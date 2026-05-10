Милан - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.05.2026

Почва уходит из-под ног "Милана". Еще два тура назад его место в Лиге Чемпионов казалось обеспеченным, но теперь оно кажется под большим вопросом. Еще и болельщики сегодня собираются протестовать против руководства. Так что атмосфера в команде и вокруг нее паршивая. И в таком состоянии нужно играть против всегда неудобной, всегда опасной "Аталанты". Пусть и сама она не в форме и практически завершила сезон.

Серия А. 36-й тур

10 мая. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Аталанта"

Главный арбитр: Лука Дзуфферли

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Интер 36 27 4 5 85-31 85 2 Наполи 35 21 7 7 52-33 70 3 Ювентус 36 19 11 6 59-30 68 4 Милан 35 19 10 6 48-29 67 5 Рома 35 20 4 11 52-29 64 6 Комо 35 17 11 7 59-28 62 7 Аталанта 35 14 13 8 47-32 55 8 Лацио 36 13 12 11 39-37 51 9 Удинезе 36 14 8 14 45-46 50 10 Болонья 35 14 7 14 42-41 49





"Милан" просто в свободном падении. Он выглядит отвратительно. Лишь один забитый мяч и одна победа в пяти последних турах. И победа - над "Вероной", против которой еще и пришлось отбиваться. Неделю тому - ранний пропущенный от "Сассуоло", затем вторая желтая карточка Томори уже на 24-ой минуте, гол "Сассуоло" в начале второго тайма и его победа на классе со всего 0.27 xG миланцев, их худшим показателем с 2018-го года.

Массимилиано Аллегри лишь остается признавать ужасную игру, много ошибок. Остается призывать игроков не позволять тревоге взять верх, оставаться спокойными и скромными. "Я ничего не сказал игрокам после матча, потому что после такого нет смысла что-либо говорить. Вся наша вторая половина сезона плоха". При этом он заявляет, что опасности упустить выход в Лигу Чемпионов нет. Все другие считают иначе. Что опасность велика.

Кажется, что "россонери" сейчас можно брать голыми руками. СМИ сообщают, что после практического вылета из борьбы за Скудетто игроки потеряли мотивацию. Думая, что место в Лиге Чемпионов уже в кармане. Оно и было в кармане. Но вдруг начало выпадать из него. Хотя и сейчас все в их руках. Они должны потерять очки в двух из оставшихся трех туров, чтобы возникла опасность потери места в Топ-4. Но ведь более чем способны потерять.

В целом в клубе сейчас сильно нервничают. Пролет мимо Лиги Чемпионов второй сезон подряд станет страшным ударом, вынудит продавать звезд. Пресса выдает статью за статьей о состоянии клуба, отдельных игроков, о возможных последствиях вылета из Топ-4. Так что давление на пике. И как раз сейчас много говорят о серьезном конфликте Аллегри и спортивного директора Игли Таре с Генеральным директором Джорджо Фурлани.

Болельщики собираются вмешаться. Собираются протестовать на матче против Фурлани и против поведения руководства клуба в целом.

На предматчевой пресс-конференции Аллегри призвал к единству. Призвал думать только о "критически важном" матче против "Аталанты", бросить на него все силы и все мысли и не разбазаривать энергию на ненужные вещи. Призывает мыслить положительно, не терять мотивацию, желание бороться за клуб. Но услышат ли его?

Матч дома, два последних матча дома из трех должны бы стать преимуществом. Но не факт, что станут. Поскольку "Милан" в этом сезоне набрал больше очков в гостях, чем дома - 35:32. В гостевой таблице он второй, а в домашней - лишь седьмой. По забитым мячам дома и вовсе лишь десятый. А соперником сегодня выступает "Аталанта", которую он на всех полях во всех турнирах не победил в последних шести матчах, в том числе в трех - дома.

Сейчас "Богиня", правда, не в форме. По результатам в еще худшей форме, чем "Милан". Не побеждала в пяти последних матчах во всех турнирах. Вылет из Кубка явно отобрал у нее желание бороться дальше. Она на седьмом месте в Серии А, до шестого очень далеко, восьмое уже проиграло в этом туре, так что не особо угрожает. Играть особо не за что. Сезон закончен. Сезон разочаровывающий, неудачный в лиге, отрицательный.

В отличие от "Милана", она не выглядит разваленной. В последнем туре нанесла 21 удар по воротам "Дженоа" и на гол наиграла (0:0), до того выдержала 1:1 в гостях против "Ромы", победила "Ювентус" по ударам по воротам со счетом 22:7, и там также подвела реализация - 0:1. Не так давно играла 1:1 в гостях с "Интером". Хотя в предыдущем гостевом матче провалила самое начало в Кальяри. Затем вернулась, но в итоге - 2:3.

Здесь мотивацией может послужить судьба главного тренера Раффаэле Палладино. Вроде бы он остается, но плохая концовка сезона может изменить решение руководства, так что нужно бороться и добывать результаты. Вопрос, будут ли игроки бороться за него?

В Топ-матчах в последнее время "Аталанта" играет неплохо, как указано выше. "Милан" же играет плохо против всех, но в предыдущем домашнем матче добыл 0:0 с "Ювентусом", до того проиграл в гостях "Наполи" и "Лацио" лишь во втором тайме после равного первого. А против "Интера" играл в те же дни, что и "Аталанта" - примерно два месяца тому. И победил - 1:0.

Теоретически "Аталанта" хочет играть в агрессивный футбол, высоко прессинговать. Но в Топ-матчах, особенно в гостях, в этом сезоне часто играет от обороны. А "Милан" сейчас вообще не спешит вперед, вообще не создает в позиционной атаке. Так что мы увидим много бесцельного перекатывания мяча от обеих команд, но резкие всплески, резкие переключения быстрых контратак. Но не очень частые. В такой игре решит реализация.

В первом круге в Бергамо команды сыграли 1:1. В первом тайме "Аталанта" выносила соперника, и сам Аллегри не понял, как его команде удалось завершить его вничью. Во втором команда Аллегри добавила, и он остался доволен. Хотя даже близко не создала столько, сколько ее соперник до перерыва. А в последнем очном матче в Милане в апреле 2025-го года "Аталанта" добыла 1:0.

Последние матчи команд

Цифры и факты

"Милан" не побеждал "Аталанту" в последних шести матчах во всех турнирах на всех полях - две ничьи, четыре поражения. В лиге не побеждал в последних пяти - две ничьи, три поражения

Дома "Милан" не побеждал в последних трех очных матчах во всех турнирах - ничья и два поражения, среди них поражение в Кубке. До этих трех побеждал дважды подряд, до них не победил в семи - четыре ничьи, три поражения

В трех из четырех последних очных матчей в лиге на всех полях забивалось менее трех мячей, при этом в четырех из пяти последних забивали обе команды

В четырех последних и в пяти из шести последних очных матчей в лиге в Милане забивалось менее трех мячей, в четырех из пяти последних в Милане забивала одна команда

"Милан" победил лишь однажды в пяти последних матчах лиги на всех полях против всех - ничья и три поражения, победил дважды в последних семи - ничья и четыре поражения

"Аталанта" не победила ни разу в последних четырех матчах лиги против всех на всех полях - две ничьи и два поражения, победила дважды в последних девяти - четыре ничьи и два поражения

Дома в лиге "Милан" не победил в последних двух матчах (ничья и поражение), до них в двух победил, до них в двух не победил (ничья и поражение)

"Аталанта" победила в гостях в лиге однажды в последних пяти матчах - две ничьи, два поражения, дважды в последних восьми - четыре ничьи, два поражения

Дома в лиге "Милан" не забивал в последних двух матчах. Серии из трех таких не было с 2017-го года. В семи из последних восьми таких матчей он, если забивал, не более одного мяча

"Аталанта" забивала в шести последних гостевых матчах в лиге. При этом пропускала в четырех из последних пяти

"Аталанта" и "Милан" пропустили в этом сезоне в лиге во вторых таймах меньше всех - по 15 голов

Кадры

В "Милане" ожидаются изменения в стартовом составе. Логично, учитывая нынешнюю форму. Одна замена - вынужденная, из-за удаления Томори против "Сассуоло". Его заменит Де Винтер. Также в центре поля, в котором продолжает отсутствовать Лука Модрич, уверен в своем месте лишь Рабио. Риччи, Яшари, Фофана и Лофтус-Чик борются за еще две позиции.

В атаке также возможны изменения. Хотя абсолютно все атакеры уже давно играют ужасно, но одному из них - Рафаэлю Леау - Аллегри до сих пор доверял, постоянно ставил его. СМИ сообщают, что это может закончиться. Португалец, ждущий 250-го матча в карьере в лигах Топ-5, может начать в запасе. Хименес, Пулишич, Нкунку, Фюллькруг - другие кандидаты.

В "Аталанте" отсутствует лишь латераль Бернаскони, и это не новость. Дилеммы там постоянные - шесть центральных защитников на три позиции, два атакера позади форварда (значит, Распадори или Сулемана выйдет), или лишь один (значит, Залевски, Самарджич или Пашалич). В предыдущем матче впервые на поле начинали оба форварда - Скамакка и Крстович - но оба ничего не сделали.

"Милан": Маньян, Де Винтер, Габбия, Павлович, Салемакерс, Риччи, Лофтус-Чик, Рабио, Бартезаги, Хименес, Пулишич

"Аталанта": Карнезекки, Скальвини, Хиен, Аханор, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста, Де Кетеларе, Распадори, Крстович

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Милан" — "Аталанта" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты





Прогноз: Милан - Аталанта 1:1

Обе команды сейчас совершенно не в форме, обе играют Топ-матчи плотно, но не побеждают в них, в очных матчах в последнее время забивают мало. "Милан" играет дома, но дома, вообще-то, в этом сезоне слабее, чем в гостях. А "Аталанта" в гостях в последнее время почти не побеждает, но часто играет вничью. У "Милана" гораздо больше мотивации, но все же кажется, что здесь выйдет ничья и менее трех голов в целом.