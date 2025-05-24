Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Торино - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 25.05.2025
"Ювентус", "Лацио" и Раньери
Getty Images/Global Images Ukraine
Клаудио Раньери постоянно повторяет, что не хочет жалеть летом ни о чем. Если не хочет - нужно побеждать в последнем туре "Торино" и ждать потери очков "Ювентусом" в Венеции. Тогда феноменальный поход Раньери даже завершится прорывом в Лигу Чемпионов. Если же нет - всегда стоит задание опередить "Лацио". Для этого хватит своей победы.
Серия А. 38-й тур
25 мая. 21:45. Турин. "Олимпико Гранде Торино"
"Торино" - "Рома"
Главный арбитр: Марко Ди Белло
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|38
|24
|10
|4
|59-27
|82
|2
|38
|24
|9
|5
|79-35
|81
|3
|37
|22
|8
|7
|76-34
|74
|4
|37
|17
|16
|4
|55-33
|67
|5
|37
|19
|9
|9
|54-35
|66
|6
|37
|18
|11
|8
|61-48
|65
|7
|37
|18
|8
|11
|57-39
|62
|8
|38
|16
|14
|8
|57-47
|62
|9
|37
|17
|9
|11
|59-43
|60
|10
|38
|13
|10
|15
|49-52
|49
|11
|37
|10
|14
|13
|39-43
|44
|12
|37
|12
|8
|17
|39-53
|44
|13
|38
|10
|13
|15
|37-49
|43
|14
|38
|9
|9
|20
|40-56
|36
|15
|37
|9
|7
|21
|32-65
|34
|16
|37
|6
|15
|16
|41-56
|33
|17
|37
|7
|10
|20
|26-58
|31
|18
|37
|6
|13
|18
|32-57
|31
|19
|37
|5
|14
|18
|30-53
|29
|20
|37
|3
|9
|25
|28-67
|18
В последнем туре перед "Ромой" стоят несколько заданий. И попытаться все же пробиться в Лигу Чемпионов, а, если нет - хотя бы удержаться в Лиге Европы и не опуститься в Лигу Конференций. Все три варианта еще возможны. Опередить "Лацио" во втором сезоне подряд после четырех сезонов позади него. И - достойно проводить обожаемого Раньери на тренерскую пенсию.
Выполнять эти задания "волки" будут в хорошем настроении. После победы над "Миланом" и эмоциональных проводов Раньери в последнем матче на "Стадио Олимпико". Та победа, правда, не была легкой. Соперник играл вдесятером с 21-ой минуты, но еще и сравнял счет, а второй гол ему забили на 58-ой. До этого же состоялось поражение от "Аталанты" в бурном матче.
В сущности, судьба четвертого места была в руках "Ромы". Благодаря великолепной серии из 19-ти матчей лиги без поражений, из которых 14 побед. Но она упустила это место из-за поражения в Бергамо. В котором Раньери обвинил арбитров, бушуя так, как у него редко увидишь. Хотя вроде бы удалось успокоиться, и команда готова к последнему туру.
Готов ли к нему "Торино"? "Быкам" уже давно ничего не нужно. Они завершат сезон 11-ми или 12-ми, на привычных местах. Они уже давно не перетруждаются. Они сами недовольны сезоном, главный тренер Паоло Ваноли это признает. Признает, что могли сделать больше и что, если болельщики будут освистывать команду, она это заслужила. А протест и вправду ожидается.
Хотя они никогда не разваливаются. В четырех последних матчах набрали лишь одно очко, но и в 0:2 от "Наполи" и "Интера", выглядели солидно, достойно. Отбирать очки у грандов они точно умеют. В 2025-ом году сыграли вничью с "Ювентусом", "Лацио", "Фиорентиной", "Аталантой", победили "Милан". Проиграли "Болонье" лишь на 90-ой минуте.
Главный вопрос - в мотивации. "Рома" борется за место в Лиге Чемпионов с "Ювентусом", и помогать ненавистным соседям "Торино" не хочется. Болельщики "Торо" как раз и ожидают, что не будет сопротивляться и расчистит "Роме" путь.
Для обеих команд владение мячом - вовсе не главная цель. Они попытаются быстро вертикально атаковать. Также речь о мощных физически командах, умеющих и любящих побороться в единоборствах. Так что ожидаем вязкую игру с недостатком опасных моментов, но с обилием стыков, споров, эмоций. Если "Торино" все же собирается бороться.
Последние матчи команд
Кадры
У "Торино" всегда много травмированных. К привычным в последнее время добавились важный защитник Коко, опорник Тамез. Элмас и Карамо вернулись к тренировкам с командой, но под вопросом на стартовый состав. Также присутствует дилемма в атаке - один форвард или два, но в последних матчах с первых минут играл лишь один.
В "Роме" давно известны травмы Дибалы и Лоренцо Пеллегрини, но, кроме них, все в порядке. Артем Довбик пропустил предыдущий матч и был под вопросом на нынешний, но включен в заявку. Хотя почти наверняка он начнет матч на скамье запасных. Шомуродов ожидается в стартовом составе.
Артем выйдет на замену и будет искать 13-ый гол в сезоне в лиге, который позволит ему сравняться с показателем лучших бомбардиров "Ромы" в лиге предыдущего сезона и превзойти показатель позапрошлого.
"Торино": Милинкович-Савич, Дембеле, Марипан, Мазина, Бираги, С. Риччи, Гинейтис, Касадеи, Лазаро, Влашич, Адамс
"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Салемакерс, Кристанте, М. Коне, Писилли, Анхелиньо, Суле, Шомуродов
Цифры и факты
- "Рома" не проигрывала "Торино" в семи последних матчах очных на всех полях - пять побед и две ничьи. При этом из этих пяти побед четыре - с разницей в один мяч. Последние два очных матча "Рома" выиграла с результатами 3:2 и 1:0
- В Турине в семи последних очных матчах "Рома" победила пять раз, однажды проиграла и однажды сыграла вничью. Все эти победы римлян, кроме одной со счетом 3:0 - с разницей в один мяч. Последний такой матч завершился со счетом 1:1
- "Рома" забивала "Торино" в последних десяти очных матчах в лиге на всех полях и в последних 13-ти - в Турине
- Результаты "Ромы" в последнем 21-ом матче лиги против всех на всех полях - 15 побед, пять ничьих и одно поражение. Поражение состоялось в предыдущем гостевом. Два из трех предыдущих гостевых она не выиграла - ничья и поражение
- "Торино" выиграл лишь один из восьми последних матчей лиги на всех полях - три ничьи и четыре поражения. Его результаты в последних четырех - ничья и три поражения
- Дома в лиге "Торино" проиграл последний матч - "Интеру", но до него не проиграл девять таких подряд - четыре победы, пять ничьих
- "Рома" забивала в 21-ом последнем матче лиги на всех полях и в десяти последних матчах лиги в гостях
- Наиболее популярный результат в матчах "Ромы" в лиге в последнее время - 1:0. Таких три в последних пяти матчах, шесть в последних десяти, восемь в последних 14-ти
- В последних двух матчах лиги с участием "Ромы" забивалось более двух мячей. Эта серия началась сразу после восьми подряд, в которых забивалось не более двух. В последних девяти матчах лиги с участием "Торино" забивалось не более двух
Прогноз: Торино - Рома 0:1
Выезды к "Торино" сложны для всех. Да и "Рома" почти все свои последние победы одерживала с разницей лишь в один мяч. Так что можно ожидать плотную нервную игру. Хотя, возможно, "Торо" под свистом и давлением своих болельщиков не захочет помогать "Ювентусу". А ему самому ничего не нужно. Скромная победа гостей - лучшая ставка.
Популярное сейчас
- Ничейный день для призеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Металлист 1925 может изменить название. Уже есть новый вариант
- Стыковые матчи за право участия в УПЛ. Известны игровые пары и расписание
- Венеция - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 25.05.2025
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой