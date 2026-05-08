Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лечче - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.05.2026
"Юве" уже не раз терял очки против аутсайдеров
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" уже вроде бы убежал в борьбе за четвёртое место, набрав 16 очков в шести турах, но затем не победил в двух турах подряд и подпустил "Рому" на расстояние одного очка. Теперь Лучано Спаллетти признаёт, что борьба за выход в Лигу Чемпионов будет идти до последнего. Вполне способна идти до последнего и борьба против вылета. Вот "Лечче" сейчас опережает "Кремонезе" на четыре очка, но тот в этом туре играет против "Пизы", которая уже вылетела, и может приблизиться. Так что очки нужны всем.
Серия А. 36-й тур
9 мая. 21:45. Лечче. "Виа Дель Маре"
"Лечче" - "Ювентус"
Главный арбитр: Андреа Коломбо
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|35
|26
|4
|5
|82-31
|82
|2
|35
|21
|7
|7
|52-33
|70
|3
|35
|19
|10
|6
|48-29
|67
|4
|35
|18
|11
|6
|58-30
|65
|5
|35
|20
|4
|11
|52-29
|64
|6
|35
|17
|11
|7
|59-28
|62
|7
|35
|14
|13
|8
|47-32
|55
|8
|35
|13
|12
|10
|39-34
|51
|9
|35
|14
|7
|14
|42-41
|49
|10
|35
|14
|7
|14
|43-44
|49
|11
|35
|13
|8
|14
|43-46
|47
|12
|35
|10
|12
|13
|25-42
|42
|13
|35
|11
|8
|16
|39-58
|41
|14
|35
|10
|10
|15
|40-48
|40
|15
|35
|9
|10
|16
|36-49
|37
|16
|35
|8
|13
|14
|38-49
|37
|17
|35
|8
|8
|19
|24-47
|32
|18
|35
|6
|10
|19
|27-53
|28
|19
|35
|3
|11
|21
|24-57
|20
|20
|35
|2
|12
|21
|25-63
|18
Такой матч как раз очень опасен для "Юве". Поскольку он уже не раз в этом сезоне терял очки против аутсайдеров. И дома, и в гостях. Проигрывал "Кальяри", играл вничью с "Фиорентиной", "Лечче", "Вероной". Гостевые победы над "Пизой" и "Кремонезе" также отнюдь не были простыми. И ведь он обычно доминировал. Неделю тому дома против "Вероны", которая уже вылетела, нанес 29 ударов по воротам, семь - в створ. Но сыграл лишь 1:1. Крайне болезненная неудача.
Спаллетти предупреждал перед матчем, говорил об игровых проблемах, предостерегал от недооценки, от легких ошибок. Призывал играть в командный футбол, не тянуть одеяло на себя. Но его игроки сыграли именно так, как он и боялся. После матча он ожидаемо говорил о разочаровании, о недостатке четкости, ясной головы в решающие моменты, о недостатке созданных моментов против плотной обороны, о тревоге, росшей с каждой минутой, о страхе. О детских ошибках, "слишком банальных для того, чтобы допускать их на таком уровне". Хотя и заявил, что в итоге его команда наиграла на победу.
Тревога в стане "бьянконери" велика. Они обязаны выходить в Лигу Чемпионов. Если не выйдут - придётся продавать кого-то из лидеров, и сам Спаллетти может уйти. Их неумение реализовывать огромное преимущество вселяет неуверенность в любом матче, и даже особенно - против аутсайдеров.
"Лечче" - аутсайдер. Борется против вылета. В последнем матче он нанес на десять ударов по воротам меньше, чем соперник. И ведь этим соперником была "Пиза", которая, как и "Верона", уже вылетела. Тем не менее, как раз "Лечче" все же добыл трудную победу, которая может стать золотой. Четыре очка преимущества над 18-ым местом "Кремонезе" - немало. Правда, в этом туре "Кремонезе" будет принимать как раз "Пизу". Так что может вернуть отставание до минимума, если соперник не наберёт очки против туринского гранда.
