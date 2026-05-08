Лечче - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.05.2026

"Ювентус" уже вроде бы убежал в борьбе за четвёртое место, набрав 16 очков в шести турах, но затем не победил в двух турах подряд и подпустил "Рому" на расстояние одного очка. Теперь Лучано Спаллетти признаёт, что борьба за выход в Лигу Чемпионов будет идти до последнего. Вполне способна идти до последнего и борьба против вылета. Вот "Лечче" сейчас опережает "Кремонезе" на четыре очка, но тот в этом туре играет против "Пизы", которая уже вылетела, и может приблизиться. Так что очки нужны всем.

Серия А. 36-й тур

9 мая. 21:45. Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Ювентус"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча В эфире Відеотрансляція матчу Лечче - Ювентус Смотреть трансляцию

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Интер 35 26 4 5 82-31 82 2 Наполи 35 21 7 7 52-33 70 3 Милан 35 19 10 6 48-29 67 4 Ювентус 35 18 11 6 58-30 65 5 Рома 35 20 4 11 52-29 64 6 Комо 35 17 11 7 59-28 62 7 Аталанта 35 14 13 8 47-32 55 8 Лацио 35 13 12 10 39-34 51 9 Болонья 35 14 7 14 42-41 49 10 Сассуоло 35 14 7 14 43-44 49 11 Удинезе 35 13 8 14 43-46 47 12 Парма 35 10 12 13 25-42 42 13 Торино 35 11 8 16 39-58 41 14 Дженоа 35 10 10 15 40-48 40 15 Кальяри 35 9 10 16 36-49 37 16 Фиорентина 35 8 13 14 38-49 37 17 Лечче 35 8 8 19 24-47 32 18 Кремонезе 35 6 10 19 27-53 28 19 Верона 35 3 11 21 24-57 20 20 Пиза 35 2 12 21 25-63 18

Такой матч как раз очень опасен для "Юве". Поскольку он уже не раз в этом сезоне терял очки против аутсайдеров. И дома, и в гостях. Проигрывал "Кальяри", играл вничью с "Фиорентиной", "Лечче", "Вероной". Гостевые победы над "Пизой" и "Кремонезе" также отнюдь не были простыми. И ведь он обычно доминировал. Неделю тому дома против "Вероны", которая уже вылетела, нанес 29 ударов по воротам, семь - в створ. Но сыграл лишь 1:1. Крайне болезненная неудача.

Спаллетти предупреждал перед матчем, говорил об игровых проблемах, предостерегал от недооценки, от легких ошибок. Призывал играть в командный футбол, не тянуть одеяло на себя. Но его игроки сыграли именно так, как он и боялся. После матча он ожидаемо говорил о разочаровании, о недостатке четкости, ясной головы в решающие моменты, о недостатке созданных моментов против плотной обороны, о тревоге, росшей с каждой минутой, о страхе. О детских ошибках, "слишком банальных для того, чтобы допускать их на таком уровне". Хотя и заявил, что в итоге его команда наиграла на победу.

Тревога в стане "бьянконери" велика. Они обязаны выходить в Лигу Чемпионов. Если не выйдут - придётся продавать кого-то из лидеров, и сам Спаллетти может уйти. Их неумение реализовывать огромное преимущество вселяет неуверенность в любом матче, и даже особенно - против аутсайдеров.

"Лечче" - аутсайдер. Борется против вылета. В последнем матче он нанес на десять ударов по воротам меньше, чем соперник. И ведь этим соперником была "Пиза", которая, как и "Верона", уже вылетела. Тем не менее, как раз "Лечче" все же добыл трудную победу, которая может стать золотой. Четыре очка преимущества над 18-ым местом "Кремонезе" - немало. Правда, в этом туре "Кремонезе" будет принимать как раз "Пизу". Так что может вернуть отставание до минимума, если соперник не наберёт очки против туринского гранда.

Сам "Лечче" вроде бы в неплохой форме. Не проиграл в трех последних матчах. Но все они состоялись против аутсайдеров - "Пизы", "Вероны", "Фиорентины". А грандам он почти всегда проигрывает. Проиграл восемь последних матчей против команд нынешней Топ-7. Но эта серия началась после 1:1 в гостях с "Ювентусом". В шести из этих восьми матчей "джаллоросси" не забивали. При этом в четырех из девяти последних матчей против таких пропускали лишь один мяч. Ну а с "Юве" успешно отзащищались и нашли ничью.

