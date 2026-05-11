Наполи - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 11.05.2026

"Наполи" может обеспечить себе место в Топ-4 Серии А уже сегодня, но и может быть втянут в яростную борьбу за него. Победа над "Болоньей", которая уже завершила сезон и рискует развалиться - и место в Лиге Чемпионов неаполитанцам официально обеспечено. Поражение - и они лишь в трех очках над пятым местом за два тура до финиша.

Серия А. 36-й тур

11 мая. 21:45. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Болонья"

Главный арбитр: Марко Пиччинини

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Интер 36 27 4 5 85-31 85 2 Наполи 35 21 7 7 52-33 70 3 Ювентус 36 19 11 6 59-30 68 4 Милан 36 19 10 7 50-32 67 5 Рома 36 21 4 11 55-31 67 6 Комо 36 18 11 7 60-28 65 7 Аталанта 36 15 13 8 50-34 58 8 Лацио 36 13 12 11 39-37 51 9 Удинезе 36 14 8 14 45-46 50 10 Болонья 35 14 7 14 42-41 49 11 Сассуоло 36 14 7 15 44-46 49 12 Торино 36 12 8 16 41-59 44 13 Парма 36 10 12 14 27-45 42 14 Дженоа 36 10 11 15 40-48 41 15 Фиорентина 36 8 14 14 38-49 38 16 Кальяри 36 9 10 17 36-51 37 17 Лечче 36 8 8 20 24-48 32 18 Кремонезе 36 7 10 19 30-53 31 19 Верона 36 3 11 22 24-58 20 20 Пиза 36 2 12 22 25-66 18

"Наполи" сейчас не в лучшей форме. Четыре тура тому не сумел победить "Парму", три тура тому отыграл свой худший матч в сезоне, совершенно развалившись против "Лацио" дома (0:2 по счету и 0:7 по ударам в створ ворот). Реабилитировался за это 4:0 над аутсайдером "Кремонезе". Но затем скатал "нулевку" в Комо, в первом тайме уступая по игре, а во втором не желая играть.

Антонио Конте считает, что его команда играла в Комо хорошо и сделала еще один шаг к выходу в Лигу Чемпионов. Указав, что "Комо" победа была нужнее. Значит, доволен той ничьей. В принципе, "Наполи" сейчас спокоен. Он хочет занять второе место, но будет полностью доволен любым в Топ-4, и Конте уже заявляет, что место в ЛЧ и победа в Суперкубке означают успешный сезон.

Можно даже отметить, что в клубе немало отвлекаются на ближайшее лето, на подготовку к следующему сезону, на судьбу Конте. Неизвестно, остается ли он. Так что могут не обратить полное внимание на сегодняшний матч.

В "Болонье" уж точно отвлекаются на лето, на судьбу Винченцо Итальяно. Поскольку этот сезон закончен. Закончен неудачно. Шансы на выход в Еврокубки совершенно призрачные - нужно в трех матчах ликвидировать отставание от "Аталанты" в девять очков и надеяться, что "Интер" выиграет Кубок. Итальяно уже признал, что Еврокубков не будет.

Более того, "россоблу" сейчас на десятом месте в равенстве очков с 11-ым. Так что могут упасть еще ниже. Итальяно призывает бороться за восьмое место, призывает "не выставлять себя дураками" и следовать примеру "Интера", который и после обеспечивания Скудетто не успокоился, а разгромно победил. Но услышат ли его игроки "Болоньи"?

После побед над аутсайдерами "Лечче" и "Кремонезе" они не выиграли три матча лиги подряд, заодно и вылетев из Лиги Европы. Причем в трех матчах лиги даже не забили. 0:2 от "Ювентуса" в гостях и "Ромы" дома понять можно, да и "россоблу" там не развалились, кое-что пытались. А вот 0:0 дома против аутсайдера "Кальяри" - явная неудача.

"Болонья" любит владеть мячом, но часто не знает, что с ним делать, создает в позиционных атаках мало, а реализовывает вообще ужасно. При этом в гостях владение мячом позволяет ей снизить давление соперника, а простор для контратак - забивать. "Наполи" же как раз показывает блестящие результаты дома. Правда, против "Лацио", соседа "Болоньи" в турнирной таблице, провалился.

В очном матче первого круга "Болонья" одержала дома впечатляющую победу со счетом 2:0. Доминировала весь матч, правда, забивать начала лишь во втором тайме. А вот в финале Суперкубка на нейтральном поле полностью доминировал уже "Наполи", также в итоге добыв 2:0.

