дополнительный матч плей-офф против "Наполи". Потому ожидается ротация. Хотя сокращенная из-за травм. Павар и Зелински отсутствуют. Фраттези и Лаутаро Мартинес готовы разве что для скамьи запасных.
Главные кандидаты на отдых - вратарь Зоммер, защитники Ачерби и Бастони, латераль Думфриз, полузащитники Барелла и Мхитарян, форвард Тюрам. Димарко и Чалханоглу также могут отдохнуть, но тогда придется играть Бастони и Барелле.
"Комо": Бютез, Войвода, Иовине, Энгельхардт, Валле, Какере, Да Кунья, Перроне, Стрефецца, Пас, Дувикас
"Интер": Х. Мартинес, Биссек, Де Фрай, Аугусто, Дармиан, Чалханоглу, Асллани, Залевски, Димарко, Тареми, Корреа
Цифры и факты
- В нынешнем сезоне команды встретились в Серии А после почти 22-летнего перерыва. "Интер" победил дома в декабре - 2:0, забив на 48-ой и 92-ой минутах
- Ничья с "Вероной" прервала серию "Комо" из шести побед в лиге на всех полях. Его серия без поражений составляет восемь матчей - шесть побед и две ничьи. Последним, кто побеждал его, был "Милан"
- "Интер" выиграл три из семи последних матчей лиги на всех полях при двух ничьих и двух поражениях. В гостях в лиге он выиграл два из последних восьми при трёх ничьих и трёх поражениях
- В последних трёх домашних матчах лиги "Комо" побеждал. В последних шести - не проигрывал с четырьмя победами и двумя ничьими, в том числе 2:1 над "Наполи". Последним, кто побеждал его на его поле, был "Милан"
- В последних восьми матчах против команд Топ-9 "Комо" победил "Наполи" и "Фиорентину", проиграл "Болонье" со счётом 0:2, проиграл "Ювентусу" со счетом 1:2 из-за гола на 89-ой минуте, проиграл "Милану" (дважды), "Роме" и "Аталанте" со счетом 1:2 из-за камбеков последних
- "Комо" забивал в последних 14-ти матчах лиги на всех полях. В последнем, в котором он не забил, он играл вдесятером с 38-ой минуты. Последним, кто не пропустил от него, не играя в численном большинстве, был "Интер" в декабре. Дома в лиге "Комо" забивал в 13-ти последних матчах
- В плане забитых и пропущенных в лиге в гостях и на всех полях никаких серий "Интера" в последнее время не состоялось
- В случае равенства очков между "Интером" и "Наполи" по итогам 38-го тура будет назначен дополнительный матч плей-офф. Такое равенство может состояться лишь в случае поражения "Наполи" от "Кальяри" и ничьей в матче "Комо" - "Интер"
Ставки и коэффициенты на матч
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Прогноз: Комо - Интер 1:2
Соперник "Интера" в последнем туре явно сложнее, чем у "Наполи". "Комо" даже обеспечил себе десятое место. Да и играет дома. Он несомненно создаст большие проблемы ослабленному составу гранда, думающего о Лиге Чемпионов. Должен забить. Даже победа команды Фабрегаса не особо удивит. Но все же ставим на обычный сценарий ее матча против гранда - наивное поражение.
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