Владеть мячом они не любят. С креативом и реализацией у них огромные проблемы. Худшая атака лиги на всех полях, вторая худшая домашняя. Но оборона неплоха. Разгромно они проигрывали лишь трижды в лиге в этом сезоне. Дважды, правда, дома. Но обычно дома борются плотно со всеми.

Последние матчи команд

Цифры и факты

Два из трех последних очных матчей завершились вничью - одна победа "Ювентуса". До этих трех "Ювентус" выиграл пять очных матчей подряд. Он не проиграл в последних 11-ти очных - семь побед, четыре ничьи

"Ювентус" не проигрывал в пяти очных матчах в Лечче - три победы, две ничьи. При этом выходит, что в последних шести таких он победил лишь трижды - две ничьи и поражение

В пяти из шести последних очных матчей в Лечче забивалось менее трех мячей

"Ювентус" забивал в пяти последних очных матчах в Лечче и в 11-ти последних на всех полях. При этом в восьми из 12-ти последних на всех полях и в пяти из шести последних в Лечче он забил не более одного мяча

"Ювентус" не проигрывал в девяти последних матчах лиги против всех на всех полях, но четыре из них - ничьи (пять побед). Два последних - ничьи. В гостях в лиге "Ювентус" не проигрывал в последних четырёх - две победы, две ничьи. В трёх последних матчах в гостях в лиге он не пропускал

Результаты "Лечче" в последних шести матчах лиги дома - две победы, две ничьи, два поражения. На всех полях он не проигрывал в последних трех - победа и две ничьи, до них проиграл четыре матча подряд

"Лечче" проиграл восемь последних матчей против команд нынешней Топ-7. Эта серия началась после 1:1 в гостях с "Ювентусом". В шести из этих восьми матчей "джаллоросси" не забивали. При этом в четырех из девяти последних матчей против таких пропускали лишь один мяч

В последних пяти матчах против команд, ныне находящихся на последних шести местах в Серии А, "Ювентус" побеждал лишь дважды - две ничьи и поражение. В трех из этих матчей он забил не более одного мяча. В трех из них пропустил

В семи последних матчах лиги "Ювентуса" на всех полях не забивалось более двух мячей

Ничья - наиболее популярный результат матчей лиги "Лечче" в этом сезоне - 18. Также - семь побед и десять поражений. Дома на его счету в первых таймах десять ничьих, три победы и четыре поражения. Также ничья - наиболее популярный результат матчей лиги "Ювентуса" в гостях в сезоне - восемь, также пять побед и четыре поражения

Кадры

В "Ювентусе" состав стабилен. Но постоянный вопрос - вокруг позиции форварда. Разочаровывающий Дэвид или "фальшивая девятка" Бога? А сейчас вернулся Душан Влахович и забил "Вероне". Хотя сомнительно, что он уже готов с первых минут. Кабал, Милик - старые травмы.

В "Лечче" старые травмы - Бериша, Гашпар и Фофана. Проблемы и у Соттила. Здесь также дилемма в центре атаки, и прежде всего - из-за разочарования от форвардов - Штулича, Хеддиры. В центре поля дилемма между Нгомом и Гандельманом.

"Лечче": Фальконе, Вейга, Габриэль, Зиберт, Галло, Рамадани, Л. Кулибали, Нгом, Пьеротти, Хеддира, Банда

"Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Бремер, Келли, Камбиазо, К. Тюрам, Локателли, МакКенни, Консейсау, Влахович, Йилдиз

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Лечче - Ювентус 0:1

Ясно, что "Ювентус" ожидает тяжёлый матч. Ясно, что много голов в таком не будет. До трёх может дойти, но, скорее всего - будет меньше. Реальна ничья после первого тайма. Но в итоге всё же кажется, что фаворит победит. Хотя вряд ли с разницей более одного мяча. Также можно подумать о ставке на гол Влаховича. Он вернулся.