Наполи - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 11.05.2026
Неаполитанцы могут обеспечить выход в Лигу Чемпионов
"Наполи" может обеспечить себе место в Топ-4 Серии А уже сегодня, но и может быть втянут в яростную борьбу за него. Победа над "Болоньей", которая уже завершила сезон и рискует развалиться - и место в Лиге Чемпионов неаполитанцам официально обеспечено. Поражение - и они лишь в трех очках над пятым местом за два тура до финиша.
Серия А. 36-й тур
11 мая. 21:45. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Болонья"
Главный арбитр: Марко Пиччинини
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|36
|27
|4
|5
|85-31
|85
|2
|35
|21
|7
|7
|52-33
|70
|3
|36
|19
|11
|6
|59-30
|68
|4
|36
|19
|10
|7
|50-32
|67
|5
|36
|21
|4
|11
|55-31
|67
|6
|36
|18
|11
|7
|60-28
|65
|7
|36
|15
|13
|8
|50-34
|58
|8
|36
|13
|12
|11
|39-37
|51
|9
|36
|14
|8
|14
|45-46
|50
|10
|35
|14
|7
|14
|42-41
|49
|11
|36
|14
|7
|15
|44-46
|49
|12
|36
|12
|8
|16
|41-59
|44
|13
|36
|10
|12
|14
|27-45
|42
|14
|36
|10
|11
|15
|40-48
|41
|15
|36
|8
|14
|14
|38-49
|38
|16
|36
|9
|10
|17
|36-51
|37
|17
|36
|8
|8
|20
|24-48
|32
|18
|36
|7
|10
|19
|30-53
|31
|19
|36
|3
|11
|22
|24-58
|20
|20
|36
|2
|12
|22
|25-66
|18
"Наполи" сейчас не в лучшей форме. Четыре тура тому не сумел победить "Парму", три тура тому отыграл свой худший матч в сезоне, совершенно развалившись против "Лацио" дома (0:2 по счету и 0:7 по ударам в створ ворот). Реабилитировался за это 4:0 над аутсайдером "Кремонезе". Но затем скатал "нулевку" в Комо, в первом тайме уступая по игре, а во втором не желая играть.
Антонио Конте считает, что его команда играла в Комо хорошо и сделала еще один шаг к выходу в Лигу Чемпионов. Указав, что "Комо" победа была нужнее. Значит, доволен той ничьей. В принципе, "Наполи" сейчас спокоен. Он хочет занять второе место, но будет полностью доволен любым в Топ-4, и Конте уже заявляет, что место в ЛЧ и победа в Суперкубке означают успешный сезон.
Можно даже отметить, что в клубе немало отвлекаются на ближайшее лето, на подготовку к следующему сезону, на судьбу Конте. Неизвестно, остается ли он. Так что могут не обратить полное внимание на сегодняшний матч.
В "Болонье" уж точно отвлекаются на лето, на судьбу Винченцо Итальяно. Поскольку этот сезон закончен. Закончен неудачно. Шансы на выход в Еврокубки совершенно призрачные - нужно в трех матчах ликвидировать отставание от "Аталанты" в девять очков и надеяться, что "Интер" выиграет Кубок. Итальяно уже признал, что Еврокубков не будет.
Более того, "россоблу" сейчас на десятом месте в равенстве очков с 11-ым. Так что могут упасть еще ниже. Итальяно призывает бороться за восьмое место, призывает "не выставлять себя дураками" и следовать примеру "Интера", который и после обеспечивания Скудетто не успокоился, а разгромно победил. Но услышат ли его игроки "Болоньи"?
После побед над аутсайдерами "Лечче" и "Кремонезе" они не выиграли три матча лиги подряд, заодно и вылетев из Лиги Европы. Причем в трех матчах лиги даже не забили. 0:2 от "Ювентуса" в гостях и "Ромы" дома понять можно, да и "россоблу" там не развалились, кое-что пытались. А вот 0:0 дома против аутсайдера "Кальяри" - явная неудача.
"Болонья" любит владеть мячом, но часто не знает, что с ним делать, создает в позиционных атаках мало, а реализовывает вообще ужасно. При этом в гостях владение мячом позволяет ей снизить давление соперника, а простор для контратак - забивать. "Наполи" же как раз показывает блестящие результаты дома. Правда, против "Лацио", соседа "Болоньи" в турнирной таблице, провалился.
В очном матче первого круга "Болонья" одержала дома впечатляющую победу со счетом 2:0. Доминировала весь матч, правда, забивать начала лишь во втором тайме. А вот в финале Суперкубка на нейтральном поле полностью доминировал уже "Наполи", также в итоге добыв 2:0.