Последние матчи команд

Цифры и факты

"Болонья" проиграла последний очный матч - в Суперкубке, но в лиге на всех полях не проиграла "Наполи" в пяти из последних шести - две победы, три ничьи. Она может оформить первый дубль побед в Серии А над "Наполи" с сезона 2000/01

В последних двух очных матчах лиги в Неаполе команды обменялись победами, перед ними "Наполи" выиграл три подряд, перед ними однажды победила "Болонья". Ничьих не было в последних 12-ти

В 11-ти из 12-ти последних очных матчей в лиге в Неаполе забивалось более двух мячей. В четырех из пяти последних в лиге на всех полях - не более двух

"Наполи" забивал "Болонье" в 16-ти из 17-ти последних домашних матчей в Серии А. В десяти из последних 12-ти - более одного мяча. В девяти из последних 11-ти - более двух

"Наполи" выиграл лишь один из четырех последних матчей лиги на всех полях против всех - две ничьи и поражение. До этого он выиграл пять матчей подряд

Дома в лиге "Наполи" выиграл четыре из пяти последних матчей против всех - одно поражение. В последних 28-ми на его счету также одно поражение - 20 побед и семь ничьих

"Наполи" не пропускал в четырех из шести последних матчей лиги на всех полях. При этом в пяти из последних шести и не забивал более одного мяча. В пяти из шести его последних таких в целом забивалось не более двух

Дома в лиге "Наполи" забивал в семи из восьми последних матчей, в пяти из семи последних - более одного мяча. При этом и пропускал как минимум один в пяти из семи последних. В пяти из семи его последних забивалось более двух мячей в целом

В лиге за последние четыре месяца на всех полях и за последние 5.5 месяцев дома "Наполи" одержал лишь одну победу с разницей более одного мяча - 4:0 над "Кремонезе" из зоны вылета в предыдущем домашнем матче

Результаты "Болоньи" в последних пяти матчах лиги в хронологическом порядке - две победы, два поражения, ничья. Серия из трех матчей лиги подряд без забитых продолжается

В гостях в лиге "Болонья" проиграла последний матч, но до него выиграла четыре подряд. В восьми последних гостевых она проиграла дважды - пять побед и ничья

В гостях в лиге "Болонья" не забила в последнем матче, но до него забила в 14-ти подряд. В пяти из шести последних она забила первой. Она не пропустила в двух из четырех последних гостевых, но и пропускала в восьми из десяти последних

В четырех последних и в шести из семи последних матчей "Болоньи" в лиге на всех полях не забивалось более двух мячей

В 17-ти матчах лиги "Наполи" на всех полях в этом сезоне первый гол был забит в первые 15 минут. В том числе в трех из четырех и в семи из девяти последних. В десяти случаях он сам забил первым. Во всех он в итоге победил. В семи он пропустил первым - две победы, три ничьи, два поражения в итоге.

Также "Наполи" дважды забивал первый гол на 17-ой минуте - и в итоге победил дважды. Пропускал на 16-ой и 18-ой - победа и ничья

Кадры

Лазарет "Наполи" почти пуст. Там лишь Нерес и Лукаку. Капитан Ди Лоренцо даже может вернуться в стартовый состав. И от него зависит судьба Оливеры и Беукемы. Слева в обороне дилеммы между Оливерой, Спинаццолой и Гутьерресом. А вот в полузащите и атаке ожидается сохранение состава. Ангисса в последнее время сел в запас.

В "Болонье" отсутствуют Камбиаги, Казале и Витик. Даллинга, Жоау Мариу и первый вратарь Скорупски как раз вернулись. Но вряд ли они выйдут с первых минут. В центре обороны рядом с Лукуми дилемма между Хеггемом и Хелландом, на правом фланге - между Орсолини и Бернардески. Под форвардом - между еще одним форвардом Одгаром и опорниками - Моро и Побегой.

"Наполи": Милинкович-Савич, Беукема, Ррахмани, Буонджорно, Политано, Лоботка, МакТоминей, Гутьеррес, Де Брюйне, Алиссон, Хойлунд

"Болонья": Равалья, Зортеа, Лукуми, Хеггем, Миранда, Фергюсон, Фройлер, Моро, Бернардески, Кастро, Роу

Прогноз: Наполи - Болонья 2:0

"Болонья" очень хорошо играет в гостях, очень хорошо играет против "Наполи", в их очных матчах забиваются много голов. А "Наполи" дома недавно провалился против "Лацио" и почти не побеждает с разницей более одного мяча. Но все же сейчас "Болонья" выключена и просто доигрывает сезон, не забивает. А "Наполи" дома часто побеждает и хочет обеспечить место в Лиге Чемпионов.

Солидная, но не разгромная победа фаворита и не более двух голов в матче - такой прогноз.