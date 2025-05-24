Венеция - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 25.05.2025

Скудетто "Ювентуса" в нынешнем сезоне состоит в выходе на четвёртое место, последнее лигочемпионское. Слишком скромное задание для легендарного клуба, но какое уж получилось. И задание критически важное, поскольку очень нужны деньги от Лиги Чемпионов. Для обеспечивания места там осталось сделать то, что в каденции Игора Тудора ещё не удавалось - победить в гостях.

Серия А. 38-й тур

25 мая. 21:45. Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Ювентус"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 38 24 10 4 59-27 82 2 "Интер" 38 24 9 5 79-35 81 3 "Аталанта" 37 22 8 7 76-34 74 4 "Ювентус" 37 17 16 4 55-33 67 5 Рома 37 19 9 9 54-35 66 6 "Лацио" 37 18 11 8 61-48 65 7 "Фиорентина" 37 18 8 11 57-39 62 8 "Болонья" 37 16 14 7 56-44 62 9 "Милан" 37 17 9 11 59-43 60 10 Комо 38 13 10 15 49-52 49 11 "Торино" 37 10 14 13 39-43 44 12 "Удинезе" 37 12 8 17 39-53 44 13 "Дженоа" 37 9 13 15 34-48 40 14 "Кальяри" 38 9 9 20 40-56 36 15 Верона 37 9 7 21 32-65 34 16 "Парма" 37 6 15 16 41-56 33 17 Лечче 37 7 10 20 26-58 31 18 "Эмполи" 37 6 13 18 32-57 31 19 Венеция 37 5 14 18 30-53 29 20 Монца 37 3 9 25 28-67 18

Тудор работает под тенью своего статуса как временного тренера, что, разумеется, вносит неудобство и нервозность. Под тенью постоянных упоминаний имени Антонио Конте как следующего тренера "Ювентуса". Сам Игор говорит, что не думает о таком и вообще о будущем, что вся его жизнь заключена в одном матче. Требуя от игроков и голову, и сердце. Получит ли?

В каденции Тудора темп набора очков "Юве" в лиге повысился совсем ненамного по сравнению с каденцией Тьяго Мотты - на девять сотых в среднем за матч. В четырех гостевых матчах под руководством хорвата команда и вовсе не побеждала. Хотя 1:1 с "Ромой", "Лацио" и "Болоньей" были скорее положительными, с неплохой игрой. А вот 0:1 в Парме - откровенной неудачей.

В целом "Юве" не впечатляет и выглядит командой, которая вполне может оступиться. Тем более - в гостях. Вместе с тем, выглядит довольно солидно. Неделю тому дома против "Удинезе" он полностью доминировал, ничего не позволял возле своих ворот. Забил, правда, лишь на 61-ой минуте, а второй - на 88-ой, но Тудор был очень доволен игрой и говорил об отсутствии каких-либо претензий.

Сейчас играть в гостях, и против не безразличного соперника, а соперника, который борется против вылета. "Венеция" ещё и проиграла лишь три из последних 12-ти матчей лиги. В частности, добыв 0:0 против "Аталанты", "Лацио" и даже "Наполи", победив "Фиорентину" (2:1). Причём три последних результата состоялись дома.

Её проблема - матчи против команд своего калибра. Неделю тому венецианцы были разгромлены в гостях "Кальяри" (0:3), из-за чего победитель того матча обеспечил себе место в Серии А, а проигравший вернулся в зону вылета, из которой вышел благодаря победе над "Фиорентиной". Теперь ему нужна только победа над "Ювентусом" вместе с потерями очков "Эмполи" и "Лечче".

Означает ли такая неудобная диспозиция, что "Венеция" уже практически вылетела и не будет ложиться костьми? Возможно. Но, возможно, всё же будет цепляться, особенно - дома. Где набрала почти 69 процентов своих очков.

В первом круге команды встречались в Турине в декабре. Тогда "Венеция" играла очень храбро. Рано пропустила, но забила дважды, в том числе на 83-ей минуте, в итоге пропустила с пенальти на 95-ой и сыграла 2:2. Дома она точно захочет доминировать, владеть мячом, создавать, как любит. А "Ювентус" будет искать быстрые контратаки. Хотя, возможно, не захочет отдавать инициативу.

Последние матчи команд

Кадры

В "Ювентусе" продолжаются проблемы в обороне. Калулу дисквалифицирован, Вейга, МакКенни и Гатти под вопросом. Скорее всего, в центре обороны будет играть как минимум один переквалифицированный игрок. Например, правый защитник Савона, который отбыл дисквалификацию. Отбыл её и опорник Кефрен Тюрам, и это серьёзное усиление в отсутствие Коопмейнерса.

Душан Влахович вышел на замену и забил "Удинезе". Но, скорее всего, вновь начнёт матч в запасе, а Коло Муани - на поле.

В "Венеции" к не новым травмам Свободы, Данкана и Конде добавились дисквалификация одного из лучших защитников Идзеса и травма одного из лучших игроков атаки Ористаньо. Воспитанник "Ювентуса" Николусси Кавилья, скорее всего, выйдет в центре поля.

"Венеция": Раду, Канде, Шингтьенн, Маркандалли, Дзербин, Бузио, Николусси Кавилья, К. Перес, Эллертсон, Йебоа, Гиткьер

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Келли, Вейга, Кошта, Локателли, К. Тюрам, Камбиазо, Н. Гонсалес, Йилдиз, Коло Муани

Цифры и факты

Два из последних трех очных матчей на всех полях завершились ничьими - 1:1 и 2:2, еще один "Ювентус" выиграл со счетом 2:1. До этих трех матчей "Ювентус" выиграл пять очных подряд

В Венеции два из четырех последних очных матчей завершились вничью, еще два выиграл "Ювентус". Результат последнего - 1:1. Из последних шести во всех турнирах в основное время в Венеции состоялись три ничьи, две победы "Ювентуса" и одна победа "Венеции"

"Ювентус" забивал "Венеции" в 18-ти последних очных матчах во всех турнирах, а пропускал от нее в последних четырех

Результаты "Ювентуса" в восьми матчах каденции Игора Тудора на всех полях - четыре победы, три ничьи и поражение, результаты в четырех таких в гостях - три ничьи и поражение

В последних пяти гостевых матчах в лиге "Ювентус" не побеждал (три ничьи и два поражения) и пропускал. В последних 13-ти таких на его счету три победы, причем все - с разницей в один мяч, семь ничьих и три поражения. В 11-ти из 12-ти последних таких он пропускал

"Венеция" проиграла лишь три из последних 12-ти матчей лиги на всех полях при двух победах и семи ничьих. В лиге дома она проиграла в двух из шести последних матчей - две победы и две ничьи

В пяти последних матчах лиги и в семи из последних восьми на всех полях с участием "Ювентуса" забивалось не более двух мячей. Как и в четырех последних и в пяти из шести его последних в лиге в гостях

Прогноз: Венеция - Ювентус 0:1

"Венеция" не раз отбирала очки у грандов, особенно - дома. А "Ювентус" давно не побеждал в гостях. При этом победа нужна позарез обеим командам. Так что здесь должна быть плотная борьба, не должны состояться много голов. Но все же "Юве" сильнее, традиционно умеет собираться в решающие моменты. А "Венеция", кажется, уже упустила свой шанс остаться в Серии А.