Последние матчи команд
Цифры и факты
- "Болонья" проиграла последний очный матч - в Суперкубке, но в лиге на всех полях не проиграла "Наполи" в пяти из последних шести - две победы, три ничьи. Она может оформить первый дубль побед в Серии А над "Наполи" с сезона 2000/01
- В последних двух очных матчах лиги в Неаполе команды обменялись победами, перед ними "Наполи" выиграл три подряд, перед ними однажды победила "Болонья". Ничьих не было в последних 12-ти
- В 11-ти из 12-ти последних очных матчей в лиге в Неаполе забивалось более двух мячей. В четырех из пяти последних в лиге на всех полях - не более двух
- "Наполи" забивал "Болонье" в 16-ти из 17-ти последних домашних матчей в Серии А. В десяти из последних 12-ти - более одного мяча. В девяти из последних 11-ти - более двух
- "Наполи" выиграл лишь один из четырех последних матчей лиги на всех полях против всех - две ничьи и поражение. До этого он выиграл пять матчей подряд
- Дома в лиге "Наполи" выиграл четыре из пяти последних матчей против всех - одно поражение. В последних 28-ми на его счету также одно поражение - 20 побед и семь ничьих
- "Наполи" не пропускал в четырех из шести последних матчей лиги на всех полях. При этом в пяти из последних шести и не забивал более одного мяча. В пяти из шести его последних таких в целом забивалось не более двух
- Дома в лиге "Наполи" забивал в семи из восьми последних матчей, в пяти из семи последних - более одного мяча. При этом и пропускал как минимум один в пяти из семи последних. В пяти из семи его последних забивалось более двух мячей в целом
- В лиге за последние четыре месяца на всех полях и за последние 5.5 месяцев дома "Наполи" одержал лишь одну победу с разницей более одного мяча - 4:0 над "Кремонезе" из зоны вылета в предыдущем домашнем матче
- Результаты "Болоньи" в последних пяти матчах лиги в хронологическом порядке - две победы, два поражения, ничья. Серия из трех матчей лиги подряд без забитых продолжается
- В гостях в лиге "Болонья" проиграла последний матч, но до него выиграла четыре подряд. В восьми последних гостевых она проиграла дважды - пять побед и ничья
- В гостях в лиге "Болонья" не забила в последнем матче, но до него забила в 14-ти подряд. В пяти из шести последних она забила первой. Она не пропустила в двух из четырех последних гостевых, но и пропускала в восьми из десяти последних
- В четырех последних и в шести из семи последних матчей "Болоньи" в лиге на всех полях не забивалось более двух мячей
- В 17-ти матчах лиги "Наполи" на всех полях в этом сезоне первый гол был забит в первые 15 минут. В том числе в трех из четырех и в семи из девяти последних. В десяти случаях он сам забил первым. Во всех он в итоге победил. В семи он пропустил первым - две победы, три ничьи, два поражения в итоге.
- Также "Наполи" дважды забивал первый гол на 17-ой минуте - и в итоге победил дважды. Пропускал на 16-ой и 18-ой - победа и ничья
Кадры
Лазарет "Наполи" почти пуст. Там лишь Нерес и Лукаку. Капитан Ди Лоренцо даже может вернуться в стартовый состав. И от него зависит судьба Оливеры и Беукемы. Слева в обороне дилеммы между Оливерой, Спинаццолой и Гутьерресом. А вот в полузащите и атаке ожидается сохранение состава. Ангисса в последнее время сел в запас.
В "Болонье" отсутствуют Камбиаги, Казале и Витик. Даллинга, Жоау Мариу и первый вратарь Скорупски как раз вернулись. Но вряд ли они выйдут с первых минут. В центре обороны рядом с Лукуми дилемма между Хеггемом и Хелландом, на правом фланге - между Орсолини и Бернардески. Под форвардом - между еще одним форвардом Одгаром и опорниками - Моро и Побегой.
"Наполи": Милинкович-Савич, Беукема, Ррахмани, Буонджорно, Политано, Лоботка, МакТоминей, Гутьеррес, Де Брюйне, Алиссон, Хойлунд
"Болонья": Равалья, Зортеа, Лукуми, Хеггем, Миранда, Фергюсон, Фройлер, Моро, Бернардески, Кастро, Роу
Ставки и коэффициенты
Прогноз: Наполи - Болонья 2:0
"Болонья" очень хорошо играет в гостях, очень хорошо играет против "Наполи", в их очных матчах забиваются много голов. А "Наполи" дома недавно провалился против "Лацио" и почти не побеждает с разницей более одного мяча. Но все же сейчас "Болонья" выключена и просто доигрывает сезон, не забивает. А "Наполи" дома часто побеждает и хочет обеспечить место в Лиге Чемпионов.
Солидная, но не разгромная победа фаворита и не более двух голов в матче - такой прогноз.
