Торино - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 25.05.2025

Клаудио Раньери постоянно повторяет, что не хочет жалеть летом ни о чем. Если не хочет - нужно побеждать в последнем туре "Торино" и ждать потери очков "Ювентусом" в Венеции. Тогда феноменальный поход Раньери даже завершится прорывом в Лигу Чемпионов. Если же нет - всегда стоит задание опередить "Лацио". Для этого хватит своей победы.

Серия А. 38-й тур

25 мая. 21:45. Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Рома"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 38 24 10 4 59-27 82 2 "Интер" 38 24 9 5 79-35 81 3 "Аталанта" 37 22 8 7 76-34 74 4 "Ювентус" 37 17 16 4 55-33 67 5 Рома 37 19 9 9 54-35 66 6 "Лацио" 37 18 11 8 61-48 65 7 "Фиорентина" 37 18 8 11 57-39 62 8 "Болонья" 38 16 14 8 57-47 62 9 "Милан" 37 17 9 11 59-43 60 10 Комо 38 13 10 15 49-52 49 11 "Торино" 37 10 14 13 39-43 44 12 "Удинезе" 37 12 8 17 39-53 44 13 "Дженоа" 38 10 13 15 37-49 43 14 "Кальяри" 38 9 9 20 40-56 36 15 Верона 37 9 7 21 32-65 34 16 "Парма" 37 6 15 16 41-56 33 17 Лечче 37 7 10 20 26-58 31 18 "Эмполи" 37 6 13 18 32-57 31 19 Венеция 37 5 14 18 30-53 29 20 Монца 37 3 9 25 28-67 18

В последнем туре перед "Ромой" стоят несколько заданий. И попытаться все же пробиться в Лигу Чемпионов, а, если нет - хотя бы удержаться в Лиге Европы и не опуститься в Лигу Конференций. Все три варианта еще возможны. Опередить "Лацио" во втором сезоне подряд после четырех сезонов позади него. И - достойно проводить обожаемого Раньери на тренерскую пенсию.

Выполнять эти задания "волки" будут в хорошем настроении. После победы над "Миланом" и эмоциональных проводов Раньери в последнем матче на "Стадио Олимпико". Та победа, правда, не была легкой. Соперник играл вдесятером с 21-ой минуты, но еще и сравнял счет, а второй гол ему забили на 58-ой. До этого же состоялось поражение от "Аталанты" в бурном матче.

В сущности, судьба четвертого места была в руках "Ромы". Благодаря великолепной серии из 19-ти матчей лиги без поражений, из которых 14 побед. Но она упустила это место из-за поражения в Бергамо. В котором Раньери обвинил арбитров, бушуя так, как у него редко увидишь. Хотя вроде бы удалось успокоиться, и команда готова к последнему туру.

Готов ли к нему "Торино"? "Быкам" уже давно ничего не нужно. Они завершат сезон 11-ми или 12-ми, на привычных местах. Они уже давно не перетруждаются. Они сами недовольны сезоном, главный тренер Паоло Ваноли это признает. Признает, что могли сделать больше и что, если болельщики будут освистывать команду, она это заслужила. А протест и вправду ожидается.

Хотя они никогда не разваливаются. В четырех последних матчах набрали лишь одно очко, но и в 0:2 от "Наполи" и "Интера", выглядели солидно, достойно. Отбирать очки у грандов они точно умеют. В 2025-ом году сыграли вничью с "Ювентусом", "Лацио", "Фиорентиной", "Аталантой", победили "Милан". Проиграли "Болонье" лишь на 90-ой минуте.

Главный вопрос - в мотивации. "Рома" борется за место в Лиге Чемпионов с "Ювентусом", и помогать ненавистным соседям "Торино" не хочется. Болельщики "Торо" как раз и ожидают, что не будет сопротивляться и расчистит "Роме" путь.

Для обеих команд владение мячом - вовсе не главная цель. Они попытаются быстро вертикально атаковать. Также речь о мощных физически командах, умеющих и любящих побороться в единоборствах. Так что ожидаем вязкую игру с недостатком опасных моментов, но с обилием стыков, споров, эмоций. Если "Торино" все же собирается бороться.

Последние матчи команд

Кадры

У "Торино" всегда много травмированных. К привычным в последнее время добавились важный защитник Коко, опорник Тамез. Элмас и Карамо вернулись к тренировкам с командой, но под вопросом на стартовый состав. Также присутствует дилемма в атаке - один форвард или два, но в последних матчах с первых минут играл лишь один.

В "Роме" давно известны травмы Дибалы и Лоренцо Пеллегрини, но, кроме них, все в порядке. Артем Довбик пропустил предыдущий матч и был под вопросом на нынешний, но включен в заявку. Хотя почти наверняка он начнет матч на скамье запасных. Шомуродов ожидается в стартовом составе.

Артем выйдет на замену и будет искать 13-ый гол в сезоне в лиге, который позволит ему сравняться с показателем лучших бомбардиров "Ромы" в лиге предыдущего сезона и превзойти показатель позапрошлого.

"Торино": Милинкович-Савич, Дембеле, Марипан, Мазина, Бираги, С. Риччи, Гинейтис, Касадеи, Лазаро, Влашич, Адамс

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Салемакерс, Кристанте, М. Коне, Писилли, Анхелиньо, Суле, Шомуродов

Цифры и факты

"Рома" не проигрывала "Торино" в семи последних матчах очных на всех полях - пять побед и две ничьи. При этом из этих пяти побед четыре - с разницей в один мяч. Последние два очных матча "Рома" выиграла с результатами 3:2 и 1:0

В Турине в семи последних очных матчах "Рома" победила пять раз, однажды проиграла и однажды сыграла вничью. Все эти победы римлян, кроме одной со счетом 3:0 - с разницей в один мяч. Последний такой матч завершился со счетом 1:1

"Рома" забивала "Торино" в последних десяти очных матчах в лиге на всех полях и в последних 13-ти - в Турине

Результаты "Ромы" в последнем 21-ом матче лиги против всех на всех полях - 15 побед, пять ничьих и одно поражение. Поражение состоялось в предыдущем гостевом. Два из трех предыдущих гостевых она не выиграла - ничья и поражение

"Торино" выиграл лишь один из восьми последних матчей лиги на всех полях - три ничьи и четыре поражения. Его результаты в последних четырех - ничья и три поражения

Дома в лиге "Торино" проиграл последний матч - "Интеру", но до него не проиграл девять таких подряд - четыре победы, пять ничьих

"Рома" забивала в 21-ом последнем матче лиги на всех полях и в десяти последних матчах лиги в гостях

Наиболее популярный результат в матчах "Ромы" в лиге в последнее время - 1:0. Таких три в последних пяти матчах, шесть в последних десяти, восемь в последних 14-ти

В последних двух матчах лиги с участием "Ромы" забивалось более двух мячей. Эта серия началась сразу после восьми подряд, в которых забивалось не более двух. В последних девяти матчах лиги с участием "Торино" забивалось не более двух

Прогноз: Торино - Рома 0:1

Выезды к "Торино" сложны для всех. Да и "Рома" почти все свои последние победы одерживала с разницей лишь в один мяч. Так что можно ожидать плотную нервную игру. Хотя, возможно, "Торо" под свистом и давлением своих болельщиков не захочет помогать "Ювентусу". А ему самому ничего не нужно. Скромная победа гостей - лучшая ставка.