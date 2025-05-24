Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Венеция - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 25.05.2025
Игор Тудор еще не побеждал в гостях
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Скудетто "Ювентуса" в нынешнем сезоне состоит в выходе на четвёртое место, последнее лигочемпионское. Слишком скромное задание для легендарного клуба, но какое уж получилось. И задание критически важное, поскольку очень нужны деньги от Лиги Чемпионов. Для обеспечивания места там осталось сделать то, что в каденции Игора Тудора ещё не удавалось - победить в гостях.
Серия А. 38-й тур
25 мая. 21:45. Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"
"Венеция" - "Ювентус"
Главный арбитр: Андреа Коломбо
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|38
|24
|10
|4
|59-27
|82
|2
|38
|24
|9
|5
|79-35
|81
|3
|37
|22
|8
|7
|76-34
|74
|4
|37
|17
|16
|4
|55-33
|67
|5
|37
|19
|9
|9
|54-35
|66
|6
|37
|18
|11
|8
|61-48
|65
|7
|37
|18
|8
|11
|57-39
|62
|8
|37
|16
|14
|7
|56-44
|62
|9
|37
|17
|9
|11
|59-43
|60
|10
|38
|13
|10
|15
|49-52
|49
|11
|37
|10
|14
|13
|39-43
|44
|12
|37
|12
|8
|17
|39-53
|44
|13
|37
|9
|13
|15
|34-48
|40
|14
|38
|9
|9
|20
|40-56
|36
|15
|37
|9
|7
|21
|32-65
|34
|16
|37
|6
|15
|16
|41-56
|33
|17
|37
|7
|10
|20
|26-58
|31
|18
|37
|6
|13
|18
|32-57
|31
|19
|37
|5
|14
|18
|30-53
|29
|20
|37
|3
|9
|25
|28-67
|18
Тудор работает под тенью своего статуса как временного тренера, что, разумеется, вносит неудобство и нервозность. Под тенью постоянных упоминаний имени Антонио Конте как следующего тренера "Ювентуса". Сам Игор говорит, что не думает о таком и вообще о будущем, что вся его жизнь заключена в одном матче. Требуя от игроков и голову, и сердце. Получит ли?
В каденции Тудора темп набора очков "Юве" в лиге повысился совсем ненамного по сравнению с каденцией Тьяго Мотты - на девять сотых в среднем за матч. В четырех гостевых матчах под руководством хорвата команда и вовсе не побеждала. Хотя 1:1 с "Ромой", "Лацио" и "Болоньей" были скорее положительными, с неплохой игрой. А вот 0:1 в Парме - откровенной неудачей.
В целом "Юве" не впечатляет и выглядит командой, которая вполне может оступиться. Тем более - в гостях. Вместе с тем, выглядит довольно солидно. Неделю тому дома против "Удинезе" он полностью доминировал, ничего не позволял возле своих ворот. Забил, правда, лишь на 61-ой минуте, а второй - на 88-ой, но Тудор был очень доволен игрой и говорил об отсутствии каких-либо претензий.
Сейчас играть в гостях, и против не безразличного соперника, а соперника, который борется против вылета. "Венеция" ещё и проиграла лишь три из последних 12-ти матчей лиги. В частности, добыв 0:0 против "Аталанты", "Лацио" и даже "Наполи", победив "Фиорентину" (2:1). Причём три последних результата состоялись дома.
Её проблема - матчи против команд своего калибра. Неделю тому венецианцы были разгромлены в гостях "Кальяри" (0:3), из-за чего победитель того матча обеспечил себе место в Серии А, а проигравший вернулся в зону вылета, из которой вышел благодаря победе над "Фиорентиной". Теперь ему нужна только победа над "Ювентусом" вместе с потерями очков "Эмполи" и "Лечче".
Означает ли такая неудобная диспозиция, что "Венеция" уже практически вылетела и не будет ложиться костьми? Возможно. Но, возможно, всё же будет цепляться, особенно - дома. Где набрала почти 69 процентов своих очков.