Сам "Лечче" вроде бы в неплохой форме. Не проиграл в трех последних матчах. Но все они состоялись против аутсайдеров - "Пизы", "Вероны", "Фиорентины". А грандам он почти всегда проигрывает. Проиграл восемь последних матчей против команд нынешней Топ-7. Но эта серия началась после 1:1 в гостях с "Ювентусом". В шести из этих восьми матчей "джаллоросси" не забивали. При этом в четырех из девяти последних матчей против таких пропускали лишь один мяч. Ну а с "Юве" успешно отзащищались и нашли ничью.
Владеть мячом они не любят. С креативом и реализацией у них огромные проблемы. Худшая атака лиги на всех полях, вторая худшая домашняя. Но оборона неплоха. Разгромно они проигрывали лишь трижды в лиге в этом сезоне. Дважды, правда, дома. Но обычно дома борются плотно со всеми.
Последние матчи команд
Цифры и факты
- Два из трех последних очных матчей завершились вничью - одна победа "Ювентуса". До этих трех "Ювентус" выиграл пять очных матчей подряд. Он не проиграл в последних 11-ти очных - семь побед, четыре ничьи
- "Ювентус" не проигрывал в пяти очных матчах в Лечче - три победы, две ничьи. При этом выходит, что в последних шести таких он победил лишь трижды - две ничьи и поражение
- В пяти из шести последних очных матчей в Лечче забивалось менее трех мячей
- "Ювентус" забивал в пяти последних очных матчах в Лечче и в 11-ти последних на всех полях. При этом в восьми из 12-ти последних на всех полях и в пяти из шести последних в Лечче он забил не более одного мяча
- "Ювентус" не проигрывал в девяти последних матчах лиги против всех на всех полях, но четыре из них - ничьи (пять побед). Два последних - ничьи. В гостях в лиге "Ювентус" не проигрывал в последних четырёх - две победы, две ничьи. В трёх последних матчах в гостях в лиге он не пропускал
- Результаты "Лечче" в последних шести матчах лиги дома - две победы, две ничьи, два поражения. На всех полях он не проигрывал в последних трех - победа и две ничьи, до них проиграл четыре матча подряд
- "Лечче" проиграл восемь последних матчей против команд нынешней Топ-7. Эта серия началась после 1:1 в гостях с "Ювентусом". В шести из этих восьми матчей "джаллоросси" не забивали. При этом в четырех из девяти последних матчей против таких пропускали лишь один мяч
- В последних пяти матчах против команд, ныне находящихся на последних шести местах в Серии А, "Ювентус" побеждал лишь дважды - две ничьи и поражение. В трех из этих матчей он забил не более одного мяча. В трех из них пропустил
- В семи последних матчах лиги "Ювентуса" на всех полях не забивалось более двух мячей
- Ничья - наиболее популярный результат матчей лиги "Лечче" в этом сезоне - 18. Также - семь побед и десять поражений. Дома на его счету в первых таймах десять ничьих, три победы и четыре поражения. Также ничья - наиболее популярный результат матчей лиги "Ювентуса" в гостях в сезоне - восемь, также пять побед и четыре поражения
Кадры
В "Ювентусе" состав стабилен. Но постоянный вопрос - вокруг позиции форварда. Разочаровывающий Дэвид или "фальшивая девятка" Бога? А сейчас вернулся Душан Влахович и забил "Вероне". Хотя сомнительно, что он уже готов с первых минут. Кабал, Милик - старые травмы.
В "Лечче" старые травмы - Бериша, Гашпар и Фофана. Проблемы и у Соттила. Здесь также дилемма в центре атаки, и прежде всего - из-за разочарования от форвардов - Штулича, Хеддиры. В центре поля дилемма между Нгомом и Гандельманом.
"Лечче": Фальконе, Вейга, Габриэль, Зиберт, Галло, Рамадани, Л. Кулибали, Нгом, Пьеротти, Хеддира, Банда
"Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Бремер, Келли, Камбиазо, К. Тюрам, Локателли, МакКенни, Консейсау, Влахович, Йилдиз
Ставки и коэффициенты
Прогноз: Лечче - Ювентус 0:1
Ясно, что "Ювентус" ожидает тяжёлый матч. Ясно, что много голов в таком не будет. До трёх может дойти, но, скорее всего - будет меньше. Реальна ничья после первого тайма. Но в итоге всё же кажется, что фаворит победит. Хотя вряд ли с разницей более одного мяча. Также можно подумать о ставке на гол Влаховича. Он вернулся.
