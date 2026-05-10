Парма - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.05.2026

Среди претендентов на третье-четвертое места в Серии А "Рома" сейчас кажется наиболее свежей, наиболее собранной, наиболее оптимистичной. Впрочем, ещё пару недель назад она даже казалась разваленной. Так что к каждому матчу должна подходить очень осторожно. "Парма" точно требует такого осторожного отношения. Поскольку умеет играть против грандов, не проиграла в этом сезоне ни "Наполи", ни "Милану".

Серия А. 36-й тур

10 мая. 19:00. Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Рома"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Интер 36 27 4 5 85-31 85 2 Наполи 35 21 7 7 52-33 70 3 Ювентус 36 19 11 6 59-30 68 4 Милан 35 19 10 6 48-29 67 5 Рома 35 20 4 11 52-29 64 6 Комо 35 17 11 7 59-28 62 7 Аталанта 35 14 13 8 47-32 55 8 Лацио 36 13 12 11 39-37 51 9 Удинезе 36 14 8 14 45-46 50 10 Болонья 35 14 7 14 42-41 49 11 Сассуоло 36 14 7 15 44-46 49 12 Торино 36 12 8 16 41-59 44 13 Парма 35 10 12 13 25-42 42 14 Дженоа 35 10 10 15 40-48 40 15 Кальяри 36 9 10 17 36-51 37 16 Фиорентина 35 8 13 14 38-49 37 17 Лечче 36 8 8 20 24-48 32 18 Кремонезе 35 6 10 19 27-53 28 19 Верона 35 3 11 21 24-57 20 20 Пиза 35 2 12 21 25-63 18

Ещё две недели назад "Рома" находилась в эпицентре войны Джан Пьеро Гасперини с Клаудио Раньери, после невразумительной ничьей дома с "Аталантой". Незадолго после разгромного поражения от "Интера". Тогда казалось, что она вылетела из борьбы за выход в Лигу Чемпионов. Но с тех пор Раньери уволили, команда и болельщики объединились вокруг Гасперини, были одержаны две победы - и вот до четвёртого места лишь одно очко, до третьего - три.

В субботу "Ювентус" выиграл свой матч, так что его в этом туре не обойти. Но нужно продолжать погоню, нужно идти по пятам.

Заметно, что игроки и болельщики "Ромы" положительно встречают последние изменения. Встречают тренера овацией, сплотились за ним. Атмосфера в команде сейчас кажется положительной, спокойной. Что заметно и на поле с победы на классе в Болонье (2:0) и разгрома "Фиорентины" (4:0). Впервые с февраля 2025-го года "Рома" забила в Серии А в одном матче четыре мяча, победила с разницей в четыре.

Центральный защитник Эрмосо еще и сделал гол и ассист с игры, не с прямых стандартных положений!

Гасперини заявил, что всегда знал, что его команда способна вернуться в борьбу за Топ-4. Заявляет, что команда в хорошей форме, что игроки сплочены между собой и с ним и отлично борются, очень рад голам четырех разных игроков против "Фиорентины", хорошим комбинациям.

Тем не менее, окончательно говорить о наборе положительного темпа рано. В решающий момент сезона всегда присутствует опасность оступиться. Тем более - в гостях, где "Рома" до "Болоньи" в лиге не выиграла в пяти матчах подряд. В том числе проиграла "Дженоа", команде калибра "Пармы", проиграла "Удинезе", который опережает "Парму" лишь на два места. Так что опасность на "Тардини" довольно серьёзная.

Серьёзна опасность ещё и поскольку местная команда в этом сезоне сыграла вничью оба матча с "Наполи", а против "Милана" даже набрала четыре очка. Достойно играла с "Интером" в гостях неделю тому, хотя в итоге проиграла (0:2). Она уже обеспечила себе место в Серии А и играет в свое удовольствие. А её удовольствие в матчах против грандов заключается в отказе от владения мячом, плотной обороне и быстрых контратаках. В таком состоянии она создаёт проблемы всем.

Последние матчи команд

Цифры и факты

"Рома" выиграла три последних очных матча в лиге, пять из последних шести в лиге на всех полях. При этом последние два - с разницей в один мяч - 1:0 и 2:1

В Парме в лиге "Рома" выиграла последний очный матч (1:0), но до него два проиграла. До них три выиграла

В четырёх последних очных матчах в Парме в лиге забивалось менее трех мячей. В них забивала лишь одна команда. Как в четырёх из последних пяти очных в лиге на всех полях

"Рома" выиграла три из четырёх последних матчей в лиге на всех полях против всех, не проиграла последние четыре - одна ничья. До них она выиграла лишь один из пяти - одна ничья, три поражения

"Рома" выиграла последний гостевой матч в лиге, но до него не выиграла в пяти таких подряд - четыре поражения и ничья

"Рома" забивала в 12-ти последних матчах в лиге на всех полях, не пропускала в трех из последних четырех, в четырех из последних шести

"Рома" забивала в пяти последних гостевых матчах в лиге, пропускала в пяти из последних шести. В четырех из пяти ее последних в целом забивалось более двух мячей

Поражение от "Интера" прервало серию "Пармы" из четырех матчей лиги на всех полях без них - две победы, две ничьи. Дома она также проиграла один из последних пяти - также две победы и две ничьи

"Парма" забивала дома в лиге в пяти из шести последних матчей. И пропускала в пяти из шести. При этом в четырех ее последних забивалось менее трех мячей в целом. Как и в шести последних на всех полях в лиге

"Парма" не побеждала в этом сезоне дома ни одну команду из начавших тур над ней в турнирной таблице, но почти половине из них не проиграла - четыре ничьи, пять поражений. Ничьи состоялись против "Наполи", "Милана", "Комо" и "Аталанты"

"Парма" лидировала в лиге в сезоне на всех полях перед началом тура по числу ничьих после первых таймов - 21. Дома это также для нее наиболее частый результат - десять (две победы, пять поражений)

Кадры

Пауло Дибала еще ближе к выходу в стартовом составе, чем был неделю тому, но выйдет ли? Тогда не вышел. Кроме же этого, дилемм у "Ромы" практически нет, поскольку весь стартовый состав здоров. Травмы Довбика, Фергюсона, Сарагосы и Лоренцо Пеллегрини - далеко не новости, травма Эль-Шаарави - новость, но и без него есть кому играть.

Внимание - разумеется, на Дониэлла Малена, автора 11-ти голов в 15-ти матчах лиги. "Фиорентине" он как раз не забил.

В "Парме" также проблем немного. Старые травмы - Кремаски и Фригана. Новая - Бернабе, как раз игрока стартового состава, полузащитника, но она одна такая. В атаке вновь скорее выйдут Пеллегрино и Стрефецца, а Эльфеге вновь постарается сыграть "суперсаба".

"Парма": Сузуки, Чиркати, Троило, Ндиайе, Дельпрато, М. Кейта, Николусси Кавилья, Соренсен, Валери, Стрефецца, Пеллегрино

"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Эрмосо, Челик, Кристанте, М. Коне, Уэсли, Суле, Писилли, Мален

Прогноз: Парма - Рома 0:1

"Парма" очень хорошо обороняется против грандов, устраивает вязкую игру. И вообще в ее матчах не забивают много. В матчах "Ромы" в последнее время забивают как раз немало, но все же кажется, что ей придется тяжело и на менее трех голов в матче в целом стоит ставить. Как и на ничью по итогам первого тайма. Как и на победу фаворита лишь с разницей в один мяч. Но победа будет. Все же "Роме" она нужнее.