В первом круге команды встречались в Турине в декабре. Тогда "Венеция" играла очень храбро. Рано пропустила, но забила дважды, в том числе на 83-ей минуте, в итоге пропустила с пенальти на 95-ой и сыграла 2:2. Дома она точно захочет доминировать, владеть мячом, создавать, как любит. А "Ювентус" будет искать быстрые контратаки. Хотя, возможно, не захочет отдавать инициативу.
Последние матчи команд
Кадры
В "Ювентусе" продолжаются проблемы в обороне. Калулу дисквалифицирован, Вейга, МакКенни и Гатти под вопросом. Скорее всего, в центре обороны будет играть как минимум один переквалифицированный игрок. Например, правый защитник Савона, который отбыл дисквалификацию. Отбыл её и опорник Кефрен Тюрам, и это серьёзное усиление в отсутствие Коопмейнерса.
Душан Влахович вышел на замену и забил "Удинезе". Но, скорее всего, вновь начнёт матч в запасе, а Коло Муани - на поле.
В "Венеции" к не новым травмам Свободы, Данкана и Конде добавились дисквалификация одного из лучших защитников Идзеса и травма одного из лучших игроков атаки Ористаньо. Воспитанник "Ювентуса" Николусси Кавилья, скорее всего, выйдет в центре поля.
"Венеция": Раду, Канде, Шингтьенн, Маркандалли, Дзербин, Бузио, Николусси Кавилья, К. Перес, Эллертсон, Йебоа, Гиткьер
"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Келли, Вейга, Кошта, Локателли, К. Тюрам, Камбиазо, Н. Гонсалес, Йилдиз, Коло Муани
Цифры и факты
- Два из последних трех очных матчей на всех полях завершились ничьими - 1:1 и 2:2, еще один "Ювентус" выиграл со счетом 2:1. До этих трех матчей "Ювентус" выиграл пять очных подряд
- В Венеции два из четырех последних очных матчей завершились вничью, еще два выиграл "Ювентус". Результат последнего - 1:1. Из последних шести во всех турнирах в основное время в Венеции состоялись три ничьи, две победы "Ювентуса" и одна победа "Венеции"
- "Ювентус" забивал "Венеции" в 18-ти последних очных матчах во всех турнирах, а пропускал от нее в последних четырех
- Результаты "Ювентуса" в восьми матчах каденции Игора Тудора на всех полях - четыре победы, три ничьи и поражение, результаты в четырех таких в гостях - три ничьи и поражение
- В последних пяти гостевых матчах в лиге "Ювентус" не побеждал (три ничьи и два поражения) и пропускал. В последних 13-ти таких на его счету три победы, причем все - с разницей в один мяч, семь ничьих и три поражения. В 11-ти из 12-ти последних таких он пропускал
- "Венеция" проиграла лишь три из последних 12-ти матчей лиги на всех полях при двух победах и семи ничьих. В лиге дома она проиграла в двух из шести последних матчей - две победы и две ничьи
- В пяти последних матчах лиги и в семи из последних восьми на всех полях с участием "Ювентуса" забивалось не более двух мячей. Как и в четырех последних и в пяти из шести его последних в лиге в гостях
Прогноз: Венеция - Ювентус 0:1
"Венеция" не раз отбирала очки у грандов, особенно - дома. А "Ювентус" давно не побеждал в гостях. При этом победа нужна позарез обеим командам. Так что здесь должна быть плотная борьба, не должны состояться много голов. Но все же "Юве" сильнее, традиционно умеет собираться в решающие моменты. А "Венеция", кажется, уже упустила свой шанс остаться в Серии А.
Популярное сейчас
- Дебютант. Определен второй клуб, который напрямую вышел в УПЛ
- Присоединился к сильнейшим. Вратарь Наполи стал третьим украинским футболистом, победившим в Серии А
- Фьюри дал прогноз на бой Усик-Дюбуа
- Комо - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.05.2025
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены